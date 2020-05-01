РУС
Рынки, нарушающие правила, будут опять закрыты, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский отметил важность открытия рынков, но подчеркнул, что они должны работать с соблюдением условий безопасности.

Об этом он сказал в обращении к украинцам, информирует Цензор.НЕТ.

"В среду Минздрав и Минэкономики разработали критерии, которые позволили возобновить работу продуктовым и аграрным рынкам. Это было важно для граждан и малого бизнеса. Мы это сделали. И теперь ожидаем шагов навстречу со стороны владельцев рынков", - сказал президент.

Зеленский призвал владельцев рынков быть ответственными и обеспечить для продавцов и посетителей безопасные условия.

"Иначе рынки, которые будут нарушать правила, будут закрыты снова. Уверен, этого не хочется никому", - указал он.

Читайте также: Кабмин опубликовал постановление об открытии продуктовых рынков

Зеленский Владимир карантин рынок COVID-19 коронавирус
Топ комментарии
+14
Организм стал президентом рынков?
01.05.2020 19:11 Ответить
+13
однажды ...в Кривом рогу ...
01.05.2020 19:19 Ответить
+10
Чисто Вован Грозный)))))
01.05.2020 19:11 Ответить
так добре що ти тільки рік побув....
01.05.2020 19:10 Ответить
Пішов у сраку, чмо нікчемне.
01.05.2020 21:28 Ответить
Не палай зєбільчику.
01.05.2020 21:29 Ответить
Чисто Вован Грозный)))))
01.05.2020 19:11 Ответить
однажды ...в Кривом рогу ...
01.05.2020 19:19 Ответить
Организм стал президентом рынков?
01.05.2020 19:11 Ответить
Намекнул, шо надо делится?
01.05.2020 19:13 Ответить
нафіг ваші ринки... хай живе овочева е-біржа

