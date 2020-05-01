РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4541 посетитель онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 812 29

Набсовет "Нафтогаза" поручил правлению ограничить зарплаты руководства на время карантина

Набсовет "Нафтогаза" поручил правлению ограничить зарплаты руководства на время карантина

Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" поручил правлению компании выполнить требования законодательства об ограничении размера зарплаты и вознаграждений руководству на период карантина.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба компании.

"Правление должно обеспечить выполнение требований закона и сообщить наблюдательный совет о принятых мерах", - говорится в сообщении.

""Нафтогаз" был и остается законопослушным и ответственным членом украинского общества - сразу после вступления в силу закона, который ограничивает максимальный размер заработной платы руководящих органов государственных компаний, мы остановили выплату заработной платы и всех других вознаграждений членам правления компании", - заявил глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Есть очень простой путь уменьшить мою зарплату: взять $5 млрд, которые мы получили, и вернуть их "Газпрому", - Коболев. ВИДЕО

Напомним, 29 апреля Кабмин ограничил размер заработной платы руководителей исполнительных органов и членов наблюдательных советов госкомпаний до 47 тысяч гривен в месяц.

Подчеркивается, что размер зарплат и вознаграждений не должен превышать 47 000 гривен в апреле 2020 года и до конца месяца, в котором заканчивается карантин.

Автор: 

карантин (16729) Нафтогаз (3120) Коболев Андрей (459) заработная плата (2400) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
Главное прокукарекать, а там хоть и не рассветай. 73% лохов и не в такое перед этим свято верили.
показать весь комментарий
01.05.2020 16:43 Ответить
+2
Вот и правильно! А на сэкономленные таким отчаянным поступком деньги можно будет купить десять масок для медиков! Так держать, заботливые вы наши!
показать весь комментарий
01.05.2020 16:32 Ответить
+2
Щас, только в КС запрос отправят, а то вдруг по Конституции низзя свои зарплаты урезать.
показать весь комментарий
01.05.2020 16:36 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вот и правильно! А на сэкономленные таким отчаянным поступком деньги можно будет купить десять масок для медиков! Так держать, заботливые вы наши!
показать весь комментарий
01.05.2020 16:32 Ответить
А после карантина вся банда получит щедрую компенсацию в виде 1000 000 гринов каждому, плюс бесплатное медобслуживание в Феофании, плюс бесплатная поездка на Мальдивы, плюс, плюс и т.д.
Ворьё по-другому жить не умеет. Не сейчас, так потом всё компенсируют за наш счёт.
показать весь комментарий
01.05.2020 16:57 Ответить
Щас, только в КС запрос отправят, а то вдруг по Конституции низзя свои зарплаты урезать.
показать весь комментарий
01.05.2020 16:36 Ответить
ЛОХИ ТЕ КТО ВЕРИТ ВЛАСТЯМ
А КОБАЛЕВ СВОИ УЖЕ ПОЛУЧИЛ ТАК ЧТО ТЕПЕРЬ МОЖНО ДЕЛАТЬ ВИД ЧТО ТЫ НЕ П,,,,,РАС!!
показать весь комментарий
01.05.2020 16:37 Ответить
И все равно президенту ЗЕ вопрос почему кобалев еще в кресле?! или то что говорилось на стадионе это были просто ПОНТЫ!!
показать весь комментарий
01.05.2020 16:38 Ответить
Хуже. Это было простое тупое вранье для лохов.
показать весь комментарий
01.05.2020 16:41 Ответить
по факту ДА! просто очередное враньЁ и обсыралово избирателей! как думаете что сделают избератели в отместку!!
показать весь комментарий
01.05.2020 16:43 Ответить
73% - ничего, патологически неспособны.
показать весь комментарий
01.05.2020 16:44 Ответить
2 майдана закончившиеся сменой власти - это что то да значит! так что я бы не списывал народ со счетов!!
показать весь комментарий
01.05.2020 16:45 Ответить
Не путайте, будь ласка, НАРОД и население. Как говорят в Одессе..... Народ пытался объяснять еще до выборов -- население не услышало. И не хотело слышать.
показать весь комментарий
01.05.2020 16:47 Ответить
по отдельности вы НАРОД, а как в кучку собрались, пипец, население...
показать весь комментарий
01.05.2020 18:01 Ответить
Вы правильно сказали , что на стадионе говорилось. Да, говорилось в скрытое ухо тогдашнему кандидату, а им только повторялось в микрофон. Так что он уже давно забыл этот пересказ.
показать весь комментарий
01.05.2020 16:41 Ответить
он то забыл, так сказать теплая ванна преданные друзья никаких проблем у него! но народ то помнит! его то как раз и выбирали на основании того что он говорил!!
показать весь комментарий
01.05.2020 16:44 Ответить
Есть большая вероятность, то народ на следующих выборах поверит Медведчуку или его представителю.
показать весь комментарий
01.05.2020 17:45 Ответить
Ціна на газ впала,відповідно ваші зарплати прямопропорційно,а не на час карантину.
показать весь комментарий
01.05.2020 16:39 Ответить
Епаные ублюдки - на время карантина который через 10 дней заканчивается. А потом они ещё больше оторвутся. А мы удивляемся почему под руководством этих ублюдков богатая Украина бедная.
показать весь комментарий
01.05.2020 16:39 Ответить
БРЕД сивої кобили. Нічого вони знижувати не будуть, тим більше що карантин їх не стосується. Ой які-ж вони законопослушні виконавці
показать весь комментарий
01.05.2020 16:40 Ответить
При всей моей ненависти к 112 - таблица у них наглядная.

