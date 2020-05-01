Метро будет открываться в последнюю очередь, - замглавы ОП Тимошенко

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что метрополитен в Украине (Киев, Харьков, Днепр) откроют последним из всех видов транспорта.

Об этом он сказал в интервью изданию Liga.net, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, по мере ослабления карантинных ограничений будут открываться разные виды общественного транспорта, но метро - в последнюю очередь.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: В столичной подземке выполняют ремонт, на трех станциях установят оборудование для людей с инвалидностью, - Кличко. ВИДЕО

"Метро будет открываться в последнюю очередь. Поймите, Украина не заканчивается в Киеве, а метро у нас в трех городах... Как только будет послабление карантинных мер - будем поэтапно открывать и транспорт. Но предприятиям, если они хотят работать, надо самоорганизовываться и делать доставку людей. Так сейчас делают многие предприятия. В большинстве ездят на такси", - заявил Тимошенко.

Он добавил, что в метро будет трудно контролировать соблюдение пассажирами безопасной дистанции.