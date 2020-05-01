Россия является стороной конфликта на Донбассе, - глава МИД Германии Маас
Россия является стороной конфликта в Украине, что подтвердила подписанием Минских соглашений, и именно в таком качестве ее рассматривают партнеры по нормандскому формату.
Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас после видеоконференции глав МИД ФРГ, Франции, Украины и России, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Для нас было и остается очевидным, что является также основой для нормандского формата, что сторонами соглашения являются Москва и Киев, Россия и Украина подписали Минские соглашения, а не Германия или Франция, поэтому именно они остаются для нас сторонами конфликта", - заявил Маас, отвечая на вопрос о попытках Кремля представить стороной переговоров поддерживаемых Россией боевиков.
По словам Мааса, глава МИДа РФ Сергей Лавров подтвердил сегодня признание Минских соглашений российской стороной, что должно означать признание ответственности за их выполнение.
Руководитель немецкого внешнеполитического ведомства также отметил, что во втором полугодии прошлого года на Западе "непосредственно ощутили, что приход к власти Президента Украины Владимира Зеленского предоставил сильный импульс Минскому процессу". Новый украинский президент показал готовность к компромиссу и сделал большой вклад в то, чтобы процесс снова стал продвигаться, сказал Маас.
Он также отметил, что, несмотря на сложность общения в видеорежиме, министры показали способность обсудить "очень-очень много пунктов при наличии кое-где очень разных оценок" и при этом найти определенные компромиссы и достичь определенных результатов при чрезвычайно сложных стартовых условиях.
Следующую подобную встречу планируется провести примерно через месяц.
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Нефть и газ подешевели и немцы сразу поняли что на расийского пахана можно крошить батон
обнадеживающая смена риторики после Штайнмайера
Предполагалось, что изображения российского лидера и министра обороны станут частью мозаики о присоединении Крыма к России.
говорят повезли на экспертизу в Гаагу
Поэтому немцы начинают пинать раненного льва - рашку.
Но рашка это даже не лев, это шакал.
Поэтому пнуть шакала пуйла это благородное дело.
Если бы путин был адекватом, то не полез бы в зал лупу с арабами,
и цены не упали бы до исторического минимума.
и за "Новичок", которым он травил граждан других стран на их территории.
Путин забыл. что экономика "россии" - всего 2% от мировой,
но начл агрссивно давить тюбик на США и Германию.
не хочется на ночь лошадь припоминать, но реально дб бл
Судить надо по реальным действиям, а не по хотелкам.
Путин тоже много чего хотел - например, быть властелином мира.
Если бы Россия вела себя как адекватный патнёр, то не использовала бы нефть и газ
для как разновидность оружия в гибридной войне за мировое влияние.
А захват Крыма и ввод войск в Донбасс окончательно испортили репутацию кремля
и превратили в страну-агрессора.
.
Ребята, вы только не останавливайтесь!
Кто больше развалил страну.
вонючего кацапа!
на звук,
на цвет, на вкус, на запах!
на слово,
подпись, жест и вид!
кацап-захватчик,
лгун, бандит!
Аллууюййййааа..............*****
Не пора ли переходить к плану "Б"?