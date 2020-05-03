УКР
У Швеції від COVID-19 помер громадянин України

У Швеції від коронавірусної хвороби COVID-19 помер український громадянин.

Про це в коментарі УНІАН повідомив директор Департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев, інформує Цензор.НЕТ.

"2 травня у Каролінській лікарні міста Стокгольм помер громадянин України, інфікований коронавірусом", - сказав Погорельцев.

У зв'язку з цим Посольство України в Королівстві Швеція надає сприяння родичам померлого щодо оформлення необхідних документів і вирішення питання про репатріацію тіла".

Нагадаємо, у  МЗС заявили про смерть восьмого українця за кордоном, проте не вказали, у якій країні. Раніше четверо українок померли в Італії і по одному українцю у Франції, США і Великій Британії. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українка Зінченко, яка відмовилася евакуюватися з Уханя без собаки, дісталася в Херсон. ФОТО

Граждане Украины умирали во многих странах. Но отдельного заголовка удостоился один (!), умерший именно в Швеции. "Совпадение? Не думаю" (с)
03.05.2020 14:39 Відповісти
+7
ахренеть. то что они сотнями ежемесячно разбиваются на машинах это фигня. один умер от гриппа - трагедия.
03.05.2020 14:48 Відповісти
+5
Поклонники "шведской модели" приглашаются в тему!
03.05.2020 14:59 Відповісти
В том то и дело, что в Италии украинцев украинок дохрена, а в Швеции - кот наплакал, да и то "шведская модель" там нашла и убила украинца.
03.05.2020 15:01 Відповісти
03.05.2020 15:08 Відповісти
Вы хоть как-то малюнки свои режьте, а то смысла в них - 0, а пол экрана занимают. Ещё и цвет вырвиглазный.
03.05.2020 15:24 Відповісти
как это нет смысла в них?А лишний раз напомнить,что короновирус лохотрон?
03.05.2020 15:38 Відповісти
хто устроіл?
03.05.2020 17:19 Відповісти
https://vaccine.wiki/blog-scenariy-pandemii-2010/ В 2010 году создан сценарий пандемии
Теперь нагоняют страх,чтоб люди добровольно побежали делать прививки:
https://religions.unian.ua/religinossociety/854203-bill-geyts-rasskazal-o-vaktsine-dlya-sokrascheniya-naseleniya.html Билл Гейтс рассказал о вакцине для сокращения населения Обратите внимание на дату публикации 2013 год))
03.05.2020 23:10 Відповісти
В мене колись був мон на S-IPS, там на дефолтних червона плашка реально "виривала" б очі, я ставив кажись 20% червоний канал в настройках
04.05.2020 00:36 Відповісти
Именно к такой мысли информглисты и подводят: Бойтесь свободы, любите хозяев - это единственный способ выжить...
03.05.2020 15:12 Відповісти
Как раз люди свободные и сознательные сами всё понимают и сами организуются. Карательные меры - это для дебилов, но дебилов трусливых. Но есть ещё одна категория - "герои", а что является составными частями этого "героизма"? Правильно - слабоумие и отвага!
03.05.2020 15:19 Відповісти
Ты это всё к чему? Что свобода - это рабство? Знакомо.
Или мы всё-таки о пользе дурантина? Готов отстаивать тезис?
03.05.2020 15:22 Відповісти
К тому, что свобода - слишком большая ценность для дураков. Демократия предполагает САМОорганизацию, способность к сотрудничеству, толерантность к оппозиции. Там же, где народ в большинстве проявляет общую умственную отсталость возникает и развивается тирания, т.к. баранам нужен пастух.
03.05.2020 15:33 Відповісти
Интересные кружева. Они кагбэ в тему и кагбэ не очень... Утомил ты меня.
03.05.2020 15:44 Відповісти
Карма?
03.05.2020 17:50 Відповісти
Срочно ввести в Швеции жёсткий карантин в связи со смертью человека [кстати возраст какой у него был?]
