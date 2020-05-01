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Новости Агрессия России против Украины
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Россия является стороной конфликта на Донбассе, - глава МИД Германии Маас

Россия является стороной конфликта на Донбассе, - глава МИД Германии Маас

Россия является стороной конфликта в Украине, что подтвердила подписанием Минских соглашений, и именно в таком качестве ее рассматривают партнеры по нормандскому формату.

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас после видеоконференции глав МИД ФРГ, Франции, Украины и России, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Для нас было и остается очевидным, что является также основой для нормандского формата, что сторонами соглашения являются Москва и Киев, Россия и Украина подписали Минские соглашения, а не Германия или Франция, поэтому именно они остаются для нас сторонами конфликта", - заявил Маас, отвечая на вопрос о попытках Кремля представить стороной переговоров поддерживаемых Россией боевиков.

По словам Мааса, глава МИДа РФ Сергей Лавров подтвердил сегодня признание Минских соглашений российской стороной, что должно означать признание ответственности за их выполнение.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пандемия COVID-19 не оправдывает неисполнение договоренностей парижского саммита "нормандской четверки", - глава МИД Германии Маас

Руководитель немецкого внешнеполитического ведомства также отметил, что во втором полугодии прошлого года на Западе "непосредственно ощутили, что приход к власти Президента Украины Владимира Зеленского предоставил сильный импульс Минскому процессу". Новый украинский президент показал готовность к компромиссу и сделал большой вклад в то, чтобы процесс снова стал продвигаться, сказал Маас.

Он также отметил, что, несмотря на сложность общения в видеорежиме, министры показали способность обсудить "очень-очень много пунктов при наличии кое-где очень разных оценок" и при этом найти определенные компромиссы и достичь определенных результатов при чрезвычайно сложных стартовых условиях. 

Следующую подобную встречу планируется провести примерно через месяц.

Также читайте: На переговорах глав МИД стран "нормандской четверки" договорились, что СММ ОБСЕ и Красный Крест должны иметь неограниченный доступ на оккупированных территориях, - Кулеба

Автор: 

россия (96279) минские соглашения (3229) нормандская четверка (1596) Маас Хайко (213)


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Топ комментарии
+24
Как тон поменялся, а?

Нефть и газ подешевели и немцы сразу поняли что на расийского пахана можно крошить батон
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01.05.2020 01:32 Ответить
+17
ну и что плохого в набутылизации русни? тем более кацапня любит чтобы ее опускали.
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01.05.2020 01:34 Ответить
+14
а кто говорит плохо - наоборот хорошо
обнадеживающая смена риторики после Штайнмайера
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01.05.2020 01:36 Ответить
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прямо ночь откровений. кто бы мог подумать?
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01.05.2020 01:30 Ответить
та он не то хотел сказать.. неправильно поняли
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01.05.2020 07:26 Ответить
Тупой рашистский упоротый длбб,перечитай еще раз статью сейчас и потом на ночь ,будешь своим соостадникам рассказывать ,кто есть падлючий агрессор и оккупант, тварь...
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01.05.2020 11:26 Ответить
Мистер очевидность-- на шестой год прозрели . Еще вам аукнется проституция с северным потоком и заигрывания с -обнутым ******
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01.05.2020 08:37 Ответить
Как тон поменялся, а?

Нефть и газ подешевели и немцы сразу поняли что на расийского пахана можно крошить батон
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01.05.2020 01:32 Ответить
ну и что плохого в набутылизации русни? тем более кацапня любит чтобы ее опускали.
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01.05.2020 01:34 Ответить
а кто говорит плохо - наоборот хорошо
обнадеживающая смена риторики после Штайнмайера
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01.05.2020 01:36 Ответить
Мозаику с Путиным убрали из храма Минобороны.
Предполагалось, что изображения российского лидера и министра обороны станут частью мозаики о присоединении Крыма к России.

говорят повезли на экспертизу в Гаагу
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01.05.2020 02:23 Ответить
та вы прям шутник-проказник
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01.05.2020 08:21 Ответить
Именно так. Энергоресурсы подешевели, а значит рашка уже не так важна для Германии.
Поэтому немцы начинают пинать раненного льва - рашку.
Но рашка это даже не лев, это шакал.
Поэтому пнуть шакала пуйла это благородное дело.
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01.05.2020 01:40 Ответить
не я пинать не буду...хочу за горло этого шакала подержаца!!!
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01.05.2020 05:49 Ответить
Ну для этого надо с интернета вылезти и контракт с ВСУ подписать.
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01.05.2020 08:52 Ответить
Нефти в мире ровно столько. сколько было и год, и два назад.
Если бы путин был адекватом, то не полез бы в зал лупу с арабами,
и цены не упали бы до исторического минимума.
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01.05.2020 03:13 Ответить
У немцев накипело - это путину и за собаку, которой он пугал Меркель,
и за "Новичок", которым он травил граждан других стран на их территории.
Путин забыл. что экономика "россии" - всего 2% от мировой,
но начл агрссивно давить тюбик на США и Германию.
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01.05.2020 03:17 Ответить
2- это очень оптимистично
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01.05.2020 11:30 Ответить
Там еще подписали Минские соглашения - ОБСЕ!
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01.05.2020 01:40 Ответить
И хто виноват, комсомолка ГДР Ангела Меркель?
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01.05.2020 01:54 Ответить
Она давно не платит взносы.
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01.05.2020 06:05 Ответить
не потому что русские грады утюжижили наших.не потому что десантники русские тупорылые блукали в донецких степях. не потому что тупорылые русские пво-шники сбили мн17, а потому что они подисали...немцы т французы сцк тоже подписали - значит они тоже участники.

