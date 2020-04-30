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Новости Коронавирус и карантин
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Из Франции эвакуировали еще 146 украинцев, - посольство

Из Франции эвакуировали еще 146 украинцев, - посольство

Из Франции 29 апреля вылетели два спецрейса со 146 украинскими гражданами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Посольства Украины во Франции.

"Совместно с украинскими авиакомпаниями продолжаем помогать украинцам возвращаться домой в непростые времена эпидемии COVID-19. Только в Украину отлетело два спецрейса Fly UIA Париж-Киев и Ницца-Киев со 146 пассажирами на борту", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мы за свой счет пытаемся вернуться. Но нас просто не хотят видеть дома". Около 400 украинцев более месяца не могут вылететь из ОАЭ

Из Франции эвакуировали еще 146 украинцев, - посольство 01

Автор: 

карантин (16729) Франция (3545) эвакуация (2106) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+8
Борьба Зеленского и стоящего за ним олигархата, с короновирусом логически переросла в борьбу со средним и малым бизнесом.
Карантин был организован олигархатом, только с одной целью, что бы полностью уничтожить малый и средний бизнес. Что бы уже не осталось людей, не зависящих от хозяев - олигархов.
Освободившиеся люди, в результате закрытия малого бизнеса, должны горбатится за миску баланды на предприятиях олигархов, по мнению олигархата.
А некоторым рабам даже может повезти, и им с высокопозволения хозяев разрешат уехать из коцлагеря в свободный мир на заработки.
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30.04.2020 00:30 Ответить
+3
Зеленые навозные мухи окончательно разворуют и погубят Украину!! Порох должен вернутся на место Президента!!!
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30.04.2020 00:34 Ответить
+3
Возяться з цими гастрабайтерами як з "писаною торбою"!
Поїхали - от і сидіть там!
Нєфіг шастать!
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30.04.2020 07:25 Ответить
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Кличку радовацца і вєсєліцца!
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30.04.2020 00:27 Ответить
і шо цікаво... Повернулось в Україну десь 1.7млн "заробітчан" А не 5млн, про яких постійно скавчали фєдєрасти=пропукінці
і це сталось тому що в світі зупинились ПІДПРИЄМСТВА, а не заборонили збирати полуницю та доглядати за хворими та старими
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30.04.2020 08:34 Ответить
Борьба Зеленского и стоящего за ним олигархата, с короновирусом логически переросла в борьбу со средним и малым бизнесом.
Карантин был организован олигархатом, только с одной целью, что бы полностью уничтожить малый и средний бизнес. Что бы уже не осталось людей, не зависящих от хозяев - олигархов.
Освободившиеся люди, в результате закрытия малого бизнеса, должны горбатится за миску баланды на предприятиях олигархов, по мнению олигархата.
А некоторым рабам даже может повезти, и им с высокопозволения хозяев разрешат уехать из коцлагеря в свободный мир на заработки.
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30.04.2020 00:30 Ответить
Зеленые навозные мухи окончательно разворуют и погубят Украину!! Порох должен вернутся на место Президента!!!
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30.04.2020 00:34 Ответить
Сидели бы там----рокфор бы жрали с чесноком, булками хрустели ли бы, в смысле багетами длинными а не что подумали. Смотришь и переседели бы там хворь злую. А так сюда всё свезут. Я бы таких принимал только с прибором вентиляции лёгких(2 штуки) себе и стране. Тогда берём!
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30.04.2020 00:30 Ответить
Большинство знакомых, которые работают за границей, не собираются возвращаться домой, даже потеряв временно работу за границей из за вируса.
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30.04.2020 00:36 Ответить
так ти упоротий ідійот...Як ти НЕ МАЄШ ПОСТІЙНОЇ РЕЗЕДЕНТУРИ і не маєш роботи то звідти ПІДСРАЧНИКАМИ ВИГАНЯЮТЬ!! Що і сталось з тими 1.7млн нашими "заробітчанами"
А як постійний резидент чи "бувший"громадянин то це вже НЕ НАШ а ЇХНІЙ
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30.04.2020 08:37 Ответить
А какого же хрена жопомои воют "вывезите нас срочно, хотим домой"?
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30.04.2020 09:23 Ответить
А если бы там были твои родственники?? Хрусти ка ты булками отсюда!
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30.04.2020 00:37 Ответить
Осмелюсь спросить по части флажка---а отсюда это куда? Если во Францию---то готов конечно. Давно там не был. Последний раз в Тулоне был в 1981г. Дорого правда всё там было тогда. Для моряков загранзаплыва конечно. а вот к примеру в колонии Франции г. Нумэа. архипелаг Новая Каледония. так дешевше кое что было. Ущучил беспокойный ты наш?!
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30.04.2020 00:44 Ответить
Расея https://www.youtube.com/watch?v=a4YsnvOvJX8
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30.04.2020 00:44 Ответить
Я путин вернусь!
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30.04.2020 00:57 Ответить
Только в Украину отлетело два спецрейса........?
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30.04.2020 01:20 Ответить
Ну, і нахвіга? Звідціль не випускають, бо "там апасна", а сюди звозять, бо "там небезпечно"...
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30.04.2020 01:54 Ответить
Для тих хто розуміє: https://www.youtube.com/watch?v=9YfP1qzPPxc&feature=emb_logo
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30.04.2020 01:58 Ответить
А че вы из сразу на сезонные работы не переправили???
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30.04.2020 02:44 Ответить
Круговорот заробитчанин в природе
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30.04.2020 06:20 Ответить
Возяться з цими гастрабайтерами як з "писаною торбою"!
Поїхали - от і сидіть там!
Нєфіг шастать!
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30.04.2020 07:25 Ответить
2025 год. Украинцев продолжают эвакуировать из других стран в связи с пандемией коронавируса 2020 года.

https://news.un.org/ru/story/2020/03/1374502
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30.04.2020 08:46 Ответить
Назад, идиоты! Тут нет Парижа!)
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30.04.2020 09:34 Ответить
Как то странно. Все еще приходят ежедневные сообщения об эвакуации украинцев из за рубежа.. И в то же время ведут разговоры о чартерах для вывоза туда заробитчан. Вы уж определитесь - эвакуировать или отправлять. Идиотизм чистой воды.
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30.04.2020 09:47 Ответить
 
 