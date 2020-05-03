В Швеции от COVID-19 умер гражданин Украины

РУС
В Швеции от коронавирусной болезни COVID-19 умер украинский гражданин.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев, информирует Цензор.НЕТ.

"2 мая в Каролинской больнице города Стокгольм умер гражданин Украины, инфицированный коронавирусом", - сказал Погорельцев.

В связи с этим Посольство Украины в Королевстве Швеция оказывает содействие родственникам умершего относительно оформления необходимых документов и решением вопроса о репатриации тела. 

Ранее в МИД заявили о смерти восьмого украинца за рубежом, однако не указали, в какой стране. Четверо украинок умерли в Италии и по одному украинцу во Франции, США и Великобритании.

Граждане Украины умирали во многих странах. Но отдельного заголовка удостоился один (!), умерший именно в Швеции. "Совпадение? Не думаю" (с)
показать весь комментарий
03.05.2020 14:39 Ответить
+7
ахренеть. то что они сотнями ежемесячно разбиваются на машинах это фигня. один умер от гриппа - трагедия.
показать весь комментарий
03.05.2020 14:48 Ответить
+5
Поклонники "шведской модели" приглашаются в тему!
показать весь комментарий
03.05.2020 14:59 Ответить
показать весь комментарий
03.05.2020 14:39 Ответить
В том то и дело, что в Италии украинцев украинок дохрена, а в Швеции - кот наплакал, да и то "шведская модель" там нашла и убила украинца.
показать весь комментарий
03.05.2020 15:01 Ответить
У Швеції від COVID-19 помер громадянин України - Цензор.НЕТ 3604
показать весь комментарий
03.05.2020 15:08 Ответить
Вы хоть как-то малюнки свои режьте, а то смысла в них - 0, а пол экрана занимают. Ещё и цвет вырвиглазный.
показать весь комментарий
03.05.2020 15:24 Ответить
как это нет смысла в них?А лишний раз напомнить,что короновирус лохотрон?
показать весь комментарий
03.05.2020 15:38 Ответить
хто устроіл?
показать весь комментарий
03.05.2020 17:19 Ответить
https://vaccine.wiki/blog-scenariy-pandemii-2010/ В 2010 году создан сценарий пандемии
Теперь нагоняют страх,чтоб люди добровольно побежали делать прививки:
https://religions.unian.ua/religinossociety/854203-bill-geyts-rasskazal-o-vaktsine-dlya-sokrascheniya-naseleniya.html Билл Гейтс рассказал о вакцине для сокращения населения Обратите внимание на дату публикации 2013 год))
показать весь комментарий
03.05.2020 23:10 Ответить
В мене колись був мон на S-IPS, там на дефолтних червона плашка реально "виривала" б очі, я ставив кажись 20% червоний канал в настройках
показать весь комментарий
04.05.2020 00:36 Ответить
Именно к такой мысли информглисты и подводят: Бойтесь свободы, любите хозяев - это единственный способ выжить...
показать весь комментарий
03.05.2020 15:12 Ответить
Как раз люди свободные и сознательные сами всё понимают и сами организуются. Карательные меры - это для дебилов, но дебилов трусливых. Но есть ещё одна категория - "герои", а что является составными частями этого "героизма"? Правильно - слабоумие и отвага!
показать весь комментарий
03.05.2020 15:19 Ответить
Ты это всё к чему? Что свобода - это рабство? Знакомо.
Или мы всё-таки о пользе дурантина? Готов отстаивать тезис?
показать весь комментарий
03.05.2020 15:22 Ответить
К тому, что свобода - слишком большая ценность для дураков. Демократия предполагает САМОорганизацию, способность к сотрудничеству, толерантность к оппозиции. Там же, где народ в большинстве проявляет общую умственную отсталость возникает и развивается тирания, т.к. баранам нужен пастух.
показать весь комментарий
03.05.2020 15:33 Ответить
Интересные кружева. Они кагбэ в тему и кагбэ не очень... Утомил ты меня.
показать весь комментарий
03.05.2020 15:44 Ответить
Карма?
показать весь комментарий
03.05.2020 17:50 Ответить
Срочно ввести в Швеции жёсткий карантин в связи со смертью человека [кстати возраст какой у него был?]
показать весь комментарий
03.05.2020 14:44 Ответить
35, мальчик
показать весь комментарий
