Экс-премьер Гончарук: Окружение формирует вокруг Зеленского "ложное информационное поле"

Бывший премьер-министр Алексей Гончарук считает, что в окружении президента Владимира Зеленского появились люди, которые "сознательно или несознательно" формируют вокруг главы государства "ложное информационное поле".

Об этом он рассказал в интервью Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

"В последнее время очень много ошибок. И я это связываю с тем, что вокруг президента часто формируется ложное информационное поле", - сказал он.

По словам Гончарука, сейчас в окружении президента стало меньше "адвокатов сотрудничества с МВФ".

"Есть креативные, экзотические идеи у отдельных людей, которые также не стесняются доносить эти идеи к президенту. И поэтому в публичной плоскости важно объяснять, что отсутствие сотрудничества с МВФ - это путь к дефолту… Люди, которые ратуют за то, чтобы отказаться от МВФ, от сотрудничества с нашими международными партнерами, ратуют за этот сценарий", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Гончарук об отношениях с Зеленским после увольнения: Не вижу оснований для того, чтобы "жечь мосты"