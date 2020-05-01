Набсовет "Нафтогаза" поручил правлению ограничить зарплаты руководства на время карантина
Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" поручил правлению компании выполнить требования законодательства об ограничении размера зарплаты и вознаграждений руководству на период карантина.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба компании.
"Правление должно обеспечить выполнение требований закона и сообщить наблюдательный совет о принятых мерах", - говорится в сообщении.
""Нафтогаз" был и остается законопослушным и ответственным членом украинского общества - сразу после вступления в силу закона, который ограничивает максимальный размер заработной платы руководящих органов государственных компаний, мы остановили выплату заработной платы и всех других вознаграждений членам правления компании", - заявил глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.
Напомним, 29 апреля Кабмин ограничил размер заработной платы руководителей исполнительных органов и членов наблюдательных советов госкомпаний до 47 тысяч гривен в месяц.
Подчеркивается, что размер зарплат и вознаграждений не должен превышать 47 000 гривен в апреле 2020 года и до конца месяца, в котором заканчивается карантин.
Ворьё по-другому жить не умеет. Не сейчас, так потом всё компенсируют за наш счёт.
А КОБАЛЕВ СВОИ УЖЕ ПОЛУЧИЛ ТАК ЧТО ТЕПЕРЬ МОЖНО ДЕЛАТЬ ВИД ЧТО ТЫ НЕ П,,,,,РАС!!