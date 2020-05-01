РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4405 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
11 298 96

Метро будет открываться в последнюю очередь, - замглавы ОП Тимошенко

Метро будет открываться в последнюю очередь, - замглавы ОП Тимошенко

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что метрополитен в Украине (Киев, Харьков, Днепр) откроют последним из всех видов транспорта.

Об этом он сказал в интервью изданию Liga.net, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, по мере ослабления карантинных ограничений будут открываться разные виды общественного транспорта, но метро - в последнюю очередь.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: В столичной подземке выполняют ремонт, на трех станциях установят оборудование для людей с инвалидностью, - Кличко. ВИДЕО

"Метро будет открываться в последнюю очередь. Поймите, Украина не заканчивается в Киеве, а метро у нас в трех городах... Как только будет послабление карантинных мер - будем поэтапно открывать и транспорт. Но предприятиям, если они хотят работать, надо самоорганизовываться и делать доставку людей. Так сейчас делают многие предприятия. В большинстве ездят на такси", - заявил Тимошенко.

Он добавил, что в метро будет трудно контролировать соблюдение пассажирами безопасной дистанции.

Автор: 

карантин (16729) Метрополитен (1025) транспорт (1768) Тимошенко Кирилл (433) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+21
Инстинкт самосохранения у зелёных дурантинщиков развит неплохо. Как у животных. Хотя, почему, собственно "как"? Если сейчас открыть метро и апокалипсиса не случиться, им будет очень горькая пичалька: могут и на каштанах развесить с педалей за компанию.
показать весь комментарий
01.05.2020 14:09 Ответить
+20
Во всем мире метро чуть ли не единственное что не закрывали, а у нас открывают в последнюю очередь. Зебилы блин.
показать весь комментарий
01.05.2020 14:18 Ответить
+17
В метро превосходная вентиляция. Потоки воздуха постоянно уносят всё что кто-то чихнул или кашлянул. В метро - самый минимальный риск заражения из всех видов транспорта.
показать весь комментарий
01.05.2020 14:16 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Инстинкт самосохранения у зелёных дурантинщиков развит неплохо. Как у животных. Хотя, почему, собственно "как"? Если сейчас открыть метро и апокалипсиса не случиться, им будет очень горькая пичалька: могут и на каштанах развесить с педалей за компанию.
показать весь комментарий
01.05.2020 14:09 Ответить
ачипятка: нужно читать "не случится"
показать весь комментарий
01.05.2020 14:10 Ответить
***** и тварь эта замглавы.....
показать весь комментарий
01.05.2020 14:11 Ответить
Не ****, а кобель!
показать весь комментарий
01.05.2020 14:14 Ответить
А можна не повністю відкривати метро, а трохи відкрити для мене двері метро і пустити для мене один поїзд?
показать весь комментарий
01.05.2020 14:13 Ответить
Между какими станциями?
показать весь комментарий
01.05.2020 14:14 Ответить
Від Лісової і до Берестейської.
показать весь комментарий
01.05.2020 14:19 Ответить
Годится. Вам там одному скучно не будет?
показать весь комментарий
01.05.2020 14:20 Ответить
Не буде, бо на смартфоні маю світлину найвеличнішого лідера Всесвіту і його околиць. Кажуть, що його портрет лікує від геморою, якщо його прикладають до рани🤫
показать весь комментарий
01.05.2020 14:24 Ответить
Зелений лохторат заслужив на справжнє зубожіння. А ми запасаємся попкорном і уважно спостерігаємо за їхнбою метушнею.
показать весь комментарий
01.05.2020 14:33 Ответить
