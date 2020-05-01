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Новини Агресія Росії проти України
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Росія є стороною конфлікту на Донбасі, - глава МЗС Німеччини Маас

Росія є стороною конфлікту на Донбасі, - глава МЗС Німеччини Маас

Росія є стороною конфлікту в Україні, що підтвердила підписанням Мінських угод, і саме так її розглядають партнери по нормандському формату.

Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас після відеоконференції глав МЗС ФРН, Франції, України та Росії, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Для нас було і залишається очевидним, що є також основою для нормандського формату, що сторонами угоди є Москва і Київ, що Росія і Україна підписали Мінські угоди, а не Німеччина або Франція, тому саме вони залишаються для нас сторонами конфлікту", - заявив Маас, відповідаючи на запитання про намагання Кремля представити стороною переговорів підтримуваних Росією бойовиків.

За словами Мааса, глава МЗС РФ Сергій Лавров підтвердив сьогодні визнання Мінських угод російською стороною, що має означати визнання відповідальності за їхнє виконання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Маас про тему сьогоднішніх "нормандських" переговорів: Відкриття лінії зіткнення і робота спостерігачів ОБСЄ

Керівник німецького зовнішньополітичного відомства також зазначив, що в другому півріччі минулого року на Заході "безпосередньо відчули, що прихід до влади Президента України Володимира Зеленського надав сильного імпульсу Мінському процесу". Новий український лідер показав готовність до компромісу і зробив великий внесок у те, щоби процес знову почав просуватися, зазначив Маас.

Він також зауважив, що, попри складність спілкування у відеорежимі, міністри показали спроможність обговорити "дуже-дуже багато пунктів за наявності подекуди дуже різних оцінок" і при цьому знайти певні компроміси і досягти певних результатів за надзвичайно складних стартових умов.

Наступну подібну зустріч планується провести приблизно за місяць.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Глави МЗС країн "нормандської четвірки" вирішили, що ТКГ домовиться якнайшвидше про нове перемир'я, - Кулеба. ВIДЕО

Автор: 

росія (66197) мінські угоди (2231) нормандська четвірка (1526) Гайко Маас (201)


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Топ коментарі
+24
Как тон поменялся, а?

Нефть и газ подешевели и немцы сразу поняли что на расийского пахана можно крошить батон
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01.05.2020 01:32 Відповісти
+17
ну и что плохого в набутылизации русни? тем более кацапня любит чтобы ее опускали.
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01.05.2020 01:34 Відповісти
+14
а кто говорит плохо - наоборот хорошо
обнадеживающая смена риторики после Штайнмайера
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01.05.2020 01:36 Відповісти
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прямо ночь откровений. кто бы мог подумать?
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01.05.2020 01:30 Відповісти
та он не то хотел сказать.. неправильно поняли
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01.05.2020 07:26 Відповісти
Тупой рашистский упоротый длбб,перечитай еще раз статью сейчас и потом на ночь ,будешь своим соостадникам рассказывать ,кто есть падлючий агрессор и оккупант, тварь...
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01.05.2020 11:26 Відповісти
Мистер очевидность-- на шестой год прозрели . Еще вам аукнется проституция с северным потоком и заигрывания с -обнутым ******
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01.05.2020 08:37 Відповісти
Как тон поменялся, а?

Нефть и газ подешевели и немцы сразу поняли что на расийского пахана можно крошить батон
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01.05.2020 01:32 Відповісти
ну и что плохого в набутылизации русни? тем более кацапня любит чтобы ее опускали.
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01.05.2020 01:34 Відповісти
а кто говорит плохо - наоборот хорошо
обнадеживающая смена риторики после Штайнмайера
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01.05.2020 01:36 Відповісти
Мозаику с Путиным убрали из храма Минобороны.
Предполагалось, что изображения российского лидера и министра обороны станут частью мозаики о присоединении Крыма к России.

говорят повезли на экспертизу в Гаагу
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01.05.2020 02:23 Відповісти
та вы прям шутник-проказник
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01.05.2020 08:21 Відповісти
Именно так. Энергоресурсы подешевели, а значит рашка уже не так важна для Германии.
Поэтому немцы начинают пинать раненного льва - рашку.
Но рашка это даже не лев, это шакал.
Поэтому пнуть шакала пуйла это благородное дело.
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01.05.2020 01:40 Відповісти
не я пинать не буду...хочу за горло этого шакала подержаца!!!
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01.05.2020 05:49 Відповісти
Ну для этого надо с интернета вылезти и контракт с ВСУ подписать.
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01.05.2020 08:52 Відповісти
Нефти в мире ровно столько. сколько было и год, и два назад.
Если бы путин был адекватом, то не полез бы в зал лупу с арабами,
и цены не упали бы до исторического минимума.
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01.05.2020 03:13 Відповісти
У немцев накипело - это путину и за собаку, которой он пугал Меркель,
и за "Новичок", которым он травил граждан других стран на их территории.
Путин забыл. что экономика "россии" - всего 2% от мировой,
но начл агрссивно давить тюбик на США и Германию.
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01.05.2020 03:17 Відповісти
2- это очень оптимистично
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01.05.2020 11:30 Відповісти
Там еще подписали Минские соглашения - ОБСЕ!
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01.05.2020 01:40 Відповісти
И хто виноват, комсомолка ГДР Ангела Меркель?
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01.05.2020 01:54 Відповісти
Она давно не платит взносы.
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01.05.2020 06:05 Відповісти
не потому что русские грады утюжижили наших.не потому что десантники русские тупорылые блукали в донецких степях. не потому что тупорылые русские пво-шники сбили мн17, а потому что они подисали...немцы т французы сцк тоже подписали - значит они тоже участники.

