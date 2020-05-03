УКР
Російські окупанти зробили з Криму інформаційне гетто, - МЗС України

Міністерство закордонних справ України закликало міжнародну спільноту посилити тиск на Росію для звільнення кримськотатарських журналістів-політв'язнів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку МЗС України у фейсбуці.

За даними МЗС, у Криму російські окупанти утримують журналістів Ремзі Бекірова, Османа Аріфмеметова, Рустема Шейхалієва, Нарімана Мемедінова, а також правозахисника Сервера Мустафаєва.

"Щоб приховати від світу реальну ситуацію в тимчасово окупованому Криму, російська окупаційна адміністрація запровадила від початку окупації інформаційне гетто: систематично нищить свободу слова на півострові, переслідує та ув’язнює журналістів та блогерів під приводом боротьби з екстремізмом або сепаратизмом та усіляко перешкоджає їхній роботі", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що за 6 років окупації з 3 тисяч кримських ЗМІ переатестацію пройшли лише 232 медіа.

Читайте також: Ситуацію в окупованому Криму потрібно обговорити в "нормандському форматі", - Чубаров

"Росія фактично позбавила населення можливості почути альтернативну думку, блокуючи сигнали українських радіостанцій і доступи до онлайн-видань. Російські пропагандистські медіа не лише захопили інформаційний простір Криму, а й поширюють мову нетерпимості, створюючи з українців і кримських татар образ ворога", - заявили в МЗС.

Крим (14244) МЗС (4281)
Топ коментарі
+25
Россия везде насаждает свой гнилой "русский мир".Не понимая,что от этого ее ненавидят еще больше.Наглых,безграмотных мокшан не любят нигде.
03.05.2020 17:32 Відповісти
+8
Судячи по вашій орфографії, ви добриво до тої полуниці.
03.05.2020 17:53 Відповісти
+7
ну зелепупському спершу потрібно ще взнати хто винуватець в цьому, хто анексував Крим. А потім він зробить висновки
03.05.2020 17:37 Відповісти
Россия везде насаждает свой гнилой "русский мир".Не понимая,что от этого ее ненавидят еще больше.Наглых,безграмотных мокшан не любят нигде.
03.05.2020 17:32 Відповісти
Не розумієте різниці між ненавистю і відсутностю любові?
03.05.2020 17:42 Відповісти
Ты в Африке был?Сьезди в Сомали или Конго,потом будешь фигню молоть насчет "вровень"
03.05.2020 17:42 Відповісти
Він був в Бугульмі, після цього Сомалі це Лас Вегас.
03.05.2020 17:43 Відповісти
Бугульма-это где?
03.05.2020 17:57 Відповісти
Ісконно російське місто, правда більшість росіян не можуть перекласти.
03.05.2020 18:00 Відповісти
Посмотрел,это Татарстан,еще та дыра.А еще у мокшан есть реально Мухосраново.Гггг)))
03.05.2020 18:31 Відповісти
а может даже и в сарапуле или кудымакре.
03.05.2020 18:18 Відповісти
Кацапи так масло називають -ВВП.
03.05.2020 17:52 Відповісти
