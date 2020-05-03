РУС
Гражданин Украины спас 20-летнего поляка, упавшего в озеро в польском Остшешуве

Гражданин Украины спас 20-летнего поляка, упавшего в озеро в польском Остшешуве

В озеро в Остшешуве упало двое мужчин, одного из них спас украинец, который рыбачил у озера. Второго мужчину не удалось спасти.

Гражданин Украины спас 20-летнего поляка, который тонул в озере в Остшешуве (Великопольское воеводство), пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Польське радіо. Другого утопающего, 19-летнего мужчину, не удалось спасти.

В субботу в 23:00 полиция и пожарная служба получили сообщение о том, что в озере в Остшешуве тонут люди. "Сначала к нам приходили взаимоисключающие данные по количеству людей, - говорит представитель полиции в Остшешуве сержант Адам Ющак. - Впоследствии удалось выяснить, что в озеро упало двое мужчин, но одного спас украинец, который рыбачил неподалеку. Второй человек исчез из поля зрения".

Спасатели, которые работали на месте, нашли в озере тело 19-летнего мужчины. Известно также, что спасенный 20-летний мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Мужчину задержале полиция.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Патрульные спасли мужчину, который хотел прыгнуть с моста в Киеве, - полиция. ВИДЕО

Автор: 

Польша (8839) происшествие (1680) спасение (178)
накажут за рыбалку без лицензии.
03.05.2020 19:31 Ответить
Спасение утопающего все перекроет, карту поляка теперь точно получит.
03.05.2020 19:33 Ответить
Не завидуй.ТЕ.
03.05.2020 20:42 Ответить
А я не москаль, чтоб завидовать.
03.05.2020 21:38 Ответить
за нарушение дурантина...
03.05.2020 19:47 Ответить
На озеро, лес и в парк можно. Уже был первый єтап смягчения карантина
03.05.2020 20:19 Ответить
а на каком этапе дурантинщиков вешать запланировано? или народ в Польше на них не злой?
03.05.2020 20:29 Ответить
Вешать? Злой? У тебя с самочувствием все хорошо? Где логика в твоих словах?
03.05.2020 20:35 Ответить
я очень злой. считаю дурантин преступлением. за что моя свобода ограничена уже чёрт знает сколько? я не воровал, не убивал и т.д.
03.05.2020 20:38 Ответить
На определенном этапе он был нужен (хотя вопросов о его строгости достаточно во все мире). И на сколько знаю по разговорам с знакомыми поляками, то злости нет, есть усталость. Но так же есть понимание о необходимости придерживаться законов. К тому же в Польше намного более лояльное отношение к власти и полиции в частности. Да и проходит карантин намного спокойней (в финансовом плане).
03.05.2020 20:44 Ответить
Я не разделяю мнения, что он был нужен вообще. По крайней мере в Украине. А больше всего разозлил в сущности "пустячок": людей поставили ниже собак.
Я считаю, что небольшое повышение вероятности умереть чуток раньше явно не стоит этих мер. Чрезмерность зашкаливает.
03.05.2020 20:49 Ответить
Ну тут с тобой трудно поспорить, карантин с перебором, но!