в чому була необхідність? дивіться на північних сусідів. Ніякого колапсу там не має. Справились і без карантинів.
показать весь комментарий
01.05.2020 14:46 Ответить
Дивлюся на Швецію, де давно живе мій однокласник і бачу, що навіть там зробили обмежувальні заходи після того, як отримали більше мертвих, ніж у сусідніх країнах!
показать весь комментарий
01.05.2020 14:49 Ответить
ПИТАННЯ №1. Чому COVID-19 не здатний вбивати дітей і молодих людей? Профілі смертності, якщо заглянути у відкриті джерела мінохоронздоров'я будь-якої країни, разюче одноманітні: вмирають чомусь тільки інфіковані люди похилого віку. Чи можна з цього зробити висновок, що COVID-19 дуже небезпечний, але лише для людей у ​​віковій групі 65+? Елементарна логіка підказує єдину вірну відповідь: НІ, летальність вірусу близька до нуля.
показать весь комментарий
01.05.2020 14:56 Ответить
Короновірус вбиває не старих чи молодих, а тих, хто має поганий імунітет! У мене теж той вік, який обмежили. Мене родич теж інфікував, але це лише чотири дні насморку! А він має вік лише 30 років, але важко хворів у лікарні, ледве витягли, а потім знову у лікарню з ускладненнями ... Відповів?
показать весь комментарий
01.05.2020 15:00 Ответить
Чи може COVID-19 самостійно провокувати пневмонію? Так, може, але лише в окремих випадках. В цілому цю інфекцію людина переносить легко, 50-75% інфікованих взагалі - безсимптомно. Якби сам по собі коронавірус був такий небезпечний, як про нього волають корона-ФОБи, він вдарив би по «пневмонійним» групам ризику - по старим і дітям. І дитяча смертність у зв'язку з пандемією COVID-19 хоча б в окремих випадках вже була б зафіксована. Але чого немає - того немає. В даному випадку цікаво звернутися до шведської статистики. Це одна з небагатьох країн світу, де не влаштовували дебільний карантин, тобто школи і дитячі сади продовжують працювати.
Але чомусь жодна дитина там не померла не тільки ВІД коронавіруса, але навіть З коронавірусом. Хоча інфікованих дітей в країні виявлено близько 200. (дані на 7 квітня)
показать весь комментарий
01.05.2020 15:04 Ответить
Частково ви праві, але групи ризику є серед молодих! Маленькі діти теж хворіли! А щодо шведської статистики то порівняйте її із сусідніми країнами та зрозумійте, що там теж є обмежувальні заходи, але звичайно більш м'які.
показать весь комментарий
01.05.2020 15:10 Ответить
ПИТАННЯ №2. Чому лікарі маніпулюють статистикою? Те, що маніпуляція має місце бути, це добре зрозуміло - ну не може одна і та ж інфекція мати відсоток летальних випадків, що відрізняється в 30 разів по країнам. Очевидно, що звітність явно фальсифікується в бік збільшення. По-перше, така установаа ВООЗ. Ця організація зацікавлена ​​в збільшенні фінансування, а фінансувати її будуть тим охочіше, чим очевидніше буде загроза, яку ВООЗ нібито запобігає. Насправді це чисто бюрократична структура нічого не запобігає, а тільки дає рекомендації, часто абсолютно безглузді, але якщо ви готові платити за ці поради
(72% бюджету організації - добровільні пожертвування), то бізнес буде йти успішно. Великий ВООЗівський чиновник Лотар Вейлер (директор німецького урядової установи) прямо заявляє, що померлим ВІД коронавируса офіційно вважається будь-який померлий, у якого при тестуванні була виявлена ​​ця інфекція.
показать весь комментарий
01.05.2020 15:12 Ответить
Статистикою займаються не лікарі, а такі як Степанов, який не працював лікарем. Маніпуляції йдуть тому, що вони брехуни, які використовують карантин для свої партійних цілей! ВОЗ такі ж брехуни, але це інша історія.
показать весь комментарий
01.05.2020 15:15 Ответить
З таким підходом все значно гірше. Ось сіввідношення смертей від ковід-19 до загальної кількості випадків.

