Ринки, що порушують правила, буде знову закрито, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський відзначив важливість відкриття ринків, але підкреслив, що вони мають працювати з дотриманням умов безпеки.

Про це він сказав у зверненні до українців, інформує Цензор.НЕТ.

"У середу МОЗ та Мінекономіки розробили критерії, які дозволили відновити роботу продуктових і аграрних ринків. Це було важливо для громадян і малого бізнесу. Ми це зробили. І тепер очікуємо кроків назустріч з боку власників ринків", - сказав президент.

Зеленський закликав власників ринків бути відповідальними і забезпечити для продавців і відвідувачів безпечні умови.

"Інакше ринки, які порушуватимуть правила, будуть закриті знову. Упевнений, цього не хочеться нікому", - вказав він.

Зеленський Володимир карантин ринок COVID-19 коронавірус
Топ коментарі
+14
Организм стал президентом рынков?
показати весь коментар
01.05.2020 19:11 Відповісти
+13
однажды ...в Кривом рогу ...
Рынки, нарушающие правила, будут опять закрыты, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5658
показати весь коментар
01.05.2020 19:19 Відповісти
+10
Чисто Вован Грозный)))))
показати весь коментар
01.05.2020 19:11 Відповісти
так добре що ти тільки рік побув....
показати весь коментар
01.05.2020 19:10 Відповісти
Пішов у сраку, чмо нікчемне.
показати весь коментар
01.05.2020 21:28 Відповісти
Не палай зєбільчику.
показати весь коментар
01.05.2020 21:29 Відповісти
Намекнул, шо надо делится?
показати весь коментар
01.05.2020 19:13 Відповісти
нафіг ваші ринки... хай живе овочева е-біржа