В большинстве стран Европы уже смягчают карантин, у нас завтра начнут работать ТЦ. точнее смогу написать когда придет рассылка с новыми правилами. И многие заводы как работали так и работают, но заказов у них меньше.
03.05.2020 20:58 Ответить
Коли кістлява "чуть раніше" пошкрябає у двері думки міняються.
03.05.2020 21:17 Ответить
не все люди похожи на тебя.
03.05.2020 21:18 Ответить
Ви Дункан Маклауд?
03.05.2020 23:09 Ответить
нет
03.05.2020 23:13 Ответить
Сейчас многие от этого карантина на взводе. Но это не повод на своих же срываться. ИМХО.
03.05.2020 20:50 Ответить
А кто в этом раскладе для меня "свои" по-Вашему? Перепуганные муфлоны? Власть зелёной плесени? Те, кто эту власть выбрали по приколу? Не-а!
03.05.2020 20:54 Ответить
Твои сограждане прежде всего. Твой народ. Власть приходит и уходит - народ остается. Да, не всегда с тобой и твоим мнением согласный, да - такой как есть. Но это твой народ. Разделяй государство и народ. Жить легче будет.
показать весь комментарий
03.05.2020 20:55 Ответить
мне нечего добавить к уже написанному. кроме "фе" на ответ на "ты".
03.05.2020 20:59 Ответить
Да собственно это был к ВАМ совет. Ради бога - ВАШ выбор. Только терзая себе нервы кому ВЫ опять же хуже сделаете. На сим наверное и закончу. Уже жалею что в дискус влез.
03.05.2020 21:02 Ответить
По тексту якось не зрозуміло, була там ліцензія, чи ні.
03.05.2020 19:49 Ответить
однозначно, в полночь, с лицензией рыбу не ловят. почти уверен, чувак экономил деньги на продукты, добывая себе сам на пропитание. не могу даже его осудить за это. он сам решал задачи которые ставила перед ним ситуация, а не скулил и не ныл.
03.05.2020 20:00 Ответить
В Польщі їжа дешева. Просто заробітчанин вирішив розслабитися і порибалити
03.05.2020 20:03 Ответить
проблема не в дешевій їжі, в тому, шо їм там мало платять і вони всі економлють на чому можуть. особливо початківці.
03.05.2020 20:06 Ответить
Кто тебе такой бред поведал?!если не куришь и не бухаешь каждый день ьо денег хватит и отложить
03.05.2020 20:24 Ответить
и в три смены работаеш, как они там ))))) тогда да.
03.05.2020 20:27 Ответить
В 4 бывает в 5 смен за 4000 тыс.грн
03.05.2020 20:30 Ответить
Бред говорите. Мои дети сейчас там. Да, работы прибавилось. Надгодыны постоянно есть, но опять же по твоему желанию. И платят как обычно платили и ранее.
показать весь комментарий
03.05.2020 20:53 Ответить
У меня с сигаретами зять выкручивается. Покупает табак Кемел, бумагу и фильтр. Сам сигареты крутит. Дешевле выходит. Ну а бухать там некогда.
03.05.2020 21:00 Ответить
Просто є такі українці (багато), яким аби більше урвати, така собі єврейська жилка, і попри заказ на ловленіє прагнуть надибати собі безкоштовної риби. Та хлопець звісно, молодець
03.05.2020 23:17 Ответить
Ты на ночную рыбалку ездил хоть раз?
03.05.2020 20:20 Ответить
вночі раки ловлять
04.05.2020 10:21 Ответить
https://polskieradio24.pl/5/1222/Artykul/2503535,Wielkopolskie-mezczyzna-utopil-sie-w-zbiorniku-retencyjnym-Policja-wyjasnia-okolicznosci Тут Українця не було...
03.05.2020 20:13 Ответить
та там просто в том зборніку, або клёв був поганий, або риб мілкий )
03.05.2020 20:20 Ответить
Может у него была wedkarska karta, там не написано что не было, ее цена не такая уж большая, сам когда там жил хотел сделать.
03.05.2020 22:10 Ответить
не такая большая? 480 зл. на год. Как бы дороговато.
03.05.2020 22:48 Ответить
я 3000 зарабатывал минимум, так что это не много
03.05.2020 23:09 Ответить
сколько стоит снять квартиру в месяц? А одеться, поесть? Сколько с 3000 остается?
04.05.2020 00:21 Ответить
Я жил
04.05.2020 01:42 Ответить
Судя по ценам, это было давно. Молоко по 1.99 - можешь забыть. 1300 зл. за 2к - это даже не фантастика. В городе от 100 тыс. жителей больше 2 тысяч. Мясо по 10 зл. тоже давно уже нет. Особенно после того как злотый рухнул на 15% к Евро, все еще больше подорожало.
У меня одна коммуналка на 3-комн. (54 кв.) стоит 1000 в месяц. Так что 1300 с коммуналкой - даже 1-к таких нет.
04.05.2020 01:53 Ответить
Я жил в Вадовице и до 2019 цена не менялась на жилье и коммунальные, дальше не знаю я ухал в мае 2019-го.
04.05.2020 02:42 Ответить
Еще мне денег хватало на протеин креатин и т.д. и за спортзал я платил 70 зл 12 занятий в мес.
04.05.2020 01:47 Ответить
это как надо нажраться, чтоб обоим упасть в озеро.
03.05.2020 19:33 Ответить
а плавать их в детстве не учили?
03.05.2020 19:34 Ответить
Українці заробляють не тільки грощі,а ще повагу у Європейців.
03.05.2020 19:34 Ответить
шкода , але поляки не оцінять такого вчинку і намагатимуться швидше про нього забути ...
03.05.2020 19:54 Ответить
Я в Польщі не був,але від тих людей які там працювали,я чув шо Поляки дуже добре ставляться до Українців,краще ніж самі Українці.
03.05.2020 20:04 Ответить
Подтвержадаю, 3 года в Польше.
03.05.2020 20:22 Ответить
а я вижу что ставляться как до 3-го сорта.
03.05.2020 22:48 Ответить
Значит мы сталкиваемся с разным типом людей
04.05.2020 01:11 Ответить
О, радий за вас, бо тоді вам пощастило не почути у свій бік щось із цього:
"Я тут єсть лідЕрем, а ти єсть звиклим працьовникєм"
"Як не можеш потрафіч, то може хцеш додому до України?"
"Не мув тутай до мнє альбо тераз поїдеш до України"
"Слішалем ви українці ********** брак робити"
"До тебе сумка прийшла. У бюро. Але бегом, бегом"
І найкоронніше: поляк-директор взяв телефон і почав знімати українців, що замішували бетон: "Українська бетономешалка - пом-пом, пом-пом-помпом"
03.05.2020 23:28 Ответить
Вполне возможные варианты, все зависит от человека. Но по правде, точно такие же слова можна услышать от работодателя в Украине, а т и намного хуже. Если это не так по твоему, то напиши мне, как происходит общение в украинских фирмах.
04.05.2020 01:14 Ответить
Будете сміятися, але поляки і один до одного ставляться добре, на відміну від українців
03.05.2020 20:45 Ответить
https://censor.net/photo_news/3180674/golytba_banderovtsy_svolochi_v_varshave_sudyat_pensionera_oskorblyavshego_ukraintsev_v_facebook_foto
03.05.2020 21:17 Ответить
https://censor.net/photo_news/3179248/polsha_do_sih_por_ne_vosstanovila_unichtojennuyu_vandalami_v_yanvare_plitu_na_mogile_voinov_upa_foto
03.05.2020 21:19 Ответить
с 2016-2019 был там, люди там хорошие, за 3-ри года один раз только идиот попался и то его те же поляки на место поставили.
03.05.2020 22:12 Ответить
Не пиши бред.
03.05.2020 20:22 Ответить
В 23.00 рибалив? Певне сітку кинув, бо поплавка не видно.
03.05.2020 19:35 Ответить
может электроудочкой баловался и эти двое не просто так тонули
03.05.2020 19:39 Ответить
так без поплавка є риболовля з вудкою.
03.05.2020 19:39 Ответить
Дура*ёк, )))) сразу видно, что слово "фидер" ноль для тебя. А эта хрень для чего? https://mtdata.ru/u16/photo9D22/20183535205-0/huge.jpeg
03.05.2020 21:49 Ответить
раки ловив,сітку навряд чи,там не Україна,кримінал зразу
04.05.2020 10:27 Ответить
Респект та повага!
03.05.2020 19:37 Ответить
браконьерил, походу.. а тут поляки..
03.05.2020 19:38 Ответить
і почав топити двох ага.
03.05.2020 19:40 Ответить
а нах ему это. мог ваще не вписываться.
03.05.2020 19:42 Ответить
он же ж не кацап чтоб ему было "нах" и "не вписываться"
03.05.2020 20:46 Ответить
и пришлось спасать.