не хочется на ночь лошадь припоминать, но реально дб бл
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01.05.2020 02:07 Відповісти
в спам козломордое
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01.05.2020 02:48 Відповісти
Виновник - путин, нарушивший послевоенные границы соседних с Россией стран.
Судить надо по реальным действиям, а не по хотелкам.

Путин тоже много чего хотел - например, быть властелином мира.
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01.05.2020 03:08 Відповісти
палишься цапчик
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01.05.2020 03:14 Відповісти
Германия устала от постоянной вони, связанной с российской нефтью и газом.
Если бы Россия вела себя как адекватный патнёр, то не использовала бы нефть и газ
для как разновидность оружия в гибридной войне за мировое влияние.
А захват Крыма и ввод войск в Донбасс окончательно испортили репутацию кремля
и превратили в страну-агрессора.

.
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01.05.2020 02:57 Відповісти
Да ничего это означать не должно. Не играйте с шулером в его игры
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01.05.2020 03:05 Відповісти
Да тут прям 6-я палата, ничего с 14-го не изменилось.
Ребята, вы только не останавливайтесь!
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01.05.2020 03:09 Відповісти
Рашкотварь,скопируй себе эту статью и проводи политинформации своим упоротым соостадникам . Вперде,выполняй!
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01.05.2020 11:34 Відповісти
С 14-о года сильно изменилась репутация Московии (так называемой "россии").
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01.05.2020 03:20 Відповісти
Это он к чему?
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01.05.2020 03:28 Відповісти
Если он такое говорил конечно?
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01.05.2020 03:28 Відповісти
Война, это обычное состояние РАБссии с времен вани грозного и по сей день...
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01.05.2020 04:23 Відповісти
Ваня Грозный был маньяком и психопатом - он мог составить конкуренцию куйлу.
Кто больше развалил страну.
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01.05.2020 06:09 Відповісти
Интересно другое,в Сирии крысы кремля против ополченцев,а в Ливии наоборот,за ополченца Халифа Хафтара Крысы есть крысы...
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01.05.2020 04:28 Відповісти
Оце так новина "розродилася" на 7-му році. Схоже, що в пуйла закінчились гроші на оплату європейских чинуш.
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01.05.2020 07:22 Відповісти
Вся это "минская капитуляция" лишь ширма и декорация для прикрытия факта ТОРГОВЛИ УГЛЕВОДОРОДАМИ С АГРЕССОРОМ И ОККУПАНТОМ - ПОЛИТИКИ БЕСПРИНЦИПНОГО БЫРЫЖНИЧЕСТВА И МЕЩАНСТВА!
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01.05.2020 07:26 Відповісти
мочи
вонючего кацапа!
на звук,
на цвет, на вкус, на запах!
на слово,
подпись, жест и вид!

кацап-захватчик,
лгун, бандит!
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01.05.2020 09:45 Відповісти
куда не кинь - все кацапу клин..... (старая московитская поговорка)
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01.05.2020 09:53 Відповісти
Страна оккупирует целый регион соседнего государства и объявляет его своим, начинает открытую войну во втором регионе и половину его оккупирует продолжая военные действия в течении 6 лет. Это не сторона конфликта- а агрессор. До ООН была Лига Наций ( подобная такая организация) и то имели мужество исключать агрессоров из своих рядов - Италию за агрессию против Эфиопии, СССР за агрессию против Финляндии. А нынешняя ООН это только сборище поговорить и высказать озабоченность. Пора либо исключить доисторическое право "вето", либо увеличить число постоянных членов за счет ( Германии, Японии, Италии, Индии, Канады, Бразилии, Австралии доведя их общее количество до 12 стран, и "вето" вводить двумя третями голосов ( т.е .8 голосами).
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01.05.2020 10:07 Відповісти
Поддерживаю
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01.05.2020 11:38 Відповісти
До немцев дошло. Скорее всего, причиной тому - дешевая нефть и уменьшение "хрустящего лобби" касапских интересов. Но дошло. Наши еще с иглы не соскочили.
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01.05.2020 10:15 Відповісти
Вот что значит акции Газпрома стали туалетной бумагой
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01.05.2020 10:27 Відповісти
Россия является стороной конфликта в Украине

Аллууюййййааа..............*****
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01.05.2020 10:48 Відповісти
Дорогой Зеля!
Не пора ли переходить к плану "Б"?
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01.05.2020 10:52 Відповісти
Бежать? Пора! Вовачка, катись колбаской по малой спасской, прыщ кремлёвский!
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01.05.2020 16:08 Відповісти
 
 