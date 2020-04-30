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Із Франції евакуювали ще 146 українців, - посольство
Із Франції 29 квітня вилетіли два спецрейси зі 146 українськими громадянами.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Посольства України у Франції.
"Спільно з українськими авіакомпаніями продовжуємо допомагати українцям повертатися додому в непрості часи епідемії COVID-19. Щойно до України вилетіло два спецрейси Fly UIA Париж-Київ та Ніцца-Київ зі 146 пасажирами на борту", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+8 Володимир Мик
показати весь коментар30.04.2020 00:30 Відповісти Посилання
+3 Олег Алексеев #468352
показати весь коментар30.04.2020 00:34 Відповісти Посилання
+3 Василий Тимофеев #469426
показати весь коментар30.04.2020 07:25 Відповісти Посилання
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і це сталось тому що в світі зупинились ПІДПРИЄМСТВА, а не заборонили збирати полуницю та доглядати за хворими та старими
Карантин был организован олигархатом, только с одной целью, что бы полностью уничтожить малый и средний бизнес. Что бы уже не осталось людей, не зависящих от хозяев - олигархов.
Освободившиеся люди, в результате закрытия малого бизнеса, должны горбатится за миску баланды на предприятиях олигархов, по мнению олигархата.
А некоторым рабам даже может повезти, и им с высокопозволения хозяев разрешат уехать из коцлагеря в свободный мир на заработки.
А як постійний резидент чи "бувший"громадянин то це вже НЕ НАШ а ЇХНІЙ
Поїхали - от і сидіть там!
Нєфіг шастать!
https://news.un.org/ru/story/2020/03/1374502