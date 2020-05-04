Пом'якшення обмежувальних заходів у Черкасах оскаржують у суді, - ОДА

Черкаська обласна державна адміністрація підготувала позов до Черкаського окружного адмінсуду.

У заяві йдеться про скасування рішення Черкаського міськвиконкому щодо ослаблення карантину на території міста як такого, що суперечить рішенню КМУ № 211 від 11.03.2020, постановіою № 14 від 27.04.2020 та протоколу № 21 регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 30.04. 2020 (ч. 1 ст. 325 КК України), повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОДА.

Також облдержадміністрація подала заяву про призупинення дії рішення Черкаського міськвиконкому до розгляду справи по суті, "щоб не допустити поширення COVID-19 і убезпечити громадян".

Також читайте: Позицію мера Черкас Бондаренка не підтримую як фахівець, скасовувати карантинні обмеження передчасно, - головний санітарний лікар області Кравченко

Як повідомлялося, влада Черкас у зв'язку з численними зверненнями бізнесменів із 1 травня пом'якшує карантин для частини підприємців міста. У місті дозволять працювати непродовольчим магазинам, ремонтним майстерням, перукарням, ринкам і літнім майданчикам ресторанів.

Рішення місцевої влади Бондаренко пояснив відновленням соціальної справедливості шляхом розвантаження великих магазинів.

Міністр охорони здоров'я Степанов заявив, що рішення міськради Черкас може призвести до катастрофи.

Читайте також: Мер Черкас Бондаренко опублікував погрози від першого заступника голови ОП Трофімова: "Завтра можете опинитися під картатою ковдрою, якщо свої таланти не заспокоїте"

Міністр внутрішніх справ Аваков закликав Бондаренка "припинити ризикувати життям і здоров'ям людей заради політичних ігор" і пообіцяв, що реакція буде жорсткою.

Нацполіція відкрила кримінальне провадження через ослаблення карантину в Черкасах. Членам виконкому міськради вручили повістки до слідчого.

Мэр Анатолий Бондаренко записал видеообращение, в котором заявил, что не боится полиции.

Президент Владимир Зеленский в обращении к украинцам передал мэру Черкасс "пламенный привет" от себя лично, МВД и СБУ, и предупредил его о "соответствующих юридических последствиях".

Мер Анатолій Бондаренко записав відеозвернення, в якому заявив, що не боїться поліції.

Президент Володимир Зеленський у зверненні до українців передав меру Черкас "полум'яний привіт" від себе особисто, МВС і СБУ, і попередив його про "відповідні юридичні наслідки".