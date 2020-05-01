За сутки в страну спецрейсами вернулись 400 украинцев, - Госпогранслужба
Пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" оформили в аэропорту "Борисполь" 30 апреля специальные пассажирские авиарейсы из Бейрута (Ливан), Софии (Болгария) и Ларнаки (Кипр), которыми в Украину прибыло 4 сотни пассажиров.
Среди прибывших ни у кого не было повышенной температурой тела или жалоб на наличие симптомов заболевания ОРВИ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
"Пассажиры этих авиарейсов выбрали предусмотренный карантин с применением приложения "Действуй дома". После проверки сотрудниками Госпогранслужбы регистрации в приложении эти лица отправились на двухнедельную самоизоляцию по указанным адресам", - говорится в сообщении.
В ведомстве отмечают, что в условиях карантина, введенных Украиной и другими странами, интенсивность международного движения остается низкой: за минувшие сутки государственную границу Украины на въезд и на выезд пересекло около 13 тысяч человек. При этом большинство лиц, которые пересекли украинскую границу, были оформлены на въезд.
потому весь этот карантин до задницы
все остальное - бессмысленные крайности, убивающие экономику, средний и малый бизнес, людей