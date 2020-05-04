УКР
Пом'якшення обмежувальних заходів у Черкасах оскаржують у суді, - ОДА

Пом'якшення обмежувальних заходів у Черкасах оскаржують у суді, - ОДА

Черкаська обласна державна адміністрація підготувала позов до Черкаського окружного адмінсуду.

У заяві йдеться про скасування рішення Черкаського міськвиконкому щодо ослаблення карантину на території міста як такого, що суперечить рішенню КМУ № 211 від 11.03.2020, постановіою № 14 від 27.04.2020 та протоколу № 21 регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 30.04. 2020 (ч. 1 ст. 325 КК України), повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОДА.

Також облдержадміністрація подала заяву про призупинення дії рішення Черкаського міськвиконкому до розгляду справи по суті, "щоб не допустити поширення COVID-19 і убезпечити громадян".

Також читайте: Позицію мера Черкас Бондаренка не підтримую як фахівець, скасовувати карантинні обмеження передчасно, - головний санітарний лікар області Кравченко

Як повідомлялося, влада Черкас у зв'язку з численними зверненнями бізнесменів із 1 травня пом'якшує карантин для частини підприємців міста. У місті дозволять працювати непродовольчим магазинам, ремонтним майстерням, перукарням, ринкам і літнім майданчикам ресторанів.

Рішення місцевої влади Бондаренко пояснив відновленням соціальної справедливості шляхом розвантаження великих магазинів.

Міністр охорони здоров'я Степанов заявив, що рішення міськради Черкас може призвести до катастрофи.

Читайте також: Мер Черкас Бондаренко опублікував погрози від першого заступника голови ОП Трофімова: "Завтра можете опинитися під картатою ковдрою, якщо свої таланти не заспокоїте"

Міністр внутрішніх справ Аваков закликав Бондаренка "припинити ризикувати життям і здоров'ям людей заради політичних ігор" і пообіцяв, що реакція буде жорсткою.

Нацполіція відкрила кримінальне провадження через ослаблення карантину в Черкасах. Членам виконкому міськради вручили повістки до слідчого.

Мэр Анатолий Бондаренко записал видеообращение, в котором заявил, что не боится полиции.

Президент Владимир Зеленский в обращении к украинцам передал мэру Черкасс "пламенный привет" от себя лично, МВД и СБУ, и предупредил его о "соответствующих юридических последствиях".

Мер Анатолій Бондаренко записав відеозвернення, в якому заявив, що не боїться поліції.

Президент Володимир Зеленський у зверненні до українців передав меру Черкас "полум'яний привіт" від себе особисто, МВС і СБУ, і попередив його про "відповідні юридичні наслідки".

+32
Потому что мэр послал Зеуйло публично.
показати весь коментар
04.05.2020 02:08 Відповісти
+31
Чего ЗЕбилы именно к Черкасам прицепились? Эти меры уже многие мэры и горда смягчили, чего к ним не прицепились??
показати весь коментар
04.05.2020 02:06 Відповісти
+31
И все сразу поняли, что король-то голый
показати весь коментар
04.05.2020 02:54 Відповісти
Не Черкаси,а Черкаська обласна державна адміністрація. Підсказати,хто голів призначає? Хоча ти напевно знаєш,але навмисно перекручуєш. Зебіли-ви такі зебіли.
показати весь коментар
04.05.2020 06:26 Відповісти
і? суд постановить розстріляти? чи ти не розумієш, що офіційний карантин закінчиться набагато раніше, ніж суд почне попередні підготовчі слухання????
адле схоже дійсно не розумієш елементврних речей
показати весь коментар
04.05.2020 06:35 Відповісти
Тю,б@я. Я подаю в суд,чи шо? Йди-поясни це своїм зеленим братам по розуму.)
показати весь коментар
04.05.2020 06:39 Відповісти
якщо и й досі не зрозумів, то пояснюю: трожи вище стадо свиней верещить про цей суд - це жорстока тотальна фашистська помста мстивої жахливої жорстокої коивавої зе-влади
а я кажу, що цей позов (якщо ще він буде) - то не більшле, ніж голосний пердіж у публічному місці
показати весь коментар
04.05.2020 06:50 Відповісти
Якщо й досі не зрозумів то ще раз питаю- так навіщо зелики голосно пердять в публічному місці? Хоча питання риторичне. Це відбувається вже рік.
показати весь коментар
04.05.2020 07:34 Відповісти
ЗЕбилизм лечится только гильйотиной.
показати весь коментар
04.05.2020 09:53 Відповісти
Патамучта, зебилоид ты тупорылый, в отношении мэра дело по этому факту завели
показати весь коментар
04.05.2020 08:02 Відповісти
https://tsn.ua/coronavirus/u-kitayi-zafiksuvali-sche-tri-vipadki-koronavirusu-todi-yak-**********-bez-simptomiv-u-chotiri-razi-bilshe-1539726.html У Китаї зафіксували ще три випадки коронавірусу, тоді як пацієнтів без симптомів у чотири рази більше - Коронавірус - TCH.ua
показати весь коментар
04.05.2020 05:49 Відповісти
Какой ни есть, но суд, а не "пламенный привет" с "нянями-полициянтами".
показати весь коментар
04.05.2020 05:56 Відповісти
Ну не на подвал же.
показати весь коментар
04.05.2020 09:21 Відповісти
Бондпренко использует методологию и спичи Зеленского годичной давности,Хайп называется...,чувак поймал краж весьма талантливо кстати...,я часто тоже полльзуюсь методологией Тамбовского волка из 95 квартала...
показати весь коментар
04.05.2020 06:06 Відповісти
Завтра Бондаренко скажет Черкассчане,давайте их зробим разом...,без эпохи Карантина и эпохи бедности....
показати весь коментар
04.05.2020 06:13 Відповісти
А что,!!??...звучит... Эпоха Каранита Зеленского,сегодня день №56 Хлеб колбасы купили? Чай попили? Пошли на Пруд рыбу ловить, или на Днепр...
показати весь коментар
04.05.2020 06:17 Відповісти
не очень всё это лезет в глотку. и прогулка по бережочку с перспективой штрафика тоже не в кайф.
показати весь коментар
04.05.2020 06:48 Відповісти
ти шукаєш виправдання у карантині (у владі, у погоді, у обставинах і т.д.) своїм невдачам і своїй бідності
які штрафи? я кожен день мотаюсь по клієнтах і постачальниках, крім цього працює автокомплекс, де магазин з моїм товаром, на вулицях чимало людей і машин
пробок нема, бензин по 17 грн - це просто щастя! Я за 20-25 хв добираюсь з кінця Києва в інший кінець спалюючи при цьому бензину на 5 грн))
У Черкаси мотався позавчора, ги-ги, квиток на автобус 220 грн в одну с торону а на своєму авто за 200 грн до\деш тільки зручніше.
Кірюхо, досить ховатися за карантином, іди працюй і не скули!
показати весь коментар
04.05.2020 06:58 Відповісти
иди в жопу, зелебобик. с поклонниками аромата хозяйской портянки не общаюсь, эти всегда всем довольны, работа у них такая.
кстати, ты пропагандируешь нарушение идиотских правил от твоей любимой власти.
показати весь коментар
04.05.2020 07:03 Відповісти
ти просто дуже неграмотний, трохи всиплю просвіту у твій запливший жиром мозок:
згідно постанови кабміну, мають право працювати магазини чи сервіси певного направлення, наприклад агромагазини і автосервіс. Так що мій автосервіс працює, і шиномонтаж, і автомийка і автомагазин. Пенсонал в масках і з антис ептиком. Крім автомийщика, Віталік і так постійно мокрий
аколи я приїжджаю до клієнта, я одягаю маску перед виходом з авто
в кишені антисептик, після любого контакту обробляю руки
любі речі куплені в магазині обробляю антисептиком, навіть пакет з хлібом
любу грошову здачу обробляю антисептиком
абсолютно любий контакт обробляю антисептиком
а маска потрібна бвльш для того, щоб не чіпати лице руками
так що Кірюхо, хто хоче - той найде можливість
а хто не хоче - той критикує (це народна увкраїнска приказка про тебе)
показати весь коментар
04.05.2020 07:23 Відповісти
деточка, ты не дотягиваешь до лахта-стайла в исполнении аутентичных кацапов. есть к чему стремиться...

я говорил про запрет прогуляться по бережочку. ты сказал - какие штрафы? было?
показати весь коментар
04.05.2020 07:27 Відповісти
іди прогуляся, скажеш ментам я дозволив
показати весь коментар
04.05.2020 07:30 Відповісти
это тянет ровно на рюмку искристого стекломоя. тримай.
показати весь коментар
04.05.2020 07:33 Відповісти
Так и сказать: мне один гребень разрешил?))
показати весь коментар
04.05.2020 08:06 Відповісти
Обещанный привет от клована. Зелепук называется.
показати весь коментар
04.05.2020 06:33 Відповісти
Наш суд самый справедливый суд в мире.
показати весь коментар
04.05.2020 06:44 Відповісти
до речі, може хто не знає, особисто мер Черкас абсолютно не проти карантину
більш того, він прихильник введення більш суворих обмежень
єдина його вимога - це карантин один і однаковий для всіх!
це толковий мужик, користується повагою черкащан, влада Черкас далека по ідеології від опзж чи песа
показати весь коментар
04.05.2020 06:45 Відповісти
Угу, прыхыльнык, по этому выступает за открытие всех магазинов и парихмахерских. В каком инкубаторе таких зебилов вылупляют?
показати весь коментар
04.05.2020 08:28 Відповісти
Бондаренко будущий президент, если не сдуется раньше времени и не пойдет на всякие соглашения и отступления.А если его еще и в буцигарню запритулят, то успех гарантирован.
показати весь коментар
04.05.2020 08:46 Відповісти
бред какой то
показати весь коментар
04.05.2020 08:55 Відповісти
Бондаренко гавно, в данном конкретном случае (по своим действиям) не отличается от козлов из лугандона .
показати весь коментар
04.05.2020 09:40 Відповісти
А где советские миллионеры миллиардеры Украины?Кучма,Звягильский и остальные Паханы придумайшие коррупцию с ВОРрупцией,а их выкормыши теперь борятся с ней.
показати весь коментар
04.05.2020 06:49 Відповісти
А как так получается интересно, когда представители в платьях от КГБ-ФСБ-РПЦ в Украине говорили что карантин, вирус это бред и ерунда люди приходите к нам, то в коментах кричали это диверсия, это зрада. А тут мер от партии Бабки Жули отменил карантин все начали хлопать и говорить молодец, с зебилами так и надо, А когда там народ начнёт болеть на кого вы гнев свой обрушите, я думаю опять на не лоха Зеленского, так как мера не приструнил бу га га га га
показати весь коментар
04.05.2020 06:55 Відповісти
так и есть, свиноботі повторяют завівание попов мацковских о бессмісленности карантина
одновременно ругая при єтом власть за большое количество больніх
єто питипроцентная суперіліта
показати весь коментар
04.05.2020 07:02 Відповісти
а что, у нас карантин есть? в твоем эпицентре любимом я что-то этого не заметил)))
показати весь коментар
04.05.2020 08:09 Відповісти
Мифы и Фейки чем отличаются от Правды?Легко,Песни Высоцкого под названием "Холера",1971 год.,только уже не Холера,а КоронавиRUS,и Притча о Правде и ЛЖИ,тоже Высоцкий.... Все в истории повторяется....
показати весь коментар
04.05.2020 06:55 Відповісти
Уставший ПРОЛЕТАЙрят чЛенина,Сралина будет любить Зелю еще 500 лет.
показати весь коментар
04.05.2020 07:06 Відповісти
Пролетариат-от слова "в пролете"
показати весь коментар
04.05.2020 08:48 Відповісти
73 % процентному стаду скоро придумают новую Мировую революцию Шариков с бутылкой водки,а Швондер его будет ловить за пьянство на берегу Днепра...
показати весь коментар
04.05.2020 07:10 Відповісти
Пусть смягчают меры и тогда закрываем полностью границу на въезд в Черкассы и выезд из них! Потому что там будет моря трупов и зараженных! Мне только интересно, что мэр этот готов нести ответственность за трупы, которых будет море по его вине. Срок за это ему впаять на ПЖ должны будут!
показати весь коментар
04.05.2020 07:23 Відповісти
тогда закрываем полностью границу на въезд в Черкассы и на выезд из них ..----

https://censor.net/user/463014, ты тот , кто принимает решения кому сдохнуть с голоду, закрыв границы, а кому жиреть , как эпицентрам ? Что ты и твоя семья кушали на завтрак сегодня, и на ужин вчера, , поведай, мил человек.
показати весь коментар
04.05.2020 08:36 Відповісти
А где вы видели сами своими глазами похороны дохляков от КоронвиРуса?
показати весь коментар
04.05.2020 07:25 Відповісти
вбей в гугл - видео погибших от коронавируса.

и тебе море ссылок на видео с трупами выдаст.
показати весь коментар
04.05.2020 07:30 Відповісти
Ты на фото?
Пом'якшення обмежувальних заходів у Черкасах оскаржують у суді, - ОДА - Цензор.НЕТ 1548
показати весь коментар
04.05.2020 09:31 Відповісти
На постановочных фото видели.
показати весь коментар
04.05.2020 08:30 Відповісти
За сутки в мире заразилось коронавирусом 80 тыс. чел. Эти мэры хотят по ходу увеличить это число.
показати весь коментар
04.05.2020 07:29 Відповісти
А членограй не заразил страну ?
показати весь коментар
04.05.2020 09:12 Відповісти
В Туркмении нет коронвируса и никто не сдох
показати весь коментар
04.05.2020 07:30 Відповісти
идиоты.. карантин не просто так ввели....что вы за люди?!!
показати весь коментар
04.05.2020 07:37 Відповісти
І в чому він виражається цей "карантин"?!
В тому що люди носять самошийні "маски" на підборіддях?! Чи в тому що руйнуються залишки української економіки і не більше того?
показати весь коментар
04.05.2020 07:40 Відповісти
мови нема, для економіки це фігово... але (можливо) лишились живими люди? як Вам така мотивація?
показати весь коментар
04.05.2020 07:42 Відповісти
В кішені гуляє вітер без всиляких припущеннь, а люди могли постраждати, а могли не постраждати. Кожен має відповідати сам за себе, та кожен має мати можливість заробити собі на життя.
показати весь коментар
04.05.2020 07:57 Відповісти
Выбрал бы ты себе другой ник, може, и провисел бы тут дольше, кацап.
показати весь коментар
04.05.2020 08:00 Відповісти
тсс. не пали меня))))
показати весь коментар
04.05.2020 09:47 Відповісти
ЭТО не карантин. Заразить страну, украсть все и вся и посадить людей под домашний арест а самому дерибанить страну.
показати весь коментар
04.05.2020 09:14 Відповісти
Та понятно что не просто так .... Эпицентру и другим зеленым мразям чтобы без конкурентов работать . Зеленая плесень наживается не только на крови но уже и на коронавирусе .
показати весь коментар
04.05.2020 07:57 Відповісти
Внук товарища Маузера , моя мать заболела туберкулезом, потому что жила в землянке после войны. В 14 лет у нее, когда она наклонялась, текла кровь из легких.Лечили ее так , как и сегодняшний минздрав. По горсти таблеток три раза в день, и очень скудное питание. Даже молока не было.( жили очень бедно ). Но тебе этого не понять, твои предки пайки получали и туберкулезом не хворали. Но в лечении туберкулеза, хорошее питание важнее таблеток . Так и лечении любой другой хвори. Для хорошего иммунитета необходимо хорошее питание. Тот же крепкий куриный бульон при гриппе принесет больше пользы, чем антибиотики. А к чему ты призываешь людей? Сидеть голодными, неопределенное время, и терять последние остатки иммунитета, пока вы через эпицентры прибыль получаете? Заплатите людям за сидение в карантине, и половина вопросов снимется.
показати весь коментар
04.05.2020 08:49 Відповісти
шикарный спич..только маленькое уточнение.. мы пайки не получали и к разномастной гб-шной сволочи не имели отновешия! просто ник такой...а насчёт "заплатите людям" так я и сейчас плачу налоги что бы было что платить...или вы думаете что это платит дядя Вова или дядя Петя?
показати весь коментар
04.05.2020 09:43 Відповісти
А где ты работаешь , внук товарища Маузера? Что у тебя есть с чего платить налоги.
* Ваше время, товарищ Маузер * --это ведь про твоего прадедушку стишата сложены, а ты от него сейчас отрекся. Хочется ведь перестрелять голодных противников карантина, сознайся )))
показати весь коментар
04.05.2020 09:54 Відповісти
где работаю? на швейной фабрике, шьём маски и защитные костюмы. иногда отправляем в детские дома и больницы. а так то , да, стреляем, вешаем и пытаем))
показати весь коментар
04.05.2020 09:58 Відповісти
Дістали виродки вже своїм "карантином"!!!
Масками люди не забезпечені, лікарі - також. Навіть парацетамолу в аптеках немає.
Зате відмінили рух приміського та міжміського транспорту. Як людям їздити на роботу?!
Це при тому що гастарбайтерів спокійно відправляють за кордон і завозять звідтіль.
Таке враження що мета цього карантину - знищення залишків української економіки і все.

Нині правління Зеленського нічим вже не відрізняється від правління маріонеточного режиму кровавого бариги.
показати весь коментар
04.05.2020 07:38 Відповісти
Да! Это свифтовская проблема тупоконечных и остроконечных.
показати весь коментар
04.05.2020 07:49 Відповісти
Овоч, ти?
показати весь коментар
04.05.2020 08:01 Відповісти
и что самое смешное, это зебилы тебе и сказали что Порох - кровавый барыга)))
показати весь коментар
04.05.2020 08:07 Відповісти
Ватный рашистский длбб,что за хрень ************ ты несешь про *марионеточный режим кровавого барыги*?
показати весь коментар
04.05.2020 09:18 Відповісти
Кастрюлькоголовим петюнцям цього не зрозуміти. Тому - не напружуйся даремно.
показати весь коментар
04.05.2020 09:51 Відповісти
ватный рашистский длбб,я таких как ты посылаю туда откуда они пришли в этот мир, предварительно грохнувшись головкой о совковую плитку роддома
показати весь коментар
04.05.2020 18:41 Відповісти
Одне не зрозуміло - навіщо ж ти б'єшся головою об плитку? Чи це нині така фішка у кастрюлєголових?
показати весь коментар
05.05.2020 07:28 Відповісти
прЮфет,рашкотварь, так ты оказывается родом из Пицунды , результат совкового эксперимента по скрещиванию шимпанзе с человеком . И как тебе с этим живется,видно ,что эксперимент крайне неудачный
показати весь коментар
08.05.2020 09:53 Відповісти
Читай - Черкасская областная администрация подала в суд на коронавирус, шо не подчиняется законам.
показати весь коментар
04.05.2020 07:46 Відповісти
Як казав один знайомий міністр,вся ця ваша юрідістіка до сраки,рішення суду ми виконувати не будемо.
показати весь коментар
04.05.2020 08:29 Відповісти
Доводы сторон это всегда интересно и суд присяжных из Черкас . Это все так просто. Но баранам говорят это не вашего ума дело куда мы скажем в ту сторону и побежите и когда блеять надо тоже скажем. Но барановирусные думают что о них заботятся, ага как вуйко с полонин о своих овцах,куда ж ему без них.
показати весь коментар
04.05.2020 08:44 Відповісти
Как это членограй не додумался ВСУ на карантин посадить ? Сразу бы задания х......ла все выполнил.
показати весь коментар
04.05.2020 09:19 Відповісти
Законность постановления КМ о карантине, под большим юридическим вопросом, так как это должна была сделать ВР. И если в суде будет судья "законник" то ничего Бондаренко не будет. НО у нас часто и густо каждый дро-ит как сам хочет и закон здесь не помеха. А вот если после окажется что это не коронавирус, а херня на посном масле и весь этот шум пойдёт прахом - какое лицо будет у власти?
показати весь коментар
04.05.2020 10:06 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 