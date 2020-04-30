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"Эпицентр" оплатил авиарейс из Китая, который осуществлял самолет "Мрия"

Компания "Эпицентр" подтвердила факт оплаты рейса самолета Ан-225 "Мрия" авиакомпании "Антонов", который 23 апреля доставил из Китая средства индивидуальной защиты для врачей. Часть этих средств передали в больницы Украины.

Заявление компании опубликовано на ее сайте, информирует Цензор.НЕТ.

С начала распространения коронавирусной инфекции компания "Эпицентр" откликнулась на инициативу Президента Украины Владимира Зеленского по обеспечению учреждений здравоохранения необходимыми средствами защиты и оборудованием для борьбы с СОVID-19.

В рамках этого сотрудничества национальная сеть торговых центров "Эпицентр" оплатила авиарейс из Китая, который осуществлял самолет Ан-225 "Мрия" авиакомпании "Антонов". 23 апреля самолет привез в Украину средства индивидуальной защиты для врачей. Компания может предоставить финансовый отчет об оплате, которая была осуществлена ​​авиакомпании "Антонов".

Как сообщал Президент Украины Владимир Зеленский, на борту самолета были гуманитарный и коммерческий грузы. В рамках общего груза, "Эпицентр" на гуманитарные цели закупил для передачи в больнице Украине 2 миллиона медицинских масок, 75 000 защитных костюмов, 30 000 специальных очков. Все эти средства индивидуальной защиты будут переданы в областные и городские департаменты здравоохранения для дальнейшей поставки в больнице.

"Все знают, что сейчас во всем мире невероятная конкуренция за медицинские товары. Ценой больших усилий, использовав многолетние контакты с производителями и поставщиками в Китае, компании удалось закупить этот груз для Украины. После сложных переговоров достигнуты договоренности с ГП "Антонов" на доставку груза несмотря на огромный лист ожидания на самолет "Мрия"", - пояснил генеральный директор ООО" Эпицентр К "Петр Михайлишин.

Как отмечает гендиректор, часть груза действительно предназначалась для продажи в сети "Эпицентр".

"Мы - коммерческая структура, которая основана на принципах крупных мировых компаний и работаем чтобы обеспечить украинцев товарами первой необходимости", - подчеркнул он.

Компанией "Эпицентр" было принято решение не озвучивать участие в финансировании рейса.

"Прибытие такого рейса - это событие национального масштаба, которую должен комментировать Президент, как это было например в соседней Польше, где подобный груз вместе с главой государства встречала вся страна. Медицинские товары, привезенные из Китая, необходимые для украинцев. Наша задача спасти людей и защитить медиков, нет разницы, какая форма собственности груза, предназначенного для осуществления этой миссии", - сказал он.

С момента прилета "Мрии" в Украине всем областным государственным администрациям и региональным благотворительным фондам были разосланы письма с просьбой предоставить потребности области в средствах защиты.

Часть груза уже передано в Хмельницкую область, которую компания "Эпицентр" согласно обращению Президента обеспечивает всем необходимым для борьбы с коронавирусом.

Все остальные запросы аккумулированные и проработаны и с 1 мая начинается доставка медицинских масок, костюмов и очков по областям Украины.

В компании отметили, что груз оформлен с освобождением от уплаты ввозной пошлины и НДС, от которого согласно изменениям в законодательство освобождается все медицинские товары, как гуманитарного, так и коммерческого назначения.

Как известно, Верховная Рада Украины, с целью преодоления пандемии вируса COVID-19 приняла Закон Украины, которым были освобождены от уплаты ввозной пошлины и НДС, товары медицинского назначения, ввозимые на таможенную территорию Украины во время эпидемии. (* Ссылки на законодательные нормы).

