11 298 96

Метро відкриватиметься в останню чергу, - заступник голови ОП Тимошенко

Метро відкриватиметься в останню чергу, - заступник голови ОП Тимошенко

Заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив, що метрополітен в Україні (Київ, Харків, Дніпро) відкриють останнім з усіх видів транспорту.

Про це він сказав в інтерв'ю виданню Liga.net, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, у міру послаблення карантинних обмежень будуть відкриватися різні види громадського транспорту, але метро - в останню чергу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У столичній підземці виконують ремонт, на трьох станціях встановлять обладнання для людей з інвалідністю, - Кличко. ВIДЕО

"Метро буде відкриватися в останню чергу. Зрозумійте, Україна не закінчується в Києві, а метро у нас в трьох містах... Як тільки буде послаблення карантинних заходів - будемо поетапно відкривати і транспорт. Але підприємствам, якщо вони хочуть працювати, треба самоорганізовуватися і робити доставку людей. Так зараз роблять багато підприємств. У більшості їздять на таксі", - заявив Тимошенко.

Він додав, що в метро буде важко контролювати дотримання пасажирами безпечної дистанції.

карантин (18172) Метрополітен (1435) транспорт (1445) Тимошенко Кирило (559) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
+21
Инстинкт самосохранения у зелёных дурантинщиков развит неплохо. Как у животных. Хотя, почему, собственно "как"? Если сейчас открыть метро и апокалипсиса не случиться, им будет очень горькая пичалька: могут и на каштанах развесить с педалей за компанию.
01.05.2020 14:09 Відповісти
+20
Во всем мире метро чуть ли не единственное что не закрывали, а у нас открывают в последнюю очередь. Зебилы блин.
01.05.2020 14:18 Відповісти
+17
В метро превосходная вентиляция. Потоки воздуха постоянно уносят всё что кто-то чихнул или кашлянул. В метро - самый минимальный риск заражения из всех видов транспорта.
01.05.2020 14:16 Відповісти
Инстинкт самосохранения у зелёных дурантинщиков развит неплохо. Как у животных. Хотя, почему, собственно "как"? Если сейчас открыть метро и апокалипсиса не случиться, им будет очень горькая пичалька: могут и на каштанах развесить с педалей за компанию.
01.05.2020 14:09 Відповісти
ачипятка: нужно читать "не случится"
01.05.2020 14:10 Відповісти
***** и тварь эта замглавы.....
01.05.2020 14:11 Відповісти
Не ****, а кобель!
01.05.2020 14:14 Відповісти
А можна не повністю відкривати метро, а трохи відкрити для мене двері метро і пустити для мене один поїзд?
01.05.2020 14:13 Відповісти
Между какими станциями?
01.05.2020 14:14 Відповісти
Від Лісової і до Берестейської.
01.05.2020 14:19 Відповісти
Годится. Вам там одному скучно не будет?
01.05.2020 14:20 Відповісти
Не буде, бо на смартфоні маю світлину найвеличнішого лідера Всесвіту і його околиць. Кажуть, що його портрет лікує від геморою, якщо його прикладають до рани🤫
01.05.2020 14:24 Відповісти
Зелений лохторат заслужив на справжнє зубожіння. А ми запасаємся попкорном і уважно спостерігаємо за їхнбою метушнею.
01.05.2020 14:33 Відповісти
в чому була необхідність? дивіться на північних сусідів. Ніякого колапсу там не має. Справились і без карантинів.
01.05.2020 14:46 Відповісти