Минимальная зарплата на "вяликой" Московии = 12130 Руб/месяц (= 146 Евро/мес)
Минимальная зарплата в Болгарии 311 Евро
Минимальная зарплата в Румынии 430 Евро
Минимальная зарплата в Латвии 466 Евро
Минимальная зарплата в Венгрии 487 Евро
Минимальная зарплата в Литве 607 Евро
Минимальная зарплата в Польше 610 Евро
и т.д. и т.п.
03.05.2020 18:25 Відповісти
Минимальная зарплата на "вяликой" Московии = 12130 Руб/месяц (= 146 Евро/мес)
Минимальная зарплата в Украине 4723 грн (=179 Евро/мес)
03.05.2020 18:35 Відповісти
В России вообще нет мин. зарплаты. Есть МРОТ. котрый равен 12000 руб и меньше не бывает для любых выплат. Тогда как в Украине мин. выплата 1638 грн. А мин. зарплата - наведенная сверху цифра для большего сбора налогов
03.05.2020 18:53 Відповісти
Методичку поменяй.Но сначала поедь и поживи там.
03.05.2020 17:57 Відповісти
Нащо годувати кремлетроля? Тиснить на "спам".
03.05.2020 18:06 Відповісти
Та да,щось воно тупидло
03.05.2020 18:32 Відповісти
Ви серйозно? Як думаєте, де квартира дорожче в Києві чи Каракасі?
03.05.2020 17:58 Відповісти
А Вы , что Хотели , когда пришли Фашисты , то разрешили газету Советский Комсомолец , что Ли.
03.05.2020 17:33 Відповісти
ну зелепупському спершу потрібно ще взнати хто винуватець в цьому, хто анексував Крим. А потім він зробить висновки
03.05.2020 17:37 Відповісти
Ну так, тоді ж демократія була. Там купа прокацапських ЗМІ тоді була, все Україну брудом поливали. Кримськотатарських та українських не так багато і було. А зараз останні закрили і прокацапів тих у стійло загнали. Для висвітлення лінії партії багато ЗМІ не потрібно, щоб контролювати легше було.
03.05.2020 17:37 Відповісти
И самое прикольное тут то, что большая часть с тех, кто работал в тех самых "3 тысячи СМИ", бежали на рихвирендум с воплями "Рассея!Рассея!". И теперь они пополнили ряды бетонщиков на стройках Подмосковья. Доскакались!
03.05.2020 17:40 Відповісти
Так идиоты ж думали, что прийдет Россиюшка и будут их с ложки кормить да водкой кормить за бесплатно - то ж в Украине капитализм, а на Россее - сацыализма и СыСыСэР с колбасой по 2.20!
03.05.2020 17:47 Відповісти
Сечас заплачу. Бетоньщики с высшим образованием и доктора наук по собиранию клубники.Нация на 100% состоящая из интеллигентов.
03.05.2020 17:51 Відповісти
Судячи по вашій орфографії, ви добриво до тої полуниці.
03.05.2020 17:53 Відповісти
Тонко
03.05.2020 18:00 Відповісти
Ніколи не розумів ненависті росіян до людей, що вирощують продукти, або вміють щось робити руками.
03.05.2020 18:02 Відповісти
Десь читав, щось на кшталт цього:
Перша та друга світові війни разом з керівництвом СРСР повністю викосили нормальних людей (зосталися тільки стукачі, вертухаї, жополизи та невігласи)...
І ось ми маємо після третього та четвертого покоління дуже страшних моральних уродів!!!

