Из Франции эвакуировали еще 146 украинцев, - посольство

Из Франции 29 апреля вылетели два спецрейса со 146 украинскими гражданами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Посольства Украины во Франции.

"Совместно с украинскими авиакомпаниями продолжаем помогать украинцам возвращаться домой в непростые времена эпидемии COVID-19. Только в Украину отлетело два спецрейса Fly UIA Париж-Киев и Ницца-Киев со 146 пассажирами на борту", - говорится в сообщении.

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