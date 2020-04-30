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Пик эпидемии коронавируса в Великобритании пройден, - Джонсон

Пик эпидемии коронавируса в Великобритании пройден, - Джонсон

Великобритания преодолела пик распространения коронавирусной инфекции COVID-19, заявил в четверг британский премьер-министр Борис Джонсон.

"Мы прошли пик этой коронавирусной инфекции", - заявил премьер, впервые с конца марта выступая на правительственном брифинге по COVID-19, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина. 

Он добавил, что страна уже достигла фазы "нисходящей траектории" распространения заболеваемости.

Кроме того, Джонсон сообщил, что на следующей неделе он изложит план по снятию в стране введенных из-за пандемии ограничений.

За последние сутки в Великобритании зафиксировали 674 случая смерти людей с коронавирусом. Всего в стране с начала эпидемии коронавируса скончались 26711 инфицированных.

Как сообщает телеканал Sky News, со вчерашнего дня в правительственные сводки о случаях смерти включают данные не только об умерших в больницах пациентах, но и о скончавшихся в домах престарелых или других местах.

Кроме того, в стране диагностировали 6030 новых случаев заражения. Таким образом, общее количество заражений в Великобритании достигло превысило 171,2 тыс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Премьер Великобритании Джонсон полностью восстановился после коронавируса и с понедельника вернется к работе

Автор: 

Великобритания (5029) Джонсон_Борис (506) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
Шукають витоки хвороби, а це росія або Китай, ще й позови будуть.
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30.04.2020 20:38 Ответить
+5
Дима секелев,ты?
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30.04.2020 20:47 Ответить
+3
Все хорошо прекрасная Маркиза, твой дом сгорел и кобыла умерла.
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30.04.2020 20:29 Ответить
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Все хорошо прекрасная Маркиза, твой дом сгорел и кобыла умерла.
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30.04.2020 20:29 Ответить
Нюю, на собі спробував!!
Чекаємо таке саме від наших "керманичів" та повпопуредників! ))
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30.04.2020 20:34 Ответить
Так "достигло" или "превысило" 171,2 тыс.?