03.05.2020 14:54 Ответить
показать весь комментарий
03.05.2020 14:48 Ответить
Просто реформы нужно было проводить. Вот была бы у них Супрун!
показать весь комментарий
03.05.2020 14:51 Ответить
Russian idiot, we don't have vodka! Go home!
показать весь комментарий
03.05.2020 16:01 Ответить
показать весь комментарий
03.05.2020 14:59 Ответить
Цена дурантина?
показать весь комментарий
03.05.2020 15:16 Ответить
20 баксов за бочку!
показать весь комментарий
03.05.2020 15:23 Ответить
это йумар? а я вот не шучу. я не утверждаю, что противоэпидемическая эффективность дурантина нулевая или отрицательная. я утверждаю, что эффект получается (впрочем в том, что он положительный, я не уверен тоже) фантастически дорогим.
показать весь комментарий
03.05.2020 15:27 Ответить
Время покажет. Во всяком случае имеем двух подопытных кроликов - Швецию и Беларусь.
показать весь комментарий
03.05.2020 15:36 Ответить
Логичней подопытными кроликами назвать Испанию и др. - именно там использовались весьма сомнительные и новые (или подзабытые с времён Франко) методы.
показать весь комментарий
03.05.2020 15:51 Ответить
Швеція - "Вже 26 січня МЗС видав рекомендації утриматися спочатку від поїздок в Китай, потім - в Іран та Італію, а 14 березня - взагалі не подорожувати за кордон. Тим, хто повертається з інших країн, рекомендовано залишатися на двотижневому карантині, під час якого уряд виплачує грошову допомогу. Всі, хто мають найменші симптоми хвороби, мають залишатися вдома." і т.д. і т.п...
показать весь комментарий
03.05.2020 16:40 Ответить
Вот смотри. "Умирающие от голода" украинцы за карантинный месяц нарастили свои депозиты на 25 миллиардов гривен. Что это за деньги там лежат, откуда они взялись? Это деньги НЕ потраченные на:
- побухать в кабаке с сопутствующим мордобоем;
- закинуться экстази на толчке в ночном клубе;
- "на фоне Эйфелевой башни с айфона селфи *********";
- трахнуть трансвестита в Таиланде;
- отправить любовницу за шмотками в Милан, а прыщавую дочурку на нахрен никому ненужный конкурс в Прагу;
- и т.п.
Ну это "кагбэ йумар", но в каждой шутке... Реально все же думаю, что значительная часть из 25 млрд. - это недополученные Турцией и Египтом доходы.
показать весь комментарий
03.05.2020 16:04 Ответить
Если для тебя свобода ни хрена не ценность, спорить не о чем. О мировоззрениях не спорят. Я же считаю каждый день дурантина укорачиванием моей жизни на один день. За что? Я украл, убил, изнасиловал? Не-а! Так за что сижу? За небольшое уменьшение риска умереть? Цена несусветная.
показать весь комментарий
03.05.2020 16:11 Ответить
Ну то якось дієво протестуй, не тільки на Цензорі. Наприклад: об"яви голодування на Банковій,чи десь біля ОДА чи деінде-- роби щось, як мер Черкас, і за тобою потянуться люди.
показать весь комментарий
03.05.2020 16:39 Ответить
https://youtu.be/6Ez83e2YRbQ Устроили
показать весь комментарий
03.05.2020 17:31 Ответить
Непощастило. В епіцентр ходив без маски?
показать весь комментарий
03.05.2020 15:02 Ответить
в китайской маске с поддельным сертификатом. а чё?
показать весь комментарий
03.05.2020 15:33 Ответить
А я уже думал, что этим умершим гражданином будет ленка зеленская, которая нынче там отсиживается. Как жаль.
показать весь комментарий
03.05.2020 16:05 Ответить
НьюЙорк славится кладбищами на колёсах с тухлыми телами.А Мацква, благодаря открытому метро, начала превращать крытый стадион в лазарет для упёртых лохотронщиков,а ледовые арены- в морги.Но смертей у них нет.Всё шито- крыто.А Украине ЗЕ -лохотрон устроил ,замучил очень сознательных жителей своим карантином и издевательскими намордниками.Выйдем все вместе ,скажем дружно : Плевали мы на твой карантин! И похороним зажившихся на этом свете стариков и слабых.Благодаря нам ,народ Украины резко помолодеет и избавится от болезных.Главное-чтоб собачки и кошечки целы будут!Да и Пенсионный фонд облегчится.Даёшь старикам и больным братские могилы!
показать весь комментарий
03.05.2020 16:26 Ответить
 
 