Спецрейс эвакуировал 85 украинцев и девять граждан Беларуси из Ливана, - МИД

Специальный рейс "Киев-Эр-Рияд-Бейрут" вернул из Ливана 85 украинцев и девятерых граждан Беларуси.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщила пресс-служба министерства иностранных дел.

"Вчера очередной специальный рейс по маршруту Киев - Эр-Рияд - Бейрут - Киев вернул домой 85 украинцев. А также... 9 граждан Беларуси", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в связи с отсутствием белорусского посольства в Ливане, белорусские дипломаты в Сирии, где находится ближайшее дипведомство, обратились к украинским коллегам за помощью по эвакуации граждан Беларуси.

"После многих часов переговоров с ответственными органами различных государств, авиакомпанией, получения ряда специальных разрешений вчера вечером самолет приземлился в Киеве. Украинцы вернулись", - отметили в дипведомстве.

Также в пресс-службе добавили, что в пятницу стало известно о возвращении белорусских граждан транзитом в Беларусь.

