Експрем'єр Гончарук: Оточення формує навколо Зеленського "помилкове інформаційне поле"

Колишній прем'єр-міністр Олексій Гончарук вважає, що в оточенні президента Володимира Зеленського з'явилися люди, які "свідомо чи несвідомо" формують навколо глави держави "помилкове інформаційне поле".

Про це він розповів в інтерв'ю Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

"Останнім часом дуже багато помилок. І я це пов'язую з тим, що навколо президента часто формується помилкове інформаційне поле", - сказав він.

За словами Гончарука, зараз в оточенні президента стало менше "адвокатів співпраці з МВФ".

Також читайте: Гончарук про відносини із Зеленським після звільнення: Не бачу підстав для того, щоб "палити мости"

"Є креативні, екзотичні ідеї у окремих людей, які також не соромляться доносити ці ідеї до президента. І тому в публічній площині важливо пояснювати, що відсутність співпраці з МВФ - це шлях до дефолту ... Люди, які ратують за те, щоб відмовитися від МВФ, від співпраці з нашими міжнародними партнерами, ратують за цей сценарій", - сказав він.

+16
все як завжди: сцарь - хороший, а от бояри - погані..
04.05.2020 10:42
+14
Ой вэй, шо делается ему 42 года, он себе считает що он таки не лох, а мнение ему формирует окружнние. Так я имею за то сказать шо Янелох таки ЛОХ.
04.05.2020 10:47
+11
Экс-премьер Гончарук: Окружение формирует вокруг Зеленского "ложное информационное поле" - Цензор.НЕТ 8500
04.05.2020 10:45
все як завжди: сцарь - хороший, а от бояри - погані..
04.05.2020 10:42
Ложное информационное поле: Одни говорят что Бубочка писюанист-профессионал и виртуоз, а другие - дилетант самоучка
04.05.2020 10:50
Экс-премьер Гончарук: Окружение формирует вокруг Зеленского "ложное информационное поле" - Цензор.НЕТ 8500
04.05.2020 10:45
Что-то у тебя картинки стали меняться после 21 апреля 2019 года, а точнее - через пол-года...
04.05.2020 10:47
..ЗАе.....*бацькою * своїм слідкуй .
04.05.2020 10:50
Зачем!? Ты же против всех, за бардак в Украине.
04.05.2020 10:54
Експрем'єр Гончарук: Оточення формує навколо Зеленського "помилкове інформаційне поле" - Цензор.НЕТ 7740
04.05.2020 11:03
Они поверили, что - Всё!!!
Война ведь не пришла в их хату,
В подъезде нассано, то-сё...
И им сказали - кто виноватый...
04.05.2020 11:09
Царь хороший, бояре плохие
04.05.2020 10:45
У НАС НЕ
Т ЦАРЯ И царей ни когда не было. Он таки на минуточку ГЕТМАН! Немношко з пейсами но таки да.
04.05.2020 10:49
Так який він, в біса, гетьман?! І що таке "немношко з пейсами"? Трохи хлопчик, а трохи хто?
04.05.2020 10:54
Де юре таки гетман. Де факто тупой воровитай и трусливый лох.
04.05.2020 11:11
У 73% в голове - точно нет царя...
04.05.2020 10:57
Ума там нет УМА.
04.05.2020 11:08
А если бы правдивое поле формировали, то он стал бы экспертом в экономике? Про обязанности президента по Конституции - молчу...
