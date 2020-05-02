Во многих сферах коррупция возвращается в правительство, - экс-премьер Гончарук

Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук считает, что коррупция возвращается в украинское правительство.

Об этом экс-чиновник заявил в интервью Радио Свобода, информирует Цензор.НЕТ.

"Я вижу, что во многих сферах коррупция возвращается в правительство. И это очень печально. Я думаю, что это вопрос к правоохранительным органам что-то доказывать, обвинять кого-то. Но те сигналы, которые я вижу с многих рынков, - неутешительные ", - сказал Гончарук.

Для преодоления коррупции, по его мнению, нужна чистка среди прочего, в правоохранительной системе.

"Вычистить, навести порядок в правоохранительных органах и вычистить правоохранительные органы - это задача №1. Потому что борьба с коррупцией это и о неотвратимости наказания. То есть, если никто никого не наказывает, то как ты можешь побороть коррупцию, особенно за 6 месяцев? ", - добавил Гончарук.

Напоминаем, Алексей Гончарук был назначен премьер-министром Украины 29 августа 2019, ушел в отставку 4 марта 2020 года.