Пік епідемії коронавірусу у Великій Британії пройдено, - Джонсон
Велика Британія подолала пік поширення коронавірусної інфекції COVID-19, заявив у четвер британський прем'єр-міністр Борис Джонсон.
"Ми пройшли пік цієї коронавірусної інфекції", - заявив прем'єр, вперше з кінця березня виступаючи на урядовому брифінгу щодо COVID-19, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Він додав, що країна вже досягла фази "спадної траєкторії" поширення захворюваності.
Крім того, Джонсон повідомив, що наступного тижня він викладе план зі зняття в країні запроваджених через пандемію обмежень.
За останню добу у Великій Британії зафіксували 674 випадки смерті людей з коронавірусом. Всього в країні від початку епідемії коронавірусу померло 26711 інфікованих.
Як повідомляє телеканал Sky News, від учорашнього дня в урядові зведення про випадки смерті включають дані не тільки про померлих у лікарнях пацієнтів, а й про померлих у будинках престарілих чи інших місцях.
Крім того, в країні діагностували 6030 нових випадків зараження. Таким чином, загальна кількість заражень у Великій Битанії перевищила 171,2 тис.
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Чекаємо таке саме від наших "керманичів" та повпопуредників! ))
общее количество заражений в Великобритании достигло превысило 171,2 тыс. Источник: https://censor.net/n3192799
в твитере одна рассказывала как "лечат" в Москве.... в гулаге наверное не особо отличалось
Похоже вам тяжело уловить, о чем речь)
И тоже не смог сделать тест, когда болел.
Никто не перезвонил, когда я два раза регистрировался.
Ну и что с того?
Вдобавок я плачу каждый месяц $620 за медицинскую страховку, что почти даром))
Так что скажите спасибо за то, что есть.
Вирус остановить невозможно. Никак и никогда.
Может быть пара- тройка хороших водородных бомб?
Все, что можно было сделать, они сделали- растянули все во времени.
И их NHS не рухнула и не развалилась.
Бритты- стойкий и умный народ, крепкая нация, которая повидала всякое.
Не нам их учить.
Не вам- так точно.