Напомним, с начала распространения коронавирусной инфекции в Украине компания "Эпицентр" взяла на себя социальную миссию - обеспечить население Украины средствами защиты и дезинфекции. В компании был сформирован оперативный штаб, который выделил 150 млн грн на борьбу с эпидемией. Также штабом были проведены переговоры со всеми производителями и поставщиками товаров для защиты и дезинфекции, как в Украине, так и за рубежом и заключены долгосрочные договоры на поставку этой продукции.

С началом пандемии было организовано уже 15 поставок средств защиты и дезинфекции самолетами из Китая. Эти поставки систематические, соответственно такие товары, как: маски, респираторы, защитные костюмы постоянно в наличии в сети "Эпицентр". Кроме того, с марта компания имеет значительные объемы упомянутых товаров на логистических складах.

До конца мая, в случае необходимости, согласно заключенным договорам, "Эпицентр" готов обеспечить более 50 млн масок, 200 тыс. комбинезонов, более 300 тыс. очков, 3 млн респираторов, 200 тонн антисептиков.

* Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19) № 3219 от 16.03.2020 г.. 17.03.2020 - Закон принят и 18.03.2020 - возвращен с подписью от Президента.

С целью детализации порядка освобождения от налогообложения, Кабинетом Министров Украины был принят ряд постановлений. В частности, постановление Кабинета Министров Украины от 20.03.20 № 224, которым был утвержден "Перечень товаров (в том числе лекарственных средств, медицинских товаров и / или медицинского оборудования), необходимых для выполнения мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию вспышек, эпидемий и пандемии острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-Co V-2, которые освобождаются от уплаты ввозной пошлины и операций по ввозу которых на таможенную территорию Украины и / или операций по поставке которых на таможенных территорий и Украины освобождаются от обложения налогом на добавленную стоимость (с изменениями и дополнениями, внесенными постановлением Кабинетом Министров Украины от 08.04.20 № 271).

Эпицентр оплатил авиарейс из Китая, который осуществлял самолет Мрия 01

Напомним, в Украину утром 23 апреля прибыл крупнейший в мире транспортный самолет АН-225 "Мрия" с медицинским грузом из Китая. Самолет привез рекордное количество груза: 12 млн масок, 260 тыс. очков и более 100 тыс. защитных костюмов. Самолет встречал президент Владимир Зеленский.

29 апреля журналистка Валерия Егошина заявила, что этим рейсом доставили в Украину груз не для больниц и аптек, а для продажи в сети "Эпицентр".

Автор: 

карантин (16729) Эпицентр (36) Мрия (69) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+73
"Эпицентр" оплатил авиарейс "Мрии" с медсредствами Китая, - заявление - Цензор.НЕТ 5193
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30.04.2020 19:54 Ответить
+71
"Эпицентр" оплатил авиарейс "Мрии" с медсредствами Китая, - заявление - Цензор.НЕТ 3504
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30.04.2020 19:54 Ответить
+66
"Эпицентр" оплатил авиарейс "Мрии" с медсредствами Китая, - заявление - Цензор.НЕТ 390
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30.04.2020 19:55 Ответить
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Страница 4 из 4
да, и почему зе-през пиарится на грузе, который доставил в Украину герега-эпицентр, и таким образом, пиарит этих барыг!
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01.05.2020 01:44 Ответить
Ні, вони не бариги, оплатили - продають. А от до чого тут зеленський? Чого він примазується до чиїхось комерційнтих справ?
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01.05.2020 03:04 Ответить
Он подрабатывает у Гереги. Госслужащие у нас получают очень мало.
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01.05.2020 11:51 Ответить
Зеленский это ПОЗОРИЩЕ украинское! Оно пиарится даже на коронавирусе,какое оно брехло и делает это умышленно! Он прекрасно знал, что *Эпицентр* оплатил!
Зебилоиды ваш выход!
Где там таня зебилоидка, не хочет ничего сказать про янелоха оманского?
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01.05.2020 09:10 Ответить
Прибыль этих тварей в период карантина увеличилась в 50 РАЗ !!! Бойкот эпицентру!
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01.05.2020 09:34 Ответить
......- что груз оформлен с освобождением от уплаты ввозной пошлины и НДС, от которого согласно изменениям в законодательство освобождается все медицинские товары, как гуманитарного, так и коммерческого назначения.

хихихи
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01.05.2020 10:38 Ответить
"Эпицентр" оплатил авиарейс из Китая, который осуществлял самолет "Мрия" - Герега оплатил авиарейс из Китая, Зеленский оплатил авиарейс из Омана, поэтому мы самые бедные в Европе.
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01.05.2020 10:39 Ответить
Зебильо пообещало "крышу", ну ту, которую оно обещало несостоявшимся иностранным инвесторам? Которые потом из-за этого от него шарахались как от прокаженного....

"Эпицентр", такое же коррумпированное дно, работающее "в черную", крышуемое коррумпированным правительством................

Ясно - понятно...
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01.05.2020 11:03 Ответить
швидше повірю шо гуманітарний груз доставлявся коштом бюджета, а епіцентр заодно примостив і свій вантаж та прокатався надурняк
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01.05.2020 11:15 Ответить
та ше получив добро таможні і всякі інші плюшки
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01.05.2020 11:16 Ответить
Сколько же вони подняла прокацапская медведчук-порошенковская ботва. Как всегда, зрада на ровном месте.
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01.05.2020 11:15 Ответить
Итак в сухом остатке, кто в этой ситуации в плюсе?
Семья Герег, потому что завезли медицинские товары как гуманитарку без налогов и барыжат ей с максимальной накруткой, а это много денег
Кто еще в плюсе?
Осел оманский, потому что записал очередной пиар-видосик для своих зе-поклонников-сектантов, якобы Голобородько привез на самолете-национальной гордости гуманитарную помощь, а это много лайков
Кто в минусе?
73% стадо лохов
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01.05.2020 12:39 Ответить
ну коротше кажучи чувак вирішив зробити світлину найбільшого про===у країни на фоні найбільшого її досягнення. На контрасті зіграв. Думаю в книзі Гіннеса зафіксили двох рекордсменів вкупі?
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01.05.2020 17:35 Ответить
Всё понятно!! Все бросились обелять президента!! Вопрос в том: Зачем такие секреты, непонятно гуманитарный медицинский груз бесплатный или за бабки. Сколько наварила за неуплату НДС компания ГЕРЕГ, за остальной привезенный груз из Китая в этом же самолёте.
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01.05.2020 14:16 Ответить
дивись попередній пост цензора про цей рейс,- там написано,- прайс- лист на средства прилагається, аптеки та інші робить оптови замовлення у єпицентра,- так хто бреше ,- ЦЕНЗОР?
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01.05.2020 18:10 Ответить
sure, таможенники бастонут, бо пропустили беспошлинно. а их еще и будут иметь за недопоставку митних грошей.
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01.05.2020 18:49 Ответить
интересно-а встреча самолёта паном Президентом тоже была оплочена...?! или это пиар на деньги "Эпицентра"...?!
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01.05.2020 21:03 Ответить
интересная инфа по поводу-
https://www.obozrevatel.com/politics/de-groshi-ze-kudi-dilis-koronavirusnih-20-mln.htm

и
https://www.obozrevatel.com/crime/poyavilos-foto-gumanitarnogo-gruza-po-dostupnyim-tsenam-dlya-ukraintsev-ot-timoshenko.htm
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01.05.2020 21:51 Ответить
БРЕХНЯ!!!!!
Барыги Гереги удавились бы от жабы оплачивать рейс Мрии, это бешеные бабки!!! Еще и с частью груза на благотворительность. Сто процентов из бюджета с небольшим откатом товаром для благотворительности за наши же деньги и повод презику попиариться. Вообще уроды людей за лохов держат.
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02.05.2020 00:15 Ответить
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