За сутки в страну спецрейсами вернулись 400 украинцев, - Госпогранслужба

Пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" оформили в аэропорту "Борисполь" 30 апреля специальные пассажирские авиарейсы из Бейрута (Ливан), Софии (Болгария) и Ларнаки (Кипр), которыми в Украину прибыло 4 сотни пассажиров.

Среди прибывших ни у кого не было повышенной температурой тела или жалоб на наличие симптомов заболевания ОРВИ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"Пассажиры этих авиарейсов выбрали предусмотренный карантин с применением приложения "Действуй дома". После проверки сотрудниками Госпогранслужбы регистрации в приложении эти лица отправились на двухнедельную самоизоляцию по указанным адресам", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Из Франции эвакуировали еще 146 украинцев, - посольство

В ведомстве отмечают, что в условиях карантина, введенных Украиной и другими странами, интенсивность международного движения остается низкой: за минувшие сутки государственную границу Украины на въезд и на выезд пересекло около 13 тысяч человек. При этом большинство лиц, которые пересекли украинскую границу, были оформлены на въезд.