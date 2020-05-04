РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9554 посетителя онлайн
Новости
5 791 66

Экс-премьер Гончарук: Окружение формирует вокруг Зеленского "ложное информационное поле"

Экс-премьер Гончарук: Окружение формирует вокруг Зеленского "ложное информационное поле"

Бывший премьер-министр Алексей Гончарук считает, что в окружении президента Владимира Зеленского появились люди, которые "сознательно или несознательно" формируют вокруг главы государства "ложное информационное поле".

Об этом он рассказал в интервью Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

"В последнее время очень много ошибок. И я это связываю с тем, что вокруг президента часто формируется ложное информационное поле", - сказал он.

По словам Гончарука, сейчас в окружении президента стало меньше "адвокатов сотрудничества с МВФ".

"Есть креативные, экзотические идеи у отдельных людей, которые также не стесняются доносить эти идеи к президенту. И поэтому в публичной плоскости важно объяснять, что отсутствие сотрудничества с МВФ - это путь к дефолту… Люди, которые ратуют за то, чтобы отказаться от МВФ, от сотрудничества с нашими международными партнерами, ратуют за этот сценарий", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Гончарук об отношениях с Зеленским после увольнения: Не вижу оснований для того, чтобы "жечь мосты"

Автор: 

Гончарук Алексей (842) Зеленский Владимир (22004)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+16
все як завжди: сцарь - хороший, а от бояри - погані..
показать весь комментарий
04.05.2020 10:42 Ответить
+14
Ой вэй, шо делается ему 42 года, он себе считает що он таки не лох, а мнение ему формирует окружнние. Так я имею за то сказать шо Янелох таки ЛОХ.
показать весь комментарий
04.05.2020 10:47 Ответить
+11
Экс-премьер Гончарук: Окружение формирует вокруг Зеленского "ложное информационное поле" - Цензор.НЕТ 8500
показать весь комментарий
04.05.2020 10:45 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
все як завжди: сцарь - хороший, а от бояри - погані..
показать весь комментарий
04.05.2020 10:42 Ответить
Ложное информационное поле: Одни говорят что Бубочка писюанист-профессионал и виртуоз, а другие - дилетант самоучка
показать весь комментарий
04.05.2020 10:50 Ответить
Экс-премьер Гончарук: Окружение формирует вокруг Зеленского "ложное информационное поле" - Цензор.НЕТ 8500
показать весь комментарий
04.05.2020 10:45 Ответить
Что-то у тебя картинки стали меняться после 21 апреля 2019 года, а точнее - через пол-года...
показать весь комментарий
04.05.2020 10:47 Ответить
..ЗАе.....*бацькою * своїм слідкуй .
показать весь комментарий
04.05.2020 10:50 Ответить
Зачем!? Ты же против всех, за бардак в Украине.
показать весь комментарий
04.05.2020 10:54 Ответить
Експрем'єр Гончарук: Оточення формує навколо Зеленського "помилкове інформаційне поле" - Цензор.НЕТ 7740
показать весь комментарий
04.05.2020 11:03 Ответить
Они поверили, что - Всё!!!
Война ведь не пришла в их хату,
В подъезде нассано, то-сё...
И им сказали - кто виноватый...
показать весь комментарий
04.05.2020 11:09 Ответить
Царь хороший, бояре плохие
показать весь комментарий
04.05.2020 10:45 Ответить
У НАС НЕ
Т ЦАРЯ И царей ни когда не было. Он таки на минуточку ГЕТМАН! Немношко з пейсами но таки да.
показать весь комментарий
04.05.2020 10:49 Ответить
Так який він, в біса, гетьман?! І що таке "немношко з пейсами"? Трохи хлопчик, а трохи хто?
показать весь комментарий
04.05.2020 10:54 Ответить
Де юре таки гетман. Де факто тупой воровитай и трусливый лох.
показать весь комментарий
04.05.2020 11:11 Ответить
