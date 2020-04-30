Пік епідемії коронавірусу у Великій Британії пройдено, - Джонсон

Велика Британія подолала пік поширення коронавірусної інфекції COVID-19, заявив у четвер британський прем'єр-міністр Борис Джонсон.

"Ми пройшли пік цієї коронавірусної інфекції", - заявив прем'єр, вперше з кінця березня виступаючи на урядовому брифінгу щодо COVID-19, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він додав, що країна вже досягла фази "спадної траєкторії" поширення захворюваності.

Крім того, Джонсон повідомив, що наступного тижня він викладе план зі зняття в країні запроваджених через пандемію обмежень.

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За останню добу у Великій Британії зафіксували 674 випадки смерті людей з коронавірусом. Всього в країні від початку епідемії коронавірусу померло 26711 інфікованих.

Як повідомляє телеканал Sky News, від учорашнього дня в урядові зведення про випадки смерті включають дані не тільки про померлих у лікарнях пацієнтів, а й про померлих у будинках престарілих чи інших місцях.

Крім того, в країні діагностували 6030 нових випадків зараження. Таким чином, загальна кількість заражень у Великій Битанії перевищила 171,2 тис.