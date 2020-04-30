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Новини Коронавірус і карантин
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"Епіцентр" оплатив авіарейс з Китаю, який здійснював літак "Мрія"

"Компанія "Епіцентр" підтвердила факт оплати рейсу літака Ан-225 "Мрія" авіакомпанії "Антонов", який 23 квітня доставив із Китаю засоби індивідуального захисту для лікарів. Частину цих засобів передали в лікарні України.

Заяву компанії опубліковано на її сайті, інформує Цензор.НЕТ.

Від початку розповсюдження коронавірусної інфекції компанія "Епіцентр" відгукнулася на ініціативу президента України Володимира Зеленського щодо забезпечення закладів охорони здоров’я необхідними засобами захисту та обладнанням для боротьби з СОVID-19.

У межах цієї співпраці національна мережа торгових центрів "Епіцентр" оплатила авіарейс з Китаю, який здійснював літак Ан-225 "Мрія" авіакомпанії "Антонов". 23 квітня літак привіз до України засоби індивідуального захисту для лікарів. Компанія може надати фінансовий звіт про оплату, яку було здійснено авіакомпанії "Антонов".

Як повідомляв президент України Володимир Зеленський, на борту літака були гуманітарний та комерційний вантажі. У межах загального вантажу, "Епіцентр" на гуманітарні цілі закупив для передачі у лікарні України 2 мільйони медичних масок, 75 тисяч захисних костюмів, 30 тисяч спеціальних окулярів. Всі ці засоби індивідуального захисту будуть передані в обласні та міські департаменти охорони здоров’я для подальшого постачання у лікарні.

"Всі знають, що зараз у всьому світі неймовірна конкуренція за медичні товари. Ціною великих зусиль, використавши багаторічні контакти з виробниками та постачальниками в Китаї, компанії вдалося закупити цей вантаж для України. Після складних переговорів досягнуто домовленостей з ДП "Антонов" на доставку вантажу попри величезний лист очікування на літак "Мрія"", — пояснив генеральний директор ТОВ "Епіцентр К" Петро Михайлишин.

При цьому він зазначив, що частина вантажу дійсно призначалася для продажу в мережі "Епіцентр".

"Ми — комерційна структура, яка заснована на принципах великих світових компаній і працюємо аби забезпечити українців товарами першої необхідності", — підкреслив Михайлишин.

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Компанією "Епіцентр К" було прийняте рішення не озвучувати участь у фінансуванні рейсу.

"Прибуття такого рейсу — це подія національного масштабу, яку має коментувати Президент, як це було наприклад у сусідній Польщі, де подібний вантаж разом із головою держави зустрічала вся країна. Медичні товари, привезені з Китаю, потрібні для українців. Наша задача врятувати людей та захистити медиків, немає різниці, яка форма власності вантажу, призначеного для здійснення цієї місії", — сказав він.

З моменту прильоту "Мрії" в Україну всім обласним державним адміністраціям та регіональним благодійним фондам були розіслані листи з проханням надати потреби області в засобах захисту.

Частина вантажу вже передана до Хмельницької області, яку компанія "Епіцентр" згідно зі зверненням президента забезпечує всім необхідним для боротьби з коронавірусом.

Усі інші запити акумульовані й опрацьовані та з 1 травня починається доставка медичних масок, костюмів та окулярів по областях України.

У компанії наголосили, що вантаж оформлений зі звільненням від сплати ввізного мита й ПДВ, від якого згідно зі змінами до законодавства звільняється всі медичні товари, як гуманітарного, так й комерційного призначення. 

Як відомо, Верховна Рада України, з метою подолання пандемії вірусу COVID-19, ухвалила Закон України, яким були звільнені від сплати ввізного мита та ПДВ, товари медичного призначення, що ввозяться на митну територію України під час епідемії. (*посилання на законодавчі норми).

Нагадаємо, з початку розповсюдження коронавірусної інфекції в Україні мережа "Епіцентр" взяла на себе соціальну місію — забезпечити населення України засобами захисту та дезінфекції. В компанії був сформований оперативний штаб, який виділив 150 млн грн на боротьбу з епідемією. Також штабом були проведені перемовини з усіма виробниками та постачальниками товарів для захисту та дезінфекції, як в Україні, так й закордоном та укладені довгострокові договори на постачання цієї продукції.

З початком пандемії було організовано вже 15 поставок засобів захисту та дезінфекції літаками з Китаю. Ці поставки систематичні, відповідно такі товари, як: маски, респіратори, захисні костюми постійно в наявності в мережі "Епіцентр". Крім того, з березня компанія має значні обсяги згаданих товарів на логістичних складах.

До кінця травня, у разі потреби, згідно з укладеними договорами, "Епіцентр" готовий забезпечити понад 50 млн масок, 200 тис. комбінезонів, понад 300 тис. окулярів, 3 млн респіраторів, 200 тонн антисептиків. 

*Проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19) № 3219 від 16.03.2020 р. 17.03.2020 - Закон прийнято і 18.03.2020 - повернуто з підписом від Президента.

З метою деталізації порядку звільнення від оподаткування, Кабінетом Міністрів України був прийнятий ряд постанов. Зокрема, постанова Кабінету Міністрів України від 20.03.20 № 224, якою був затверджений "Перелік товарів (у тому числі лікарських засобів, медичних товарів та/або медичного обладнання), необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемії гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-Co V-2, які звільняються від сплати ввізного мита та операцій з ввезення яких на митну територію України та/або операцій з постачання яких на митній території України звільняються від оподаткування податком на додану вартість (зі змінами та доповненнями, внесеними постановою Кабінетом Міністрів України від 08.04.20 № 271).