Madagascar
case-fatality ratio: 0,00%

Germany
case-fatality ratio: 4,06%Ви що, будете вважати, що медицина Мадагаскару в нескінченне число разів краща за німецьку?
показать весь комментарий
01.05.2020 21:31 Ответить
У нас открывают кинотеатры, музеи, татры, кафе, рестораны детские площадки... -- но на на усмотрение земельных властей -- федерация ж.
Вопрос от открытии школ и детских садов, рассмотрят в среду.

Маски, дистанция,ограничения передвижения -- остаются в силе.
Австрия хочет открыть горные куррорты и отели в традиционных местах туризма.
Наши добро на международный туризм не дадут до 17 июня, но возможно, немцам разрешат путешествовать и отдыхать в Германии.
показать весь комментарий
01.05.2020 17:32 Ответить
В метро превосходная вентиляция. Потоки воздуха постоянно уносят всё что кто-то чихнул или кашлянул. В метро - самый минимальный риск заражения из всех видов транспорта.
показать весь комментарий
01.05.2020 14:16 Ответить
Вот именно.Добавь еще ежедневную санобработку электричек...
показать весь комментарий
01.05.2020 14:52 Ответить
...В большинстве ездят на такси", - заявил Тимошенко. Источник: https://censor.net.ua/n3192875
Спочатку і я їздив на таксі, але ж я не слуга одного народу, тому не маю дурних грошей!
показать весь комментарий
01.05.2020 14:16 Ответить
Во всем мире метро чуть ли не единственное что не закрывали, а у нас открывают в последнюю очередь. Зебилы блин.
показать весь комментарий
01.05.2020 14:18 Ответить
Насколько я знаю, закрывали только в Ухане и очень ненадолго. В остальных городах Китая и в провинции Хубэй в том числе работало. В Италии тоже.
показать весь комментарий
01.05.2020 14:24 Ответить
І в Італії працює, і навіть в Нью-Йорку. І ніхто НАВІТЬ НЕ ЗАІКАВСЯ про закриття!
показать весь комментарий
01.05.2020 15:11 Ответить
Метро не твоего ума дело! Сидиш там в ОПі папірці перекладаєш, то сопи у дві дірки і не тявкай.
показать весь комментарий
01.05.2020 14:21 Ответить
В большинстве ездят на такси", - заявил Тимошенко. под кличкой Изделие № 2
показать весь комментарий
01.05.2020 14:30 Ответить
Здається, влада у руках дегенератів. Метро працює скрізь: і в країнах, де вірус буяє (США, Італія), і в країнах, де його тримають під контролем (Швеція, Німеччина), і там, де його не помічають (Білорусь). І не припинялося ні на хвилину взагалі. Бо жодного стосунку до карантинних заходів воно не має. Вірусологи недороблені...
показать весь комментарий
01.05.2020 14:31 Ответить
Не здається, а вони дійсно ідіоти. Але дійсно, що до метро карантин не має стосунку.
показать весь комментарий
01.05.2020 14:33 Ответить
Какой народ, такие и правители!
показать весь комментарий
01.05.2020 14:32 Ответить
Просто информация о том, что случилось в Нью-Йорке этой весной:
https://www.nytimes.com/interactive/2020/04/27/upshot/coronavirus-deaths-new-york-city.html
Понимаешь, что просто так не может умереть в 5 раз больше народа, чем обычно?
показать весь комментарий
01.05.2020 15:44 Ответить
При этом все же мер, предпринятых нашими идиотами не поддерживаю. Но это совсем не означает, что заболевания нет и оно не страшней гриппа.
показать весь комментарий
01.05.2020 15:46 Ответить
Не.
В последнюю.очередь лисапеты!
показать весь комментарий
01.05.2020 14:38 Ответить
Боятся Майдана.
показать весь комментарий
01.05.2020 14:45 Ответить
Вот бы отправить всю зе-команду на вечный карантин.
показать весь комментарий
01.05.2020 14:45 Ответить
В Страну Вечного Покоя....
показать весь комментарий
01.05.2020 14:50 Ответить
Краще би ви за нього не голосували.
показать весь комментарий
01.05.2020 14:52 Ответить
Только идиот упорствует в своем заблуждении. Ты как яркий пример. Иди жалуйся.....
показать весь комментарий
01.05.2020 14:56 Ответить
Нема на що, бо ви взагалі написали без образ і включили себе до цієї групи 🐸
показать весь комментарий
01.05.2020 15:02 Ответить
наконец-то декоммунизировали...
показать весь комментарий
01.05.2020 14:45 Ответить
А где-то в Европе в карантин работает метро и их копы при входе следят за порядком раздавая маски.
Мрия прилетала с масками. Раздач не вижу.
показать весь комментарий
01.05.2020 14:49 Ответить
у нас установили автоматы на маски в Кишени на Оболони по 30 грн одна чтоб бабала срубить на горе это не Испания и ни Италия на фото нашел там по 28 вроде но на Оболони по 30Метро відкриватиметься в останню чергу, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 452
показать весь комментарий
01.05.2020 15:02 Ответить
маски уже продают во всех супермаркетах от 8 до 12 грн
показать весь комментарий
01.05.2020 17:33 Ответить
Но барыгу- то убрали)))
показать весь комментарий
01.05.2020 22:09 Ответить
"Поймите, Украина не заканчивается в Киеве, а метро у нас в трех городах"... -Зебилы вы не думали что покупатели и работники малого бизнесса повар бармен парикхмахер ездят на работу в метро оно то не заканчивается в Киеве но как например продавец магазина приедет в Киев если откроют электричку например на Дарницу попадет после ?или у каждого есть своя машина?
показать весь комментарий
01.05.2020 14:57 Ответить
"ЗЕбилы" и "думали" - какие несовместимые слова!
показать весь комментарий
01.05.2020 15:19 Ответить
Если хотите увидеть самое глупое, бессмысленное и жалкое оправдание - почитайте как порохоботы пишут, что закрытое метро уберегает действующую власть от протестов и майданов. Скоро они начнут оправдывать отсутствие бунта против злочинной панды даже гороскопами и циклами солнца (но только не мизерным рейтингом предводителей "бунтовщиков")
показать весь комментарий
01.05.2020 15:07 Ответить
Ну, допустим, я не порохобот, і не вірю, що відкриття метро одразу дасть змогу зробити Майдан!
АЛЕ в мене, як у думаючої людини, виникає дуже просте і дуже логічне питання: чому в Римі, Мілані, Мадриді, Лондоні, і навіть Нью-Йорку метро працює? І ніхто навіть НЕ РОЗГЛЯДАЄ МОЖЛИВОСТІ ЗАКРИТИ МЕТРО в цих епіцентрах епідемії??? Так, є обмеження, так частину станцій закрили, але метро ХОДИТЬ!

Навіть у Китаї метро закрили ЛИШЕ в Ухані, де дійсно дупа була, а в Пекіні і Шанхаї воно ПРАЦЮВАЛО І ПРАЦЮЄ!
показать весь комментарий
01.05.2020 15:19 Ответить
Так це ти запитуєш російського провокатора!
показать весь комментарий
01.05.2020 15:21 Ответить
Да хватит уже эту чушь всюду городить про Лондон и Милан. Уже сотню раз показывали насколько мало там ездит пассажиров на время карантина и объясняли что у нас будет полностью противоположная ситуация. А потом, когда начнется массовый мор - эти же умники вместе с тобой начнут вопрошать "Так а почему власть допустила это?".
показать весь комментарий
01.05.2020 15:23 Ответить
Чувак під гамериканським ІР, який не знає елементарних правил пунктуації, видає з себе експерта!
показать весь комментарий
01.05.2020 15:32 Ответить
І да "у нас будет полностью противоположная ситуация" - це в кого у вас? Ти ж ніби американець, чи як???
показать весь комментарий
01.05.2020 15:33 Ответить
а вы свой праведный пост закончите цифрами заболевших в этих городах! ну так, чтоб справедливость соблюсти!
показать весь комментарий
01.05.2020 17:35 Ответить
Так тим більше, там десятки тисяч хворих і метро все одно не закривають! Подумай, чому? Ну там точно влада не тупіша за нашу (особливо якщо на рівень життя там і тут подивитися)...

Може там просто розуміють, що саме по собі закриття метро нічого не дасть у боротьбі з вірусом?
показать весь комментарий
01.05.2020 19:46 Ответить
Вот интересно : в Киеве в маг. "Сильпо" продаются мед.маски кит.производства.... Это не те-ли , которые идут с Китая как гуманитарная помощь, безвозмездно ?
показать весь комментарий
01.05.2020 15:25 Ответить
Метро будет открыто тогда когда захотят этого люди. Зеленые придурки следуют уже в фарватере действий народа. Протестующие захватили несколько рынков ,правительство тут же с умным видом открыло рынки . Ворвутся на станции метро , на следующий день зебправительство будет вещать о незыблемости прав людей на передвижение, а в особенности в метро. Наше руководство полностью потерялось от собственной глупости и ему уже никто не верит.
показать весь комментарий
01.05.2020 16:35 Ответить
понабирают по объявлениям
показать весь комментарий
01.05.2020 20:01 Ответить
в первую очередь откроем рестораны тищенко
показать весь комментарий
01.05.2020 20:10 Ответить
" В большинстве ездят на такси", ??????
Наши люди на такси в булочные не ездят!
показать весь комментарий
01.05.2020 20:19 Ответить
Братва...По моему пришло время закрыть на хер ОП,на следующий откроется метро...
показать весь комментарий
01.05.2020 23:09 Ответить
Більше пекла, замість того щоб поєднати економічноміку і противірусні заходи все закрили, краще нехай працює і метро і транспорть на всю потужність, з відкритими вікнами, з дезинфекцією, розвести в часі роботу підприємств, забезпечити малі і великі торгові точки торгівлею через скло, робити перевірку працівників і тд все закрили. І все скроро лусне бо не буде коштів ні на життя ні на медицину. Топто зелені барани пішли самим примітивним шляхом. Від того що будуть сидіти хоч три роки вірус не здолати, Його можна приборкати добрим якісним харчуванням, високим імунітетом, доброю медициною і проти епідемічними заходами. А для цього і потрібна ефекивна економіка а не сидіння сиднем і очікування коли воно зачепить.
показать весь комментарий
02.05.2020 06:59 Ответить
 
 