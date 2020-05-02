УКР
У багатьох сферах корупція повертається в уряд, - експрем'єр Гончарук

Колишній прем'єр-міністр України Олексій Гончарук вважає, що корупція повертається в український уряд.

Про це ексчиновник заявив в інтерв'ю Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.

"Я бачу, що у багатьох сферах корупція повертається в уряд. І це дуже сумно. Я думаю, що це питання до правоохоронних органів: щось доводити, звинувачувати когось. Але ці сигнали, які я бачу з багатьох ринків, невтішні", – сказав Гончарук .

Для подолання корупції, на його думку, потрібна чистка, зокрема в правоохоронній системі.

"Вичистити, навести лад у правоохоронних органах і вичистити правоохоронні органи – це завдання №1. Бо боротьба з корупцією - це і про невідворотність покарання. Тобто якщо ніхто нікого не карає, то як ти можеш побороти корупцію, особливо за 6 місяців?" - додав Гончарук.

Читайте також: Продовження історії з експортом масок не було, - Гончарук

Нагадуємо, Олексія Гончарука було призначено прем'єр-міністром України 29 серпня 2019 року, пішов у відставку 4 березня 2020 року.

Гончарук Олексій (1103) корупція (4794)
Топ коментарі
+21
Во многих сферах коррупция возвращается в правительство, - экс-премьер Гончарук - Цензор.НЕТ 2849
показати весь коментар
02.05.2020 17:57 Відповісти
+16
КОрупция там и была, просто при ЗЕкловуне она стала рекордной и поставлена на поток с негласными расценками, друзяшки кловуна типа Ермака уже по таксе торгуют должностями. ЗЕмафия сделала ещё хуже.
показати весь коментар
02.05.2020 17:48 Відповісти
+12
А она всегда была там. Какой-то наивный "реформатор" этот парень.
показати весь коментар
02.05.2020 17:45 Відповісти
Ну как... Он её прогнал, потом его прогнали, а потом она возвернулась. Шото типа того.
показати весь коментар
02.05.2020 19:26 Відповісти
фуу
показати весь коментар
02.05.2020 18:54 Відповісти
Ну, тоді це вже називається банда.
показати весь коментар
02.05.2020 18:59 Відповісти
Чогось згадалося
У багатьох сферах корупція повертається в уряд, - експрем'єр Гончарук - Цензор.НЕТ 5394
показати весь коментар
02.05.2020 19:01 Відповісти
а ты разве не ей, коррупции, тропу топтал? )))
показати весь коментар
02.05.2020 19:05 Відповісти
Повертаються у владу горобці Януковича...........повертається у владу корупція, СХЕМИ не проп"єш.
показати весь коментар
02.05.2020 19:06 Відповісти
Заявления Гончарука свидетельствуют о своеобразном лингвистическом феномене: ряд людей понимают концепт "коррупция во власти - это плохо!" не так, как мы с вами, а в следующей форме: "я лишен возможности воровать в то время, когда остальные этим занимаются - и это плохо!"
показати весь коментар
02.05.2020 19:06 Відповісти
ага, це як в кінотеатрі
-- зніміть шапку - екран не видно
-- странно, все прекрасно видно
показати весь коментар
02.05.2020 19:11 Відповісти
так,а що ж ти так здався?треба було свою точку зору захищать
показати весь коментар
02.05.2020 19:16 Відповісти
Кинуті друзі лютіші за кровних ворогів...
показати весь коментар
02.05.2020 19:23 Відповісти
Власть вся в Украине уже изжила себя!!! Украинский народ уже перерос это и нужно не политиков менять, а нужно саму систему менять! Нужно уничтожить систему Олигархическую в которой все блага государства в руках кучки олигархов обогащающихся в ущерб всему государству! И нужно ввести новую систему в которой все блага государства будут принадлежать всему народу в равной степени и независимо от статуса! Пора ввести новую систему "Прямую демократию". Либертарианство, система равенства для всех, каждый имеет голос в государстве и каждый может написать закон и подать на сайт прямой демократии или подойти в колл центр прямой демократии и оформить его помогут консультанты - это для пенсионеров! Власть должна быть не в руках кучки жуликов, а власть должна быть равна у каждого гражданина! Нужно строить государство для всех, а не для кучки жадных олигархов!!!
показати весь коментар
02.05.2020 19:27 Відповісти
Вот это новость!? А она, я про коррупцию, разве куда то уходила? гончарук еще тот сказочник...
показати весь коментар
02.05.2020 19:32 Відповісти
При посаді не бачив корупції а бомжем прозрів.Правильно.Великі речі можна розгледіти тільки здалеку.А корупція при Зе колосальна.
показати весь коментар
02.05.2020 19:33 Відповісти
А она шо - уходила куда-то??
показати весь коментар
02.05.2020 19:50 Відповісти
Пришел НИОТКУДА ,ушел НИКУДА! Из себя-дупель пусто поэтому отрыв от корыта это личная трагедия
показати весь коментар
02.05.2020 20:11 Відповісти
ПИШИ заявления в любой силовой орган с конкретными датами ,фактами,фамилиями .На вопли" все пропало" уже не ведутся
показати весь коментар
02.05.2020 20:14 Відповісти
У багатьох сферах корупція повертається в уряд, - експрем'єр Гончарук - Цензор.НЕТ 8293
показати весь коментар
02.05.2020 20:19 Відповісти
Вот когда "цензорята" поведут тебя до ближайшего фонаря, тогда мы тебя и выслушаем.
показати весь коментар
02.05.2020 20:27 Відповісти
Возрождение корупции - это фигня, главное, что Зеленский - няшка! Правда, "73%"?

Беда Украины в том, что 73% её избирателей - буратины.
показати весь коментар
02.05.2020 20:24 Відповісти
В этом словесном поносе радует одно, что ты не отрицаешь Петины "заслуги", раз говоришь, что коррупция возвращается, значит она была до этого.
показати весь коментар
02.05.2020 22:40 Відповісти
Да ну нах! Не верю! Вы же новые честные *****, какая коррупция!?!
показати весь коментар
02.05.2020 20:25 Відповісти
вот до чего природа очистилась!! даже коррупция окаянная стала возвращаться.
показати весь коментар
02.05.2020 20:27 Відповісти
Гончарук думає, що він наче Гройсман, або і сам Яценюк.
показати весь коментар
02.05.2020 21:07 Відповісти
Дурачок, она оттуда никуда и не уходила! Тебе ли этого не знать?!
показати весь коментар
03.05.2020 10:25 Відповісти
Клиника БАРИС - флагман в борьбе с карупцыей!
показати весь коментар
03.05.2020 10:53 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 