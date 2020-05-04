У помощника судьи Днепровского апелляционного суда диагностировали COVID-19, проводится тестирование всех сотрудников

У одного из помощников судьи Днепровского апелляционного суда лабораторно подтверждено инфицирование вирусом COVID-19. Сейчас он находится в КУ "Днепропетровская городская клиническая больница №21".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Судебную власть Украины.

В Днепровском апелляционном суде проводится тестирование сотрудников, полная дезинфекция помещений и принимаются меры по предотвращению распространения заболевания среди работников.

Всем работникам Днепровского апелляционного суда рекомендовано принять меры для самоизоляции в случае наличия малейших признаков заболевания и безотлагательно сообщить о состоянии своего здоровья в соответствующее медицинское учреждение и непосредственного руководителю по месту работы.

