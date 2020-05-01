Метро відкриватиметься в останню чергу, - заступник голови ОП Тимошенко

Заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив, що метрополітен в Україні (Київ, Харків, Дніпро) відкриють останнім з усіх видів транспорту.

Про це він сказав в інтерв'ю виданню Liga.net, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, у міру послаблення карантинних обмежень будуть відкриватися різні види громадського транспорту, але метро - в останню чергу.

"Метро буде відкриватися в останню чергу. Зрозумійте, Україна не закінчується в Києві, а метро у нас в трьох містах... Як тільки буде послаблення карантинних заходів - будемо поетапно відкривати і транспорт. Але підприємствам, якщо вони хочуть працювати, треба самоорганізовуватися і робити доставку людей. Так зараз роблять багато підприємств. У більшості їздять на таксі", - заявив Тимошенко.

Він додав, що в метро буде важко контролювати дотримання пасажирами безпечної дистанції.