2 060 4

Количество случаев COVID-19 на Ривненщине увеличилось до 762, - ОГА

3 мая в Ривненской области подтвердили 29 новых случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщил председатель Ривненской ОГА Виталий Коваль, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на вечер 3 мая на Ривненщине подтверждены 29 новых случаев заболевания COVID-19. Возраст больных от 3 до 76 лет", - рассказал он.

Коронавирус обнаружили также у медработницы. Женщина работает лаборанткой перинатального центра и контактировала с беременной больной.

Второй этап медреформы не предусматривает финансирование НСЗУ для санаториев: коллективы трех учреждений в Ривненской области - месяц без зарплат

Всего в области зафиксировали 762 случая инфицирования, 18 человек умерли.

Кроме того, вылечились 85 пациентов. Среди них председатель Рокитновской РГА, глава районного совета и главный врач Рокитновской ЦРБ.

карантин (16729) COVID-19 (18611) коронавирус (17042) Ровенская область (1282)
На Буковині - катастрофа: у Чернівецькій області вже 1887 хворих на COVID-19. Протягом минулої доби в Чернівецькій області виявлено 69 випадків інфікування коронавірусом, водночас 21 мешканець регіону вилікувався від захворювання. Про це у https://www.facebook.com/SergiiOsachuk/?__tn__=kCH-R&eid=ARDCL5_aj5kmQB7gwdXEXR3opYEK-e1edaOYmcC0DQXiHS_yanO0eNw2HiWyATnjf6oXFZrF5sN_hhSF&hc_ref=ARRLuPA4Z1x7-yW5Vmpd5s4ToUUHILVJQXn0ohIDRK-WPSrpd9IfvAF6cuqWYStxEGo&fref=nf&__xts__[0]=68.ARBfoOB_IgOEEpwsEVqQsnpJz6yASeIrE34midWxclNirZOaig7gcvJMZI6_MTYGXqRSXO-aSlKNkIgJzU4ctV0e3SYmLvd1JUuXgDg_SeWFIgQ8nmbU0vwz0sNWtBiKYuRSRETddq5BPm8nhxgzdjBzbOAv_QjfMJWtScZanKLhdbbIwF_w-cd9KzgOO2MxItrTT06QktaDlblVTz0MPe9vBkgL2saRa227K14EnPIwgelMcFFgYwwLmjsN-6D7Ew4bY4BnTnkLpNmJaXxNJQjRX5PxYvd8UZ4dPxiNky78LyaATFJg1ATknV2kpu_csjltVW5K082Lhj7xlZ_RZ0Ri28S-v9sat2wnRLZPdgvHO5JkqOWJ-UqIzE-Mbm0Fl7bTlzVEbI2pL92hbvSwog2ApQbM7W2PG5hY5_7M86FCxG6nZTDb3TW1mgZOdK0sKoRdvOZfHSUqM4NJEiLZCLN_0EN-kcbtH65e40C21MfMyBwFgg Facebook повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.
04.05.2020 08:35 Ответить
а шо? тепер кожна область буде окремо публікувати на цензорі статистику ковіда???
04.05.2020 08:42 Ответить
Ага, саме це перше, що прийшло на думку. Зараз почнеться порайонне звітування, що б Черкаси затоптати у багнюку.
04.05.2020 09:00 Ответить
Не знаю як Черкаси, я якраз з міста в Рівненській області, сьогодні зранку виходив, так от - на місцевому базарі уже половина всіх магазинчиків відчинена
04.05.2020 09:20 Ответить
 
 