не хочется на ночь лошадь припоминать, но реально дб бл
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01.05.2020 02:07 Ответить
в спам козломордое
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01.05.2020 02:48 Ответить
Виновник - путин, нарушивший послевоенные границы соседних с Россией стран.
Судить надо по реальным действиям, а не по хотелкам.

Путин тоже много чего хотел - например, быть властелином мира.
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01.05.2020 03:08 Ответить
палишься цапчик
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01.05.2020 03:14 Ответить
Германия устала от постоянной вони, связанной с российской нефтью и газом.
Если бы Россия вела себя как адекватный патнёр, то не использовала бы нефть и газ
для как разновидность оружия в гибридной войне за мировое влияние.
А захват Крыма и ввод войск в Донбасс окончательно испортили репутацию кремля
и превратили в страну-агрессора.

.
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01.05.2020 02:57 Ответить
Да ничего это означать не должно. Не играйте с шулером в его игры
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01.05.2020 03:05 Ответить
Да тут прям 6-я палата, ничего с 14-го не изменилось.
Ребята, вы только не останавливайтесь!
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01.05.2020 03:09 Ответить
Рашкотварь,скопируй себе эту статью и проводи политинформации своим упоротым соостадникам . Вперде,выполняй!
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01.05.2020 11:34 Ответить
С 14-о года сильно изменилась репутация Московии (так называемой "россии").
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01.05.2020 03:20 Ответить
Это он к чему?
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01.05.2020 03:28 Ответить
Если он такое говорил конечно?
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01.05.2020 03:28 Ответить
Война, это обычное состояние РАБссии с времен вани грозного и по сей день...
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01.05.2020 04:23 Ответить
Ваня Грозный был маньяком и психопатом - он мог составить конкуренцию куйлу.
Кто больше развалил страну.
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01.05.2020 06:09 Ответить
Интересно другое,в Сирии крысы кремля против ополченцев,а в Ливии наоборот,за ополченца Халифа Хафтара Крысы есть крысы...
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01.05.2020 04:28 Ответить
Оце так новина "розродилася" на 7-му році. Схоже, що в пуйла закінчились гроші на оплату європейских чинуш.
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01.05.2020 07:22 Ответить
Вся это "минская капитуляция" лишь ширма и декорация для прикрытия факта ТОРГОВЛИ УГЛЕВОДОРОДАМИ С АГРЕССОРОМ И ОККУПАНТОМ - ПОЛИТИКИ БЕСПРИНЦИПНОГО БЫРЫЖНИЧЕСТВА И МЕЩАНСТВА!
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01.05.2020 07:26 Ответить
мочи
вонючего кацапа!
на звук,
на цвет, на вкус, на запах!
на слово,
подпись, жест и вид!

кацап-захватчик,
лгун, бандит!
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01.05.2020 09:45 Ответить
куда не кинь - все кацапу клин..... (старая московитская поговорка)
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01.05.2020 09:53 Ответить
Страна оккупирует целый регион соседнего государства и объявляет его своим, начинает открытую войну во втором регионе и половину его оккупирует продолжая военные действия в течении 6 лет. Это не сторона конфликта- а агрессор. До ООН была Лига Наций ( подобная такая организация) и то имели мужество исключать агрессоров из своих рядов - Италию за агрессию против Эфиопии, СССР за агрессию против Финляндии. А нынешняя ООН это только сборище поговорить и высказать озабоченность. Пора либо исключить доисторическое право "вето", либо увеличить число постоянных членов за счет ( Германии, Японии, Италии, Индии, Канады, Бразилии, Австралии доведя их общее количество до 12 стран, и "вето" вводить двумя третями голосов ( т.е .8 голосами).
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01.05.2020 10:07 Ответить
Поддерживаю
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01.05.2020 11:38 Ответить
До немцев дошло. Скорее всего, причиной тому - дешевая нефть и уменьшение "хрустящего лобби" касапских интересов. Но дошло. Наши еще с иглы не соскочили.
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01.05.2020 10:15 Ответить
Вот что значит акции Газпрома стали туалетной бумагой
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01.05.2020 10:27 Ответить
Россия является стороной конфликта в Украине

Аллууюййййааа..............*****
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01.05.2020 10:48 Ответить
Дорогой Зеля!
Не пора ли переходить к плану "Б"?
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01.05.2020 10:52 Ответить
Бежать? Пора! Вовачка, катись колбаской по малой спасской, прыщ кремлёвский!
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01.05.2020 16:08 Ответить
 
 