13 агроринків відновили роботу на Київщині, - ОДА

13 агроринків відновили роботу на Київщині, - ОДА

Станом на ранок суботи, 2 травня, 13 агропродовольчих ринків у Київській області відновили роботу при дотриманні встановлених протиепідемічних вимог і письмової згоди керівників ринків забезпечити дотримання цих вимог.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації.

"Станом на ранок 2 травня 2020 року на території області розпочали роботу 13 агропродовольчих ринків: у Васильківському районі – 4, по 1 в Києво-Святошинському, Сквирському, Броварському, Білоцерковському та Миронівському, у м. Гостомель, м. Буча – по одному та два ринки у м. Біла Церква. Загальна кількість ринків в області - 74.

Очікується, що решта ринків відновлять роботу найближчим часом за умови суворого дотримання всіх встановлених протиепідемічних вимог.

Слід зазначити, що під час заборони роботи ринків проводилися перевірки дотримання карантинних заходів. За перші дні роботи ринків були виявлені два правопорушення, які відразу були усунуті.

Раніше повідомлялося, що 30 квітня в Київській області почали відновлювати свою роботу агропродовольчі ринки. Рішення про це прийняте на позачерговому засіданні Київської обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ринки, що порушують правила, буде знову закрито, - Зеленський

Київська область (4267) ринок (464)
+8
Знакомый предприниматель перед карантином взял 20 тонн картофеля в Белоруси,вся она накрылась медным тазом.Не продал и тонны.И не он один такой.Ответочку вам чуваки придумают надеюсь
02.05.2020 13:49
+5
ЗЕ цього не переживе. Не дали пропіаритись і зробити селфі.
02.05.2020 13:46
+5
Озерка, Днепр.
02.05.2020 13:50
ЗеКарантин!
02.05.2020 13:43
вИтальку посадЮт - это же зЭлень должна была благословить ...- на "открытие"
02.05.2020 13:44
ЗЕ цього не переживе. Не дали пропіаритись і зробити селфі.
02.05.2020 13:46
педалик мало того, что прогнулся под дурантин от ляшко-шмыги оно и от себя добавило. такое вот позорное существо. самый позорный мэр за последние полвека.
02.05.2020 13:47
Это не Виталька - это по области.
02.05.2020 13:53
Ну тоді Віталію Орден - Ярослава Мудрого...
02.05.2020 13:57
Ну посадЮт или не посадЯт ...это дело такое..а вот все свои экономические и политические просчёты,"зелёные" ЛЕГКО навешают на Кличка!!!! Или организуют такую психологическую ситуацию в результате которой он "нагрубит"(как его зам )силовикам или зелёным чиновникам и в результате скандала- САМ будет вынужден Уйти!!!
02.05.2020 14:13
пОживем увидим - впереди много всего разного "интересного ", все только начинается...
02.05.2020 14:15
З яких пір Біла Церква - "пгт"? ))
02.05.2020 13:44
Всех прикрыли, а своим разрешили работать.Зелемойские вы убийцы украинского бизнеса...
02.05.2020 13:44
Знакомый предприниматель перед карантином взял 20 тонн картофеля в Белоруси,вся она накрылась медным тазом.Не продал и тонны.И не он один такой.Ответочку вам чуваки придумают надеюсь
02.05.2020 13:49
а нащо він брав ту картоплю весною? та ще 20 тон! та ще у Білорусі! а! він - сумасшєдшій?
або якась брехня.
02.05.2020 18:52
ПГТ БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ,ну вы даете,ребята!
02.05.2020 13:50
Озерка, Днепр.
13 агрорынков возобновили работу на Киевщине, - ОГА - Цензор.НЕТ 4524

...
13 агрорынков возобновили работу на Киевщине, - ОГА - Цензор.НЕТ 4770

....
02.05.2020 13:50
Шел 55 день Карантина....,хотя должен быть не более 14 дней
02.05.2020 13:58
им насрать на законы и здравый смысл. они обосрались.
02.05.2020 14:13
БЕЗ ЭТОГО ВТОРОЙ ВОЛНЫ ЗАБОЛЕВАНИЯ НЕ БУДЕТ !)
02.05.2020 14:13
Чекаю, поки хтось з притомних політиків виступить проти дурантіну як явища, довівши зі світовими цифрами в руках, що нас лякали апокаліпсисом, а виявилося, що це, м'яко кажучи, туфта. В жовтні 2009-січні 2010 від свинського грипу в Україні померло 1125 людей. 1125! І ніхто. Ніякої. Паніки. Не роздмухував. На новітню чуму коронований вірус явно не тягне. Не дотягує він за летальністю і до свинячого грипу. Пам'ятається, ляжко на початку дурантіну казав, що його головна мета - уникнути перевантаженості койко-місць. Виявилося, що перезавантаженості нема і вже не буде. Але нам продовжують гнати пургу про нові й нові хвилі злобного вірусу, про шторм, який попереду і прочую муйню. КоЗеманді явно сподобалося карантінити людей. І хочуть навічно залишити нас в намордниках. Пора виходити на протести проти дурантіну як такого. Пора вказати коЗєманді на її місце біля параші.
02.05.2020 22:07
Если сказано занести 50к в ОП, а еще 50К в Мвд, по каждому рынку, то нужно не выпендриваться, а быстренько заносить. Это вам не шоколадная барыга, а серьезные зеленые урядовцы. Вот рынок Столичный в Киеве сразу понял, что к чему, и спокойно работал себе весь карантин. Герега из Епицентра тоже понял, только там цифры покрупнее, нардеп Тищенко не заносил, ***** такая, а тупо воспользовался служебным положением слуги урода. Но поверьте, карантин будет длиться так долго, сколько нужно для того, чтобы все занесли куда нужно.
02.05.2020 23:41
видел сегодня кучу бабок продавали с ящиков на стих. рынках. Маска была в лучшем случае на шее.
03.05.2020 00:56
 
 