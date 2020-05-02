РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7248 посетителей онлайн
Новости Борьба с коррупцией
15 491 126

Во многих сферах коррупция возвращается в правительство, - экс-премьер Гончарук

Во многих сферах коррупция возвращается в правительство, - экс-премьер Гончарук

Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук считает, что коррупция возвращается в украинское правительство.

Об этом экс-чиновник заявил в интервью Радио Свобода, информирует Цензор.НЕТ.

"Я вижу, что во многих сферах коррупция возвращается в правительство. И это очень печально. Я думаю, что это вопрос к правоохранительным органам что-то доказывать, обвинять кого-то. Но те сигналы, которые я вижу с многих рынков, - неутешительные ", - сказал Гончарук.

Для преодоления коррупции, по его мнению, нужна чистка среди прочего, в правоохранительной системе.

"Вычистить, навести порядок в правоохранительных органах и вычистить правоохранительные органы - это задача №1. Потому что борьба с коррупцией это и о неотвратимости наказания. То есть, если никто никого не наказывает, то как ты можешь побороть коррупцию, особенно за 6 месяцев? ", - добавил Гончарук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Продолжения истории с экспортом масок не было, - Гончарук

Напоминаем, Алексей Гончарук был назначен премьер-министром Украины 29 августа 2019, ушел в отставку 4 марта 2020 года.

Автор: 

Гончарук Алексей (842) коррупция (8635)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+21
Во многих сферах коррупция возвращается в правительство, - экс-премьер Гончарук - Цензор.НЕТ 2849
показать весь комментарий
02.05.2020 17:57 Ответить
+16
КОрупция там и была, просто при ЗЕкловуне она стала рекордной и поставлена на поток с негласными расценками, друзяшки кловуна типа Ермака уже по таксе торгуют должностями. ЗЕмафия сделала ещё хуже.
показать весь комментарий
02.05.2020 17:48 Ответить
+12
А она всегда была там. Какой-то наивный "реформатор" этот парень.
показать весь комментарий
02.05.2020 17:45 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Ну как... Он её прогнал, потом его прогнали, а потом она возвернулась. Шото типа того.
показать весь комментарий
02.05.2020 19:26 Ответить
фуу
показать весь комментарий
02.05.2020 18:54 Ответить
Ну, тоді це вже називається банда.
показать весь комментарий
02.05.2020 18:59 Ответить
Чогось згадалося
У багатьох сферах корупція повертається в уряд, - експрем'єр Гончарук - Цензор.НЕТ 5394
показать весь комментарий
02.05.2020 19:01 Ответить
а ты разве не ей, коррупции, тропу топтал? )))
показать весь комментарий
02.05.2020 19:05 Ответить
Повертаються у владу горобці Януковича...........повертається у владу корупція, СХЕМИ не проп"єш.
показать весь комментарий
02.05.2020 19:06 Ответить
Заявления Гончарука свидетельствуют о своеобразном лингвистическом феномене: ряд людей понимают концепт "коррупция во власти - это плохо!" не так, как мы с вами, а в следующей форме: "я лишен возможности воровать в то время, когда остальные этим занимаются - и это плохо!"
показать весь комментарий
02.05.2020 19:06 Ответить
ага, це як в кінотеатрі
-- зніміть шапку - екран не видно
-- странно, все прекрасно видно
показать весь комментарий
02.05.2020 19:11 Ответить
так,а що ж ти так здався?треба було свою точку зору захищать
показать весь комментарий
02.05.2020 19:16 Ответить
Кинуті друзі лютіші за кровних ворогів...
показать весь комментарий
02.05.2020 19:23 Ответить
Власть вся в Украине уже изжила себя!!! Украинский народ уже перерос это и нужно не политиков менять, а нужно саму систему менять! Нужно уничтожить систему Олигархическую в которой все блага государства в руках кучки олигархов обогащающихся в ущерб всему государству! И нужно ввести новую систему в которой все блага государства будут принадлежать всему народу в равной степени и независимо от статуса! Пора ввести новую систему "Прямую демократию". Либертарианство, система равенства для всех, каждый имеет голос в государстве и каждый может написать закон и подать на сайт прямой демократии или подойти в колл центр прямой демократии и оформить его помогут консультанты - это для пенсионеров! Власть должна быть не в руках кучки жуликов, а власть должна быть равна у каждого гражданина! Нужно строить государство для всех, а не для кучки жадных олигархов!!!
показать весь комментарий
02.05.2020 19:27 Ответить
Вот это новость!? А она, я про коррупцию, разве куда то уходила? гончарук еще тот сказочник...
показать весь комментарий
02.05.2020 19:32 Ответить
При посаді не бачив корупції а бомжем прозрів.Правильно.Великі речі можна розгледіти тільки здалеку.А корупція при Зе колосальна.
показать весь комментарий
02.05.2020 19:33 Ответить
А она шо - уходила куда-то??
показать весь комментарий
02.05.2020 19:50 Ответить
Пришел НИОТКУДА ,ушел НИКУДА! Из себя-дупель пусто поэтому отрыв от корыта это личная трагедия
показать весь комментарий
02.05.2020 20:11 Ответить
ПИШИ заявления в любой силовой орган с конкретными датами ,фактами,фамилиями .На вопли" все пропало" уже не ведутся
показать весь комментарий
02.05.2020 20:14 Ответить
У багатьох сферах корупція повертається в уряд, - експрем'єр Гончарук - Цензор.НЕТ 8293
показать весь комментарий
02.05.2020 20:19 Ответить
Вот когда "цензорята" поведут тебя до ближайшего фонаря, тогда мы тебя и выслушаем.
показать весь комментарий
02.05.2020 20:27 Ответить
Возрождение корупции - это фигня, главное, что Зеленский - няшка! Правда, "73%"?

Беда Украины в том, что 73% её избирателей - буратины.
показать весь комментарий
02.05.2020 20:24 Ответить
В этом словесном поносе радует одно, что ты не отрицаешь Петины "заслуги", раз говоришь, что коррупция возвращается, значит она была до этого.
показать весь комментарий
02.05.2020 22:40 Ответить
Да ну нах! Не верю! Вы же новые честные *****, какая коррупция!?!
показать весь комментарий
02.05.2020 20:25 Ответить
вот до чего природа очистилась!! даже коррупция окаянная стала возвращаться.
показать весь комментарий
02.05.2020 20:27 Ответить
Гончарук думає, що він наче Гройсман, або і сам Яценюк.
показать весь комментарий
02.05.2020 21:07 Ответить
Дурачок, она оттуда никуда и не уходила! Тебе ли этого не знать?!
показать весь комментарий
03.05.2020 10:25 Ответить
Клиника БАРИС - флагман в борьбе с карупцыей!
показать весь комментарий
03.05.2020 10:53 Ответить
Страница 2 из 2
 
 