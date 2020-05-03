В Швеции от COVID-19 умер гражданин Украины

В Швеции от коронавирусной болезни COVID-19 умер украинский гражданин.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев, информирует Цензор.НЕТ.

"2 мая в Каролинской больнице города Стокгольм умер гражданин Украины, инфицированный коронавирусом", - сказал Погорельцев.

В связи с этим Посольство Украины в Королевстве Швеция оказывает содействие родственникам умершего относительно оформления необходимых документов и решением вопроса о репатриации тела.

Ранее в МИД заявили о смерти восьмого украинца за рубежом, однако не указали, в какой стране. Четверо украинок умерли в Италии и по одному украинцу во Франции, США и Великобритании.