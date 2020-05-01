Полиция начала уголовное производство из-за ослабления карантина в Черкассах
Полиция открыла уголовное производство по факту принятия исполкомом Черкасского горсовета решения об ослаблении карантинных ограничений в городе с 1 мая.
Об этом сообщил сектор коммуникации полиции Черкасской области, передает Цензор.НЕТ.
1 мая сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 325 Уголовного кодекса Украины (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений).
Полиция подчеркивает необходимость соблюдения требований действующего законодательства и не совершать деятельность, которая, в соответствии с постановлением Кабмина министров Украины, пока запрещена. Правоохранители напомнили, что карантин в случае положительного эпидемиологической ситуации начнут ослаблять с 12 мая 2020 и будет делать это исключительно правительство Украины по согласованию с главным государственным санитарным врачом Украины.
"С целью обеспечения выполнения требований действующего законодательства на территории города Черкассы полицейские в составе мобильных групп будут проводить превентивную работу среди представителей малого и среднего бизнеса, а в случае игнорирования запрета и невыполнения законных требований - привлекать нарушителей к административной ответственности по статье 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП)", - отмечается в сообщении.
Как поясняется в пресс-релизе, указанное решение исполнительный комитет Черкасского городского совета принял 30 апреля. "В частности, выходя за рамки своих полномочий, горисполком разрешил работу парикмахерских, салонов красоты, объектов спортивной инфраструктуры, летних площадок заведений ресторанного хозяйства, магазинов по продаже непродовольственных товаров, электротоваров, мебели, книжной продукции, рынков и ярмарок по продаже сельскохозяйственной продукции и цветов , а также городских парков и скверов и расположенных на их территории аттракционов", - отмечено в сообщении.
Правоохранители подчеркнули, что это решение исполкома противоречит постановлению Кабинета министров Украины от 11 марта 2020 № 211 "О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", но исполнительный комитет отказался его отменить.
"Таким образом руководство городского совета вызывающе игнорирует требования правительства Украины и сознательно в период пандемии подвергает опасности горожан и жителей области. И это при том, что в Черкасской области зафиксировано 296 случаев заболевания коронавирус (6 - в сутки), из них 112 - в городе Черкассы, девять человек погибли (1 - за прошедшие сутки).
Ха-ха-ха...
Карантин незаконный,указы по нему даже не ратифицировали и не внесли в Государственный реестр!Т.е. показали бумажку о написанном указе,но его не выносили на обсуждение и утверждение.А власти на местах синхронно повторили незаконные действия центральной власти в Киеве.Есть железные яйца сопротивляться системе?тогда посылайте всех нафик и работайте!Нет яиц?тогда терпите убытки или банкротитесь на радость большому бизнесу, подробности тут: https://www.facebook.com/salov.dmitrey/videos/1129936084032665/
Порохоботам на заметку.
Я правильно понял твой пост?
А по ресторанам, в которых он обедает, как у авакава расследования идут? А в парикмахерских и салонах красоты где он себе укладку и маникюры с педикюрами делает- что там у авакава? Все закрыты на карантин и оштрафованы?
А с спортзалами, в которые он ходит, у авакава как? Тоже закрыл и оштрафовал?!
Или у авакава все как с бурштыном и космолотами: «закрыл и побелил»?!
Здесь даже дети отправляются в школы.
Эта та, которая наркопритоны, казино и бордели крышует?
Эта та, которая убийства по пять лет скрывает, а явные с социально-общественным резонансом как у кожары элементарной баллистической и трассологическоц экспертизы по два месяца провести не могут?!
Это те щенки авакова, которые по году людей в сизо маринуют вопреки алиби и отсутствию хоть каких доказательств в причастности к преступлению?!
Эта та полиция, в которой 60% люстрированых у авакова спокойно по суду восстановилась с получением выплат и компенсаций?
Эта та полиция, в которой в замах министра на генеральских должностях 24 летние сексвайфы и персональные лизоблюды-пропагандоны состоят на довольствии?!
Я ничего не забыл! Ничего не попутал?,
Какие нормы и правила нарушил горсовет? После таких обвинений в цивилизованной стране сАбакова гнали бы сраной метлой, но у нас к сожалению ЗЕлендия.
Шмыгалей-Ермаков-Степановых никто не выбирал.
Может, его давно нет, как минимум в Украине.
В УПЦ МП требуют от СБУ закрыть черновицкую газету на карантин: "Архимандрит Никита пришел в редакцию и демонстративно кашлял на работников".
https://censor.net/news/3192842/v_upts_mp_trebuyut_ot_sbu_zakryt_chernovitskuyu_gazetu_na_karantin_arhimandrit_nikita_prishel_v_redaktsiyu
хотів зробити їм хоч щось добре. На 95% впевнений, що ніхто не підніме дупу з
диввна, коли "правоохоронці" прийдуть, щоб заарештувати вівцю, що відбилася від зеленого стада.
1) Кабмин - это орган исполнительной власти, а не законодательной, его постановления носят рекомендационный характер и не являются законами
2) 11 марта, когда якобы было принято постановление, не было заседания Кабмина
3) карантин не может ограничивать права и свободы граждан без оглашенного ЧП или ВП в соответствии с Конституцией Украины
любой нормативно-правовой акт, противоречащий Конституции Украины автоматически становится незаконным и необязательным к выполнению в соответствии с ст. 60 КУ
4) главный санитарный врач Ляшко не делал "подання" о необходимости оглашения карантина в Кабмин, как того требует законодательство
5) карантин, правило обсервации, как и правило ношения маски, имеет отношение лишь к больным людям, что явно видно по выраженным симптомам, либо доказано лабораторно
пока не доказано тестом, судом или другим способом факт болезни человека, ни Кабмин, ни полиция не имеет права считать его больным
на сегодня в судах Украины зарегистрировано более 10 исков о незаконности карантинапреступники будут наказаны!