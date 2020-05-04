РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4816 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
6 320 175

Смягчение ограничительных мер в Черкассах обжалуют в суде, - ОГА

Смягчение ограничительных мер в Черкассах обжалуют в суде, - ОГА

Черкасская областная государственная администрация подготовила иск в Черкасский окружной админсуд.

В заявлении говорится об отмене решения Черкасского горисполкома по ослаблению карантина на территории города как противоречащего решению КМУ № 211 от 11.03.2020, постановлению № 14 от 27.04.2020 и протоколу № 21 региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций от 30.04.2020 (ч. 1 ст. 325 УК Украины), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОГА.

Также облгосадминистрация подала заявление о приостановлении действия решения Черкасского горисполкома до рассмотрения дела по существу, "чтобы не допустить распространения COVID-19 и обезопасить граждан".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полиция Черкасщины не привлекала дополнительные силы Нацгвардии для патрулирования областного центра, - ОГА

Напомним, власти Черкасс в связи с многочисленными обращениями бизнесменов с 1 мая смягчают карантин для части предпринимателей города. В городе разрешат работать непродовольственным магазинам, ремонтным мастерским, парикмахерским, рынкам и летним площадкам ресторанов.

Решение местных властей Бондаренко объяснил восстановлением социальной справедливости путем разгрузки больших магазинов.

Министр здравоохранения Степанов заявил, что решение горсовета Черкасс может привести к катастрофе.

Министр внутренних дел Аваков призвал Бондаренко "прекратить рисковать жизнью и здоровью людей ради политических игр" и пообещал, что реакция будет жесткой.

Читайте также: Мэр Черкасс Бондаренко опубликовал угрозы от первого замглавы ОП Трофимова: "Завтра можете оказаться под клетчатым одеялом, если свои таланты не успокоите"

Нацполиция начала уголовное производство из-за ослабления карантина в Черкассах. Членам исполкома горсовета вручили повестки к следователю.

Мэр Анатолий Бондаренко записал видеообращение, в котором заявил, что не боится полиции.

Президент Владимир Зеленский в обращении к украинцам передал мэру Черкасс "пламенный привет" от себя лично, МВД и СБУ, и предупредил его о "соответствующих юридических последствиях".

Автор: 