У 73% в голове - точно нет царя...
показать весь комментарий
04.05.2020 10:57 Ответить
Ума там нет УМА.
показать весь комментарий
04.05.2020 11:08 Ответить
А если бы правдивое поле формировали, то он стал бы экспертом в экономике? Про обязанности президента по Конституции - молчу...
показать весь комментарий
04.05.2020 10:46 Ответить
Но это же его окружение. Не досталось в наследство от пАпередников.
показать весь комментарий
04.05.2020 10:50 Ответить
Если бы только это, Порошенко сказал, что Моника не пришел принимать у него дела...
показать весь комментарий
04.05.2020 10:52 Ответить
А зачем ему это было надо? Булава в зубы , на велосипед - и снимать новый сезон про Голобородько. Но то ли сценарий подменили, то ли актеров не тех подсунул Беня. Факт остается фактом - до сих пор не понял, что он Ослик Апокалипсиса, а не герой сериала.
показать весь комментарий
04.05.2020 10:58 Ответить
С Оманом, есть подозрение, что несколько другая ситуация - султан при смерти и необходимо выяснить расстановку сил в офшорном Омане, а за одно и Ермака туда привезти, чтобы не встретиться с Патрушевым который, вероятно, тоже имел дела по офшорному Оману...
показать весь комментарий
04.05.2020 11:01 Ответить
Дивно чути про обовʼязки президента від кріпака пересидента!
показать весь комментарий
04.05.2020 10:55 Ответить
Как тебе удаётся что-то писать на украинском и при этом выдавать "аргументы" по-кацапски?
показать весь комментарий
04.05.2020 10:56 Ответить
А если бы вашему правдивое поле формировали, то у вас бы уже пол страны от ковида вымерло.
показать весь комментарий
04.05.2020 11:23 Ответить
У нас с утра до вечера по всем каналам передают рекомендации по предохранению и призывают к этому...
показать весь комментарий
04.05.2020 11:43 Ответить
А умирают от чего угодно, но не от ковида. Ты тоже в это веришь, или только бацька?
показать весь комментарий
04.05.2020 11:59 Ответить
Сталин не знал что Берия расстреливает людей! Где-то так!!!!
показать весь комментарий
04.05.2020 10:47 Ответить
показать весь комментарий
04.05.2020 10:50 Ответить
Ой вэй, шо делается ему 42 года, он себе считает що он таки не лох, а мнение ему формирует окружнние. Так я имею за то сказать шо Янелох таки ЛОХ.
показать весь комментарий
04.05.2020 10:47 Ответить
Пусть с наркотой завязывает. А то часто галлюцинирует . Это же надо быть таким обдолбанным чтобы увидеть "в глазах путлера мир" и закончить, для себя, войну на
Донбассе"
Экс-премьер Гончарук: Окружение формирует вокруг Зеленского "ложное информационное поле" - Цензор.НЕТ 1928
показать весь комментарий
04.05.2020 10:47 Ответить
О вот здесь, на этих трех фото, можно ясно видеть, что бубочка всячески сопротивляется формированию вокруг него ложного информационного поля... вот скажем, на пераом фото он прикрыл милую мордашку комической ручкой, дескать, какое сложное поле вы предлагаете... на втором - *****, да это ж ложное поле... а на третьем он недоумевает, которое из полей ложное... мне одному кажется, что бубочка - самый великий президент современности???
Кстати, ккда, зараза, мендель подевал??? Мендель где??? Мне ж уже 15 есть, и я не лох, я тоже с понятием... мендель куда упек???
показать весь комментарий
04.05.2020 11:52 Ответить
Обкурювали його формуючи туман в голові а самі в цьому тумані мутять.Він через цей туман потрапив в Оман.
показать весь комментарий
04.05.2020 10:47 Ответить
"Бедная бубочка" - кругом все лгут ( а он такой доверчевый ).
Как раз о том , что все вокруг него врут - бубочке нужно хотя-бы об этом задуматься.
показать весь комментарий
04.05.2020 10:47 Ответить
https://censor.net/news/3193131/ekspremer_goncharuk_okrujenie_formiruet_vokrug_zelenskogo_lojnoe_informatsionnoe_pole//

