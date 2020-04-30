На Київ насувається грозовий фронт, оголошено штормове попередження
Увечері в четвер, 30 квітня, в Києві очікується погіршення погоди, зокрема сильний вітер і гроза.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Департаменту транспортної інфраструктури КМДА.
"Можливий град. Супроводжувати сильні опади буде поривчастий вітер 18-20 м / с", - говориться в повідомленні.
На Київ насувається грозовий фронт і оголошено жовтий рівень небезпеки.
Топ коментарі
+10 Alter Nator
показати весь коментар30.04.2020 21:33 Відповісти Посилання
+8 Яр Холодний
показати весь коментар30.04.2020 21:35 Відповісти Посилання
+5 Alter Nator
показати весь коментар30.04.2020 21:32 Відповісти Посилання
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Есть хорошие с усиленным профилем, сварными внутренними углами и т.д......но вам подешевле же надо))) скупой платит трижды))))
Тобто, слід очікувати це, наприклад, в Миколаєві?
Веталя с чистой совестью может дерибанить все, что обещал выделить на полив улиц.