Дивлюся на Швецію, де давно живе мій однокласник і бачу, що навіть там зробили обмежувальні заходи після того, як отримали більше мертвих, ніж у сусідніх країнах!
01.05.2020 14:49 Відповісти
ПИТАННЯ №1. Чому COVID-19 не здатний вбивати дітей і молодих людей? Профілі смертності, якщо заглянути у відкриті джерела мінохоронздоров'я будь-якої країни, разюче одноманітні: вмирають чомусь тільки інфіковані люди похилого віку. Чи можна з цього зробити висновок, що COVID-19 дуже небезпечний, але лише для людей у ​​віковій групі 65+? Елементарна логіка підказує єдину вірну відповідь: НІ, летальність вірусу близька до нуля.
01.05.2020 14:56 Відповісти
Короновірус вбиває не старих чи молодих, а тих, хто має поганий імунітет! У мене теж той вік, який обмежили. Мене родич теж інфікував, але це лише чотири дні насморку! А він має вік лише 30 років, але важко хворів у лікарні, ледве витягли, а потім знову у лікарню з ускладненнями ... Відповів?
01.05.2020 15:00 Відповісти
Чи може COVID-19 самостійно провокувати пневмонію? Так, може, але лише в окремих випадках. В цілому цю інфекцію людина переносить легко, 50-75% інфікованих взагалі - безсимптомно. Якби сам по собі коронавірус був такий небезпечний, як про нього волають корона-ФОБи, він вдарив би по «пневмонійним» групам ризику - по старим і дітям. І дитяча смертність у зв'язку з пандемією COVID-19 хоча б в окремих випадках вже була б зафіксована. Але чого немає - того немає. В даному випадку цікаво звернутися до шведської статистики. Це одна з небагатьох країн світу, де не влаштовували дебільний карантин, тобто школи і дитячі сади продовжують працювати.
Але чомусь жодна дитина там не померла не тільки ВІД коронавіруса, але навіть З коронавірусом. Хоча інфікованих дітей в країні виявлено близько 200. (дані на 7 квітня)
01.05.2020 15:04 Відповісти
Частково ви праві, але групи ризику є серед молодих! Маленькі діти теж хворіли! А щодо шведської статистики то порівняйте її із сусідніми країнами та зрозумійте, що там теж є обмежувальні заходи, але звичайно більш м'які.
01.05.2020 15:10 Відповісти
ПИТАННЯ №2. Чому лікарі маніпулюють статистикою? Те, що маніпуляція має місце бути, це добре зрозуміло - ну не може одна і та ж інфекція мати відсоток летальних випадків, що відрізняється в 30 разів по країнам. Очевидно, що звітність явно фальсифікується в бік збільшення. По-перше, така установаа ВООЗ. Ця організація зацікавлена ​​в збільшенні фінансування, а фінансувати її будуть тим охочіше, чим очевидніше буде загроза, яку ВООЗ нібито запобігає. Насправді це чисто бюрократична структура нічого не запобігає, а тільки дає рекомендації, часто абсолютно безглузді, але якщо ви готові платити за ці поради
(72% бюджету організації - добровільні пожертвування), то бізнес буде йти успішно. Великий ВООЗівський чиновник Лотар Вейлер (директор німецького урядової установи) прямо заявляє, що померлим ВІД коронавируса офіційно вважається будь-який померлий, у якого при тестуванні була виявлена ​​ця інфекція.
01.05.2020 15:12 Відповісти
Статистикою займаються не лікарі, а такі як Степанов, який не працював лікарем. Маніпуляції йдуть тому, що вони брехуни, які використовують карантин для свої партійних цілей! ВОЗ такі ж брехуни, але це інша історія.
01.05.2020 15:15 Відповісти
З таким підходом все значно гірше. Ось сіввідношення смертей від ковід-19 до загальної кількості випадків.

