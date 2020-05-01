Рынки, нарушающие правила, будут опять закрыты, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский отметил важность открытия рынков, но подчеркнул, что они должны работать с соблюдением условий безопасности.

Об этом он сказал в обращении к украинцам, информирует Цензор.НЕТ.

"В среду Минздрав и Минэкономики разработали критерии, которые позволили возобновить работу продуктовым и аграрным рынкам. Это было важно для граждан и малого бизнеса. Мы это сделали. И теперь ожидаем шагов навстречу со стороны владельцев рынков", - сказал президент.

Зеленский призвал владельцев рынков быть ответственными и обеспечить для продавцов и посетителей безопасные условия.

"Иначе рынки, которые будут нарушать правила, будут закрыты снова. Уверен, этого не хочется никому", - указал он.