общее количество заражений в Великобритании достигло превысило 171,2 тыс. Источник: https://censor.net/n3192799
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30.04.2020 20:34 Ответить
Британские дурни провалили все что можно. И упорно притворяются что все хорошо. В отличие от Испании и Италии у них было время подготовиться. А их ненормальные СМИ вместо того чтобы разобраться что у них произошло копаются в России и Китае.
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30.04.2020 20:35 Ответить
Шукають витоки хвороби, а це росія або Китай, ще й позови будуть.
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30.04.2020 20:38 Ответить
Англичане впали в прострацию отрицания. Они настолько привыкли хвалить себя и ругать других, что у них анатомически атрофировалась способность к самокритике. Способность признать - да у нас все плохо, мы не справились, медицинская система оказалась полным хламом, а мы не такими уж совершенными.
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30.04.2020 20:43 Ответить
Дима секелев,ты?
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30.04.2020 20:47 Ответить
Посмотри на этого лохматого клоуна. Он настолько туп, что даже соврать как следует не может. Где он прошел пик, сегодня 6 тысяч зараженных, это наверно максимум за все дни.
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30.04.2020 20:51 Ответить
Так чего под прокси ненавистных англосаксов .Тролли из за поребрика настолько смешны и унылы,что даже не удосуживаются придумать что то новое.Шпарят по методичкам леонида ильича
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30.04.2020 20:56 Ответить
Если у них хлам, то что в Рашке то?
в твитере одна рассказывала как "лечат" в Москве.... в гулаге наверное не особо отличалось
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30.04.2020 20:50 Ответить
Не хлам. Вполне обычная западная система здравоохранения. Довольно эффективная и по настоящему бесплатная. Всем бы такую
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30.04.2020 20:53 Ответить
Ви реально вірите в цю маячню? Настільки відірвані від реальності і не маєте фактів що робиться з медициною за межами Москви?
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30.04.2020 20:54 Ответить
где, в Рашке? хотя - как я мог такое подумать - за Наполеона свиней лучше лечили чем сейчас ватников.
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30.04.2020 20:55 Ответить
Я говорю за NHS -систему здравоохранения Британии.
Похоже вам тяжело уловить, о чем речь)
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30.04.2020 20:57 Ответить
Я подумав що ви про росію, про англійську нічого не можу сказати.
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30.04.2020 20:59 Ответить
Дивно правда, рашисти вбивають українців, загарбали Крим і шматок Донбасу а їх чомусь не *******.
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30.04.2020 21:10 Ответить
Опять заблудилось?
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30.04.2020 21:10 Ответить
Брехня. Британская система полное го.... Она самоизолировалась от людей. Если у тебя признаки вируса, к тебе никто не приедет ранее семи дней. Тест сдать негде. Зайдите на сайт NHS и прочитайте. «К нам приходить не надо, нам звонить не надо, зарегистрируйтесь на сайте.» и не говорите мне обратное. Я здесь 5-й год.
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30.04.2020 21:38 Ответить
пруф на "7 днів" є?
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30.04.2020 23:37 Ответить
я в Америке- 30 лет
И тоже не смог сделать тест, когда болел.
Никто не перезвонил, когда я два раза регистрировался.
Ну и что с того?
Вдобавок я плачу каждый месяц $620 за медицинскую страховку, что почти даром))
Так что скажите спасибо за то, что есть.
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01.05.2020 00:13 Ответить
Достатньо подивитись на середній строк життя англійців і порівняти з іншими, чи вважаєте що англійці як нація більш здорові ніж ми чи росіяни?
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30.04.2020 20:53 Ответить
Шукають методи всіх вакцинувати))
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30.04.2020 21:08 Ответить
Трамп з Барром відмовили Гейтсу в поголовній вакцинації.
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30.04.2020 21:11 Ответить
Подготовиться к чему?
Вирус остановить невозможно. Никак и никогда.
Может быть пара- тройка хороших водородных бомб?
Все, что можно было сделать, они сделали- растянули все во времени.
И их NHS не рухнула и не развалилась.
Бритты- стойкий и умный народ, крепкая нация, которая повидала всякое.
Не нам их учить.
Не вам- так точно.
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30.04.2020 20:51 Ответить
Стойкий возможно. Умный это вряд ли. Я все время читаю их журналистов. Это адский треш.
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30.04.2020 21:12 Ответить
По сути все британские СМИ это один большой Вашингтон пост. Идеологическая стенгазета.
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30.04.2020 21:14 Ответить
Можете пойти на иносми и почитать переводные статьи. Кажется британцы очень злы и раздосадованы этим вирусом. Начали с тройной силой писать про медицину и проблемы... России, как на самом деле все плохо в рашке.
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30.04.2020 21:10 Ответить
Это правда. Парень написал так как я бы написал. В десятку!
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30.04.2020 21:41 Ответить
Нашим небожиделям це не загрожує...
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30.04.2020 20:56 Ответить
Надо шмыгаля к ИВЛ подключить, и пик пройден, делов то на копейку.
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30.04.2020 20:59 Ответить
В матрицу ))
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30.04.2020 21:05 Ответить
Пройден или не пройден это их уже не интересует, принят другой политический план, истерить по поводу гибели людей уже не будут, скоро все сми плавно передвинут тему короновируса на 3-4й план!
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30.04.2020 21:08 Ответить
Думаю пик будет пройден, и болезнь побеждена только когда появится эффективное в большинстве случаев лекарство, а так может туда сюда кидать то больше, то меньше заболевших и выздоровевших.
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30.04.2020 21:20 Ответить
Най буде так!
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30.04.2020 21:22 Ответить
Что же вы количество вылеченных скрываете?
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30.04.2020 21:25 Ответить
На правительственном сайте Великобритании все есть. Цензор просто не написал.
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30.04.2020 21:33 Ответить
я просто на ворлдметерс смотрю. там уже давно нет данных по Британии
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30.04.2020 21:38 Ответить
Премьер-министр России Михаил Мишустин заразился коронавирусом
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30.04.2020 21:34 Ответить
https://fakty.com.ua/ua/svit/20200430-koronavirus-ne-buv-stvorenyj-lyudynoyu-rozvidka-ssha/ Коронавірус не був створений людиною - розвідка США | Факти ICTV
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30.04.2020 21:39 Ответить
Бриты молодцы. Не стали слюняво копировать Европу и прятаться по квартирам что бы в конце концов придти к тому что и в карантиннных Италии, Франции. Пока те сидели взаперти джентельмены работали и отдыхали, а не роняли в пол богатство страны. Люди могущие спать в спальне при ноль градусов температуры и ходящие в юбках без трусов при минусе достойны как минимум уважения за стойкость. Кстати не шутка. Лично видел на Шетландских островах.
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30.04.2020 21:56 Ответить
Шведы и белорусы ещё круче.
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30.04.2020 22:06 Ответить
Что он несет? Боре вирус не только легкие, но и мозг разрушил
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30.04.2020 22:12 Ответить
НУ ТАК ДЖОНСОНУ ПЗДЕТЬ НЕ МЕШКИ ВОРОЧАТЬ )))
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30.04.2020 22:43 Ответить
Балаболка а не премьер, у него более 6000 зараженных в сутки.
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01.05.2020 10:04 Ответить
 
 