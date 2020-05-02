У багатьох сферах корупція повертається в уряд, - експрем'єр Гончарук

Колишній прем'єр-міністр України Олексій Гончарук вважає, що корупція повертається в український уряд.

Про це ексчиновник заявив в інтерв'ю Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.

"Я бачу, що у багатьох сферах корупція повертається в уряд. І це дуже сумно. Я думаю, що це питання до правоохоронних органів: щось доводити, звинувачувати когось. Але ці сигнали, які я бачу з багатьох ринків, невтішні", – сказав Гончарук .

Для подолання корупції, на його думку, потрібна чистка, зокрема в правоохоронній системі.

"Вичистити, навести лад у правоохоронних органах і вичистити правоохоронні органи – це завдання №1. Бо боротьба з корупцією - це і про невідворотність покарання. Тобто якщо ніхто нікого не карає, то як ти можеш побороти корупцію, особливо за 6 місяців?" - додав Гончарук.

Нагадуємо, Олексія Гончарука було призначено прем'єр-міністром України 29 серпня 2019 року, пішов у відставку 4 березня 2020 року.