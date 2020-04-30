"Эпицентр" оплатил авиарейс из Китая, который осуществлял самолет "Мрия"

Компания "Эпицентр" подтвердила факт оплаты рейса самолета Ан-225 "Мрия" авиакомпании "Антонов", который 23 апреля доставил из Китая средства индивидуальной защиты для врачей. Часть этих средств передали в больницы Украины.

Заявление компании опубликовано на ее сайте, информирует Цензор.НЕТ.

С начала распространения коронавирусной инфекции компания "Эпицентр" откликнулась на инициативу Президента Украины Владимира Зеленского по обеспечению учреждений здравоохранения необходимыми средствами защиты и оборудованием для борьбы с СОVID-19.

В рамках этого сотрудничества национальная сеть торговых центров "Эпицентр" оплатила авиарейс из Китая, который осуществлял самолет Ан-225 "Мрия" авиакомпании "Антонов". 23 апреля самолет привез в Украину средства индивидуальной защиты для врачей. Компания может предоставить финансовый отчет об оплате, которая была осуществлена ​​авиакомпании "Антонов".

Как сообщал Президент Украины Владимир Зеленский, на борту самолета были гуманитарный и коммерческий грузы. В рамках общего груза, "Эпицентр" на гуманитарные цели закупил для передачи в больнице Украине 2 миллиона медицинских масок, 75 000 защитных костюмов, 30 000 специальных очков. Все эти средства индивидуальной защиты будут переданы в областные и городские департаменты здравоохранения для дальнейшей поставки в больнице.

"Все знают, что сейчас во всем мире невероятная конкуренция за медицинские товары. Ценой больших усилий, использовав многолетние контакты с производителями и поставщиками в Китае, компании удалось закупить этот груз для Украины. После сложных переговоров достигнуты договоренности с ГП "Антонов" на доставку груза несмотря на огромный лист ожидания на самолет "Мрия"", - пояснил генеральный директор ООО" Эпицентр К "Петр Михайлишин.

Как отмечает гендиректор, часть груза действительно предназначалась для продажи в сети "Эпицентр".

"Мы - коммерческая структура, которая основана на принципах крупных мировых компаний и работаем чтобы обеспечить украинцев товарами первой необходимости", - подчеркнул он.

Компанией "Эпицентр" было принято решение не озвучивать участие в финансировании рейса.

"Прибытие такого рейса - это событие национального масштаба, которую должен комментировать Президент, как это было например в соседней Польше, где подобный груз вместе с главой государства встречала вся страна. Медицинские товары, привезенные из Китая, необходимые для украинцев. Наша задача спасти людей и защитить медиков, нет разницы, какая форма собственности груза, предназначенного для осуществления этой миссии", - сказал он.

С момента прилета "Мрии" в Украине всем областным государственным администрациям и региональным благотворительным фондам были разосланы письма с просьбой предоставить потребности области в средствах защиты.

Часть груза уже передано в Хмельницкую область, которую компания "Эпицентр" согласно обращению Президента обеспечивает всем необходимым для борьбы с коронавирусом.

Все остальные запросы аккумулированные и проработаны и с 1 мая начинается доставка медицинских масок, костюмов и очков по областям Украины.

В компании отметили, что груз оформлен с освобождением от уплаты ввозной пошлины и НДС, от которого согласно изменениям в законодательство освобождается все медицинские товары, как гуманитарного, так и коммерческого назначения.

Как известно, Верховная Рада Украины, с целью преодоления пандемии вируса COVID-19 приняла Закон Украины, которым были освобождены от уплаты ввозной пошлины и НДС, товары медицинского назначения, ввозимые на таможенную территорию Украины во время эпидемии. (* Ссылки на законодательные нормы).



Напомним, с начала распространения коронавирусной инфекции в Украине компания "Эпицентр" взяла на себя социальную миссию - обеспечить население Украины средствами защиты и дезинфекции. В компании был сформирован оперативный штаб, который выделил 150 млн грн на борьбу с эпидемией. Также штабом были проведены переговоры со всеми производителями и поставщиками товаров для защиты и дезинфекции, как в Украине, так и за рубежом и заключены долгосрочные договоры на поставку этой продукции.

С началом пандемии было организовано уже 15 поставок средств защиты и дезинфекции самолетами из Китая. Эти поставки систематические, соответственно такие товары, как: маски, респираторы, защитные костюмы постоянно в наличии в сети "Эпицентр". Кроме того, с марта компания имеет значительные объемы упомянутых товаров на логистических складах.

До конца мая, в случае необходимости, согласно заключенным договорам, "Эпицентр" готов обеспечить более 50 млн масок, 200 тыс. комбинезонов, более 300 тыс. очков, 3 млн респираторов, 200 тонн антисептиков.

* Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19) № 3219 от 16.03.2020 г.. 17.03.2020 - Закон принят и 18.03.2020 - возвращен с подписью от Президента.

С целью детализации порядка освобождения от налогообложения, Кабинетом Министров Украины был принят ряд постановлений. В частности, постановление Кабинета Министров Украины от 20.03.20 № 224, которым был утвержден "Перечень товаров (в том числе лекарственных средств, медицинских товаров и / или медицинского оборудования), необходимых для выполнения мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию вспышек, эпидемий и пандемии острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-Co V-2, которые освобождаются от уплаты ввозной пошлины и операций по ввозу которых на таможенную территорию Украины и / или операций по поставке которых на таможенных территорий и Украины освобождаются от обложения налогом на добавленную стоимость (с изменениями и дополнениями, внесенными постановлением Кабинетом Министров Украины от 08.04.20 № 271).

Напомним, в Украину утром 23 апреля прибыл крупнейший в мире транспортный самолет АН-225 "Мрия" с медицинским грузом из Китая. Самолет привез рекордное количество груза: 12 млн масок, 260 тыс. очков и более 100 тыс. защитных костюмов. Самолет встречал президент Владимир Зеленский.

29 апреля журналистка Валерия Егошина заявила, что этим рейсом доставили в Украину груз не для больниц и аптек, а для продажи в сети "Эпицентр".