Автор: 

карантин (18172) Епіцентр (75) Мрія (118) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+73
"Эпицентр" оплатил авиарейс "Мрии" с медсредствами Китая, - заявление - Цензор.НЕТ 5193
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30.04.2020 19:54 Відповісти
+71
"Эпицентр" оплатил авиарейс "Мрии" с медсредствами Китая, - заявление - Цензор.НЕТ 3504
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30.04.2020 19:54 Відповісти
+66
"Эпицентр" оплатил авиарейс "Мрии" с медсредствами Китая, - заявление - Цензор.НЕТ 390
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30.04.2020 19:55 Відповісти
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да, и почему зе-през пиарится на грузе, который доставил в Украину герега-эпицентр, и таким образом, пиарит этих барыг!
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01.05.2020 01:44 Відповісти
Ні, вони не бариги, оплатили - продають. А от до чого тут зеленський? Чого він примазується до чиїхось комерційнтих справ?
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01.05.2020 03:04 Відповісти
Он подрабатывает у Гереги. Госслужащие у нас получают очень мало.
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01.05.2020 11:51 Відповісти
Зеленский это ПОЗОРИЩЕ украинское! Оно пиарится даже на коронавирусе,какое оно брехло и делает это умышленно! Он прекрасно знал, что *Эпицентр* оплатил!
Зебилоиды ваш выход!
Где там таня зебилоидка, не хочет ничего сказать про янелоха оманского?
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01.05.2020 09:10 Відповісти
Прибыль этих тварей в период карантина увеличилась в 50 РАЗ !!! Бойкот эпицентру!
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01.05.2020 09:34 Відповісти
......- что груз оформлен с освобождением от уплаты ввозной пошлины и НДС, от которого согласно изменениям в законодательство освобождается все медицинские товары, как гуманитарного, так и коммерческого назначения.

хихихи
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01.05.2020 10:38 Відповісти
"Эпицентр" оплатил авиарейс из Китая, который осуществлял самолет "Мрия" - Герега оплатил авиарейс из Китая, Зеленский оплатил авиарейс из Омана, поэтому мы самые бедные в Европе.
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01.05.2020 10:39 Відповісти
Зебильо пообещало "крышу", ну ту, которую оно обещало несостоявшимся иностранным инвесторам? Которые потом из-за этого от него шарахались как от прокаженного....

"Эпицентр", такое же коррумпированное дно, работающее "в черную", крышуемое коррумпированным правительством................

Ясно - понятно...
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01.05.2020 11:03 Відповісти
швидше повірю шо гуманітарний груз доставлявся коштом бюджета, а епіцентр заодно примостив і свій вантаж та прокатався надурняк
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01.05.2020 11:15 Відповісти
та ше получив добро таможні і всякі інші плюшки
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01.05.2020 11:16 Відповісти
Сколько же вони подняла прокацапская медведчук-порошенковская ботва. Как всегда, зрада на ровном месте.
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01.05.2020 11:15 Відповісти
Итак в сухом остатке, кто в этой ситуации в плюсе?
Семья Герег, потому что завезли медицинские товары как гуманитарку без налогов и барыжат ей с максимальной накруткой, а это много денег
Кто еще в плюсе?
Осел оманский, потому что записал очередной пиар-видосик для своих зе-поклонников-сектантов, якобы Голобородько привез на самолете-национальной гордости гуманитарную помощь, а это много лайков
Кто в минусе?
73% стадо лохов
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01.05.2020 12:39 Відповісти
ну коротше кажучи чувак вирішив зробити світлину найбільшого про===у країни на фоні найбільшого її досягнення. На контрасті зіграв. Думаю в книзі Гіннеса зафіксили двох рекордсменів вкупі?
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01.05.2020 17:35 Відповісти
Всё понятно!! Все бросились обелять президента!! Вопрос в том: Зачем такие секреты, непонятно гуманитарный медицинский груз бесплатный или за бабки. Сколько наварила за неуплату НДС компания ГЕРЕГ, за остальной привезенный груз из Китая в этом же самолёте.
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01.05.2020 14:16 Відповісти
дивись попередній пост цензора про цей рейс,- там написано,- прайс- лист на средства прилагається, аптеки та інші робить оптови замовлення у єпицентра,- так хто бреше ,- ЦЕНЗОР?
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01.05.2020 18:10 Відповісти
sure, таможенники бастонут, бо пропустили беспошлинно. а их еще и будут иметь за недопоставку митних грошей.
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01.05.2020 18:49 Відповісти
интересно-а встреча самолёта паном Президентом тоже была оплочена...?! или это пиар на деньги "Эпицентра"...?!
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01.05.2020 21:03 Відповісти
интересная инфа по поводу-
https://www.obozrevatel.com/politics/de-groshi-ze-kudi-dilis-koronavirusnih-20-mln.htm

и
https://www.obozrevatel.com/crime/poyavilos-foto-gumanitarnogo-gruza-po-dostupnyim-tsenam-dlya-ukraintsev-ot-timoshenko.htm
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01.05.2020 21:51 Відповісти
БРЕХНЯ!!!!!
Барыги Гереги удавились бы от жабы оплачивать рейс Мрии, это бешеные бабки!!! Еще и с частью груза на благотворительность. Сто процентов из бюджета с небольшим откатом товаром для благотворительности за наши же деньги и повод презику попиариться. Вообще уроды людей за лохов держат.
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02.05.2020 00:15 Відповісти
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