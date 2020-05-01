3 376 54
Ринки, що порушують правила, буде знову закрито, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський відзначив важливість відкриття ринків, але підкреслив, що вони мають працювати з дотриманням умов безпеки.
Про це він сказав у зверненні до українців, інформує Цензор.НЕТ.
"У середу МОЗ та Мінекономіки розробили критерії, які дозволили відновити роботу продуктових і аграрних ринків. Це було важливо для громадян і малого бізнесу. Ми це зробили. І тепер очікуємо кроків назустріч з боку власників ринків", - сказав президент.
Зеленський закликав власників ринків бути відповідальними і забезпечити для продавців і відвідувачів безпечні умови.
"Інакше ринки, які порушуватимуть правила, будуть закриті знову. Упевнений, цього не хочеться нікому", - вказав він.
Він у порівнянні з криворогим шлімазлом просто Спіноза! Або Арістотєль з Платоном в одному флаконі!
Тут немає державної позиції.
Коли народу пох, можна посилити.
А коли нарід починає роптати, пом'якшують.
І абсолютно байдуже на наслідки.
Головне, щоб наріду сподобатися.
Клоун він і в Африці клоун.
манатки на ростов собирай!
Просчитайте площадь рынка, разделите на 10 - узнаете, сколько покупателей может одновременно находиться на рынке. Один вход с охранником.