Madagascar
case-fatality ratio: 0,00%

Germany
case-fatality ratio: 4,06%Ви що, будете вважати, що медицина Мадагаскару в нескінченне число разів краща за німецьку?
01.05.2020 21:31 Відповісти
У нас открывают кинотеатры, музеи, татры, кафе, рестораны детские площадки... -- но на на усмотрение земельных властей -- федерация ж.
Вопрос от открытии школ и детских садов, рассмотрят в среду.

Маски, дистанция,ограничения передвижения -- остаются в силе.
Австрия хочет открыть горные куррорты и отели в традиционных местах туризма.
Наши добро на международный туризм не дадут до 17 июня, но возможно, немцам разрешат путешествовать и отдыхать в Германии.
01.05.2020 17:32 Відповісти
В метро превосходная вентиляция. Потоки воздуха постоянно уносят всё что кто-то чихнул или кашлянул. В метро - самый минимальный риск заражения из всех видов транспорта.
01.05.2020 14:16 Відповісти
Вот именно.Добавь еще ежедневную санобработку электричек...
01.05.2020 14:52 Відповісти
...В большинстве ездят на такси", - заявил Тимошенко. Источник: https://censor.net.ua/n3192875
Спочатку і я їздив на таксі, але ж я не слуга одного народу, тому не маю дурних грошей!
01.05.2020 14:16 Відповісти
Во всем мире метро чуть ли не единственное что не закрывали, а у нас открывают в последнюю очередь. Зебилы блин.
01.05.2020 14:18 Відповісти
Насколько я знаю, закрывали только в Ухане и очень ненадолго. В остальных городах Китая и в провинции Хубэй в том числе работало. В Италии тоже.
01.05.2020 14:24 Відповісти
І в Італії працює, і навіть в Нью-Йорку. І ніхто НАВІТЬ НЕ ЗАІКАВСЯ про закриття!
01.05.2020 15:11 Відповісти
Метро не твоего ума дело! Сидиш там в ОПі папірці перекладаєш, то сопи у дві дірки і не тявкай.
01.05.2020 14:21 Відповісти
В большинстве ездят на такси", - заявил Тимошенко. под кличкой Изделие № 2
01.05.2020 14:30 Відповісти
Здається, влада у руках дегенератів. Метро працює скрізь: і в країнах, де вірус буяє (США, Італія), і в країнах, де його тримають під контролем (Швеція, Німеччина), і там, де його не помічають (Білорусь). І не припинялося ні на хвилину взагалі. Бо жодного стосунку до карантинних заходів воно не має. Вірусологи недороблені...
01.05.2020 14:31 Відповісти
Не здається, а вони дійсно ідіоти. Але дійсно, що до метро карантин не має стосунку.
01.05.2020 14:33 Відповісти
Какой народ, такие и правители!
01.05.2020 14:32 Відповісти
Просто информация о том, что случилось в Нью-Йорке этой весной:
https://www.nytimes.com/interactive/2020/04/27/upshot/coronavirus-deaths-new-york-city.html
Понимаешь, что просто так не может умереть в 5 раз больше народа, чем обычно?
01.05.2020 15:44 Відповісти
При этом все же мер, предпринятых нашими идиотами не поддерживаю. Но это совсем не означает, что заболевания нет и оно не страшней гриппа.
01.05.2020 15:46 Відповісти
Не.
В последнюю.очередь лисапеты!
01.05.2020 14:38 Відповісти
Боятся Майдана.
01.05.2020 14:45 Відповісти
Вот бы отправить всю зе-команду на вечный карантин.
01.05.2020 14:45 Відповісти
В Страну Вечного Покоя....
01.05.2020 14:50 Відповісти
Краще би ви за нього не голосували.
01.05.2020 14:52 Відповісти
Только идиот упорствует в своем заблуждении. Ты как яркий пример. Иди жалуйся.....
01.05.2020 14:56 Відповісти
Нема на що, бо ви взагалі написали без образ і включили себе до цієї групи 🐸
01.05.2020 15:02 Відповісти
наконец-то декоммунизировали...
01.05.2020 14:45 Відповісти
А где-то в Европе в карантин работает метро и их копы при входе следят за порядком раздавая маски.
Мрия прилетала с масками. Раздач не вижу.
показати весь коментар
01.05.2020 14:49 Відповісти
у нас установили автоматы на маски в Кишени на Оболони по 30 грн одна чтоб бабала срубить на горе это не Испания и ни Италия на фото нашел там по 28 вроде но на Оболони по 30Метро відкриватиметься в останню чергу, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 452
01.05.2020 15:02 Відповісти
маски уже продают во всех супермаркетах от 8 до 12 грн
01.05.2020 17:33 Відповісти
Но барыгу- то убрали)))
01.05.2020 22:09 Відповісти
"Поймите, Украина не заканчивается в Киеве, а метро у нас в трех городах"... -Зебилы вы не думали что покупатели и работники малого бизнесса повар бармен парикхмахер ездят на работу в метро оно то не заканчивается в Киеве но как например продавец магазина приедет в Киев если откроют электричку например на Дарницу попадет после ?или у каждого есть своя машина?
01.05.2020 14:57 Відповісти
"ЗЕбилы" и "думали" - какие несовместимые слова!
01.05.2020 15:19 Відповісти
Если хотите увидеть самое глупое, бессмысленное и жалкое оправдание - почитайте как порохоботы пишут, что закрытое метро уберегает действующую власть от протестов и майданов. Скоро они начнут оправдывать отсутствие бунта против злочинной панды даже гороскопами и циклами солнца (но только не мизерным рейтингом предводителей "бунтовщиков")
01.05.2020 15:07 Відповісти
Ну, допустим, я не порохобот, і не вірю, що відкриття метро одразу дасть змогу зробити Майдан!
АЛЕ в мене, як у думаючої людини, виникає дуже просте і дуже логічне питання: чому в Римі, Мілані, Мадриді, Лондоні, і навіть Нью-Йорку метро працює? І ніхто навіть НЕ РОЗГЛЯДАЄ МОЖЛИВОСТІ ЗАКРИТИ МЕТРО в цих епіцентрах епідемії??? Так, є обмеження, так частину станцій закрили, але метро ХОДИТЬ!