04.05.2020 10:46
Но это же его окружение. Не досталось в наследство от пАпередников.
04.05.2020 10:50
Если бы только это, Порошенко сказал, что Моника не пришел принимать у него дела...
04.05.2020 10:52
А зачем ему это было надо? Булава в зубы , на велосипед - и снимать новый сезон про Голобородько. Но то ли сценарий подменили, то ли актеров не тех подсунул Беня. Факт остается фактом - до сих пор не понял, что он Ослик Апокалипсиса, а не герой сериала.
04.05.2020 10:58
С Оманом, есть подозрение, что несколько другая ситуация - султан при смерти и необходимо выяснить расстановку сил в офшорном Омане, а за одно и Ермака туда привезти, чтобы не встретиться с Патрушевым который, вероятно, тоже имел дела по офшорному Оману...
04.05.2020 11:01
Дивно чути про обовʼязки президента від кріпака пересидента!
04.05.2020 10:55
Как тебе удаётся что-то писать на украинском и при этом выдавать "аргументы" по-кацапски?
04.05.2020 10:56
А если бы вашему правдивое поле формировали, то у вас бы уже пол страны от ковида вымерло.
04.05.2020 11:23
У нас с утра до вечера по всем каналам передают рекомендации по предохранению и призывают к этому...
04.05.2020 11:43
А умирают от чего угодно, но не от ковида. Ты тоже в это веришь, или только бацька?
04.05.2020 11:59
Сталин не знал что Берия расстреливает людей! Где-то так!!!!
04.05.2020 10:47
04.05.2020 10:50
Ой вэй, шо делается ему 42 года, он себе считает що он таки не лох, а мнение ему формирует окружнние. Так я имею за то сказать шо Янелох таки ЛОХ.
04.05.2020 10:47
Пусть с наркотой завязывает. А то часто галлюцинирует . Это же надо быть таким обдолбанным чтобы увидеть "в глазах путлера мир" и закончить, для себя, войну на
Донбассе"
Экс-премьер Гончарук: Окружение формирует вокруг Зеленского "ложное информационное поле" - Цензор.НЕТ 1928
04.05.2020 10:47
О вот здесь, на этих трех фото, можно ясно видеть, что бубочка всячески сопротивляется формированию вокруг него ложного информационного поля... вот скажем, на пераом фото он прикрыл милую мордашку комической ручкой, дескать, какое сложное поле вы предлагаете... на втором - *****, да это ж ложное поле... а на третьем он недоумевает, которое из полей ложное... мне одному кажется, что бубочка - самый великий президент современности???
Кстати, ккда, зараза, мендель подевал??? Мендель где??? Мне ж уже 15 есть, и я не лох, я тоже с понятием... мендель куда упек???
04.05.2020 11:52
Обкурювали його формуючи туман в голові а самі в цьому тумані мутять.Він через цей туман потрапив в Оман.
04.05.2020 10:47
"Бедная бубочка" - кругом все лгут ( а он такой доверчевый ).
Как раз о том , что все вокруг него врут - бубочке нужно хотя-бы об этом задуматься.
04.05.2020 10:47
https://censor.net/news/3193131/ekspremer_goncharuk_okrujenie_formiruet_vokrug_zelenskogo_lojnoe_informatsionnoe_pole//

