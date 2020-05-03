У Швеції від COVID-19 помер громадянин України

У Швеції від коронавірусної хвороби COVID-19 помер український громадянин.

Про це в коментарі УНІАН повідомив директор Департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев, інформує Цензор.НЕТ.

"2 травня у Каролінській лікарні міста Стокгольм помер громадянин України, інфікований коронавірусом", - сказав Погорельцев.

У зв'язку з цим Посольство України в Королівстві Швеція надає сприяння родичам померлого щодо оформлення необхідних документів і вирішення питання про репатріацію тіла".

Нагадаємо, у МЗС заявили про смерть восьмого українця за кордоном, проте не вказали, у якій країні. Раніше четверо українок померли в Італії і по одному українцю у Франції, США і Великій Британії.