https://twitter.com/volodkanepozor

https://twitter.com/volodkanepozor Не позор мене @volodkanepozor

https://twitter.com/volodkanepozor https://twitter.com/volodkanepozor



Овочі з Херсонщини!
ЗРОБИЛИ САЙТ ЗБУТУ УКРАЇНСЬКИХ ОВОЧІВ!
Приєднуйтесь! відправляють Новою Поштою і приходить на наступий день все свіже!
Молодці! Сайт ось: https://yizh.online/
показати весь коментар
01.05.2020 19:13 Відповісти
ти з нової пошти.?
показати весь коментар
01.05.2020 19:14 Відповісти
за таку ціну хай собі в дупу засунуть
показати весь коментар
02.05.2020 09:46 Відповісти
логика гамадрилов: на рынках - 1 чел на 10 квадратов, в маршрутках - как минимум половина мест для сидений... последние, наверное, обеспечивают лучшую дезинфекцию...
показати весь коментар
01.05.2020 19:13 Відповісти
Смерть the предателю.
показати весь коментар
01.05.2020 19:14 Відповісти
Вова, не з тими та не з тим ти боротися почав і не ту сторону зайняв, як і всі твої папередніки. Погано закінчиш. От тільки нажаль і Україна знову погано закінчить..... Такі люди. Ментальна інвалідність.
показати весь коментар
01.05.2020 19:14 Відповісти
А какую сторону занимали предшественники?
показати весь коментар
01.05.2020 19:32 Відповісти
злодійсько - воровську - олігархічну, якщо вамза 29 років ще не стало зрозуміло.
показати весь коментар
01.05.2020 19:34 Відповісти
И кто из президентов был олигархом, по списку?
показати весь коментар
01.05.2020 19:56 Відповісти
парашенка
показати весь коментар
01.05.2020 20:02 Відповісти
Ти дурак, чи прикидаєшся? Вони були не олігархами, вони були і є їхніми слугами та тими хто всіляко сприяв розбудові злодійсько - корумпованої системи в державі, яка нищила цю державу з середини та сприяла отриманню надприбутків ворами олігархами. Ще щось пояснити?
показати весь коментар
01.05.2020 20:02 Відповісти
Конечно, поясни, а то твой Портнов попытался по всем пояснениям пройтись и... на него завели уголовное дело в Панаме.
показати весь коментар
01.05.2020 20:06 Відповісти
Все зрозуміло. Хворієш...
показати весь коментар
01.05.2020 20:08 Відповісти
Не твоим Г+Г и Голобородько твой сдулся, уже МВФ - хороший.
показати весь коментар
01.05.2020 20:12 Відповісти
Нема вже Голобородька, під дією віруса мутувався в Голохвастова
показати весь коментар
01.05.2020 20:54 Відповісти
...от токо Свирид Петровича не чіпай!
Він у порівнянні з криворогим шлімазлом просто Спіноза! Або Арістотєль з Платоном в одному флаконі!
показати весь коментар
01.05.2020 23:11 Відповісти
Да , это всё правда , - но 11 травня тоже приближается . ))
показати весь коментар
01.05.2020 19:18 Відповісти
Підеш поц у с-у... Народ почне торгувати в під'їздах й вздовж доріг...
показати весь коментар
01.05.2020 19:27 Відповісти
я наблюдаю торговлю с машины в укромном закоулочке. все без масок. наверно из принципа. бо дістало.
показати весь коментар
01.05.2020 20:48 Відповісти
Під час епідемії, ці мерзотники довели людей до протестної реакції...! До необхідності вибору між голодною смертью й загибелью від незрозумілої зарази...
показати весь коментар
01.05.2020 20:58 Відповісти
Це лайно Залякує й Шантажує...Шмаркля...
показати весь коментар
01.05.2020 19:29 Відповісти
На рынок будут пускать по одному
показати весь коментар
01.05.2020 19:32 Відповісти
У нас з посиланням та пом'якшенням карантину все просто.
Тут немає державної позиції.
Коли народу пох, можна посилити.
А коли нарід починає роптати, пом'якшують.
І абсолютно байдуже на наслідки.
Головне, щоб наріду сподобатися.
Клоун він і в Африці клоун.
показати весь коментар
01.05.2020 19:33 Відповісти
тупое квартальное чьмо.
показати весь коментар
01.05.2020 19:48 Відповісти
Жид українцям не указ!
показати весь коментар
01.05.2020 19:50 Відповісти
а шо такоє ото ваше "время"?
показати весь коментар
01.05.2020 23:13 Відповісти
слушай, а правительство нахрена нам??
показати весь коментар
01.05.2020 20:00 Відповісти
пошел нах!гнида зеЛЕная!
манатки на ростов собирай!
показати весь коментар
01.05.2020 20:00 Відповісти
Щоб ти здох, блаЗЄнське рило.
показати весь коментар
01.05.2020 20:03 Відповісти
Усе вірно! Головне - щоб не закрили рестораці., ой, пробачте, штаб зустрічей зеленої плісняви, ломбарди та Епіцентр.
показати весь коментар
01.05.2020 20:08 Відповісти
Проблема, млин!
Просчитайте площадь рынка, разделите на 10 - узнаете, сколько покупателей может одновременно находиться на рынке. Один вход с охранником.
показати весь коментар
01.05.2020 20:13 Відповісти
Судя по тому что показал канал ISTV, закрывать рынки можно уже завтра, а те что не открывались, те вообще не открывать. До окончания карантина. То что показали это полный кошмар. ( где же наши проверяющие) Людей как селедок в банке и на рынке и особенно на входе. Расстояние либо вплотную либо 20-30 см. Маски почти у всех, но носит кто как хочет ..( сдвигает туда сюда) да и маски не у всех. Защитных экранов нет, а если и есть то это пародия( узкая полоска пленки выставленная на произвольной высоте, ни играющий защитной функции), торговля ведется и не на оборудованных местах и даже с земли. Особое возмущение вызывало так называемый "БЕЗКОНТАКТНЫЙ" замер температуры. Он производится на входе в рынок , народу там ну как в троллейбусе в час пик, замер ведутся какими то маленькими ( видимо дешевыми) приборчиками, и делают это контактно касаясь ими каждого из проходящих ( без обработки), одной женщине померили задрав рукав кофты ( руками в грязных перчатках и притулив "прибор" выше кисти руки, следующей еще круче, оттянули за воротник кофту и приложили приборчик к ШЕЕ !!! Да вы что обалдели. В общем как и ожидал рынки это будут БОМБОЙ заражения.. Наши руководители забыли что у нас не рынок у нас БАЗАР !!! и не только на рынке, а в стране. Ну что ж готовимся к новой волне " итальянский вариант". ( или посмотрим как будут рынки закрывать ( все) за нарушения анонсируемых требований...
показати весь коментар
01.05.2020 20:30 Відповісти
А кто в магазинах что меряет? Те овощи , фрукты все своими руками в перчатках перебирает, маски люди месяц одну и ту же носят, для вида! Кто их за такие деньги покупать будет?
показати весь коментар
01.05.2020 21:31 Відповісти
Это прекрасно - рынок открыт, но все туалеты на рынке закрыты. Это как называется? Я не хочу ничего навязывать, но у вас в Украине, похоже наступил полный кабздец. Украинцы, неужели вы сами все это говно выбрали? Не хочется в это верить, но, похоже, население Украины - самые натуральные имбцилы. В каждой стране есть имбицилы, но, чтоб у имбицилов была своя страна - это маразм!
показати весь коментар
01.05.2020 20:33 Відповісти
Ты за своей страной имбицилой смотри! И за туалеты вам лучше молчать...
показати весь коментар
01.05.2020 21:33 Відповісти
зедебил, не грусти. Ты ведь сам выбрал это ничтожество, а ведь, как известно, какое население - такой и президент. Поэтому из-за таких как ты, дегенератов, и другим придется страдать. Хотя...убогие 73% должны на своей шкуре прочувствовать, что такое быть дегенератами и верить в халяву.
показати весь коментар
02.05.2020 11:03 Відповісти
Церкви закрой, удод. Закрой Эпицентр. Там народу сильно дофига лазит.
показати весь коментар
01.05.2020 22:44 Відповісти
Ринки, що порушують правила, буде знову закрито, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6532
показати весь коментар
01.05.2020 23:02 Відповісти
Сколько уже сдохло? Покажите пример.
показати весь коментар
02.05.2020 09:01 Відповісти
При Пете было не лучше. Лучше его не вспоминать.
показати весь коментар
02.05.2020 14:30 Відповісти
Ресторан закрий, красавчег.
показати весь коментар
02.05.2020 08:10 Відповісти
всё правильно сказал, молодец.
показати весь коментар
02.05.2020 08:42 Відповісти
Вова, уймись ты наконец-то с этими рынками...Не путай свои дела с делами подчинённых.
показати весь коментар
02.05.2020 09:03 Відповісти
Ринки, що порушують правила, буде знову закрито, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4986
показати весь коментар
02.05.2020 14:54 Відповісти
 
 