Спецрейс эвакуировал 85 украинцев и девять граждан Беларуси из Ливана, - МИД
Специальный рейс "Киев-Эр-Рияд-Бейрут" вернул из Ливана 85 украинцев и девятерых граждан Беларуси.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщила пресс-служба министерства иностранных дел.
"Вчера очередной специальный рейс по маршруту Киев - Эр-Рияд - Бейрут - Киев вернул домой 85 украинцев. А также... 9 граждан Беларуси", - говорится в сообщении.
Как отмечается, в связи с отсутствием белорусского посольства в Ливане, белорусские дипломаты в Сирии, где находится ближайшее дипведомство, обратились к украинским коллегам за помощью по эвакуации граждан Беларуси.
"После многих часов переговоров с ответственными органами различных государств, авиакомпанией, получения ряда специальных разрешений вчера вечером самолет приземлился в Киеве. Украинцы вернулись", - отметили в дипведомстве.
Также в пресс-службе добавили, что в пятницу стало известно о возвращении белорусских граждан транзитом в Беларусь.
А через десяток років, як випоняться роки, припруться назад в Україну отримувати пенсію,хоч трудового стажу ноль!!!
Нахрін такі громадяни треба, тільки прожирать усе!!!