Експрем'єр Гончарук: Оточення формує навколо Зеленського "помилкове інформаційне поле"
Колишній прем'єр-міністр Олексій Гончарук вважає, що в оточенні президента Володимира Зеленського з'явилися люди, які "свідомо чи несвідомо" формують навколо глави держави "помилкове інформаційне поле".
Про це він розповів в інтерв'ю Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.
"Останнім часом дуже багато помилок. І я це пов'язую з тим, що навколо президента часто формується помилкове інформаційне поле", - сказав він.
За словами Гончарука, зараз в оточенні президента стало менше "адвокатів співпраці з МВФ".
"Є креативні, екзотичні ідеї у окремих людей, які також не соромляться доносити ці ідеї до президента. І тому в публічній площині важливо пояснювати, що відсутність співпраці з МВФ - це шлях до дефолту ... Люди, які ратують за те, щоб відмовитися від МВФ, від співпраці з нашими міжнародними партнерами, ратують за цей сценарій", - сказав він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Война ведь не пришла в их хату,
В подъезде нассано, то-сё...
И им сказали - кто виноватый...
Т ЦАРЯ И царей ни когда не было. Он таки на минуточку ГЕТМАН! Немношко з пейсами но таки да.
Донбассе"
Кстати, ккда, зараза, мендель подевал??? Мендель где??? Мне ж уже 15 есть, и я не лох, я тоже с понятием... мендель куда упек???
Как раз о том , что все вокруг него врут - бубочке нужно хотя-бы об этом задуматься.
Подсовывают клоуну неправильные бумажки с текстами?
говно обосрать невозможно по определению.
и набрехать зелупе тоже невозможно.
ибо зелупа и есть воплощенная Ложь (с большой буквы).
И не повторяйте глупости "он ничего не знает..., от него всё скрывают..." Он ВСЁ знает. Но ему ПЛЕВАТЬ.
Потому что "похер" - ключевое слово в его президентстве.
Он понял главные посылы: в Раде у него большинство и он может устраивать там любые оргии. 2.Народ инертен, отпора не даст.
Все зависли над пропастью, в ожидании чуда. Которого не будет. 3. Зеленский свято верит в свою безнаказанность.
Верит в силу гарантий, которые получил, идя предавать Украину...
В силу этих трех пунктов мы имеем то, что имеем - страна отдана на растерзание недоумкам лично Зеленским.
Он не клоун. Он кукла Чаки в президентском кресле.