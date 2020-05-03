Російські окупанти зробили з Криму інформаційне гетто, - МЗС України

Міністерство закордонних справ України закликало міжнародну спільноту посилити тиск на Росію для звільнення кримськотатарських журналістів-політв'язнів.

За даними МЗС, у Криму російські окупанти утримують журналістів Ремзі Бекірова, Османа Аріфмеметова, Рустема Шейхалієва, Нарімана Мемедінова, а також правозахисника Сервера Мустафаєва.

"Щоб приховати від світу реальну ситуацію в тимчасово окупованому Криму, російська окупаційна адміністрація запровадила від початку окупації інформаційне гетто: систематично нищить свободу слова на півострові, переслідує та ув’язнює журналістів та блогерів під приводом боротьби з екстремізмом або сепаратизмом та усіляко перешкоджає їхній роботі", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що за 6 років окупації з 3 тисяч кримських ЗМІ переатестацію пройшли лише 232 медіа.

"Росія фактично позбавила населення можливості почути альтернативну думку, блокуючи сигнали українських радіостанцій і доступи до онлайн-видань. Російські пропагандистські медіа не лише захопили інформаційний простір Криму, а й поширюють мову нетерпимості, створюючи з українців і кримських татар образ ворога", - заявили в МЗС.