Подсовывают клоуну неправильные бумажки с текстами?
показать весь комментарий
04.05.2020 10:48 Ответить
Не ту "дурь" ему подсовывают (забористая очень)...
показать весь комментарий
04.05.2020 10:51 Ответить
та лаааана, Леха! - чего там "формировать"?

говно обосрать невозможно по определению.
и набрехать зелупе тоже невозможно.
ибо зелупа и есть воплощенная Ложь (с большой буквы).
показать весь комментарий
04.05.2020 10:48 Ответить
А что, почему все "руководители" таки "слепые и глухие" /инвалиды/, что им нужны "сурдопереводчики"? Нет, просто у каждого СВОЙ ШКУРНЫЙ ИНТЕРЕС и все пытаются "порешать" свои проблемы за счет возможности навешать лапши и одурачить, причем, не считаю Гончарука исключением из этого правила!
показать весь комментарий
04.05.2020 10:50 Ответить
Зебіли, цар виявляється гарний, і повністю за вас, а ось ви довбні!
показать весь комментарий
04.05.2020 10:50 Ответить
Они говорят: оно стараецца шото делать. Довбнями себя не считают.
показать весь комментарий
04.05.2020 10:52 Ответить
Так может сопля выйдет к народу, наконец, шоб это информационное поле развеять. вава - сцикло!
показать весь комментарий
04.05.2020 10:51 Ответить
"....формируется ложное информационное поле", та да, у него нет ни компьютера, ни телевизора чтоб промониторить это "поле". А если есть сомнения, то бедняга не может дать команду на перепроверку этого поля, а для тех, кто дает это поле, он не может дать отправить под уголовную ответственность. Так-что это очередная лапша и защита слуги олигархов.
показать весь комментарий
04.05.2020 10:51 Ответить
Нет , не надо Пудрить нам Мозги , - Гончарук со своим Полем. В россии президент не владеет Ничем и черпает информацию с киселев тв , а Зеленский видосики скидывает и умеет и владеет как это Делается , - Так , что не надо .
показать весь комментарий
04.05.2020 10:53 Ответить
не только сотрудничество с МВФ но и сотрудничество с НАТО сливают ермаки ,навязывая и пропихивая рашистский план присоединения ,примирения Украины с рабсеей
показать весь комментарий
04.05.2020 10:55 Ответить
не только сотрудничество с МВФ но и сотрудничество с НАТО сливают ермаки ,навязывая и пропихивая рашистский план присоединения ,примирения Украины с рабсеей
показать весь комментарий
04.05.2020 10:57 Ответить
Перевожу - Зелю имеют все кто может дорваться "к телу".
показать весь комментарий
04.05.2020 10:59 Ответить
Зеля в ОП
Експрем'єр Гончарук: Оточення формує навколо Зеленського "помилкове інформаційне поле" - Цензор.НЕТ 6383
показать весь комментарий
04.05.2020 11:06 Ответить
Быть ненормальным - ненормально,нормальным быть нормально,но,я так нормально ненормален что вот куда меня теперь?
показать весь комментарий
04.05.2020 11:06 Ответить
показать весь комментарий
04.05.2020 11:09 Ответить
Знакомьтесь-андрей ермак. Кличка-"окружение".
показать весь комментарий
04.05.2020 11:06 Ответить
Marina Orlova Зеленский не клоун. Он ПАЛАЧ. Равнодушный к Украине отморозок, прикинувшийся пиджачком...
И не повторяйте глупости "он ничего не знает..., от него всё скрывают..." Он ВСЁ знает. Но ему ПЛЕВАТЬ.
Потому что "похер" - ключевое слово в его президентстве.
Он понял главные посылы: в Раде у него большинство и он может устраивать там любые оргии. 2.Народ инертен, отпора не даст.
Все зависли над пропастью, в ожидании чуда. Которого не будет. 3. Зеленский свято верит в свою безнаказанность.
Верит в силу гарантий, которые получил, идя предавать Украину...
В силу этих трех пунктов мы имеем то, что имеем - страна отдана на растерзание недоумкам лично Зеленским.
Он не клоун. Он кукла Чаки в президентском кресле.Експрем'єр Гончарук: Оточення формує навколо Зеленського "помилкове інформаційне поле" - Цензор.НЕТ 4913
показать весь комментарий
04.05.2020 11:14 Ответить
Ах, обмануть меня не трудно!.. Я сам обманываться рад! (с)
показать весь комментарий
04.05.2020 11:15 Ответить
Кто бы говорил ! Гончарук будучи полным профаном и был назначен на должность премьера по протекции этого окружения !
показать весь комментарий
04.05.2020 11:18 Ответить
Этот креативный кретин сам был экзотическим окружением. Только идиот может не понимать, что страну сознательно тянут к пропасти.
показать весь комментарий
04.05.2020 11:26 Ответить
лише рік при владі зеленський, а тих "екс" вже як собак не різаних. Всім по троху дає присмоктатись до годівниці цей недопрезидент??
показать весь комментарий
04.05.2020 11:27 Ответить
Бред. Шморкля с самого начала шёл воровать и ненивидит Украину.
показать весь комментарий
04.05.2020 11:27 Ответить
так завжди буває коли країну очолює недосвідчена, неосвічена, не самостійна особа. Чого чекали від бубочки її виборці? Питання реторичне, бо ніхто з тих адептів зараз не відповість на це питання, і навіть більше, вони навіть не зізнаються в тім, що голосували за це недолуге створіння.
показать весь комментарий
04.05.2020 11:30 Ответить
Експрем'єр Гончарук: Оточення формує навколо Зеленського "помилкове інформаційне поле" - Цензор.НЕТ 653
показать весь комментарий
04.05.2020 11:34 Ответить
Какое ложное поле? Это как раз то поле, которое вспахивает сам Зе. Ну и соответственно помощников взял таких же.
показать весь комментарий
04.05.2020 11:45 Ответить
В ******** технічних умовах формувти інформаційне поле навколо людини можна за однієї умови, якщо людина сама того хоче.
показать весь комментарий
04.05.2020 12:08 Ответить
Арестович давно ещё про его окружение тоже самое говорил...
показать весь комментарий
04.05.2020 12:30 Ответить
Да ладно там, ложное. Бедный мальчик ЗЕк читать не умеет? Пусть зайдет в инет и сми и почитает. Не для кого не вакуум, а для него вакуум.
показать весь комментарий
04.05.2020 12:30 Ответить
Капец. Дядя самых честных правил нарисовался😭
показать весь комментарий
04.05.2020 12:33 Ответить
А хто формує оточення? -Отож.
показать весь комментарий
04.05.2020 12:48 Ответить
кацапокошерное...
показать весь комментарий
04.05.2020 13:11 Ответить
а у якого президента не було того "окруженія с ложной інформацієй"?...відомо давно. що керує не той на кого гавкають ( а гавкали на всіх презів)...керує "світа"....
показать весь комментарий
04.05.2020 13:56 Ответить
Если он это позволяет, значит лошара конченный!
показать весь комментарий
04.05.2020 16:40 Ответить
Експрем'єр Гончарук: Оточення формує навколо Зеленського "помилкове інформаційне поле" - Цензор.НЕТ 9691
показать весь комментарий
04.05.2020 17:09 Ответить
 
 