Наглядова рада "Нафтогазу" доручила правлінню обмежити зарплати керівництва на час карантину - Цензор.НЕТ 7298
показать весь комментарий
01.05.2020 16:40 Ответить
кінець обмеженням. Карантин кінчився
показать весь комментарий
01.05.2020 16:41 Ответить
Главное прокукарекать, а там хоть и не рассветай. 73% лохов и не в такое перед этим свято верили.
показать весь комментарий
01.05.2020 16:43 Ответить
Порохоботов - лохов развела Зелень, так просто забрать у них власть. Не напрягаясь..
показать весь комментарий
01.05.2020 16:50 Ответить
Рекомендации серьезные. Страна на пороге небывалого подъема. Эта же надо так себя урезать почти на 1,5 месяца !? Фестиваль невиданной щедрости и такого же самопожертвования ! Если решаться ,то золотой памятник обеспечен.
показать весь комментарий
01.05.2020 16:52 Ответить
Не смешите Людей , - По истечению карантина Назначат себе премию , что и не снилось.
показать весь комментарий
01.05.2020 16:59 Ответить
это реформа.
показать весь комментарий
01.05.2020 17:01 Ответить
Ну это совсем не правильно,как же они существлвать будут без сказочных премий и зарплат,они не привыкли к таким лишениям!Думаю нужно просить у МВФ кредит,чтоб заплатить премии труженикам Нафтогаза.
показать весь комментарий
01.05.2020 17:13 Ответить
зарплату всем урезать ,но компенсировать урезанное ,на 150% премиальными
показать весь комментарий
01.05.2020 17:28 Ответить
Во невезуха братанам из 80-х -90-х и их детям с внуками в прокладке Нафтокрада, До мировой коронавируснуй чумы они "получали" по 1млн. 200 гришек за месяц на сигареты, самолеты и ******. А сейчас они бедные будут получать всего по 700 000 "гришек" и думать, чи за дорого на Мали поехать, чи може лучше куда нибудь к Хорватам рвануть на Андриатику потусить. Во бедные-несчастные.
показать весь комментарий
01.05.2020 17:30 Ответить
Сделайтье им зарплату 1000 гривен и в бюджет страны посыпятся миллиарды налогов....
показать весь комментарий
01.05.2020 17:42 Ответить
 
 