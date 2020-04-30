Пик эпидемии коронавируса в Великобритании пройден, - Джонсон
Великобритания преодолела пик распространения коронавирусной инфекции COVID-19, заявил в четверг британский премьер-министр Борис Джонсон.
"Мы прошли пик этой коронавирусной инфекции", - заявил премьер, впервые с конца марта выступая на правительственном брифинге по COVID-19, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Он добавил, что страна уже достигла фазы "нисходящей траектории" распространения заболеваемости.
Кроме того, Джонсон сообщил, что на следующей неделе он изложит план по снятию в стране введенных из-за пандемии ограничений.
За последние сутки в Великобритании зафиксировали 674 случая смерти людей с коронавирусом. Всего в стране с начала эпидемии коронавируса скончались 26711 инфицированных.
Как сообщает телеканал Sky News, со вчерашнего дня в правительственные сводки о случаях смерти включают данные не только об умерших в больницах пациентах, но и о скончавшихся в домах престарелых или других местах.
Кроме того, в стране диагностировали 6030 новых случаев заражения. Таким образом, общее количество заражений в Великобритании достигло превысило 171,2 тыс.
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Чекаємо таке саме від наших "керманичів" та повпопуредників! ))
общее количество заражений в Великобритании достигло превысило 171,2 тыс. Источник: https://censor.net/n3192799
в твитере одна рассказывала как "лечат" в Москве.... в гулаге наверное не особо отличалось
Похоже вам тяжело уловить, о чем речь)
И тоже не смог сделать тест, когда болел.
Никто не перезвонил, когда я два раза регистрировался.
Ну и что с того?
Вдобавок я плачу каждый месяц $620 за медицинскую страховку, что почти даром))
Так что скажите спасибо за то, что есть.
Вирус остановить невозможно. Никак и никогда.
Может быть пара- тройка хороших водородных бомб?
Все, что можно было сделать, они сделали- растянули все во времени.
И их NHS не рухнула и не развалилась.
Бритты- стойкий и умный народ, крепкая нация, которая повидала всякое.
Не нам их учить.
Не вам- так точно.