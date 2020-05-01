УКР
За добу до країни спецрейсами повернулися 400 українців, - Держприкордонслужба

Прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" оформили в аеропорту "Бориспіль" 30 квітня спеціальні пасажирські авіарейси з Бейрута (Ліван), Софії (Болгарія) та Ларнаки (Кіпр), якими в Україну прибуло 4 сотні пасажирів.

Серед прибулих ні в кого не було підвищеної температури тіла або скарг на наявність симптомів захворювання на ГРВІ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

"Пасажири цих авіарейсів обрали передбачені карантинні обмеження із застосуванням додатку "Дій вдома". Після перевірки співробітниками Держприкордонслужби реєстрації в додатку ці особи відправилися на двотижневу самоізоляцію за вказаними адресами", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Понад 300 українців повернулися з Вірменії, Італії та Швеції, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У відомстві зазначають, що в умовах карантину, зопровадженого Україною та іншими країнами, інтенсивність міжнародного руху залишається низькою: за минулу добу державний кордон України на в'їзд і на виїзд перетнуло близько 13 тисяч осіб. При цьому більшість осіб, які перетнули український кордон, були оформлені на в'їзд.

Держприкордонслужба ДПСУ (6428) карантин (18172) українці (2601) евакуація (2423) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
01.05.2020 14:24 Відповісти
01.05.2020 14:37 Відповісти
Стопудово Петро Лексійович з західними колегами домовився.
01.05.2020 14:29 Відповісти
01.05.2020 14:24 Відповісти
Стопудово Петро Лексійович з західними колегами домовився.
показати весь коментар
01.05.2020 14:29 Відповісти
Через месяц жопомои устроят митинг, чтоб их немедленно отпустили обратно. Танец на граблях...
01.05.2020 14:33 Відповісти
Хватит их везти сюда! Всех позаражают!
01.05.2020 14:33 Відповісти
01.05.2020 14:37 Відповісти
сколько людей из почти 2 млн, вернувшихся из зарубежа с начала карантина, соблюло 2-недельную самоизоляцию? дай Бог, если половина
потому весь этот карантин до задницы
01.05.2020 14:49 Відповісти
Захворюваність низька, значить карантин спрацював.
01.05.2020 15:46 Відповісти
расстрел половины населения, особенно сопливых и кашляющих, сработал бы еще лучше, но надо ли применять такую меру?
01.05.2020 15:48 Відповісти
То ви не проти карантину?
01.05.2020 15:55 Відповісти
я за мытье рук после улицы, дистанцирование на улице (по возможности), удвоенное внимание людям в гриппе риска (пожилым и хронически больным)
все остальное - бессмысленные крайности, убивающие экономику, средний и малый бизнес, людей
01.05.2020 16:00 Відповісти
Какая радость то!
01.05.2020 14:56 Відповісти
Бали , Эмираты , Китай - там тоже много украинцев.
01.05.2020 15:18 Відповісти
Лопат вистачить?!
01.05.2020 16:19 Відповісти
а цих 400 новоприбульців на обсервацію авакін з оманським виродком до Санжар відправляти не збираються? якщо ні, то якого хера устроїли той цирк у Санжарах, дебіли млять слугоуродівські?
01.05.2020 16:38 Відповісти
Цирк только начинается,а клоуны не хотят уезжать,страна превращается,еще раз превращается не хочего говорить ,а зачем.За нас Все решили,и делают как и им хочется.
01.05.2020 17:03 Відповісти
Голосовали за клоуна - привыкайте жить в цирке.
01.05.2020 17:21 Відповісти
А че вы из туда-сюда возите?? Посылайте их в батраки прямо из заграницы, без заезда на Украину.
01.05.2020 18:44 Відповісти
Да нах.й вы здесь нужны, вы нужны нам там.
01.05.2020 19:29 Відповісти
 
 