ну как и собственно экономику польши.
03.05.2020 19:41 Ответить
Горілка до добра не доводить!
03.05.2020 19:46 Ответить
Новина державного масштабу !!!
От в селі Задригайлівка пес насрав якраз напроти хати голови сільради. Все село три дні гуділо.
03.05.2020 19:48 Ответить
Ти б на місці українця всрався як твій пес, рузге
03.05.2020 19:51 Ответить
У Фрейда були інші пріоритети, а у тебе: гімно, всрався....
03.05.2020 19:55 Ответить
Та не кажіть, куме, зараз таких вже не роблять. )))
03.05.2020 20:03 Ответить
А якщо серйозно, то цензор перетворився на бульварну пресу. А колись був дуже хороший сайт.
03.05.2020 20:07 Ответить
Красавчик. Кацапы на такое не способны. Они могут только бухать, лгать , стрелять по жилым кварталам и больницам и чужие территории красть.
03.05.2020 19:50 Ответить
Хороший парень и в Украине такие нужны.
03.05.2020 19:52 Ответить
Достойно людини.
03.05.2020 20:35 Ответить
Не понял, откуда они в озеро упали? С моста, с лодки или может с Луны?
03.05.2020 20:40 Ответить
На газете подскользнулись.
03.05.2020 21:01 Ответить
Майже впевнений, що хлоп з Галичини. Тут люди ще допомагають один одному в критичних ситуаціях, але це вже не те, що було колись. Все зазнало жахливого впливу гнилої червоної чуми.
Відочнє же кто вудкі нє піє, тен єст вивротовцем, алє ту для для єднеґо з фацетув хиба троха сє злє сконьчило.
03.05.2020 21:16 Ответить
они шо бревна плавать не могут
03.05.2020 23:15 Ответить
 
 