Поліція почала кримінальне провадження через послаблення карантину в Черкасах
Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом ухвалення виконкомом Черкаської міськради рішення про послаблення карантинних обмежень у місті з 1 травня.
Про це повідомив сектор комунікації поліції Черкаської області, передає Цензор.НЕТ.
1 травня відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 325 Кримінального кодексу України (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам і масовим отруєння).
Поліція наголошує на необхідності дотримання вимог чинного законодавства та не здійснювати діяльність, яка, відповідно до Постанови Кабміну Міністрів України, наразі заборонена. Правоохоронці нагадали, що карантинні обмеження у випадку позитивної епідеміологічної ситуації почнуть послаблювати із 12 травня 2020 року, і робитиме це виключно уряд України за погодженням із головним державним санітарним лікарем України.
"З метою забезпечення виконання вимог чинного законодавства на території міста Черкаси поліцейські у складі мобільних груп проводитимуть превентивну роботу серед представників малого та середнього бізнесу, а у випадку ігнорування заборони та невиконання законних вимог - притягуватимуть порушників до адміністративної відповідальності за статтею 44-3 КУпАП", - наголошується в повідомленні.
Як пояснюється в пресрелізі, це рішення виконавчий комітет Черкаської міської ради ухвалив 30 квітня. "Зокрема, виходячи за рамки своїх повноважень, міськвиконком дозволив роботу перукарень, салонів краси, об’єктів спортивної інфраструктури, літніх майданчиків закладів ресторанного господарювання, магазинів з продажу непродовольчих товарів, електротоварів, меблів, книжкової продукції, ринків та ярмарків з продажу сільськогосподарські продукції та квітів, а також міських парків та скверів і розташованих на їхній території атракціонів", - зазначено в повідомленні.
Правоохоронці підкреслили, що це рішення виконкому суперечить постанові Кабінету міністрів України від 11 березня 2020 № 211 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2", але виконавчий комітет відмовився його скасувати.
Таким чином, керівництво міської ради зухвало ігнорує вимоги Уряду України та свідомо у період пандемії наражає на небезпеку містян і жителів області. І це при тому, що на Черкащині зафіксовано 296 випадків захворювання на коронавірус (6 – за добу), з них 112 – у місті Черкаси, дев’ять осіб загинуло (1 – за минулу добу).
Ха-ха-ха...
Карантин незаконный,указы по нему даже не ратифицировали и не внесли в Государственный реестр!Т.е. показали бумажку о написанном указе,но его не выносили на обсуждение и утверждение.А власти на местах синхронно повторили незаконные действия центральной власти в Киеве.Есть железные яйца сопротивляться системе?тогда посылайте всех нафик и работайте!Нет яиц?тогда терпите убытки или банкротитесь на радость большому бизнесу, подробности тут: https://www.facebook.com/salov.dmitrey/videos/1129936084032665/
Порохоботам на заметку.
Я правильно понял твой пост?
А по ресторанам, в которых он обедает, как у авакава расследования идут? А в парикмахерских и салонах красоты где он себе укладку и маникюры с педикюрами делает- что там у авакава? Все закрыты на карантин и оштрафованы?
А с спортзалами, в которые он ходит, у авакава как? Тоже закрыл и оштрафовал?!
Или у авакава все как с бурштыном и космолотами: «закрыл и побелил»?!
Здесь даже дети отправляются в школы.
Эта та, которая наркопритоны, казино и бордели крышует?
Эта та, которая убийства по пять лет скрывает, а явные с социально-общественным резонансом как у кожары элементарной баллистической и трассологическоц экспертизы по два месяца провести не могут?!
Это те щенки авакова, которые по году людей в сизо маринуют вопреки алиби и отсутствию хоть каких доказательств в причастности к преступлению?!
Эта та полиция, в которой 60% люстрированых у авакова спокойно по суду восстановилась с получением выплат и компенсаций?
Эта та полиция, в которой в замах министра на генеральских должностях 24 летние сексвайфы и персональные лизоблюды-пропагандоны состоят на довольствии?!
Я ничего не забыл! Ничего не попутал?,
Какие нормы и правила нарушил горсовет? После таких обвинений в цивилизованной стране сАбакова гнали бы сраной метлой, но у нас к сожалению ЗЕлендия.
Шмыгалей-Ермаков-Степановых никто не выбирал.
Может, его давно нет, как минимум в Украине.
В УПЦ МП требуют от СБУ закрыть черновицкую газету на карантин: "Архимандрит Никита пришел в редакцию и демонстративно кашлял на работников".
https://censor.net/news/3192842/v_upts_mp_trebuyut_ot_sbu_zakryt_chernovitskuyu_gazetu_na_karantin_arhimandrit_nikita_prishel_v_redaktsiyu
хотів зробити їм хоч щось добре. На 95% впевнений, що ніхто не підніме дупу з
диввна, коли "правоохоронці" прийдуть, щоб заарештувати вівцю, що відбилася від зеленого стада.
1) Кабмин - это орган исполнительной власти, а не законодательной, его постановления носят рекомендационный характер и не являются законами
2) 11 марта, когда якобы было принято постановление, не было заседания Кабмина
3) карантин не может ограничивать права и свободы граждан без оглашенного ЧП или ВП в соответствии с Конституцией Украины
любой нормативно-правовой акт, противоречащий Конституции Украины автоматически становится незаконным и необязательным к выполнению в соответствии с ст. 60 КУ
4) главный санитарный врач Ляшко не делал "подання" о необходимости оглашения карантина в Кабмин, как того требует законодательство
5) карантин, правило обсервации, как и правило ношения маски, имеет отношение лишь к больным людям, что явно видно по выраженным симптомам, либо доказано лабораторно
пока не доказано тестом, судом или другим способом факт болезни человека, ни Кабмин, ни полиция не имеет права считать его больным
на сегодня в судах Украины зарегистрировано более 10 исков о незаконности карантинапреступники будут наказаны!