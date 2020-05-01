Росія є стороною конфлікту на Донбасі, - глава МЗС Німеччини Маас
Росія є стороною конфлікту в Україні, що підтвердила підписанням Мінських угод, і саме так її розглядають партнери по нормандському формату.
Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас після відеоконференції глав МЗС ФРН, Франції, України та Росії, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Для нас було і залишається очевидним, що є також основою для нормандського формату, що сторонами угоди є Москва і Київ, що Росія і Україна підписали Мінські угоди, а не Німеччина або Франція, тому саме вони залишаються для нас сторонами конфлікту", - заявив Маас, відповідаючи на запитання про намагання Кремля представити стороною переговорів підтримуваних Росією бойовиків.
За словами Мааса, глава МЗС РФ Сергій Лавров підтвердив сьогодні визнання Мінських угод російською стороною, що має означати визнання відповідальності за їхнє виконання.
Керівник німецького зовнішньополітичного відомства також зазначив, що в другому півріччі минулого року на Заході "безпосередньо відчули, що прихід до влади Президента України Володимира Зеленського надав сильного імпульсу Мінському процесу". Новий український лідер показав готовність до компромісу і зробив великий внесок у те, щоби процес знову почав просуватися, зазначив Маас.
Він також зауважив, що, попри складність спілкування у відеорежимі, міністри показали спроможність обговорити "дуже-дуже багато пунктів за наявності подекуди дуже різних оцінок" і при цьому знайти певні компроміси і досягти певних результатів за надзвичайно складних стартових умов.
Наступну подібну зустріч планується провести приблизно за місяць.
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Нефть и газ подешевели и немцы сразу поняли что на расийского пахана можно крошить батон
обнадеживающая смена риторики после Штайнмайера
Предполагалось, что изображения российского лидера и министра обороны станут частью мозаики о присоединении Крыма к России.
говорят повезли на экспертизу в Гаагу
Поэтому немцы начинают пинать раненного льва - рашку.
Но рашка это даже не лев, это шакал.
Поэтому пнуть шакала пуйла это благородное дело.
Если бы путин был адекватом, то не полез бы в зал лупу с арабами,
и цены не упали бы до исторического минимума.
и за "Новичок", которым он травил граждан других стран на их территории.
Путин забыл. что экономика "россии" - всего 2% от мировой,
но начл агрссивно давить тюбик на США и Германию.
не хочется на ночь лошадь припоминать, но реально дб бл
Судить надо по реальным действиям, а не по хотелкам.
Путин тоже много чего хотел - например, быть властелином мира.
Если бы Россия вела себя как адекватный патнёр, то не использовала бы нефть и газ
для как разновидность оружия в гибридной войне за мировое влияние.
А захват Крыма и ввод войск в Донбасс окончательно испортили репутацию кремля
и превратили в страну-агрессора.
.
Ребята, вы только не останавливайтесь!
Кто больше развалил страну.
вонючего кацапа!
на звук,
на цвет, на вкус, на запах!
на слово,
подпись, жест и вид!
кацап-захватчик,
лгун, бандит!
Аллууюййййааа..............*****
Не пора ли переходить к плану "Б"?