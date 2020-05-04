Пом'якшення обмежувальних заходів у Черкасах оскаржують у суді, - ОДА
Черкаська обласна державна адміністрація підготувала позов до Черкаського окружного адмінсуду.
У заяві йдеться про скасування рішення Черкаського міськвиконкому щодо ослаблення карантину на території міста як такого, що суперечить рішенню КМУ № 211 від 11.03.2020, постановіою № 14 від 27.04.2020 та протоколу № 21 регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 30.04. 2020 (ч. 1 ст. 325 КК України), повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОДА.
Також облдержадміністрація подала заяву про призупинення дії рішення Черкаського міськвиконкому до розгляду справи по суті, "щоб не допустити поширення COVID-19 і убезпечити громадян".
Як повідомлялося, влада Черкас у зв'язку з численними зверненнями бізнесменів із 1 травня пом'якшує карантин для частини підприємців міста. У місті дозволять працювати непродовольчим магазинам, ремонтним майстерням, перукарням, ринкам і літнім майданчикам ресторанів.
Рішення місцевої влади Бондаренко пояснив відновленням соціальної справедливості шляхом розвантаження великих магазинів.
Міністр охорони здоров'я Степанов заявив, що рішення міськради Черкас може призвести до катастрофи.
Міністр внутрішніх справ Аваков закликав Бондаренка "припинити ризикувати життям і здоров'ям людей заради політичних ігор" і пообіцяв, що реакція буде жорсткою.
Нацполіція відкрила кримінальне провадження через ослаблення карантину в Черкасах. Членам виконкому міськради вручили повістки до слідчого.
Мер Анатолій Бондаренко записав відеозвернення, в якому заявив, що не боїться поліції.
Президент Володимир Зеленський у зверненні до українців передав меру Черкас "полум'яний привіт" від себе особисто, МВС і СБУ, і попередив його про "відповідні юридичні наслідки".
адле схоже дійсно не розумієш елементврних речей
а я кажу, що цей позов (якщо ще він буде) - то не більшле, ніж голосний пердіж у публічному місці
які штрафи? я кожен день мотаюсь по клієнтах і постачальниках, крім цього працює автокомплекс, де магазин з моїм товаром, на вулицях чимало людей і машин
пробок нема, бензин по 17 грн - це просто щастя! Я за 20-25 хв добираюсь з кінця Києва в інший кінець спалюючи при цьому бензину на 5 грн))
У Черкаси мотався позавчора, ги-ги, квиток на автобус 220 грн в одну с торону а на своєму авто за 200 грн до\деш тільки зручніше.
Кірюхо, досить ховатися за карантином, іди працюй і не скули!
кстати, ты пропагандируешь нарушение идиотских правил от твоей любимой власти.
згідно постанови кабміну, мають право працювати магазини чи сервіси певного направлення, наприклад агромагазини і автосервіс. Так що мій автосервіс працює, і шиномонтаж, і автомийка і автомагазин. Пенсонал в масках і з антис ептиком. Крім автомийщика, Віталік і так постійно мокрий
аколи я приїжджаю до клієнта, я одягаю маску перед виходом з авто
в кишені антисептик, після любого контакту обробляю руки
любі речі куплені в магазині обробляю антисептиком, навіть пакет з хлібом
любу грошову здачу обробляю антисептиком
абсолютно любий контакт обробляю антисептиком
а маска потрібна бвльш для того, щоб не чіпати лице руками
так що Кірюхо, хто хоче - той найде можливість
а хто не хоче - той критикує (це народна увкраїнска приказка про тебе)
я говорил про запрет прогуляться по бережочку. ты сказал - какие штрафы? было?
більш того, він прихильник введення більш суворих обмежень
єдина його вимога - це карантин один і однаковий для всіх!
це толковий мужик, користується повагою черкащан, влада Черкас далека по ідеології від опзж чи песа
одновременно ругая при єтом власть за большое количество больніх
єто питипроцентная суперіліта
https://censor.net/user/463014, ты тот , кто принимает решения кому сдохнуть с голоду, закрыв границы, а кому жиреть , как эпицентрам ? Что ты и твоя семья кушали на завтрак сегодня, и на ужин вчера, , поведай, мил человек.
и тебе море ссылок на видео с трупами выдаст.
В тому що люди носять самошийні "маски" на підборіддях?! Чи в тому що руйнуються залишки української економіки і не більше того?
* Ваше время, товарищ Маузер * --это ведь про твоего прадедушку стишата сложены, а ты от него сейчас отрекся. Хочется ведь перестрелять голодных противников карантина, сознайся )))
Масками люди не забезпечені, лікарі - також. Навіть парацетамолу в аптеках немає.
Зате відмінили рух приміського та міжміського транспорту. Як людям їздити на роботу?!
Це при тому що гастарбайтерів спокійно відправляють за кордон і завозять звідтіль.
Таке враження що мета цього карантину - знищення залишків української економіки і все.
Нині правління Зеленського нічим вже не відрізняється від правління маріонеточного режиму кровавого бариги.