На Житомирщине и в Чернобыльской зоне продолжается тушение отдельных очагов тления, - ГСЧС

Пожары в лесных массивах Зоны отчуждения и безусловного (обязательного) отселения и на территории Овручского, Лугинского и Олевского районов Житомирской области локализованы, спасатели тушат отдельные очаги тления торфяников, лесной подстилки, пеньков и древесины

Об этом сообщили в ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

По информации ведомства, по состоянию на 7.00 4 мая подразделениями ГСЧС оказывается помощь ГАЗО в тушении отдельных очагов тления торфяников в очагах пройденных огнем. К тушению привлечены 210 человек и 72 единицы техники, из них от ГСЧС 146 человек личного состава и 44 единицы техники.

В Житомирской области 3 мая вблизи с.Первомайское, с.Гай и с.Лучанки Овручского района ликвидировано 3 очага возгорания лесной подстилки.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На Житомирщине от ожогов погибла 79-летняя женщина, сжигавшая сухую траву на приусадебном участке, - ГСЧС

"По состоянию на 7.00 4 мая подразделениями ГСЧС оказывается помощь работникам лесных хозяйств в тушении отдельных очагов тления лесной подстилки, пеньков и древесины", – сказано в сообщении.

Всего к тушению пожаров на территории Житомирской области привлечено 207 человек и 52 единицы техники, из них от ГСЧС 65 человек личного состава и 23 единицы техники.