Гражданин Украины спас 20-летнего поляка, упавшего в озеро в польском Остшешуве

В озеро в Остшешуве упало двое мужчин, одного из них спас украинец, который рыбачил у озера. Второго мужчину не удалось спасти.

Гражданин Украины спас 20-летнего поляка, который тонул в озере в Остшешуве (Великопольское воеводство), пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Польське радіо. Другого утопающего, 19-летнего мужчину, не удалось спасти.

В субботу в 23:00 полиция и пожарная служба получили сообщение о том, что в озере в Остшешуве тонут люди. "Сначала к нам приходили взаимоисключающие данные по количеству людей, - говорит представитель полиции в Остшешуве сержант Адам Ющак. - Впоследствии удалось выяснить, что в озеро упало двое мужчин, но одного спас украинец, который рыбачил неподалеку. Второй человек исчез из поля зрения".

Спасатели, которые работали на месте, нашли в озере тело 19-летнего мужчины. Известно также, что спасенный 20-летний мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Мужчину задержале полиция.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Патрульные спасли мужчину, который хотел прыгнуть с моста в Киеве, - полиция. ВИДЕО