Рынки, нарушающие правила, будут опять закрыты, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский отметил важность открытия рынков, но подчеркнул, что они должны работать с соблюдением условий безопасности.
Об этом он сказал в обращении к украинцам, информирует Цензор.НЕТ.
"В среду Минздрав и Минэкономики разработали критерии, которые позволили возобновить работу продуктовым и аграрным рынкам. Это было важно для граждан и малого бизнеса. Мы это сделали. И теперь ожидаем шагов навстречу со стороны владельцев рынков", - сказал президент.
Зеленский призвал владельцев рынков быть ответственными и обеспечить для продавцов и посетителей безопасные условия.
"Иначе рынки, которые будут нарушать правила, будут закрыты снова. Уверен, этого не хочется никому", - указал он.
Він у порівнянні з криворогим шлімазлом просто Спіноза! Або Арістотєль з Платоном в одному флаконі!
Тут немає державної позиції.
Коли народу пох, можна посилити.
А коли нарід починає роптати, пом'якшують.
І абсолютно байдуже на наслідки.
Головне, щоб наріду сподобатися.
Клоун він і в Африці клоун.
манатки на ростов собирай!
Просчитайте площадь рынка, разделите на 10 - узнаете, сколько покупателей может одновременно находиться на рынке. Один вход с охранником.