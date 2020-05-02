РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4170 посетителей онлайн
Новости
3 340 8

Спецрейс эвакуировал 85 украинцев и девять граждан Беларуси из Ливана, - МИД

Спецрейс эвакуировал 85 украинцев и девять граждан Беларуси из Ливана, - МИД

Специальный рейс "Киев-Эр-Рияд-Бейрут" вернул из Ливана 85 украинцев и девятерых граждан Беларуси.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщила пресс-служба министерства иностранных дел.

"Вчера очередной специальный рейс по маршруту Киев - Эр-Рияд - Бейрут - Киев вернул домой 85 украинцев. А также... 9 граждан Беларуси", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в связи с отсутствием белорусского посольства в Ливане, белорусские дипломаты в Сирии, где находится ближайшее дипведомство, обратились к украинским коллегам за помощью по эвакуации граждан Беларуси.

"После многих часов переговоров с ответственными органами различных государств, авиакомпанией, получения ряда специальных разрешений вчера вечером самолет приземлился в Киеве. Украинцы вернулись", - отметили в дипведомстве.

Также в пресс-службе добавили, что в пятницу стало известно о возвращении белорусских граждан транзитом в Беларусь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки в страну спецрейсами вернулись 400 украинцев, - Госпогранслужба

Автор: 

Ливан (128) МИД (7108) эвакуация (2182)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
...я очень "рад" конечно,но так мы не выйдем из гребаного карантина никогда...
показать весь комментарий
02.05.2020 09:25 Ответить
Кличко, тримай подарунок від Зелі.
показать весь комментарий
02.05.2020 09:26 Ответить
А где в информации - проверили , подписали обязательство об изоляции ?
показать весь комментарий
02.05.2020 09:29 Ответить
И сколько собачек привезли домой? И девочек с собачкой?
показать весь комментарий
02.05.2020 09:33 Ответить
Вже і в Лівані наші заробітчани є . Ну , курва , всюди українець може чогось досягти і щось заробити , тільки не в Україні .
показать весь комментарий
02.05.2020 10:16 Ответить
Шастають по світу, а як щось станеться, то назад в Україну жерти, с...ать, с...ять і допомогу отримувать!!!
А через десяток років, як випоняться роки, припруться назад в Україну отримувати пенсію,хоч трудового стажу ноль!!!
Нахрін такі громадяни треба, тільки прожирать усе!!!
показать весь комментарий
02.05.2020 11:03 Ответить
О, свеженьких подвозят!
показать весь комментарий
02.05.2020 12:11 Ответить
 
 