13 агрорынков возобновили работу на Киевщине, - ОГА

13 агрорынков возобновили работу на Киевщине, - ОГА

По состоянию на утро субботы, 2 мая, 13 агропродовольственных рынков в Киевской области возобновили работу при соблюдении установленных противоэпидемических требований и письменном согласии руководителей рынков обеспечить соблюдение этих требований.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Киевской областной государственной администрации.

"По состоянию на утро 2 мая 2020 года на территории области начали работу 13 агропродовольственных рынков: в Васильковском районе - 4, по 1 в Киево-Святошинском, Сквирском, Броварском, Белоцерковском и Мироновском, в пгт Гостомель, г.Буча. - по одному и два рынка в пгт Белая Церковь", - сказано в сообщении ОГА.

Отмечается, что общее количество рынков в области составляет 74. Так, ожидается, что остальные рынки возобновят работу в ближайшее время при условии строгого соблюдения всех установленных противоэпидемических требований.

Следует отметить, что во время запрета работы рынков проводились проверки соблюдения карантинных мероприятий. За первые дни работы рынков были обнаружены два правонарушения, которые сразу были устранены.

Ранее сообщалось, что 30 апреля в Киевской области начали восстанавливать свою работу агропродовольственные рынки. Решение об этом принято на внеочередном заседании Киевской областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рынки, нарушающие правила, будут опять закрыты, - Зеленский

Знакомый предприниматель перед карантином взял 20 тонн картофеля в Белоруси,вся она накрылась медным тазом.Не продал и тонны.И не он один такой.Ответочку вам чуваки придумают надеюсь
ЗЕ цього не переживе. Не дали пропіаритись і зробити селфі.
Озерка, Днепр.
ЗеКарантин!
вИтальку посадЮт - это же зЭлень должна была благословить ...- на "открытие"
ЗЕ цього не переживе. Не дали пропіаритись і зробити селфі.
педалик мало того, что прогнулся под дурантин от ляшко-шмыги оно и от себя добавило. такое вот позорное существо. самый позорный мэр за последние полвека.
Это не Виталька - это по области.
Ну тоді Віталію Орден - Ярослава Мудрого...
Ну посадЮт или не посадЯт ...это дело такое..а вот все свои экономические и политические просчёты,"зелёные" ЛЕГКО навешают на Кличка!!!! Или организуют такую психологическую ситуацию в результате которой он "нагрубит"(как его зам )силовикам или зелёным чиновникам и в результате скандала- САМ будет вынужден Уйти!!!
пОживем увидим - впереди много всего разного "интересного ", все только начинается...
З яких пір Біла Церква - "пгт"? ))
Всех прикрыли, а своим разрешили работать.Зелемойские вы убийцы украинского бизнеса...
Знакомый предприниматель перед карантином взял 20 тонн картофеля в Белоруси,вся она накрылась медным тазом.Не продал и тонны.И не он один такой.Ответочку вам чуваки придумают надеюсь
а нащо він брав ту картоплю весною? та ще 20 тон! та ще у Білорусі! а! він - сумасшєдшій?
або якась брехня.
ПГТ БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ,ну вы даете,ребята!
Озерка, Днепр.
Шел 55 день Карантина....,хотя должен быть не более 14 дней
им насрать на законы и здравый смысл. они обосрались.
БЕЗ ЭТОГО ВТОРОЙ ВОЛНЫ ЗАБОЛЕВАНИЯ НЕ БУДЕТ !)
Чекаю, поки хтось з притомних політиків виступить проти дурантіну як явища, довівши зі світовими цифрами в руках, що нас лякали апокаліпсисом, а виявилося, що це, м'яко кажучи, туфта. В жовтні 2009-січні 2010 від свинського грипу в Україні померло 1125 людей. 1125! І ніхто. Ніякої. Паніки. Не роздмухував. На новітню чуму коронований вірус явно не тягне. Не дотягує він за летальністю і до свинячого грипу. Пам'ятається, ляжко на початку дурантіну казав, що його головна мета - уникнути перевантаженості койко-місць. Виявилося, що перезавантаженості нема і вже не буде. Але нам продовжують гнати пургу про нові й нові хвилі злобного вірусу, про шторм, який попереду і прочую муйню. КоЗеманді явно сподобалося карантінити людей. І хочуть навічно залишити нас в намордниках. Пора виходити на протести проти дурантіну як такого. Пора вказати коЗєманді на її місце біля параші.
Если сказано занести 50к в ОП, а еще 50К в Мвд, по каждому рынку, то нужно не выпендриваться, а быстренько заносить. Это вам не шоколадная барыга, а серьезные зеленые урядовцы. Вот рынок Столичный в Киеве сразу понял, что к чему, и спокойно работал себе весь карантин. Герега из Епицентра тоже понял, только там цифры покрупнее, нардеп Тищенко не заносил, ***** такая, а тупо воспользовался служебным положением слуги урода. Но поверьте, карантин будет длиться так долго, сколько нужно для того, чтобы все занесли куда нужно.
видел сегодня кучу бабок продавали с ящиков на стих. рынках. Маска была в лучшем случае на шее.
