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На Киев надвигается грозовой фронт, объявлено штормовое предупреждение

Вечером в четверг, 30 апреля, в Киеве ожидается ухудшение погоды, в частности сильный ветер и гроза.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Департамента транспортной инфраструктуры КГГА.

"Возможен град. Сопровождать сильные осадки будет порывистый ветер 18-20 м/с", - говорится в сообщении.

На Киев надвигается грозовой фронт и объявлен желтый уровень опасности.

На Киев надвигается грозовой фронт, объявлено штормовое предупреждение 01

Автор: 

Киев (25710) штормовое предупреждение (130)


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Топ комментарии
+10
На Киев надвигается грозовой фронт, объявлено штормовое предупреждение - Цензор.НЕТ 2782
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30.04.2020 21:33 Ответить
+8
Метеорологи не брешуть... Вони лише часто помиляються з часом і місцем...
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30.04.2020 21:35 Ответить
+5
прям как в анекдоте, типа старая праститутка рассказывает, что однажды один моряк ее так тракал, что у нее всю простыню в жопу засосало
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30.04.2020 21:32 Ответить
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уже 9, все тихо
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30.04.2020 21:28 Ответить
Могли бы и завтра написать о предупреждении на вчера... дибилы
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01.05.2020 12:10 Ответить
вот с неделю назад то был ветер, аж окно вдуло в квартиру
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30.04.2020 21:29 Ответить
прям как в анекдоте, типа старая праститутка рассказывает, что однажды один моряк ее так тракал, что у нее всю простыню в жопу засосало
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30.04.2020 21:32 Ответить
я понял только одно, "пластиковые окна" которые нам поставляют - фуфло из г-на и палок
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30.04.2020 21:34 Ответить
там есть выбор
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30.04.2020 21:35 Ответить
есть, но ставят что подешевле как всегда
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30.04.2020 21:36 Ответить
Нет, там. Есть. Выбор.
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30.04.2020 21:43 Ответить
А вы спрашивали что есть ещё?
Есть хорошие с усиленным профилем, сварными внутренними углами и т.д......но вам подешевле же надо))) скупой платит трижды))))
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30.04.2020 22:58 Ответить
узбагойся, квартира не моя )
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30.04.2020 23:07 Ответить
И живешь в ней не ты!
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01.05.2020 10:04 Ответить
Ставят то, что ты заказал. Пожалел денег, не жалуйся!!! Скупой платит дважды.
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01.05.2020 10:04 Ответить
Дешева рибка - цікава юшка
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30.04.2020 21:36 Ответить
Вместе с петлями?
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30.04.2020 21:34 Ответить
вместе с шторами
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30.04.2020 21:35 Ответить
Не,в Днепре чуть потише,но всю неделю дует
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30.04.2020 21:38 Ответить
Ну, скажімо зараз не 17.00,а 21.31... Й не зрозуміло на який термін діє попередження...
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30.04.2020 21:33 Ответить
Метеорологи не брешуть... Вони лише часто помиляються з часом і місцем...
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30.04.2020 21:35 Ответить
, Та,я,про своєчасність попередження...
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30.04.2020 21:37 Ответить
Якось представляв інтереси потерпілого в ДТП. Адвокат водія заявив, що виною ДТП була непогода - дощ і мокра дорога. А я прекрасно знав, що тоді, в тому районі тиждень суш була... Сказав слідчому. Той мені дав запит у метеослужбу. Я поїхав, віддав запит. А мене питають: "А яка погода вам потрібна?"
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30.04.2020 21:55 Ответить
стоящие часы угадывают время паз в сутки - метеоролог погоду - раз в год...
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30.04.2020 21:38 Ответить
не работающие часы, вообще-то ДВА раза в сутки точное время показывают))))
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30.04.2020 21:47 Ответить
зануда
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30.04.2020 21:48 Ответить
кхм...
Тобто, слід очікувати це, наприклад, в Миколаєві?
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30.04.2020 21:38 Ответить
Мій власний "прогноз" не розповсюджується на відстань більше 50-100 км... "Бойові відмітини" про дощ або заметіль за добу попереджують... А до Миколаєва мені більше 500...
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30.04.2020 22:04 Ответить
О 17:50 почався дощик в Обухівському районі. І в Києві щось покапало. Але вітру нема.
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30.04.2020 21:57 Ответить
На Киев надвигается грозовой фронт, объявлено штормовое предупреждение - Цензор.НЕТ 2782
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30.04.2020 21:33 Ответить
Дівчатка, як кошенятка. Вчипилась у двері у не відпускає
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30.04.2020 21:44 Ответить
всегда поражало как малышня по деревьям лазит
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30.04.2020 21:49 Ответить
В моём детстве все умели по деревьям лазить.
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30.04.2020 21:58 Ответить
та мы школьники гнезда вили на деревьях, а малышня вообще как обезьяны - видать инстинкт )
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30.04.2020 22:01 Ответить
А телефон не выпустила.
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30.04.2020 21:57 Ответить
Кияни, завтра розповісте, що було на самом ділі...
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30.04.2020 21:34 Ответить
А дым из Зоны в Киеве уже прошел? Дождь в любом случае это хорошо.
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30.04.2020 21:37 Ответить
Ну да. Пару дней назад уже был дождь и потушил.
Веталя с чистой совестью может дерибанить все, что обещал выделить на полив улиц.
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30.04.2020 21:41 Ответить
27.04 товариш із Житомира повідомив що нарешті смог і гар прибило дощем. І у самому місті, і в навколишніх лісах. У Києві так само.
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30.04.2020 21:58 Ответить
Зе тучи разведёт руками!
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30.04.2020 21:44 Ответить
нет, не руками...
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30.04.2020 21:49 Ответить
На Киев надвигается грозовой фронт.. Кличка не забудьте
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30.04.2020 21:44 Ответить
Дощик - це добре. Земля суха, як камінь. Все горить і не росте. Нехай буде дощик. Загасить всі ці пожежі лісові
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30.04.2020 21:46 Ответить
"Кому що, а курці - просо...". У тебе на шоколад ідіосінкразія? Тоді пора до психіатра, або до алерголога...
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30.04.2020 22:00 Ответить
Скорей бы - чтоб ливень с громом и молнией, чтоб корововирус и смыло и сожгло!
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30.04.2020 21:55 Ответить
бойтесь своих желаний
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30.04.2020 22:48 Ответить
Не боюсь - мои желания продуманы.
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30.04.2020 22:55 Ответить
НЕ ВИДНО ЧТО ТО !)
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30.04.2020 22:41 Ответить
 
 