Із Франції евакуювали ще 146 українців, - посольство

Із Франції 29 квітня вилетіли два спецрейси зі 146 українськими громадянами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Посольства України у Франції.

"Спільно з українськими авіакомпаніями продовжуємо допомагати українцям повертатися додому в непрості часи епідемії COVID-19. Щойно до України вилетіло два спецрейси Fly UIA Париж-Київ та Ніцца-Київ зі 146 пасажирами на борту", - йдеться в повідомленні.

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