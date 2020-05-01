Ринки, що порушують правила, буде знову закрито, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський відзначив важливість відкриття ринків, але підкреслив, що вони мають працювати з дотриманням умов безпеки.

Про це він сказав у зверненні до українців, інформує Цензор.НЕТ.

"У середу МОЗ та Мінекономіки розробили критерії, які дозволили відновити роботу продуктових і аграрних ринків. Це було важливо для громадян і малого бізнесу. Ми це зробили. І тепер очікуємо кроків назустріч з боку власників ринків", - сказав президент.

Зеленський закликав власників ринків бути відповідальними і забезпечити для продавців і відвідувачів безпечні умови.

"Інакше ринки, які порушуватимуть правила, будуть закриті знову. Упевнений, цього не хочеться нікому", - вказав він.

