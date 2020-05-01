Метро відкриватиметься в останню чергу, - заступник голови ОП Тимошенко
Заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив, що метрополітен в Україні (Київ, Харків, Дніпро) відкриють останнім з усіх видів транспорту.
Про це він сказав в інтерв'ю виданню Liga.net, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, у міру послаблення карантинних обмежень будуть відкриватися різні види громадського транспорту, але метро - в останню чергу.
"Метро буде відкриватися в останню чергу. Зрозумійте, Україна не закінчується в Києві, а метро у нас в трьох містах... Як тільки буде послаблення карантинних заходів - будемо поетапно відкривати і транспорт. Але підприємствам, якщо вони хочуть працювати, треба самоорганізовуватися і робити доставку людей. Так зараз роблять багато підприємств. У більшості їздять на таксі", - заявив Тимошенко.
Він додав, що в метро буде важко контролювати дотримання пасажирами безпечної дистанції.
Але чомусь жодна дитина там не померла не тільки ВІД коронавіруса, але навіть З коронавірусом. Хоча інфікованих дітей в країні виявлено близько 200. (дані на 7 квітня)
(72% бюджету організації - добровільні пожертвування), то бізнес буде йти успішно. Великий ВООЗівський чиновник Лотар Вейлер (директор німецького урядової установи) прямо заявляє, що померлим ВІД коронавируса офіційно вважається будь-який померлий, у якого при тестуванні була виявлена ця інфекція.
Madagascar
case-fatality ratio: 0,00%
Germany
case-fatality ratio: 4,06%Ви що, будете вважати, що медицина Мадагаскару в нескінченне число разів краща за німецьку?
Вопрос от открытии школ и детских садов, рассмотрят в среду.
Маски, дистанция,ограничения передвижения -- остаются в силе.
Австрия хочет открыть горные куррорты и отели в традиционных местах туризма.
Наши добро на международный туризм не дадут до 17 июня, но возможно, немцам разрешат путешествовать и отдыхать в Германии.
Спочатку і я їздив на таксі, але ж я не слуга одного народу, тому не маю дурних грошей!
Понимаешь, что просто так не может умереть в 5 раз больше народа, чем обычно?
В последнюю.очередь лисапеты!
Мрия прилетала с масками. Раздач не вижу.
АЛЕ в мене, як у думаючої людини, виникає дуже просте і дуже логічне питання: чому в Римі, Мілані, Мадриді, Лондоні, і навіть Нью-Йорку метро працює? І ніхто навіть НЕ РОЗГЛЯДАЄ МОЖЛИВОСТІ ЗАКРИТИ МЕТРО в цих епіцентрах епідемії??? Так, є обмеження, так частину станцій закрили, але метро ХОДИТЬ!
Навіть у Китаї метро закрили ЛИШЕ в Ухані, де дійсно дупа була, а в Пекіні і Шанхаї воно ПРАЦЮВАЛО І ПРАЦЮЄ!
Може там просто розуміють, що саме по собі закриття метро нічого не дасть у боротьбі з вірусом?
Наши люди на такси в булочные не ездят!