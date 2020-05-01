За добу до країни спецрейсами повернулися 400 українців, - Держприкордонслужба

Прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" оформили в аеропорту "Бориспіль" 30 квітня спеціальні пасажирські авіарейси з Бейрута (Ліван), Софії (Болгарія) та Ларнаки (Кіпр), якими в Україну прибуло 4 сотні пасажирів.

Серед прибулих ні в кого не було підвищеної температури тіла або скарг на наявність симптомів захворювання на ГРВІ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

"Пасажири цих авіарейсів обрали передбачені карантинні обмеження із застосуванням додатку "Дій вдома". Після перевірки співробітниками Держприкордонслужби реєстрації в додатку ці особи відправилися на двотижневу самоізоляцію за вказаними адресами", - йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначають, що в умовах карантину, зопровадженого Україною та іншими країнами, інтенсивність міжнародного руху залишається низькою: за минулу добу державний кордон України на в'їзд і на виїзд перетнуло близько 13 тисяч осіб. При цьому більшість осіб, які перетнули український кордон, були оформлені на в'їзд.