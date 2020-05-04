Экс-премьер Гончарук: Окружение формирует вокруг Зеленского "ложное информационное поле"
Бывший премьер-министр Алексей Гончарук считает, что в окружении президента Владимира Зеленского появились люди, которые "сознательно или несознательно" формируют вокруг главы государства "ложное информационное поле".
Об этом он рассказал в интервью Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.
"В последнее время очень много ошибок. И я это связываю с тем, что вокруг президента часто формируется ложное информационное поле", - сказал он.
По словам Гончарука, сейчас в окружении президента стало меньше "адвокатов сотрудничества с МВФ".
"Есть креативные, экзотические идеи у отдельных людей, которые также не стесняются доносить эти идеи к президенту. И поэтому в публичной плоскости важно объяснять, что отсутствие сотрудничества с МВФ - это путь к дефолту… Люди, которые ратуют за то, чтобы отказаться от МВФ, от сотрудничества с нашими международными партнерами, ратуют за этот сценарий", - сказал он.
Война ведь не пришла в их хату,
В подъезде нассано, то-сё...
И им сказали - кто виноватый...
Т ЦАРЯ И царей ни когда не было. Он таки на минуточку ГЕТМАН! Немношко з пейсами но таки да.
Донбассе"
Кстати, ккда, зараза, мендель подевал??? Мендель где??? Мне ж уже 15 есть, и я не лох, я тоже с понятием... мендель куда упек???
Как раз о том , что все вокруг него врут - бубочке нужно хотя-бы об этом задуматься.
Подсовывают клоуну неправильные бумажки с текстами?
говно обосрать невозможно по определению.
и набрехать зелупе тоже невозможно.
ибо зелупа и есть воплощенная Ложь (с большой буквы).
И не повторяйте глупости "он ничего не знает..., от него всё скрывают..." Он ВСЁ знает. Но ему ПЛЕВАТЬ.
Потому что "похер" - ключевое слово в его президентстве.
Он понял главные посылы: в Раде у него большинство и он может устраивать там любые оргии. 2.Народ инертен, отпора не даст.
Все зависли над пропастью, в ожидании чуда. Которого не будет. 3. Зеленский свято верит в свою безнаказанность.
Верит в силу гарантий, которые получил, идя предавать Украину...
В силу этих трех пунктов мы имеем то, что имеем - страна отдана на растерзание недоумкам лично Зеленским.
Он не клоун. Он кукла Чаки в президентском кресле.