Поліція почала кримінальне провадження через послаблення карантину в Черкасах

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом ухвалення виконкомом Черкаської міськради рішення про послаблення карантинних обмежень у місті з 1 травня.

Про це повідомив сектор комунікації поліції Черкаської області, передає Цензор.НЕТ.

1 травня відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 325 Кримінального кодексу України (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам і масовим отруєння).

Поліція наголошує на необхідності дотримання вимог чинного законодавства та не здійснювати діяльність, яка, відповідно до Постанови Кабміну Міністрів України, наразі заборонена. Правоохоронці нагадали, що карантинні обмеження у випадку позитивної епідеміологічної ситуації почнуть послаблювати із 12 травня 2020 року, і робитиме це виключно уряд України за погодженням із головним державним санітарним лікарем України.

"З метою забезпечення виконання вимог чинного законодавства на території міста Черкаси поліцейські у складі мобільних груп проводитимуть превентивну роботу серед представників малого та середнього бізнесу, а у випадку ігнорування заборони та невиконання законних вимог - притягуватимуть порушників до адміністративної відповідальності за статтею 44-3 КУпАП", - наголошується в повідомленні.

Як пояснюється в пресрелізі, це рішення виконавчий комітет Черкаської міської ради ухвалив 30 квітня. "Зокрема, виходячи за рамки своїх повноважень, міськвиконком дозволив роботу перукарень, салонів краси, об’єктів спортивної інфраструктури, літніх майданчиків закладів ресторанного господарювання, магазинів з продажу непродовольчих товарів, електротоварів, меблів, книжкової продукції, ринків та ярмарків з продажу сільськогосподарські продукції та квітів, а також міських парків та скверів і розташованих на їхній території атракціонів", - зазначено в повідомленні.

Правоохоронці підкреслили, що це рішення виконкому суперечить постанові Кабінету міністрів України від 11 березня 2020 № 211 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2", але виконавчий комітет відмовився його скасувати.

Таким чином, керівництво міської ради зухвало ігнорує вимоги Уряду України та свідомо у період пандемії наражає на небезпеку містян і жителів області. І це при тому, що на Черкащині зафіксовано 296 випадків захворювання на коронавірус (6 – за добу), з них 112 – у місті Черкаси, дев’ять осіб загинуло (1 – за минулу добу).