А тепер від себе: якби не переселенці з інших республік (вони розбавили цей дибільний генофонд), то ця країна була б набагато страшніша навіть, наприклад, за КНДР...

Якось так...
03.05.2020 18:16 Відповісти
Да я вам благодарен за то, что кило клубники стоит 4,50 фунта, а не 25 если бы её собирали местные аборигены. Спасибо за то, что даёте мне возможность экономить деньги.
03.05.2020 18:24 Відповісти
Им пох, у них все эмоции, особенно ненависть - включает Партия и Правительство, через своих пропагандонов. Конкретно кого и за что ненавидеть - им пох, лишь бы назвали. Часто ж и называют нечетко, потому внятного ответа можете не получить даже на то, «кого именно ненавидишь-то?», не говоря уж - «за что конкретно». Было б включено.
03.05.2020 20:13 Відповісти
Российские оккупанты сделали из Крыма информационное гетто, - МИД Украины - Цензор.НЕТ 8793
03.05.2020 17:44 Відповісти
Подробный разбор событий 2.05.2014 от очевидца Стерненко. Тема Крыма присутствует.
https://youtu.be/BFiLm6p3zqI
03.05.2020 17:47 Відповісти
Сразу смущает цифра 3000 столько много просто не могло быть, в 2009 количество СМИ в Крыму было около 200.
http://milli-firka.org/%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%B2-%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%83-%D1%81%D0%BC%D0%B8/ http://milli-firka.org/сколько-в-крыму-сми/
03.05.2020 17:50 Відповісти
Тебя смущают такие вещи на этом сайте?)) ты первый день тут?)
03.05.2020 18:35 Відповісти
паРаша показала свой истинный лик под маской "братского народа"!!! Пропаганда кремля держится на пенсионерах, которые живут воспоминаниями... через 5..10 лет не будет вообще наивных, кто бы не понимал что "Путин Х..йло", и паРаша отстой!!!
03.05.2020 17:51 Відповісти
Російські окупанти зробили з Криму інформаційне гетто, - МЗС України - Цензор.НЕТ 8799Російські окупанти зробили з Криму інформаційне гетто, - МЗС України - Цензор.НЕТ 793
03.05.2020 17:52 Відповісти
Не фейк? Хто на це гроші викинув?
03.05.2020 17:57 Відповісти
Тут справа в іншому, люди намагаються добитись дозволу працювати навіть по гестаповським російським законам, к нас та же Страна чи 112 працюють, хоча їх з задоволенням би спалила більшість народу.
03.05.2020 18:06 Відповісти
Быльшысть - це 3% контужених на всю голову?
03.05.2020 18:55 Відповісти
А где эти крымские татары которые во время Независимости Украины и палец о палец не ударивши получили крымские земли,почему молчат они,почему не ведут партизанскую войну из окупантом.Или только их достаточно на политические заявления да и то из за територии полуострова а говно в котором они сидят пускай разгребают украинцы да и то при условии если мы отстоим Крым то будем им обязаны создать автономную республику.
03.05.2020 18:09 Відповісти
Російські окупанти зробили з Криму інформаційне гетто, - МЗС України - Цензор.НЕТ 7739
03.05.2020 18:10 Відповісти
пятак такой как у винницкого мыролюбца. это реформист петья?
03.05.2020 18:20 Відповісти
може і так але зверніть увагу на глазенятки та на хфуражку як у дела нквдиста зеліного
03.05.2020 18:36 Відповісти
так папаху гэбнявого нквд мыролюбцу дали за 3003 мыролюбных перемирия, за поставки газа и электрики на крым, с 14 года. И за блокирование украинских военных кораблей в ремонтных доках на петюнькином заводике в крыму.
03.05.2020 18:40 Відповісти
Та хоч говнетто. Що хотіли-те мають.
03.05.2020 18:11 Відповісти
Глава Крыма пожаловался на наплыв туристов в разгар эпидемии.

Туристы продолжают прибывать со всей России в Крым в разгар эпидемии, несмотря на принимаемые меры. Об этом заявил губернатор https://lenta.ru/tags/persons/aksenov-sergey/ Сергей Аксенов на заседании оперативного штаба, передает http://www.ria.ru/ РИА Новости .
По его словам, приезжих принимают незаконные мини-отели. Руководители муниципалитетов отмечают наплыв посетителей, почти все объекты размещения заполнены. Аксенов отметил, что в Сакском районе полуострова уже выявили три случая COVID-2019, привезенных из других регионов.
В конце апреля https://lenta.ru/news/2020/04/30/zaraza/ сообщалось , что до 11 мая в Крыму будет введен повышенный режим безопасности, чтобы сократить поток туристов. Всех россиян из других регионов будут отправлять в обсерватор. Однако в Симферопольском районе уже начали фиксировать завозные случаи заболевания.
03.05.2020 18:15 Відповісти
У нас второй день припекает и земля уже прогрелась конкретно, на крысме то же самое. Значит ждем на крысме вспышки холеры или кишечной палочки от отсутствия питьевой воды.
03.05.2020 18:25 Відповісти
Сейчас крымчане наверное локти кусают, читая новости Украины. Каждый день праздник!
03.05.2020 18:32 Відповісти
крысы не только свои копыта кусают а еще и на кутние зубы улыбаться станут, но это не спасет их от справедливой кары украинского народа.
03.05.2020 18:44 Відповісти
рoисся превратила Крым из украинской здpaвницы в расеянскую зaдницу, хотя в большинстве регионов ********* то же самое.
03.05.2020 18:36 Відповісти
Російські окупанти зробили з Криму інформаційне гетто, - МЗС України - Цензор.НЕТ 2579
03.05.2020 18:36 Відповісти
Російські окупанти зробили з Криму інформаційне гетто, - МЗС України - Цензор.НЕТ 1214
03.05.2020 18:44 Відповісти
.....дайте ему БАЛАЛАЙКУ пускай в раде НОВИНСКОМУ слезу вышибает !!!
03.05.2020 19:11 Відповісти
новинский это подельник винницкого шыкаладного глаза и по совместительству **** православная?
03.05.2020 19:16 Відповісти
Это которого Моника, с твоего личного согласия, поставил смотрящим над тобой.
03.05.2020 19:19 Відповісти
 
 