карантин (16729) ОГА (2398) суд (25238) Черкассы (871) COVID-19 (18611) коронавирус (17042) Черниговская область (1274)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+32
Потому что мэр послал Зеуйло публично.
показать весь комментарий
04.05.2020 02:08 Ответить
+31
Чего ЗЕбилы именно к Черкасам прицепились? Эти меры уже многие мэры и горда смягчили, чего к ним не прицепились??
показать весь комментарий
04.05.2020 02:06 Ответить
+31
И все сразу поняли, что король-то голый
показать весь комментарий
04.05.2020 02:54 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Не Черкаси,а Черкаська обласна державна адміністрація. Підсказати,хто голів призначає? Хоча ти напевно знаєш,але навмисно перекручуєш. Зебіли-ви такі зебіли.
показать весь комментарий
04.05.2020 06:26 Ответить
і? суд постановить розстріляти? чи ти не розумієш, що офіційний карантин закінчиться набагато раніше, ніж суд почне попередні підготовчі слухання????
адле схоже дійсно не розумієш елементврних речей
показать весь комментарий
04.05.2020 06:35 Ответить
Тю,б@я. Я подаю в суд,чи шо? Йди-поясни це своїм зеленим братам по розуму.)
показать весь комментарий
04.05.2020 06:39 Ответить
якщо и й досі не зрозумів, то пояснюю: трожи вище стадо свиней верещить про цей суд - це жорстока тотальна фашистська помста мстивої жахливої жорстокої коивавої зе-влади
а я кажу, що цей позов (якщо ще він буде) - то не більшле, ніж голосний пердіж у публічному місці
показать весь комментарий
04.05.2020 06:50 Ответить
Якщо й досі не зрозумів то ще раз питаю- так навіщо зелики голосно пердять в публічному місці? Хоча питання риторичне. Це відбувається вже рік.
показать весь комментарий
04.05.2020 07:34 Ответить
ЗЕбилизм лечится только гильйотиной.
показать весь комментарий
04.05.2020 09:53 Ответить
Патамучта, зебилоид ты тупорылый, в отношении мэра дело по этому факту завели
показать весь комментарий
04.05.2020 08:02 Ответить
https://tsn.ua/coronavirus/u-kitayi-zafiksuvali-sche-tri-vipadki-koronavirusu-todi-yak-**********-bez-simptomiv-u-chotiri-razi-bilshe-1539726.html У Китаї зафіксували ще три випадки коронавірусу, тоді як пацієнтів без симптомів у чотири рази більше - Коронавірус - TCH.ua
показать весь комментарий
04.05.2020 05:49 Ответить
Какой ни есть, но суд, а не "пламенный привет" с "нянями-полициянтами".
показать весь комментарий
04.05.2020 05:56 Ответить
Ну не на подвал же.
показать весь комментарий
04.05.2020 09:21 Ответить
Бондпренко использует методологию и спичи Зеленского годичной давности,Хайп называется...,чувак поймал краж весьма талантливо кстати...,я часто тоже полльзуюсь методологией Тамбовского волка из 95 квартала...
показать весь комментарий
04.05.2020 06:06 Ответить
Завтра Бондаренко скажет Черкассчане,давайте их зробим разом...,без эпохи Карантина и эпохи бедности....
показать весь комментарий
04.05.2020 06:13 Ответить
А что,!!??...звучит... Эпоха Каранита Зеленского,сегодня день №56 Хлеб колбасы купили? Чай попили? Пошли на Пруд рыбу ловить, или на Днепр...
показать весь комментарий
04.05.2020 06:17 Ответить
не очень всё это лезет в глотку. и прогулка по бережочку с перспективой штрафика тоже не в кайф.
показать весь комментарий
04.05.2020 06:48 Ответить
ти шукаєш виправдання у карантині (у владі, у погоді, у обставинах і т.д.) своїм невдачам і своїй бідності
які штрафи? я кожен день мотаюсь по клієнтах і постачальниках, крім цього працює автокомплекс, де магазин з моїм товаром, на вулицях чимало людей і машин
пробок нема, бензин по 17 грн - це просто щастя! Я за 20-25 хв добираюсь з кінця Києва в інший кінець спалюючи при цьому бензину на 5 грн))
У Черкаси мотався позавчора, ги-ги, квиток на автобус 220 грн в одну с торону а на своєму авто за 200 грн до\деш тільки зручніше.
Кірюхо, досить ховатися за карантином, іди працюй і не скули!
показать весь комментарий
04.05.2020 06:58 Ответить
иди в жопу, зелебобик. с поклонниками аромата хозяйской портянки не общаюсь, эти всегда всем довольны, работа у них такая.
кстати, ты пропагандируешь нарушение идиотских правил от твоей любимой власти.
показать весь комментарий
04.05.2020 07:03 Ответить
ти просто дуже неграмотний, трохи всиплю просвіту у твій запливший жиром мозок:
згідно постанови кабміну, мають право працювати магазини чи сервіси певного направлення, наприклад агромагазини і автосервіс. Так що мій автосервіс працює, і шиномонтаж, і автомийка і автомагазин. Пенсонал в масках і з антис ептиком. Крім автомийщика, Віталік і так постійно мокрий
аколи я приїжджаю до клієнта, я одягаю маску перед виходом з авто
в кишені антисептик, після любого контакту обробляю руки
любі речі куплені в магазині обробляю антисептиком, навіть пакет з хлібом
любу грошову здачу обробляю антисептиком
абсолютно любий контакт обробляю антисептиком
а маска потрібна бвльш для того, щоб не чіпати лице руками
так що Кірюхо, хто хоче - той найде можливість
а хто не хоче - той критикує (це народна увкраїнска приказка про тебе)
показать весь комментарий
04.05.2020 07:23 Ответить
деточка, ты не дотягиваешь до лахта-стайла в исполнении аутентичных кацапов. есть к чему стремиться...

