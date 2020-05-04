Експрем'єр Гончарук: Оточення формує навколо Зеленського "помилкове інформаційне поле"

Колишній прем'єр-міністр Олексій Гончарук вважає, що в оточенні президента Володимира Зеленського з'явилися люди, які "свідомо чи несвідомо" формують навколо глави держави "помилкове інформаційне поле".

Про це він розповів в інтерв'ю Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

"Останнім часом дуже багато помилок. І я це пов'язую з тим, що навколо президента часто формується помилкове інформаційне поле", - сказав він.

За словами Гончарука, зараз в оточенні президента стало менше "адвокатів співпраці з МВФ".

"Є креативні, екзотичні ідеї у окремих людей, які також не соромляться доносити ці ідеї до президента. І тому в публічній площині важливо пояснювати, що відсутність співпраці з МВФ - це шлях до дефолту ... Люди, які ратують за те, щоб відмовитися від МВФ, від співпраці з нашими міжнародними партнерами, ратують за цей сценарій", - сказав він.