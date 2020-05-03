РУС
Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
5 137 69

Российские оккупанты сделали из Крыма информационное гетто, - МИД Украины

Российские оккупанты сделали из Крыма информационное гетто, - МИД Украины

Министерство иностранных дел Украины призвало международное сообщество усилить давление на Россию для освобождения крымскотатарских политзаключенных журналистов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу МИД Украины в Фейсбук.

По данным МИД, в Крыму российские оккупанты удерживают журналистов Ремзи Бекирова, Османа Арифмеметова, Рустема Шейхалиева, Наримана Мемединова, а также правозащитника Сервера Мустафаева.

"Чтобы скрыть от мира реальную ситуацию во временно оккупированном Крыму российская оккупационная администрация ввела с начала оккупации информационное гетто - систематически уничтожает свободу слова на полуострове, преследует и заключает журналистов и блоггеров под предлогом борьбы с экстремизмом или сепаратизмом и всячески препятствует их работе", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что за 6 лет оккупации из 3 тысяч крымских СМИ переаттестацию прошли лишь 232 медиа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуацию в оккупированном Крыму нужно обсудить в "нормандском формате", - Чубаров

"Россия фактически лишила населения возможности услышать альтернативное мнение, блокируя сигналы украинских радиостанций и доступы к онлайн изданиям. Российские пропагандистские медиа не только захватили информационное пространство Крыма, но и распространяют язык нетерпимости, создавая из украинцев и крымских татар образ врага", - заявили в МИДе.

Автор: 

+25
Россия везде насаждает свой гнилой "русский мир".Не понимая,что от этого ее ненавидят еще больше.Наглых,безграмотных мокшан не любят нигде.
03.05.2020 17:32 Ответить
+8
Судячи по вашій орфографії, ви добриво до тої полуниці.
03.05.2020 17:53 Ответить
+7
ну зелепупському спершу потрібно ще взнати хто винуватець в цьому, хто анексував Крим. А потім він зробить висновки
03.05.2020 17:37 Ответить
03.05.2020 17:32 Ответить
Не розумієте різниці між ненавистю і відсутностю любові?
03.05.2020 17:42 Ответить
Ты в Африке был?Сьезди в Сомали или Конго,потом будешь фигню молоть насчет "вровень"
03.05.2020 17:42 Ответить
Він був в Бугульмі, після цього Сомалі це Лас Вегас.
03.05.2020 17:43 Ответить
Бугульма-это где?
03.05.2020 17:57 Ответить
Ісконно російське місто, правда більшість росіян не можуть перекласти.
03.05.2020 18:00 Ответить
Посмотрел,это Татарстан,еще та дыра.А еще у мокшан есть реально Мухосраново.Гггг)))
03.05.2020 18:31 Ответить