https://twitter.com/volodkanepozor

https://twitter.com/volodkanepozor Не позор мене @volodkanepozor

https://twitter.com/volodkanepozor https://twitter.com/volodkanepozor



Овочі з Херсонщини!
ЗРОБИЛИ САЙТ ЗБУТУ УКРАЇНСЬКИХ ОВОЧІВ!
Приєднуйтесь! відправляють Новою Поштою і приходить на наступий день все свіже!
Молодці! Сайт ось: https://yizh.online/
01.05.2020 19:13 Ответить
ти з нової пошти.?
01.05.2020 19:14 Ответить
за таку ціну хай собі в дупу засунуть
02.05.2020 09:46 Ответить
логика гамадрилов: на рынках - 1 чел на 10 квадратов, в маршрутках - как минимум половина мест для сидений... последние, наверное, обеспечивают лучшую дезинфекцию...
01.05.2020 19:13 Ответить
Смерть the предателю.
01.05.2020 19:14 Ответить
Вова, не з тими та не з тим ти боротися почав і не ту сторону зайняв, як і всі твої папередніки. Погано закінчиш. От тільки нажаль і Україна знову погано закінчить..... Такі люди. Ментальна інвалідність.
01.05.2020 19:14 Ответить
А какую сторону занимали предшественники?
01.05.2020 19:32 Ответить
злодійсько - воровську - олігархічну, якщо вамза 29 років ще не стало зрозуміло.
01.05.2020 19:34 Ответить
И кто из президентов был олигархом, по списку?
01.05.2020 19:56 Ответить
парашенка
01.05.2020 20:02 Ответить
Ти дурак, чи прикидаєшся? Вони були не олігархами, вони були і є їхніми слугами та тими хто всіляко сприяв розбудові злодійсько - корумпованої системи в державі, яка нищила цю державу з середини та сприяла отриманню надприбутків ворами олігархами. Ще щось пояснити?
01.05.2020 20:02 Ответить
Конечно, поясни, а то твой Портнов попытался по всем пояснениям пройтись и... на него завели уголовное дело в Панаме.
01.05.2020 20:06 Ответить
Все зрозуміло. Хворієш...
01.05.2020 20:08 Ответить
Не твоим Г+Г и Голобородько твой сдулся, уже МВФ - хороший.
01.05.2020 20:12 Ответить
Нема вже Голобородька, під дією віруса мутувався в Голохвастова
01.05.2020 20:54 Ответить
...от токо Свирид Петровича не чіпай!
Він у порівнянні з криворогим шлімазлом просто Спіноза! Або Арістотєль з Платоном в одному флаконі!
01.05.2020 23:11 Ответить
Да , это всё правда , - но 11 травня тоже приближается . ))
01.05.2020 19:18 Ответить
Підеш поц у с-у... Народ почне торгувати в під'їздах й вздовж доріг...
01.05.2020 19:27 Ответить
я наблюдаю торговлю с машины в укромном закоулочке. все без масок. наверно из принципа. бо дістало.
01.05.2020 20:48 Ответить
Під час епідемії, ці мерзотники довели людей до протестної реакції...! До необхідності вибору між голодною смертью й загибелью від незрозумілої зарази...
01.05.2020 20:58 Ответить
Це лайно Залякує й Шантажує...Шмаркля...
01.05.2020 19:29 Ответить
На рынок будут пускать по одному
01.05.2020 19:32 Ответить
У нас з посиланням та пом'якшенням карантину все просто.
Тут немає державної позиції.
Коли народу пох, можна посилити.
А коли нарід починає роптати, пом'якшують.
І абсолютно байдуже на наслідки.
Головне, щоб наріду сподобатися.
Клоун він і в Африці клоун.
01.05.2020 19:33 Ответить
тупое квартальное чьмо.
01.05.2020 19:48 Ответить
Жид українцям не указ!
01.05.2020 19:50 Ответить
а шо такоє ото ваше "время"?
01.05.2020 23:13 Ответить
слушай, а правительство нахрена нам??
01.05.2020 20:00 Ответить
пошел нах!гнида зеЛЕная!
манатки на ростов собирай!
01.05.2020 20:00 Ответить
Щоб ти здох, блаЗЄнське рило.
01.05.2020 20:03 Ответить
Усе вірно! Головне - щоб не закрили рестораці., ой, пробачте, штаб зустрічей зеленої плісняви, ломбарди та Епіцентр.
01.05.2020 20:08 Ответить
Проблема, млин!
Просчитайте площадь рынка, разделите на 10 - узнаете, сколько покупателей может одновременно находиться на рынке. Один вход с охранником.
01.05.2020 20:13 Ответить
Судя по тому что показал канал ISTV, закрывать рынки можно уже завтра, а те что не открывались, те вообще не открывать. До окончания карантина. То что показали это полный кошмар. ( где же наши проверяющие) Людей как селедок в банке и на рынке и особенно на входе. Расстояние либо вплотную либо 20-30 см. Маски почти у всех, но носит кто как хочет ..( сдвигает туда сюда) да и маски не у всех. Защитных экранов нет, а если и есть то это пародия( узкая полоска пленки выставленная на произвольной высоте, ни играющий защитной функции), торговля ведется и не на оборудованных местах и даже с земли. Особое возмущение вызывало так называемый "БЕЗКОНТАКТНЫЙ" замер температуры. Он производится на входе в рынок , народу там ну как в троллейбусе в час пик, замер ведутся какими то маленькими ( видимо дешевыми) приборчиками, и делают это контактно касаясь ими каждого из проходящих ( без обработки), одной женщине померили задрав рукав кофты ( руками в грязных перчатках и притулив "прибор" выше кисти руки, следующей еще круче, оттянули за воротник кофту и приложили приборчик к ШЕЕ !!! Да вы что обалдели. В общем как и ожидал рынки это будут БОМБОЙ заражения.. Наши руководители забыли что у нас не рынок у нас БАЗАР !!! и не только на рынке, а в стране. Ну что ж готовимся к новой волне " итальянский вариант". ( или посмотрим как будут рынки закрывать ( все) за нарушения анонсируемых требований...
01.05.2020 20:30 Ответить
А кто в магазинах что меряет? Те овощи , фрукты все своими руками в перчатках перебирает, маски люди месяц одну и ту же носят, для вида! Кто их за такие деньги покупать будет?
01.05.2020 21:31 Ответить
Это прекрасно - рынок открыт, но все туалеты на рынке закрыты. Это как называется? Я не хочу ничего навязывать, но у вас в Украине, похоже наступил полный кабздец. Украинцы, неужели вы сами все это говно выбрали? Не хочется в это верить, но, похоже, население Украины - самые натуральные имбцилы. В каждой стране есть имбицилы, но, чтоб у имбицилов была своя страна - это маразм!
01.05.2020 20:33 Ответить
Ты за своей страной имбицилой смотри! И за туалеты вам лучше молчать...
01.05.2020 21:33 Ответить
зедебил, не грусти. Ты ведь сам выбрал это ничтожество, а ведь, как известно, какое население - такой и президент. Поэтому из-за таких как ты, дегенератов, и другим придется страдать. Хотя...убогие 73% должны на своей шкуре прочувствовать, что такое быть дегенератами и верить в халяву.
02.05.2020 11:03 Ответить
Церкви закрой, удод. Закрой Эпицентр. Там народу сильно дофига лазит.
01.05.2020 22:44 Ответить
Ринки, що порушують правила, буде знову закрито, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6532
01.05.2020 23:02 Ответить
Сколько уже сдохло? Покажите пример.
02.05.2020 09:01 Ответить
При Пете было не лучше. Лучше его не вспоминать.
02.05.2020 14:30 Ответить
Ресторан закрий, красавчег.
02.05.2020 08:10 Ответить
всё правильно сказал, молодец.
02.05.2020 08:42 Ответить
Вова, уймись ты наконец-то с этими рынками...Не путай свои дела с делами подчинённых.
02.05.2020 09:03 Ответить
Ринки, що порушують правила, буде знову закрито, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4986
02.05.2020 14:54 Ответить
 
 