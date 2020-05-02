13 агроринків відновили роботу на Київщині, - ОДА

Станом на ранок суботи, 2 травня, 13 агропродовольчих ринків у Київській області відновили роботу при дотриманні встановлених протиепідемічних вимог і письмової згоди керівників ринків забезпечити дотримання цих вимог.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації.

"Станом на ранок 2 травня 2020 року на території області розпочали роботу 13 агропродовольчих ринків: у Васильківському районі – 4, по 1 в Києво-Святошинському, Сквирському, Броварському, Білоцерковському та Миронівському, у м. Гостомель, м. Буча – по одному та два ринки у м. Біла Церква. Загальна кількість ринків в області - 74.

Очікується, що решта ринків відновлять роботу найближчим часом за умови суворого дотримання всіх встановлених протиепідемічних вимог.

Слід зазначити, що під час заборони роботи ринків проводилися перевірки дотримання карантинних заходів. За перші дні роботи ринків були виявлені два правопорушення, які відразу були усунуті.

Раніше повідомлялося, що 30 квітня в Київській області почали відновлювати свою роботу агропродовольчі ринки. Рішення про це прийняте на позачерговому засіданні Київської обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