я говорил про запрет прогуляться по бережочку. ты сказал - какие штрафы? было?
показать весь комментарий
04.05.2020 07:27 Ответить
іди прогуляся, скажеш ментам я дозволив
показать весь комментарий
04.05.2020 07:30 Ответить
это тянет ровно на рюмку искристого стекломоя. тримай.
показать весь комментарий
04.05.2020 07:33 Ответить
Так и сказать: мне один гребень разрешил?))
показать весь комментарий
04.05.2020 08:06 Ответить
Обещанный привет от клована. Зелепук называется.
показать весь комментарий
04.05.2020 06:33 Ответить
Наш суд самый справедливый суд в мире.
показать весь комментарий
04.05.2020 06:44 Ответить
до речі, може хто не знає, особисто мер Черкас абсолютно не проти карантину
більш того, він прихильник введення більш суворих обмежень
єдина його вимога - це карантин один і однаковий для всіх!
це толковий мужик, користується повагою черкащан, влада Черкас далека по ідеології від опзж чи песа
показать весь комментарий
04.05.2020 06:45 Ответить
Угу, прыхыльнык, по этому выступает за открытие всех магазинов и парихмахерских. В каком инкубаторе таких зебилов вылупляют?
показать весь комментарий
04.05.2020 08:28 Ответить
Бондаренко будущий президент, если не сдуется раньше времени и не пойдет на всякие соглашения и отступления.А если его еще и в буцигарню запритулят, то успех гарантирован.
показать весь комментарий
04.05.2020 08:46 Ответить
бред какой то
показать весь комментарий
04.05.2020 08:55 Ответить
Бондаренко гавно, в данном конкретном случае (по своим действиям) не отличается от козлов из лугандона .
показать весь комментарий
04.05.2020 09:40 Ответить
А где советские миллионеры миллиардеры Украины?Кучма,Звягильский и остальные Паханы придумайшие коррупцию с ВОРрупцией,а их выкормыши теперь борятся с ней.
показать весь комментарий
04.05.2020 06:49 Ответить
А как так получается интересно, когда представители в платьях от КГБ-ФСБ-РПЦ в Украине говорили что карантин, вирус это бред и ерунда люди приходите к нам, то в коментах кричали это диверсия, это зрада. А тут мер от партии Бабки Жули отменил карантин все начали хлопать и говорить молодец, с зебилами так и надо, А когда там народ начнёт болеть на кого вы гнев свой обрушите, я думаю опять на не лоха Зеленского, так как мера не приструнил бу га га га га
показать весь комментарий
04.05.2020 06:55 Ответить
так и есть, свиноботі повторяют завівание попов мацковских о бессмісленности карантина
одновременно ругая при єтом власть за большое количество больніх
єто питипроцентная суперіліта
показать весь комментарий
04.05.2020 07:02 Ответить
а что, у нас карантин есть? в твоем эпицентре любимом я что-то этого не заметил)))
показать весь комментарий
04.05.2020 08:09 Ответить
Мифы и Фейки чем отличаются от Правды?Легко,Песни Высоцкого под названием "Холера",1971 год.,только уже не Холера,а КоронавиRUS,и Притча о Правде и ЛЖИ,тоже Высоцкий.... Все в истории повторяется....
показать весь комментарий
04.05.2020 06:55 Ответить
Уставший ПРОЛЕТАЙрят чЛенина,Сралина будет любить Зелю еще 500 лет.
показать весь комментарий
04.05.2020 07:06 Ответить
Пролетариат-от слова "в пролете"
показать весь комментарий
04.05.2020 08:48 Ответить
73 % процентному стаду скоро придумают новую Мировую революцию Шариков с бутылкой водки,а Швондер его будет ловить за пьянство на берегу Днепра...
показать весь комментарий
04.05.2020 07:10 Ответить
Пусть смягчают меры и тогда закрываем полностью границу на въезд в Черкассы и выезд из них! Потому что там будет моря трупов и зараженных! Мне только интересно, что мэр этот готов нести ответственность за трупы, которых будет море по его вине. Срок за это ему впаять на ПЖ должны будут!
показать весь комментарий
04.05.2020 07:23 Ответить
тогда закрываем полностью границу на въезд в Черкассы и на выезд из них ..----

https://censor.net/user/463014, ты тот , кто принимает решения кому сдохнуть с голоду, закрыв границы, а кому жиреть , как эпицентрам ? Что ты и твоя семья кушали на завтрак сегодня, и на ужин вчера, , поведай, мил человек.
показать весь комментарий
04.05.2020 08:36 Ответить
А где вы видели сами своими глазами похороны дохляков от КоронвиРуса?
показать весь комментарий
04.05.2020 07:25 Ответить
вбей в гугл - видео погибших от коронавируса.

и тебе море ссылок на видео с трупами выдаст.
показать весь комментарий
04.05.2020 07:30 Ответить
Ты на фото?
Пом'якшення обмежувальних заходів у Черкасах оскаржують у суді, - ОДА - Цензор.НЕТ 1548
показать весь комментарий
04.05.2020 09:31 Ответить
На постановочных фото видели.
показать весь комментарий
04.05.2020 08:30 Ответить
За сутки в мире заразилось коронавирусом 80 тыс. чел. Эти мэры хотят по ходу увеличить это число.
показать весь комментарий
04.05.2020 07:29 Ответить
А членограй не заразил страну ?
показать весь комментарий
04.05.2020 09:12 Ответить
В Туркмении нет коронвируса и никто не сдох
показать весь комментарий
04.05.2020 07:30 Ответить
идиоты.. карантин не просто так ввели....что вы за люди?!!
показать весь комментарий
04.05.2020 07:37 Ответить
І в чому він виражається цей "карантин"?!
В тому що люди носять самошийні "маски" на підборіддях?! Чи в тому що руйнуються залишки української економіки і не більше того?
показать весь комментарий
04.05.2020 07:40 Ответить
мови нема, для економіки це фігово... але (можливо) лишились живими люди? як Вам така мотивація?
показать весь комментарий
04.05.2020 07:42 Ответить
В кішені гуляє вітер без всиляких припущеннь, а люди могли постраждати, а могли не постраждати. Кожен має відповідати сам за себе, та кожен має мати можливість заробити собі на життя.
показать весь комментарий
04.05.2020 07:57 Ответить
Выбрал бы ты себе другой ник, може, и провисел бы тут дольше, кацап.
показать весь комментарий
04.05.2020 08:00 Ответить
тсс. не пали меня))))
показать весь комментарий
04.05.2020 09:47 Ответить
ЭТО не карантин. Заразить страну, украсть все и вся и посадить людей под домашний арест а самому дерибанить страну.
показать весь комментарий
04.05.2020 09:14 Ответить
Та понятно что не просто так .... Эпицентру и другим зеленым мразям чтобы без конкурентов работать . Зеленая плесень наживается не только на крови но уже и на коронавирусе .
показать весь комментарий
04.05.2020 07:57 Ответить
Внук товарища Маузера , моя мать заболела туберкулезом, потому что жила в землянке после войны. В 14 лет у нее, когда она наклонялась, текла кровь из легких.Лечили ее так , как и сегодняшний минздрав. По горсти таблеток три раза в день, и очень скудное питание. Даже молока не было.( жили очень бедно ). Но тебе этого не понять, твои предки пайки получали и туберкулезом не хворали. Но в лечении туберкулеза, хорошее питание важнее таблеток . Так и лечении любой другой хвори. Для хорошего иммунитета необходимо хорошее питание. Тот же крепкий куриный бульон при гриппе принесет больше пользы, чем антибиотики. А к чему ты призываешь людей? Сидеть голодными, неопределенное время, и терять последние остатки иммунитета, пока вы через эпицентры прибыль получаете? Заплатите людям за сидение в карантине, и половина вопросов снимется.
показать весь комментарий
04.05.2020 08:49 Ответить
шикарный спич..только маленькое уточнение.. мы пайки не получали и к разномастной гб-шной сволочи не имели отновешия! просто ник такой...а насчёт "заплатите людям" так я и сейчас плачу налоги что бы было что платить...или вы думаете что это платит дядя Вова или дядя Петя?
показать весь комментарий
04.05.2020 09:43 Ответить
А где ты работаешь , внук товарища Маузера? Что у тебя есть с чего платить налоги.
* Ваше время, товарищ Маузер * --это ведь про твоего прадедушку стишата сложены, а ты от него сейчас отрекся. Хочется ведь перестрелять голодных противников карантина, сознайся )))
показать весь комментарий
04.05.2020 09:54 Ответить
где работаю? на швейной фабрике, шьём маски и защитные костюмы. иногда отправляем в детские дома и больницы. а так то , да, стреляем, вешаем и пытаем))
показать весь комментарий
04.05.2020 09:58 Ответить
Дістали виродки вже своїм "карантином"!!!
Масками люди не забезпечені, лікарі - також. Навіть парацетамолу в аптеках немає.
Зате відмінили рух приміського та міжміського транспорту. Як людям їздити на роботу?!
Це при тому що гастарбайтерів спокійно відправляють за кордон і завозять звідтіль.
Таке враження що мета цього карантину - знищення залишків української економіки і все.

Нині правління Зеленського нічим вже не відрізняється від правління маріонеточного режиму кровавого бариги.
показать весь комментарий
04.05.2020 07:38 Ответить
Да! Это свифтовская проблема тупоконечных и остроконечных.
показать весь комментарий
04.05.2020 07:49 Ответить
Овоч, ти?
показать весь комментарий
04.05.2020 08:01 Ответить
и что самое смешное, это зебилы тебе и сказали что Порох - кровавый барыга)))
показать весь комментарий
04.05.2020 08:07 Ответить
Ватный рашистский длбб,что за хрень ************ ты несешь про *марионеточный режим кровавого барыги*?
показать весь комментарий
04.05.2020 09:18 Ответить
Кастрюлькоголовим петюнцям цього не зрозуміти. Тому - не напружуйся даремно.
показать весь комментарий
04.05.2020 09:51 Ответить
ватный рашистский длбб,я таких как ты посылаю туда откуда они пришли в этот мир, предварительно грохнувшись головкой о совковую плитку роддома
показать весь комментарий
04.05.2020 18:41 Ответить
Одне не зрозуміло - навіщо ж ти б'єшся головою об плитку? Чи це нині така фішка у кастрюлєголових?
показать весь комментарий
05.05.2020 07:28 Ответить
прЮфет,рашкотварь, так ты оказывается родом из Пицунды , результат совкового эксперимента по скрещиванию шимпанзе с человеком . И как тебе с этим живется,видно ,что эксперимент крайне неудачный
показать весь комментарий
08.05.2020 09:53 Ответить
Читай - Черкасская областная администрация подала в суд на коронавирус, шо не подчиняется законам.
показать весь комментарий
04.05.2020 07:46 Ответить
Як казав один знайомий міністр,вся ця ваша юрідістіка до сраки,рішення суду ми виконувати не будемо.
показать весь комментарий
04.05.2020 08:29 Ответить
Доводы сторон это всегда интересно и суд присяжных из Черкас . Это все так просто. Но баранам говорят это не вашего ума дело куда мы скажем в ту сторону и побежите и когда блеять надо тоже скажем. Но барановирусные думают что о них заботятся, ага как вуйко с полонин о своих овцах,куда ж ему без них.
показать весь комментарий
04.05.2020 08:44 Ответить
Как это членограй не додумался ВСУ на карантин посадить ? Сразу бы задания х......ла все выполнил.
показать весь комментарий
04.05.2020 09:19 Ответить
Законность постановления КМ о карантине, под большим юридическим вопросом, так как это должна была сделать ВР. И если в суде будет судья "законник" то ничего Бондаренко не будет. НО у нас часто и густо каждый дро-ит как сам хочет и закон здесь не помеха. А вот если после окажется что это не коронавирус, а херня на посном масле и весь этот шум пойдёт прахом - какое лицо будет у власти?
показать весь комментарий
04.05.2020 10:06 Ответить
Страница 2 из 2
 
 