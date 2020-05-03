Гражданин Украины спас 20-летнего поляка, упавшего в озеро в польском Остшешуве
В озеро в Остшешуве упало двое мужчин, одного из них спас украинец, который рыбачил у озера. Второго мужчину не удалось спасти.
Гражданин Украины спас 20-летнего поляка, который тонул в озере в Остшешуве (Великопольское воеводство), пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Польське радіо. Другого утопающего, 19-летнего мужчину, не удалось спасти.
В субботу в 23:00 полиция и пожарная служба получили сообщение о том, что в озере в Остшешуве тонут люди. "Сначала к нам приходили взаимоисключающие данные по количеству людей, - говорит представитель полиции в Остшешуве сержант Адам Ющак. - Впоследствии удалось выяснить, что в озеро упало двое мужчин, но одного спас украинец, который рыбачил неподалеку. Второй человек исчез из поля зрения".
Спасатели, которые работали на месте, нашли в озере тело 19-летнего мужчины. Известно также, что спасенный 20-летний мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Мужчину задержале полиция.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Я считаю, что небольшое повышение вероятности умереть чуток раньше явно не стоит этих мер. Чрезмерность зашкаливает.
В большинстве стран Европы уже смягчают карантин, у нас завтра начнут работать ТЦ. точнее смогу написать когда придет рассылка с новыми правилами. И многие заводы как работали так и работают, но заказов у них меньше.
У меня одна коммуналка на 3-комн. (54 кв.) стоит 1000 в месяц. Так что 1300 с коммуналкой - даже 1-к таких нет.
"Я тут єсть лідЕрем, а ти єсть звиклим працьовникєм"
"Як не можеш потрафіч, то може хцеш додому до України?"
"Не мув тутай до мнє альбо тераз поїдеш до України"
"Слішалем ви українці ********** брак робити"
"До тебе сумка прийшла. У бюро. Але бегом, бегом"
І найкоронніше: поляк-директор взяв телефон і почав знімати українців, що замішували бетон: "Українська бетономешалка - пом-пом, пом-пом-помпом"
ну как и собственно экономику польши.
От в селі Задригайлівка пес насрав якраз напроти хати голови сільради. Все село три дні гуділо.
Відочнє же кто вудкі нє піє, тен єст вивротовцем, алє ту для для єднеґо з фацетув хиба троха сє злє сконьчило.