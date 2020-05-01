РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4405 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 636 18

За сутки в страну спецрейсами вернулись 400 украинцев, - Госпогранслужба

За сутки в страну спецрейсами вернулись 400 украинцев, - Госпогранслужба

Пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" оформили в аэропорту "Борисполь" 30 апреля специальные пассажирские авиарейсы из Бейрута (Ливан), Софии (Болгария) и Ларнаки (Кипр), которыми в Украину прибыло 4 сотни пассажиров.

Среди прибывших ни у кого не было повышенной температурой тела или жалоб на наличие симптомов заболевания ОРВИ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"Пассажиры этих авиарейсов выбрали предусмотренный карантин с применением приложения "Действуй дома". После проверки сотрудниками Госпогранслужбы регистрации в приложении эти лица отправились на двухнедельную самоизоляцию по указанным адресам", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Из Франции эвакуировали еще 146 украинцев, - посольство

В ведомстве отмечают, что в условиях карантина, введенных Украиной и другими странами, интенсивность международного движения остается низкой: за минувшие сутки государственную границу Украины на въезд и на выезд пересекло около 13 тысяч человек. При этом большинство лиц, которые пересекли украинскую границу, были оформлены на въезд.

Автор: 

Госпогранслужба (6856) карантин (16729) украинцы (3915) эвакуация (2182) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
За сутки в страну спецрейсами вернулись 400 украинцев, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 6061
показать весь комментарий
01.05.2020 14:24 Ответить
+2
За сутки в страну спецрейсами вернулись 400 украинцев, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 9569
показать весь комментарий
01.05.2020 14:37 Ответить
+1
Стопудово Петро Лексійович з західними колегами домовився.
показать весь комментарий
01.05.2020 14:29 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
За сутки в страну спецрейсами вернулись 400 украинцев, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 6061
показать весь комментарий
01.05.2020 14:24 Ответить
Стопудово Петро Лексійович з західними колегами домовився.
показать весь комментарий
01.05.2020 14:29 Ответить
Через месяц жопомои устроят митинг, чтоб их немедленно отпустили обратно. Танец на граблях...
показать весь комментарий
01.05.2020 14:33 Ответить
Хватит их везти сюда! Всех позаражают!
показать весь комментарий
01.05.2020 14:33 Ответить
За сутки в страну спецрейсами вернулись 400 украинцев, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 9569
показать весь комментарий
01.05.2020 14:37 Ответить
сколько людей из почти 2 млн, вернувшихся из зарубежа с начала карантина, соблюло 2-недельную самоизоляцию? дай Бог, если половина
потому весь этот карантин до задницы
показать весь комментарий
01.05.2020 14:49 Ответить
Захворюваність низька, значить карантин спрацював.
показать весь комментарий
01.05.2020 15:46 Ответить
расстрел половины населения, особенно сопливых и кашляющих, сработал бы еще лучше, но надо ли применять такую меру?
показать весь комментарий
01.05.2020 15:48 Ответить
То ви не проти карантину?
показать весь комментарий
01.05.2020 15:55 Ответить
я за мытье рук после улицы, дистанцирование на улице (по возможности), удвоенное внимание людям в гриппе риска (пожилым и хронически больным)
все остальное - бессмысленные крайности, убивающие экономику, средний и малый бизнес, людей
показать весь комментарий
01.05.2020 16:00 Ответить
Какая радость то!
показать весь комментарий
01.05.2020 14:56 Ответить
Бали , Эмираты , Китай - там тоже много украинцев.
показать весь комментарий
01.05.2020 15:18 Ответить
Лопат вистачить?!
показать весь комментарий
01.05.2020 16:19 Ответить
а цих 400 новоприбульців на обсервацію авакін з оманським виродком до Санжар відправляти не збираються? якщо ні, то якого хера устроїли той цирк у Санжарах, дебіли млять слугоуродівські?
показать весь комментарий
01.05.2020 16:38 Ответить
Цирк только начинается,а клоуны не хотят уезжать,страна превращается,еще раз превращается не хочего говорить ,а зачем.За нас Все решили,и делают как и им хочется.
показать весь комментарий
01.05.2020 17:03 Ответить
Голосовали за клоуна - привыкайте жить в цирке.
показать весь комментарий
01.05.2020 17:21 Ответить
А че вы из туда-сюда возите?? Посылайте их в батраки прямо из заграницы, без заезда на Украину.
показать весь комментарий
01.05.2020 18:44 Ответить
Да нах.й вы здесь нужны, вы нужны нам там.
показать весь комментарий
01.05.2020 19:29 Ответить
 
 