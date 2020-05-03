Российские оккупанты сделали из Крыма информационное гетто, - МИД Украины
Министерство иностранных дел Украины призвало международное сообщество усилить давление на Россию для освобождения крымскотатарских политзаключенных журналистов.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу МИД Украины в Фейсбук.
По данным МИД, в Крыму российские оккупанты удерживают журналистов Ремзи Бекирова, Османа Арифмеметова, Рустема Шейхалиева, Наримана Мемединова, а также правозащитника Сервера Мустафаева.
"Чтобы скрыть от мира реальную ситуацию во временно оккупированном Крыму российская оккупационная администрация ввела с начала оккупации информационное гетто - систематически уничтожает свободу слова на полуострове, преследует и заключает журналистов и блоггеров под предлогом борьбы с экстремизмом или сепаратизмом и всячески препятствует их работе", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что за 6 лет оккупации из 3 тысяч крымских СМИ переаттестацию прошли лишь 232 медиа.
"Россия фактически лишила населения возможности услышать альтернативное мнение, блокируя сигналы украинских радиостанций и доступы к онлайн изданиям. Российские пропагандистские медиа не только захватили информационное пространство Крыма, но и распространяют язык нетерпимости, создавая из украинцев и крымских татар образ врага", - заявили в МИДе.
