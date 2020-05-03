5 951 35
В Швеции от COVID-19 умер гражданин Украины
В Швеции от коронавирусной болезни COVID-19 умер украинский гражданин.
Об этом в комментарии УНИАН сообщил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев, информирует Цензор.НЕТ.
"2 мая в Каролинской больнице города Стокгольм умер гражданин Украины, инфицированный коронавирусом", - сказал Погорельцев.
В связи с этим Посольство Украины в Королевстве Швеция оказывает содействие родственникам умершего относительно оформления необходимых документов и решением вопроса о репатриации тела.
Ранее в МИД заявили о смерти восьмого украинца за рубежом, однако не указали, в какой стране. Четверо украинок умерли в Италии и по одному украинцу во Франции, США и Великобритании.
украинцевукраинок дохрена, а в Швеции - кот наплакал, да и то "шведская модель" там нашла и убила украинца.
Теперь нагоняют страх,чтоб люди добровольно побежали делать прививки:
https://religions.unian.ua/religinossociety/854203-bill-geyts-rasskazal-o-vaktsine-dlya-sokrascheniya-naseleniya.html Билл Гейтс рассказал о вакцине для сокращения населения Обратите внимание на дату публикации 2013 год))
Или мы всё-таки о пользе дурантина? Готов отстаивать тезис?
- побухать в кабаке с сопутствующим мордобоем;
- закинуться экстази на толчке в ночном клубе;
- "на фоне Эйфелевой башни с айфона селфи *********";
- трахнуть трансвестита в Таиланде;
- отправить любовницу за шмотками в Милан, а прыщавую дочурку на нахрен никому ненужный конкурс в Прагу;
- и т.п.
Ну это "кагбэ йумар", но в каждой шутке... Реально все же думаю, что значительная часть из 25 млрд. - это недополученные Турцией и Египтом доходы.