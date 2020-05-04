Смягчение ограничительных мер в Черкассах обжалуют в суде, - ОГА

Черкасская областная государственная администрация подготовила иск в Черкасский окружной админсуд.

В заявлении говорится об отмене решения Черкасского горисполкома по ослаблению карантина на территории города как противоречащего решению КМУ № 211 от 11.03.2020, постановлению № 14 от 27.04.2020 и протоколу № 21 региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций от 30.04.2020 (ч. 1 ст. 325 УК Украины), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОГА.

Также облгосадминистрация подала заявление о приостановлении действия решения Черкасского горисполкома до рассмотрения дела по существу, "чтобы не допустить распространения COVID-19 и обезопасить граждан".

Напомним, власти Черкасс в связи с многочисленными обращениями бизнесменов с 1 мая смягчают карантин для части предпринимателей города. В городе разрешат работать непродовольственным магазинам, ремонтным мастерским, парикмахерским, рынкам и летним площадкам ресторанов.

Решение местных властей Бондаренко объяснил восстановлением социальной справедливости путем разгрузки больших магазинов.

Министр здравоохранения Степанов заявил, что решение горсовета Черкасс может привести к катастрофе.

Министр внутренних дел Аваков призвал Бондаренко "прекратить рисковать жизнью и здоровью людей ради политических игр" и пообещал, что реакция будет жесткой.

Нацполиция начала уголовное производство из-за ослабления карантина в Черкассах. Членам исполкома горсовета вручили повестки к следователю.

Мэр Анатолий Бондаренко записал видеообращение, в котором заявил, что не боится полиции.

Президент Владимир Зеленский в обращении к украинцам передал мэру Черкасс "пламенный привет" от себя лично, МВД и СБУ, и предупредил его о "соответствующих юридических последствиях".