Подсовывают клоуну неправильные бумажки с текстами?
04.05.2020 10:48
Не ту "дурь" ему подсовывают (забористая очень)...
04.05.2020 10:51
та лаааана, Леха! - чего там "формировать"?

говно обосрать невозможно по определению.
и набрехать зелупе тоже невозможно.
ибо зелупа и есть воплощенная Ложь (с большой буквы).
04.05.2020 10:48
А что, почему все "руководители" таки "слепые и глухие" /инвалиды/, что им нужны "сурдопереводчики"? Нет, просто у каждого СВОЙ ШКУРНЫЙ ИНТЕРЕС и все пытаются "порешать" свои проблемы за счет возможности навешать лапши и одурачить, причем, не считаю Гончарука исключением из этого правила!
04.05.2020 10:50
Зебіли, цар виявляється гарний, і повністю за вас, а ось ви довбні!
04.05.2020 10:50
Они говорят: оно стараецца шото делать. Довбнями себя не считают.
04.05.2020 10:52
Так может сопля выйдет к народу, наконец, шоб это информационное поле развеять. вава - сцикло!
04.05.2020 10:51
"....формируется ложное информационное поле", та да, у него нет ни компьютера, ни телевизора чтоб промониторить это "поле". А если есть сомнения, то бедняга не может дать команду на перепроверку этого поля, а для тех, кто дает это поле, он не может дать отправить под уголовную ответственность. Так-что это очередная лапша и защита слуги олигархов.
04.05.2020 10:51
Нет , не надо Пудрить нам Мозги , - Гончарук со своим Полем. В россии президент не владеет Ничем и черпает информацию с киселев тв , а Зеленский видосики скидывает и умеет и владеет как это Делается , - Так , что не надо .
04.05.2020 10:53
не только сотрудничество с МВФ но и сотрудничество с НАТО сливают ермаки ,навязывая и пропихивая рашистский план присоединения ,примирения Украины с рабсеей
04.05.2020 10:55
не только сотрудничество с МВФ но и сотрудничество с НАТО сливают ермаки ,навязывая и пропихивая рашистский план присоединения ,примирения Украины с рабсеей
04.05.2020 10:57
Перевожу - Зелю имеют все кто может дорваться "к телу".
04.05.2020 10:59
Зеля в ОП
Експрем'єр Гончарук: Оточення формує навколо Зеленського "помилкове інформаційне поле" - Цензор.НЕТ 6383
04.05.2020 11:06
Быть ненормальным - ненормально,нормальным быть нормально,но,я так нормально ненормален что вот куда меня теперь?
04.05.2020 11:06
04.05.2020 11:09
Знакомьтесь-андрей ермак. Кличка-"окружение".
04.05.2020 11:06
Marina Orlova Зеленский не клоун. Он ПАЛАЧ. Равнодушный к Украине отморозок, прикинувшийся пиджачком...
И не повторяйте глупости "он ничего не знает..., от него всё скрывают..." Он ВСЁ знает. Но ему ПЛЕВАТЬ.
Потому что "похер" - ключевое слово в его президентстве.
Он понял главные посылы: в Раде у него большинство и он может устраивать там любые оргии. 2.Народ инертен, отпора не даст.
Все зависли над пропастью, в ожидании чуда. Которого не будет. 3. Зеленский свято верит в свою безнаказанность.
Верит в силу гарантий, которые получил, идя предавать Украину...
В силу этих трех пунктов мы имеем то, что имеем - страна отдана на растерзание недоумкам лично Зеленским.
Он не клоун. Он кукла Чаки в президентском кресле.Експрем'єр Гончарук: Оточення формує навколо Зеленського "помилкове інформаційне поле" - Цензор.НЕТ 4913
04.05.2020 11:14
Ах, обмануть меня не трудно!.. Я сам обманываться рад! (с)
04.05.2020 11:15
Кто бы говорил ! Гончарук будучи полным профаном и был назначен на должность премьера по протекции этого окружения !
04.05.2020 11:18
Этот креативный кретин сам был экзотическим окружением. Только идиот может не понимать, что страну сознательно тянут к пропасти.
04.05.2020 11:26
лише рік при владі зеленський, а тих "екс" вже як собак не різаних. Всім по троху дає присмоктатись до годівниці цей недопрезидент??
04.05.2020 11:27
Бред. Шморкля с самого начала шёл воровать и ненивидит Украину.
04.05.2020 11:27
так завжди буває коли країну очолює недосвідчена, неосвічена, не самостійна особа. Чого чекали від бубочки її виборці? Питання реторичне, бо ніхто з тих адептів зараз не відповість на це питання, і навіть більше, вони навіть не зізнаються в тім, що голосували за це недолуге створіння.
04.05.2020 11:30
Експрем'єр Гончарук: Оточення формує навколо Зеленського "помилкове інформаційне поле" - Цензор.НЕТ 653
04.05.2020 11:34
Какое ложное поле? Это как раз то поле, которое вспахивает сам Зе. Ну и соответственно помощников взял таких же.
04.05.2020 11:45
В ******** технічних умовах формувти інформаційне поле навколо людини можна за однієї умови, якщо людина сама того хоче.
04.05.2020 12:08
Арестович давно ещё про его окружение тоже самое говорил...
04.05.2020 12:30
Да ладно там, ложное. Бедный мальчик ЗЕк читать не умеет? Пусть зайдет в инет и сми и почитает. Не для кого не вакуум, а для него вакуум.
04.05.2020 12:30
Капец. Дядя самых честных правил нарисовался😭
04.05.2020 12:33
А хто формує оточення? -Отож.
04.05.2020 12:48
кацапокошерное...
04.05.2020 13:11
а у якого президента не було того "окруженія с ложной інформацієй"?...відомо давно. що керує не той на кого гавкають ( а гавкали на всіх презів)...керує "світа"....
04.05.2020 13:56
Если он это позволяет, значит лошара конченный!
04.05.2020 16:40
Експрем'єр Гончарук: Оточення формує навколо Зеленського "помилкове інформаційне поле" - Цензор.НЕТ 9691
04.05.2020 17:09
 
 