а может даже и в сарапуле или кудымакре.
03.05.2020 18:18 Ответить
Кацапи так масло називають -ВВП.
03.05.2020 17:52 Ответить
Минимальная зарплата на "вяликой" Московии = 12130 Руб/месяц (= 146 Евро/мес)
Минимальная зарплата в Болгарии 311 Евро
Минимальная зарплата в Румынии 430 Евро
Минимальная зарплата в Латвии 466 Евро
Минимальная зарплата в Венгрии 487 Евро
Минимальная зарплата в Литве 607 Евро
Минимальная зарплата в Польше 610 Евро
и т.д. и т.п.
03.05.2020 18:25 Ответить
Минимальная зарплата на "вяликой" Московии = 12130 Руб/месяц (= 146 Евро/мес)
Минимальная зарплата в Украине 4723 грн (=179 Евро/мес)
03.05.2020 18:35 Ответить
В России вообще нет мин. зарплаты. Есть МРОТ. котрый равен 12000 руб и меньше не бывает для любых выплат. Тогда как в Украине мин. выплата 1638 грн. А мин. зарплата - наведенная сверху цифра для большего сбора налогов
03.05.2020 18:53 Ответить
Методичку поменяй.Но сначала поедь и поживи там.
03.05.2020 17:57 Ответить
Нащо годувати кремлетроля? Тиснить на "спам".
03.05.2020 18:06 Ответить
Та да,щось воно тупидло
03.05.2020 18:32 Ответить
Ви серйозно? Як думаєте, де квартира дорожче в Києві чи Каракасі?
03.05.2020 17:58 Ответить
А Вы , что Хотели , когда пришли Фашисты , то разрешили газету Советский Комсомолец , что Ли.
03.05.2020 17:33 Ответить
Ну так, тоді ж демократія була. Там купа прокацапських ЗМІ тоді була, все Україну брудом поливали. Кримськотатарських та українських не так багато і було. А зараз останні закрили і прокацапів тих у стійло загнали. Для висвітлення лінії партії багато ЗМІ не потрібно, щоб контролювати легше було.
03.05.2020 17:37 Ответить
И самое прикольное тут то, что большая часть с тех, кто работал в тех самых "3 тысячи СМИ", бежали на рихвирендум с воплями "Рассея!Рассея!". И теперь они пополнили ряды бетонщиков на стройках Подмосковья. Доскакались!
03.05.2020 17:40 Ответить
Так идиоты ж думали, что прийдет Россиюшка и будут их с ложки кормить да водкой кормить за бесплатно - то ж в Украине капитализм, а на Россее - сацыализма и СыСыСэР с колбасой по 2.20!
03.05.2020 17:47 Ответить
Сечас заплачу. Бетоньщики с высшим образованием и доктора наук по собиранию клубники.Нация на 100% состоящая из интеллигентов.
03.05.2020 17:51 Ответить
Тонко
03.05.2020 18:00 Ответить
Ніколи не розумів ненависті росіян до людей, що вирощують продукти, або вміють щось робити руками.
03.05.2020 18:02 Ответить
Десь читав, щось на кшталт цього:
Перша та друга світові війни разом з керівництвом СРСР повністю викосили нормальних людей (зосталися тільки стукачі, вертухаї, жополизи та невігласи)...
І ось ми маємо після третього та четвертого покоління дуже страшних моральних уродів!!!

