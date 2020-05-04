УКР
Новини Коронавірус і карантин
2 060 4

Кількість випадків COVID-19 на Рівненщині збільшилася до 762, - ОДА

3 травня в Рівненській області підтвердили 29 нових випадків захворювання на коронавірус.

Про це повідомив голова Рівненської ОДА Віталій Коваль, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на вечір 3 травня на Рівненщині підтверджені 29 нових випадків захворювання на COVID-19. Вік хворих від 3 до 76 років", - розповів він.

Коронавірус виявили також у медпрацівниці. Жінка працює лаборанткою перинатального центру та контактувала з вагітною хворою.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Через спалах коронавірусу на в'їзді в село Познань на Рівненщині встановили КПП. ФОТОрепортаж

Всього в області зафіксували 762 випадки інфікування, 18 осіб померли.

Крім того, вилікувалися 85 пацієнтів. Серед них голова Рокитнівської РДА, голова районної ради та головний лікар Рокитнівської ЦРЛ.

карантин (18172) COVID-19 (19768) коронавірус (19923) Рівненська область (1227)
Коментувати
Сортувати:
На Буковині - катастрофа: у Чернівецькій області вже 1887 хворих на COVID-19. Протягом минулої доби в Чернівецькій області виявлено 69 випадків інфікування коронавірусом, водночас 21 мешканець регіону вилікувався від захворювання. Про це у https://www.facebook.com/SergiiOsachuk/?__tn__=kCH-R&eid=ARDCL5_aj5kmQB7gwdXEXR3opYEK-e1edaOYmcC0DQXiHS_yanO0eNw2HiWyATnjf6oXFZrF5sN_hhSF&hc_ref=ARRLuPA4Z1x7-yW5Vmpd5s4ToUUHILVJQXn0ohIDRK-WPSrpd9IfvAF6cuqWYStxEGo&fref=nf&__xts__[0]=68.ARBfoOB_IgOEEpwsEVqQsnpJz6yASeIrE34midWxclNirZOaig7gcvJMZI6_MTYGXqRSXO-aSlKNkIgJzU4ctV0e3SYmLvd1JUuXgDg_SeWFIgQ8nmbU0vwz0sNWtBiKYuRSRETddq5BPm8nhxgzdjBzbOAv_QjfMJWtScZanKLhdbbIwF_w-cd9KzgOO2MxItrTT06QktaDlblVTz0MPe9vBkgL2saRa227K14EnPIwgelMcFFgYwwLmjsN-6D7Ew4bY4BnTnkLpNmJaXxNJQjRX5PxYvd8UZ4dPxiNky78LyaATFJg1ATknV2kpu_csjltVW5K082Lhj7xlZ_RZ0Ri28S-v9sat2wnRLZPdgvHO5JkqOWJ-UqIzE-Mbm0Fl7bTlzVEbI2pL92hbvSwog2ApQbM7W2PG5hY5_7M86FCxG6nZTDb3TW1mgZOdK0sKoRdvOZfHSUqM4NJEiLZCLN_0EN-kcbtH65e40C21MfMyBwFgg Facebook повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.
04.05.2020 08:35 Відповісти
а шо? тепер кожна область буде окремо публікувати на цензорі статистику ковіда???
04.05.2020 08:42 Відповісти
Ага, саме це перше, що прийшло на думку. Зараз почнеться порайонне звітування, що б Черкаси затоптати у багнюку.
04.05.2020 09:00 Відповісти
Не знаю як Черкаси, я якраз з міста в Рівненській області, сьогодні зранку виходив, так от - на місцевому базарі уже половина всіх магазинчиків відчинена
04.05.2020 09:20 Відповісти
 
 