03.05.2020 14:44 Відповісти
35, мальчик
03.05.2020 14:54 Відповісти
Просто реформы нужно было проводить. Вот была бы у них Супрун!
03.05.2020 14:51 Відповісти
Russian idiot, we don't have vodka! Go home!
03.05.2020 16:01 Відповісти
Цена дурантина?
03.05.2020 15:16 Відповісти
20 баксов за бочку!
03.05.2020 15:23 Відповісти
это йумар? а я вот не шучу. я не утверждаю, что противоэпидемическая эффективность дурантина нулевая или отрицательная. я утверждаю, что эффект получается (впрочем в том, что он положительный, я не уверен тоже) фантастически дорогим.
03.05.2020 15:27 Відповісти
Время покажет. Во всяком случае имеем двух подопытных кроликов - Швецию и Беларусь.
03.05.2020 15:36 Відповісти
Логичней подопытными кроликами назвать Испанию и др. - именно там использовались весьма сомнительные и новые (или подзабытые с времён Франко) методы.
03.05.2020 15:51 Відповісти
Швеція - "Вже 26 січня МЗС видав рекомендації утриматися спочатку від поїздок в Китай, потім - в Іран та Італію, а 14 березня - взагалі не подорожувати за кордон. Тим, хто повертається з інших країн, рекомендовано залишатися на двотижневому карантині, під час якого уряд виплачує грошову допомогу. Всі, хто мають найменші симптоми хвороби, мають залишатися вдома." і т.д. і т.п...
03.05.2020 16:40 Відповісти
Вот смотри. "Умирающие от голода" украинцы за карантинный месяц нарастили свои депозиты на 25 миллиардов гривен. Что это за деньги там лежат, откуда они взялись? Это деньги НЕ потраченные на:
- побухать в кабаке с сопутствующим мордобоем;
- закинуться экстази на толчке в ночном клубе;
- "на фоне Эйфелевой башни с айфона селфи *********";
- трахнуть трансвестита в Таиланде;
- отправить любовницу за шмотками в Милан, а прыщавую дочурку на нахрен никому ненужный конкурс в Прагу;
- и т.п.
Ну это "кагбэ йумар", но в каждой шутке... Реально все же думаю, что значительная часть из 25 млрд. - это недополученные Турцией и Египтом доходы.
03.05.2020 16:04 Відповісти
Если для тебя свобода ни хрена не ценность, спорить не о чем. О мировоззрениях не спорят. Я же считаю каждый день дурантина укорачиванием моей жизни на один день. За что? Я украл, убил, изнасиловал? Не-а! Так за что сижу? За небольшое уменьшение риска умереть? Цена несусветная.
03.05.2020 16:11 Відповісти
Ну то якось дієво протестуй, не тільки на Цензорі. Наприклад: об"яви голодування на Банковій,чи десь біля ОДА чи деінде-- роби щось, як мер Черкас, і за тобою потянуться люди.
03.05.2020 16:39 Відповісти
https://youtu.be/6Ez83e2YRbQ Устроили
03.05.2020 17:31 Відповісти
Непощастило. В епіцентр ходив без маски?
03.05.2020 15:02 Відповісти
в китайской маске с поддельным сертификатом. а чё?
03.05.2020 15:33 Відповісти
А я уже думал, что этим умершим гражданином будет ленка зеленская, которая нынче там отсиживается. Как жаль.
03.05.2020 16:05 Відповісти
НьюЙорк славится кладбищами на колёсах с тухлыми телами.А Мацква, благодаря открытому метро, начала превращать крытый стадион в лазарет для упёртых лохотронщиков,а ледовые арены- в морги.Но смертей у них нет.Всё шито- крыто.А Украине ЗЕ -лохотрон устроил ,замучил очень сознательных жителей своим карантином и издевательскими намордниками.Выйдем все вместе ,скажем дружно : Плевали мы на твой карантин! И похороним зажившихся на этом свете стариков и слабых.Благодаря нам ,народ Украины резко помолодеет и избавится от болезных.Главное-чтоб собачки и кошечки целы будут!Да и Пенсионный фонд облегчится.Даёшь старикам и больным братские могилы!
03.05.2020 16:26 Відповісти
 
 