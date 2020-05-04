2 060 4
Количество случаев COVID-19 на Ривненщине увеличилось до 762, - ОГА
3 мая в Ривненской области подтвердили 29 новых случаев заболевания коронавирусом.
Об этом сообщил председатель Ривненской ОГА Виталий Коваль, передает Цензор.НЕТ.
"По состоянию на вечер 3 мая на Ривненщине подтверждены 29 новых случаев заболевания COVID-19. Возраст больных от 3 до 76 лет", - рассказал он.
Коронавирус обнаружили также у медработницы. Женщина работает лаборанткой перинатального центра и контактировала с беременной больной.
Всего в области зафиксировали 762 случая инфицирования, 18 человек умерли.
Кроме того, вылечились 85 пациентов. Среди них председатель Рокитновской РГА, глава районного совета и главный врач Рокитновской ЦРБ.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ан Мур
показать весь комментарий04.05.2020 08:35 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
oqobo
показать весь комментарий04.05.2020 08:42 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Огусто
показать весь комментарий04.05.2020 09:00 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
alex1919
показать весь комментарий04.05.2020 09:20 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль