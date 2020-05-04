Смягчение ограничительных мер в Черкассах обжалуют в суде, - ОГА
Черкасская областная государственная администрация подготовила иск в Черкасский окружной админсуд.
В заявлении говорится об отмене решения Черкасского горисполкома по ослаблению карантина на территории города как противоречащего решению КМУ № 211 от 11.03.2020, постановлению № 14 от 27.04.2020 и протоколу № 21 региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций от 30.04.2020 (ч. 1 ст. 325 УК Украины), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОГА.
Также облгосадминистрация подала заявление о приостановлении действия решения Черкасского горисполкома до рассмотрения дела по существу, "чтобы не допустить распространения COVID-19 и обезопасить граждан".
Напомним, власти Черкасс в связи с многочисленными обращениями бизнесменов с 1 мая смягчают карантин для части предпринимателей города. В городе разрешат работать непродовольственным магазинам, ремонтным мастерским, парикмахерским, рынкам и летним площадкам ресторанов.
Решение местных властей Бондаренко объяснил восстановлением социальной справедливости путем разгрузки больших магазинов.
Министр здравоохранения Степанов заявил, что решение горсовета Черкасс может привести к катастрофе.
Министр внутренних дел Аваков призвал Бондаренко "прекратить рисковать жизнью и здоровью людей ради политических игр" и пообещал, что реакция будет жесткой.
Нацполиция начала уголовное производство из-за ослабления карантина в Черкассах. Членам исполкома горсовета вручили повестки к следователю.
Мэр Анатолий Бондаренко записал видеообращение, в котором заявил, что не боится полиции.
Президент Владимир Зеленский в обращении к украинцам передал мэру Черкасс "пламенный привет" от себя лично, МВД и СБУ, и предупредил его о "соответствующих юридических последствиях".
адле схоже дійсно не розумієш елементврних речей
а я кажу, що цей позов (якщо ще він буде) - то не більшле, ніж голосний пердіж у публічному місці
які штрафи? я кожен день мотаюсь по клієнтах і постачальниках, крім цього працює автокомплекс, де магазин з моїм товаром, на вулицях чимало людей і машин
пробок нема, бензин по 17 грн - це просто щастя! Я за 20-25 хв добираюсь з кінця Києва в інший кінець спалюючи при цьому бензину на 5 грн))
У Черкаси мотався позавчора, ги-ги, квиток на автобус 220 грн в одну с торону а на своєму авто за 200 грн до\деш тільки зручніше.
Кірюхо, досить ховатися за карантином, іди працюй і не скули!
кстати, ты пропагандируешь нарушение идиотских правил от твоей любимой власти.
згідно постанови кабміну, мають право працювати магазини чи сервіси певного направлення, наприклад агромагазини і автосервіс. Так що мій автосервіс працює, і шиномонтаж, і автомийка і автомагазин. Пенсонал в масках і з антис ептиком. Крім автомийщика, Віталік і так постійно мокрий
аколи я приїжджаю до клієнта, я одягаю маску перед виходом з авто
в кишені антисептик, після любого контакту обробляю руки
любі речі куплені в магазині обробляю антисептиком, навіть пакет з хлібом
любу грошову здачу обробляю антисептиком
абсолютно любий контакт обробляю антисептиком
а маска потрібна бвльш для того, щоб не чіпати лице руками
так що Кірюхо, хто хоче - той найде можливість
а хто не хоче - той критикує (це народна увкраїнска приказка про тебе)
я говорил про запрет прогуляться по бережочку. ты сказал - какие штрафы? было?
більш того, він прихильник введення більш суворих обмежень
єдина його вимога - це карантин один і однаковий для всіх!
це толковий мужик, користується повагою черкащан, влада Черкас далека по ідеології від опзж чи песа
одновременно ругая при єтом власть за большое количество больніх
єто питипроцентная суперіліта
https://censor.net/user/463014, ты тот , кто принимает решения кому сдохнуть с голоду, закрыв границы, а кому жиреть , как эпицентрам ? Что ты и твоя семья кушали на завтрак сегодня, и на ужин вчера, , поведай, мил человек.
и тебе море ссылок на видео с трупами выдаст.
В тому що люди носять самошийні "маски" на підборіддях?! Чи в тому що руйнуються залишки української економіки і не більше того?
* Ваше время, товарищ Маузер * --это ведь про твоего прадедушку стишата сложены, а ты от него сейчас отрекся. Хочется ведь перестрелять голодных противников карантина, сознайся )))
Масками люди не забезпечені, лікарі - також. Навіть парацетамолу в аптеках немає.
Зате відмінили рух приміського та міжміського транспорту. Як людям їздити на роботу?!
Це при тому що гастарбайтерів спокійно відправляють за кордон і завозять звідтіль.
Таке враження що мета цього карантину - знищення залишків української економіки і все.
Нині правління Зеленського нічим вже не відрізняється від правління маріонеточного режиму кровавого бариги.