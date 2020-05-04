Количество случаев COVID-19 на Ривненщине увеличилось до 762, - ОГА

3 мая в Ривненской области подтвердили 29 новых случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщил председатель Ривненской ОГА Виталий Коваль, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на вечер 3 мая на Ривненщине подтверждены 29 новых случаев заболевания COVID-19. Возраст больных от 3 до 76 лет", - рассказал он.

Коронавирус обнаружили также у медработницы. Женщина работает лаборанткой перинатального центра и контактировала с беременной больной.

Всего в области зафиксировали 762 случая инфицирования, 18 человек умерли.

Кроме того, вылечились 85 пациентов. Среди них председатель Рокитновской РГА, глава районного совета и главный врач Рокитновской ЦРБ.





