5 951 35
У Швеції від COVID-19 помер громадянин України
У Швеції від коронавірусної хвороби COVID-19 помер український громадянин.
Про це в коментарі УНІАН повідомив директор Департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев, інформує Цензор.НЕТ.
"2 травня у Каролінській лікарні міста Стокгольм помер громадянин України, інфікований коронавірусом", - сказав Погорельцев.
У зв'язку з цим Посольство України в Королівстві Швеція надає сприяння родичам померлого щодо оформлення необхідних документів і вирішення питання про репатріацію тіла".
Нагадаємо, у МЗС заявили про смерть восьмого українця за кордоном, проте не вказали, у якій країні. Раніше четверо українок померли в Італії і по одному українцю у Франції, США і Великій Британії.
Топ коментарі
+10 Кирилл Лещенко
показати весь коментар03.05.2020 14:39 Відповісти Посилання
+7 оззи
показати весь коментар03.05.2020 14:48 Відповісти Посилання
+5 Raisinsize
показати весь коментар03.05.2020 14:59 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
украинцевукраинок дохрена, а в Швеции - кот наплакал, да и то "шведская модель" там нашла и убила украинца.
Теперь нагоняют страх,чтоб люди добровольно побежали делать прививки:
https://religions.unian.ua/religinossociety/854203-bill-geyts-rasskazal-o-vaktsine-dlya-sokrascheniya-naseleniya.html Билл Гейтс рассказал о вакцине для сокращения населения Обратите внимание на дату публикации 2013 год))
Или мы всё-таки о пользе дурантина? Готов отстаивать тезис?
- побухать в кабаке с сопутствующим мордобоем;
- закинуться экстази на толчке в ночном клубе;
- "на фоне Эйфелевой башни с айфона селфи *********";
- трахнуть трансвестита в Таиланде;
- отправить любовницу за шмотками в Милан, а прыщавую дочурку на нахрен никому ненужный конкурс в Прагу;
- и т.п.
Ну это "кагбэ йумар", но в каждой шутке... Реально все же думаю, что значительная часть из 25 млрд. - это недополученные Турцией и Египтом доходы.