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Из Франции эвакуировали еще 146 украинцев, - посольство
Из Франции 29 апреля вылетели два спецрейса со 146 украинскими гражданами.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Посольства Украины во Франции.
"Совместно с украинскими авиакомпаниями продолжаем помогать украинцам возвращаться домой в непростые времена эпидемии COVID-19. Только в Украину отлетело два спецрейса Fly UIA Париж-Киев и Ницца-Киев со 146 пассажирами на борту", - говорится в сообщении.
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+8 Володимир Мик
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+3 Василий Тимофеев #469426
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і це сталось тому що в світі зупинились ПІДПРИЄМСТВА, а не заборонили збирати полуницю та доглядати за хворими та старими
Карантин был организован олигархатом, только с одной целью, что бы полностью уничтожить малый и средний бизнес. Что бы уже не осталось людей, не зависящих от хозяев - олигархов.
Освободившиеся люди, в результате закрытия малого бизнеса, должны горбатится за миску баланды на предприятиях олигархов, по мнению олигархата.
А некоторым рабам даже может повезти, и им с высокопозволения хозяев разрешат уехать из коцлагеря в свободный мир на заработки.
А як постійний резидент чи "бувший"громадянин то це вже НЕ НАШ а ЇХНІЙ
Поїхали - от і сидіть там!
Нєфіг шастать!
https://news.un.org/ru/story/2020/03/1374502