Навіть у Китаї метро закрили ЛИШЕ в Ухані, де дійсно дупа була, а в Пекіні і Шанхаї воно ПРАЦЮВАЛО І ПРАЦЮЄ!
01.05.2020 15:19 Відповісти
Так це ти запитуєш російського провокатора!
01.05.2020 15:21 Відповісти
Да хватит уже эту чушь всюду городить про Лондон и Милан. Уже сотню раз показывали насколько мало там ездит пассажиров на время карантина и объясняли что у нас будет полностью противоположная ситуация. А потом, когда начнется массовый мор - эти же умники вместе с тобой начнут вопрошать "Так а почему власть допустила это?".
01.05.2020 15:23 Відповісти
Чувак під гамериканським ІР, який не знає елементарних правил пунктуації, видає з себе експерта!
01.05.2020 15:32 Відповісти
І да "у нас будет полностью противоположная ситуация" - це в кого у вас? Ти ж ніби американець, чи як???
01.05.2020 15:33 Відповісти
а вы свой праведный пост закончите цифрами заболевших в этих городах! ну так, чтоб справедливость соблюсти!
01.05.2020 17:35 Відповісти
Так тим більше, там десятки тисяч хворих і метро все одно не закривають! Подумай, чому? Ну там точно влада не тупіша за нашу (особливо якщо на рівень життя там і тут подивитися)...

Може там просто розуміють, що саме по собі закриття метро нічого не дасть у боротьбі з вірусом?
01.05.2020 19:46 Відповісти
Вот интересно : в Киеве в маг. "Сильпо" продаются мед.маски кит.производства.... Это не те-ли , которые идут с Китая как гуманитарная помощь, безвозмездно ?
01.05.2020 15:25 Відповісти
Метро будет открыто тогда когда захотят этого люди. Зеленые придурки следуют уже в фарватере действий народа. Протестующие захватили несколько рынков ,правительство тут же с умным видом открыло рынки . Ворвутся на станции метро , на следующий день зебправительство будет вещать о незыблемости прав людей на передвижение, а в особенности в метро. Наше руководство полностью потерялось от собственной глупости и ему уже никто не верит.
01.05.2020 16:35 Відповісти
понабирают по объявлениям
01.05.2020 20:01 Відповісти
в первую очередь откроем рестораны тищенко
01.05.2020 20:10 Відповісти
" В большинстве ездят на такси", ??????
Наши люди на такси в булочные не ездят!
01.05.2020 20:19 Відповісти
Братва...По моему пришло время закрыть на хер ОП,на следующий откроется метро...
01.05.2020 23:09 Відповісти
Більше пекла, замість того щоб поєднати економічноміку і противірусні заходи все закрили, краще нехай працює і метро і транспорть на всю потужність, з відкритими вікнами, з дезинфекцією, розвести в часі роботу підприємств, забезпечити малі і великі торгові точки торгівлею через скло, робити перевірку працівників і тд все закрили. І все скроро лусне бо не буде коштів ні на життя ні на медицину. Топто зелені барани пішли самим примітивним шляхом. Від того що будуть сидіти хоч три роки вірус не здолати, Його можна приборкати добрим якісним харчуванням, високим імунітетом, доброю медициною і проти епідемічними заходами. А для цього і потрібна ефекивна економіка а не сидіння сиднем і очікування коли воно зачепить.
02.05.2020 06:59 Відповісти
 
 