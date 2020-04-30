На Киев надвигается грозовой фронт, объявлено штормовое предупреждение
Вечером в четверг, 30 апреля, в Киеве ожидается ухудшение погоды, в частности сильный ветер и гроза.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Департамента транспортной инфраструктуры КГГА.
"Возможен град. Сопровождать сильные осадки будет порывистый ветер 18-20 м/с", - говорится в сообщении.
На Киев надвигается грозовой фронт и объявлен желтый уровень опасности.
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Есть хорошие с усиленным профилем, сварными внутренними углами и т.д......но вам подешевле же надо))) скупой платит трижды))))
Тобто, слід очікувати це, наприклад, в Миколаєві?
Веталя с чистой совестью может дерибанить все, что обещал выделить на полив улиц.