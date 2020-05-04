2 060 4
Кількість випадків COVID-19 на Рівненщині збільшилася до 762, - ОДА
3 травня в Рівненській області підтвердили 29 нових випадків захворювання на коронавірус.
Про це повідомив голова Рівненської ОДА Віталій Коваль, передає Цензор.НЕТ.
"Станом на вечір 3 травня на Рівненщині підтверджені 29 нових випадків захворювання на COVID-19. Вік хворих від 3 до 76 років", - розповів він.
Коронавірус виявили також у медпрацівниці. Жінка працює лаборанткою перинатального центру та контактувала з вагітною хворою.
Всього в області зафіксували 762 випадки інфікування, 18 осіб померли.
Крім того, вилікувалися 85 пацієнтів. Серед них голова Рокитнівської РДА, голова районної ради та головний лікар Рокитнівської ЦРЛ.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ан Мур
показати весь коментар04.05.2020 08:35 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
oqobo
показати весь коментар04.05.2020 08:42 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Огусто
показати весь коментар04.05.2020 09:00 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
alex1919
показати весь коментар04.05.2020 09:20 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль