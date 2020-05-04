Щуцкий: Таможня не позволит НГЗ нарушать закон и подвергать людей опасности

Николаевский глиноземный завод является эпицентром экологической катастрофы

А руководство Николаевского глиноземного завода, обвиняя Черноморскую таможню в остановке предприятия, манипулирует фактами и сознательно смещает акцент на социальный аспект, который на самом деле возник из их же подачи.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал исполняющий обязанности руководителя Черноморской таможни Александр Щуцкий на своей странице в Facebook, передает РБК-Украина.

"Хочу еще раз акцентировать внимание на том, что таможня не останавливает работу предприятия. В то же время, наши требования очень простые - НГЗ должен подать сырье в режиме импорта и как можно скорее принять решение относительно должным образом организованной утилизации красного шлама, или вывоз токсина с таможенной территории Украины", - написал Щуцкий.

По его словам, подача товаров в другой таможенный режим не происходит день в день. Согласно ст. 161 Таможенного кодекса предприятие должно завершить начатые операции по переработке в течение 20 дней от даты отзыва разрешения и вывезти товары, помещенные в таможенный режим или заявить их в другой таможенный режим, в срок до 30 дней с даты отзыва разрешения на переработку.

"После выхода моего интервью мы даже проводили консультации с представителями завода, акцентируя внимание на том, что в случае выполнения требований таможни, в частности надлежащей утилизации красного шлама - работа предприятия будет возобновлена в привычном режиме, но и в этом случае никаких действий со стороны НГЗ не произошло", - добавил Щуцкий.

Относительно социальной напряженности в регионе, которую по словам руководства НГЗ создает таможня, Щуцкий утверждает, что именно предприятие является эпицентром экологической катастрофы, и может оставить не только сотни людей без работы, а стать следствием куда больших проблем для всего региона.

"На территории завода находится вопиюще большое количество чрезвычайно токсичных отходов - красного шлама. Именно такой красный шлам стал причиной катастрофы на глиноземном заводе в Венгрии, в результате чего два населенных пункта были полностью уничтожены, а все отходы попали в Дунай. Однако, количество красного шлама на территории НГЗ в десятки раз больше! И такое количество вещества просто не возможно должным образом утилизировать на шламохранилищах НГЗ. Поэтому все их комментарии о том, что "хранение красного шлама в шламохранилищах - наиболее безопасный путь" - манипуляция! Руководство завода сознательно вводит людей в заблуждение, прикрываясь социальными инициативами и закрывая глаза на очевидную проблему. Более того, они подтолкнули людей к флешмобу в защиту действий предприятия, но сами не могут сказать людям правду - кто на самом деле стоит за заводом, и что ему просто наплевать на здоровье и жизнь людей, и сколько на самом деле конечный бенефициар НГЗ зарабатывает на схемах на заводе", - уверяет Щуцкий.

И.о. руководителя Черноморской таможни уверяет, что суды и руководство города "годами сознательно закрывали глаза на этот беспорядок".

"О чем говорить, если менеджмент завода даже правду о своем владельце сказать не может. Они до сих пор утверждают, что Дерипаска не является владельцем НГЗ и никоим образом не имеет к нему отношение, в то время, как российские СМИ открыто пишут, что Николаевский глиноземный завод входит в UC Rusal Дерипаски. Неужели они не понимают, что владельцу все равно, что будет с заводом и областью в ближайшей перспективе. И его можно понять, ведь схемы с уклонением от таможенных платежей приносят ему миллиарды. Поэтому ему, в общем, безразлично на красный шлам, который накапливается на заводе, на людей, которые точно потеряют работу, когда там случится непоправимое и на здоровье жителей области, которые будут просто отравлены этими отходами. Свое на этом он уже заработал и продолжает зарабатывать", - написал Щуцкий.

Он отмечает, что нельзя позволять ни российским олигархам, ни кому-либо другому нарушать закон и подвергать людей опасности.

"Я не могу закрывать на это глаза и поддаваться манипуляционному влиянию со стороны НГЗ и одобрять явно "непонятные" мотивы судей Николаевского окружного административного суда, который своими действиями поддерживает преступников. Таможня не будет отступать и доведет дело до конца - закон должен быть для всех один. Бизнес должен работать исключительно в рамках действующего законодательства и установленных государственными органами экологических норм", - резюмировал Щуцкий.

Напомним, ранее в интервью РБК-Украина руководитель Черноморской таможни Александр Щуцкий сообщил о нарушениях НГЗ и сокрытии предприятием фактического технологического процесса.

Кроме того, руководитель Черноморской таможни обвинил российского олигарха Олега Дерипаску в уклонении от таможенных платежей.

В свою очередь, по данным российских СМИ, Николаевский глиноземный завод, входящий в UC Rusal, с 30 апреля приостанавливает производство из-за блокирования поступлений бокситного сырья в порту Черноморской таможни.

Ранее Щуцкий рассказал о новых схемах контрабандистов, которые начали более мастерски уходить от таможенных платежей, указывая в документах фиктивные компании или заниженную стоимость товаров, и проблемы на пути внедрения реформы таможни.