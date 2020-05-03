Російські окупанти зробили з Криму інформаційне гетто, - МЗС України
Міністерство закордонних справ України закликало міжнародну спільноту посилити тиск на Росію для звільнення кримськотатарських журналістів-політв'язнів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку МЗС України у фейсбуці.
За даними МЗС, у Криму російські окупанти утримують журналістів Ремзі Бекірова, Османа Аріфмеметова, Рустема Шейхалієва, Нарімана Мемедінова, а також правозахисника Сервера Мустафаєва.
"Щоб приховати від світу реальну ситуацію в тимчасово окупованому Криму, російська окупаційна адміністрація запровадила від початку окупації інформаційне гетто: систематично нищить свободу слова на півострові, переслідує та ув’язнює журналістів та блогерів під приводом боротьби з екстремізмом або сепаратизмом та усіляко перешкоджає їхній роботі", - йдеться в повідомленні.
Також наголошується, що за 6 років окупації з 3 тисяч кримських ЗМІ переатестацію пройшли лише 232 медіа.
"Росія фактично позбавила населення можливості почути альтернативну думку, блокуючи сигнали українських радіостанцій і доступи до онлайн-видань. Російські пропагандистські медіа не лише захопили інформаційний простір Криму, а й поширюють мову нетерпимості, створюючи з українців і кримських татар образ ворога", - заявили в МЗС.
Перша та друга світові війни разом з керівництвом СРСР повністю викосили нормальних людей (зосталися тільки стукачі, вертухаї, жополизи та невігласи)...
І ось ми маємо після третього та четвертого покоління дуже страшних моральних уродів!!!
А тепер від себе: якби не переселенці з інших республік (вони розбавили цей дибільний генофонд), то ця країна була б набагато страшніша навіть, наприклад, за КНДР...
Якось так...
http://milli-firka.org/%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%B2-%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%83-%D1%81%D0%BC%D0%B8/ http://milli-firka.org/сколько-в-крыму-сми/
