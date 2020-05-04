Кількість випадків COVID-19 на Рівненщині збільшилася до 762, - ОДА

3 травня в Рівненській області підтвердили 29 нових випадків захворювання на коронавірус.

Про це повідомив голова Рівненської ОДА Віталій Коваль, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на вечір 3 травня на Рівненщині підтверджені 29 нових випадків захворювання на COVID-19. Вік хворих від 3 до 76 років", - розповів він.

Коронавірус виявили також у медпрацівниці. Жінка працює лаборанткою перинатального центру та контактувала з вагітною хворою.

Всього в області зафіксували 762 випадки інфікування, 18 осіб померли.

Крім того, вилікувалися 85 пацієнтів. Серед них голова Рокитнівської РДА, голова районної ради та головний лікар Рокитнівської ЦРЛ.





