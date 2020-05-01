Метро будет открываться в последнюю очередь, - замглавы ОП Тимошенко
Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что метрополитен в Украине (Киев, Харьков, Днепр) откроют последним из всех видов транспорта.
Об этом он сказал в интервью изданию Liga.net, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, по мере ослабления карантинных ограничений будут открываться разные виды общественного транспорта, но метро - в последнюю очередь.
"Метро будет открываться в последнюю очередь. Поймите, Украина не заканчивается в Киеве, а метро у нас в трех городах... Как только будет послабление карантинных мер - будем поэтапно открывать и транспорт. Но предприятиям, если они хотят работать, надо самоорганизовываться и делать доставку людей. Так сейчас делают многие предприятия. В большинстве ездят на такси", - заявил Тимошенко.
Он добавил, что в метро будет трудно контролировать соблюдение пассажирами безопасной дистанции.
Але чомусь жодна дитина там не померла не тільки ВІД коронавіруса, але навіть З коронавірусом. Хоча інфікованих дітей в країні виявлено близько 200. (дані на 7 квітня)
(72% бюджету організації - добровільні пожертвування), то бізнес буде йти успішно. Великий ВООЗівський чиновник Лотар Вейлер (директор німецького урядової установи) прямо заявляє, що померлим ВІД коронавируса офіційно вважається будь-який померлий, у якого при тестуванні була виявлена ця інфекція.
Madagascar
case-fatality ratio: 0,00%
Germany
case-fatality ratio: 4,06%Ви що, будете вважати, що медицина Мадагаскару в нескінченне число разів краща за німецьку?
Вопрос от открытии школ и детских садов, рассмотрят в среду.
Маски, дистанция,ограничения передвижения -- остаются в силе.
Австрия хочет открыть горные куррорты и отели в традиционных местах туризма.
Наши добро на международный туризм не дадут до 17 июня, но возможно, немцам разрешат путешествовать и отдыхать в Германии.
Спочатку і я їздив на таксі, але ж я не слуга одного народу, тому не маю дурних грошей!
https://www.nytimes.com/interactive/2020/04/27/upshot/coronavirus-deaths-new-york-city.html
Понимаешь, что просто так не может умереть в 5 раз больше народа, чем обычно?
В последнюю.очередь лисапеты!
Мрия прилетала с масками. Раздач не вижу.
АЛЕ в мене, як у думаючої людини, виникає дуже просте і дуже логічне питання: чому в Римі, Мілані, Мадриді, Лондоні, і навіть Нью-Йорку метро працює? І ніхто навіть НЕ РОЗГЛЯДАЄ МОЖЛИВОСТІ ЗАКРИТИ МЕТРО в цих епіцентрах епідемії??? Так, є обмеження, так частину станцій закрили, але метро ХОДИТЬ!
Навіть у Китаї метро закрили ЛИШЕ в Ухані, де дійсно дупа була, а в Пекіні і Шанхаї воно ПРАЦЮВАЛО І ПРАЦЮЄ!
Може там просто розуміють, що саме по собі закриття метро нічого не дасть у боротьбі з вірусом?
Наши люди на такси в булочные не ездят!