Набсовет "Нафтогаза" поручил правлению ограничить зарплаты руководства на время карантина

Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" поручил правлению компании выполнить требования законодательства об ограничении размера зарплаты и вознаграждений руководству на период карантина.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба компании.

"Правление должно обеспечить выполнение требований закона и сообщить наблюдательный совет о принятых мерах", - говорится в сообщении.

""Нафтогаз" был и остается законопослушным и ответственным членом украинского общества - сразу после вступления в силу закона, который ограничивает максимальный размер заработной платы руководящих органов государственных компаний, мы остановили выплату заработной платы и всех других вознаграждений членам правления компании", - заявил глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Есть очень простой путь уменьшить мою зарплату: взять $5 млрд, которые мы получили, и вернуть их "Газпрому", - Коболев. ВИДЕО

Напомним, 29 апреля Кабмин ограничил размер заработной платы руководителей исполнительных органов и членов наблюдательных советов госкомпаний до 47 тысяч гривен в месяц.

Подчеркивается, что размер зарплат и вознаграждений не должен превышать 47 000 гривен в апреле 2020 года и до конца месяца, в котором заканчивается карантин.