А тепер від себе: якби не переселенці з інших республік (вони розбавили цей дибільний генофонд), то ця країна була б набагато страшніша навіть, наприклад, за КНДР...

Якось так...
03.05.2020 18:16 Ответить
Да я вам благодарен за то, что кило клубники стоит 4,50 фунта, а не 25 если бы её собирали местные аборигены. Спасибо за то, что даёте мне возможность экономить деньги.
03.05.2020 18:24 Ответить
Им пох, у них все эмоции, особенно ненависть - включает Партия и Правительство, через своих пропагандонов. Конкретно кого и за что ненавидеть - им пох, лишь бы назвали. Часто ж и называют нечетко, потому внятного ответа можете не получить даже на то, «кого именно ненавидишь-то?», не говоря уж - «за что конкретно». Было б включено.
03.05.2020 20:13 Ответить
03.05.2020 17:44 Ответить
Подробный разбор событий 2.05.2014 от очевидца Стерненко. Тема Крыма присутствует.
https://youtu.be/BFiLm6p3zqI
03.05.2020 17:47 Ответить
Сразу смущает цифра 3000 столько много просто не могло быть, в 2009 количество СМИ в Крыму было около 200.
http://milli-firka.org/%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%B2-%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%83-%D1%81%D0%BC%D0%B8/ http://milli-firka.org/сколько-в-крыму-сми/
03.05.2020 17:50 Ответить
Тебя смущают такие вещи на этом сайте?)) ты первый день тут?)
03.05.2020 18:35 Ответить
паРаша показала свой истинный лик под маской "братского народа"!!! Пропаганда кремля держится на пенсионерах, которые живут воспоминаниями... через 5..10 лет не будет вообще наивных, кто бы не понимал что "Путин Х..йло", и паРаша отстой!!!
03.05.2020 17:51 Ответить
03.05.2020 17:52 Ответить
Не фейк? Хто на це гроші викинув?
03.05.2020 17:57 Ответить
Тут справа в іншому, люди намагаються добитись дозволу працювати навіть по гестаповським російським законам, к нас та же Страна чи 112 працюють, хоча їх з задоволенням би спалила більшість народу.
03.05.2020 18:06 Ответить
Быльшысть - це 3% контужених на всю голову?
03.05.2020 18:55 Ответить
А где эти крымские татары которые во время Независимости Украины и палец о палец не ударивши получили крымские земли,почему молчат они,почему не ведут партизанскую войну из окупантом.Или только их достаточно на политические заявления да и то из за територии полуострова а говно в котором они сидят пускай разгребают украинцы да и то при условии если мы отстоим Крым то будем им обязаны создать автономную республику.
03.05.2020 18:09 Ответить
03.05.2020 18:10 Ответить
пятак такой как у винницкого мыролюбца. это реформист петья?
03.05.2020 18:20 Ответить
може і так але зверніть увагу на глазенятки та на хфуражку як у дела нквдиста зеліного
03.05.2020 18:36 Ответить
так папаху гэбнявого нквд мыролюбцу дали за 3003 мыролюбных перемирия, за поставки газа и электрики на крым, с 14 года. И за блокирование украинских военных кораблей в ремонтных доках на петюнькином заводике в крыму.
03.05.2020 18:40 Ответить
Та хоч говнетто. Що хотіли-те мають.
03.05.2020 18:11 Ответить
Глава Крыма пожаловался на наплыв туристов в разгар эпидемии.

Туристы продолжают прибывать со всей России в Крым в разгар эпидемии, несмотря на принимаемые меры. Об этом заявил губернатор https://lenta.ru/tags/persons/aksenov-sergey/ Сергей Аксенов на заседании оперативного штаба, передает http://www.ria.ru/ РИА Новости .
По его словам, приезжих принимают незаконные мини-отели. Руководители муниципалитетов отмечают наплыв посетителей, почти все объекты размещения заполнены. Аксенов отметил, что в Сакском районе полуострова уже выявили три случая COVID-2019, привезенных из других регионов.
В конце апреля https://lenta.ru/news/2020/04/30/zaraza/ сообщалось , что до 11 мая в Крыму будет введен повышенный режим безопасности, чтобы сократить поток туристов. Всех россиян из других регионов будут отправлять в обсерватор. Однако в Симферопольском районе уже начали фиксировать завозные случаи заболевания.
03.05.2020 18:15 Ответить
У нас второй день припекает и земля уже прогрелась конкретно, на крысме то же самое. Значит ждем на крысме вспышки холеры или кишечной палочки от отсутствия питьевой воды.
03.05.2020 18:25 Ответить
Сейчас крымчане наверное локти кусают, читая новости Украины. Каждый день праздник!
03.05.2020 18:32 Ответить
крысы не только свои копыта кусают а еще и на кутние зубы улыбаться станут, но это не спасет их от справедливой кары украинского народа.
03.05.2020 18:44 Ответить
рoисся превратила Крым из украинской здpaвницы в расеянскую зaдницу, хотя в большинстве регионов ********* то же самое.
03.05.2020 18:36 Ответить
03.05.2020 18:36 Ответить
03.05.2020 18:44 Ответить
.....дайте ему БАЛАЛАЙКУ пускай в раде НОВИНСКОМУ слезу вышибает !!!
03.05.2020 19:11 Ответить
новинский это подельник винницкого шыкаладного глаза и по совместительству **** православная?
03.05.2020 19:16 Ответить
Это которого Моника, с твоего личного согласия, поставил смотрящим над тобой.
03.05.2020 19:19 Ответить
 
 