У помощника судьи Днепровского апелляционного суда диагностировали COVID-19, проводится тестирование всех сотрудников
У одного из помощников судьи Днепровского апелляционного суда лабораторно подтверждено инфицирование вирусом COVID-19. Сейчас он находится в КУ "Днепропетровская городская клиническая больница №21".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Судебную власть Украины.
В Днепровском апелляционном суде проводится тестирование сотрудников, полная дезинфекция помещений и принимаются меры по предотвращению распространения заболевания среди работников.
Всем работникам Днепровского апелляционного суда рекомендовано принять меры для самоизоляции в случае наличия малейших признаков заболевания и безотлагательно сообщить о состоянии своего здоровья в соответствующее медицинское учреждение и непосредственного руководителю по месту работы.
Вот как им теперь то быть?