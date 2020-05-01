РУС
Полиция начала уголовное производство из-за ослабления карантина в Черкассах

Полиция открыла уголовное производство по факту принятия исполкомом Черкасского горсовета решения об ослаблении карантинных ограничений в городе с 1 мая.

Об этом сообщил сектор коммуникации полиции Черкасской области, передает Цензор.НЕТ.

1 мая сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 325 Уголовного кодекса Украины (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Решение горсовета Черкасс о смягчении карантина может привести к катастрофе. Правоохранительные органы дадут этому оценку, - Степанов

Полиция подчеркивает необходимость соблюдения требований действующего законодательства и не совершать деятельность, которая, в соответствии с постановлением Кабмина министров Украины, пока запрещена. Правоохранители напомнили, что карантин в случае положительного эпидемиологической ситуации начнут ослаблять с 12 мая 2020 и будет делать это исключительно правительство Украины по согласованию с главным государственным санитарным врачом Украины.

"С целью обеспечения выполнения требований действующего законодательства на территории города Черкассы полицейские в составе мобильных групп будут проводить превентивную работу среди представителей малого и среднего бизнеса, а в случае игнорирования запрета и невыполнения законных требований - привлекать нарушителей к административной ответственности по статье 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП)", - отмечается в сообщении.

Как поясняется в пресс-релизе, указанное решение исполнительный комитет Черкасского городского совета принял 30 апреля. "В частности, выходя за рамки своих полномочий, горисполком разрешил работу парикмахерских, салонов красоты, объектов спортивной инфраструктуры, летних площадок заведений ресторанного хозяйства, магазинов по продаже непродовольственных товаров, электротоваров, мебели, книжной продукции, рынков и ярмарок по продаже сельскохозяйственной продукции и цветов , а также городских парков и скверов и расположенных на их территории аттракционов", - отмечено в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Аваков - мэру Черкасс Бондаренко: "Реагирование будет жестким! Прекратите рисковать здоровьем и жизнью людей"

Правоохранители подчеркнули, что это решение исполкома противоречит постановлению Кабинета министров Украины от 11 марта 2020 № 211 "О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", но исполнительный комитет отказался его отменить.

"Таким образом руководство городского совета вызывающе игнорирует требования правительства Украины и сознательно в период пандемии подвергает опасности горожан и жителей области. И это при том, что в Черкасской области зафиксировано 296 случаев заболевания коронавирус (6 - в сутки), из них 112 - в городе Черкассы, девять человек погибли (1 - за прошедшие сутки).

мы что-то не помним, чтобы полиция возбудила уголовное дело по несоблюдению карантина в ресторане велюр. или зебилам можно зарабатывать, а другим - закон?!
01.05.2020 11:46
+18
Т.е. ограничение конституционных прав граждан (без введения ЧП) полиция не считает преступлением и никаких дел не открывает! а законное решение исполкома полиция считает преступлением! а законы не хотите сначало почитать МУСОРА ГАЛИМЫЕ!!
01.05.2020 11:51 Ответить
+16
На 51 грн. Бубочка гандонистый преЗЕрватив
01.05.2020 11:55 Ответить
мы что-то не помним, чтобы полиция возбудила уголовное дело по несоблюдению карантина в ресторане велюр. или зебилам можно зарабатывать, а другим - закон?!
01.05.2020 11:46
Правоохранители подчеркнули, что это решение исполкома противоречит постановлению Кабинета министров Украины от 11 марта 2020 № 211 "О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2"Источник: https://censor.net/n3192858
Ха-ха-ха...
Карантин незаконный,указы по нему даже не ратифицировали и не внесли в Государственный реестр!Т.е. показали бумажку о написанном указе,но его не выносили на обсуждение и утверждение.А власти на местах синхронно повторили незаконные действия центральной власти в Киеве.Есть железные яйца сопротивляться системе?тогда посылайте всех нафик и работайте!Нет яиц?тогда терпите убытки или банкротитесь на радость большому бизнесу, подробности тут: https://www.facebook.com/salov.dmitrey/videos/1129936084032665/
01.05.2020 18:43
Ви не маєте морального права на це, закон один для всіх, чи я помиляюсь?
01.05.2020 11:47
Если Черкассы сдадутся - нам всем хана, Украине хана. Будем сидеть на Карантине до конца жизни. Поддержим Черкассы словом и делом!
01.05.2020 11:49
Так сходи сначала поддержи медсестер работающих с больными коронавирусом
01.05.2020 15:56
ЗЕбобики похоже вашей ЗЕшобле понравилось вас на карантине мариновать. Вам ещё долго сидеть по норам..надеюсь денежками на жизнь вы запасли?? или как?? А может думаете что добрый кловун вам поможет материально??
01.05.2020 11:49
Полиция начала уголовное производство из-за ослабления карантина в Черкассах - Цензор.НЕТ 7269
01.05.2020 11:49
https://mynewsua.space/?p=208&fbclid=IwAR1Yg0H8FlxPEvpidcw4vdKHUoN-D1nUIqvdNN9kGnAeZvHHE2ThHbeJIfw В Украине начали штрафовать за оскорбление Зеленского.

Порохоботам на заметку.
01.05.2020 11:50
иди на буй ЗЕбил покацапленный раб.
01.05.2020 11:51
Даже хуже, кловун хоть сознательно роль играет и заработал на этом миллионы от нанимателей, а это чучело будет на карантине последний золотой зуб в ломбарды Разумкова нести..
01.05.2020 11:56
На 51 грн. Бубочка гандонистый преЗЕрватив
01.05.2020 11:55
Той гандон вартий лише 51 гривні.
01.05.2020 11:58
Я так понял, что человек, пишущий под ником https://censor.net/user/365914 считает что "ЗеГанДон" - это Зеленский?
Я правильно понял твой пост?
01.05.2020 12:09
*******!
01.05.2020 12:11
по моему шмуль и рюкзачная гнида попутали берега.
01.05.2020 11:51
Т.е. ограничение конституционных прав граждан (без введения ЧП) полиция не считает преступлением и никаких дел не открывает! а законное решение исполкома полиция считает преступлением! а законы не хотите сначало почитать МУСОРА ГАЛИМЫЕ!!
01.05.2020 11:51
У нас далі "возбужденія" діло не заходить. Возбудітелі херові. Після цих возбудітелей йдуть ще прокурорські возбудітелі, а потім ще судівські, які за певну мзду ******* це "возбужденіе" знімати, якщо воно не знялося ще на рівні "возбудітелей".
01.05.2020 11:52
Полиция начала уголовное производство из-за ослабления карантина в Черкассах - Цензор.НЕТ 1478
01.05.2020 11:53
Одним всё - другим карантин.
01.05.2020 11:53
Щось дуже мало коментарів на цю тему від ........!
01.05.2020 11:58
А что там по уголовным делам по массовым заражениям гундяевскими попами украинцев? Много авакав нарасследовал? Оштрафовал может кого?!
А по ресторанам, в которых он обедает, как у авакава расследования идут? А в парикмахерских и салонах красоты где он себе укладку и маникюры с педикюрами делает- что там у авакава? Все закрыты на карантин и оштрафованы?
А с спортзалами, в которые он ходит, у авакава как? Тоже закрыл и оштрафовал?!
Или у авакава все как с бурштыном и космолотами: «закрыл и побелил»?!
01.05.2020 11:59
Та не введено в Україні ніякого карантину,і епідемії не оголошено,і епідпоріг не подоланий.
01.05.2020 12:00
Хрен их поймёт-разберёт эти ограничения, кто смягчает, куда смягчает....
01.05.2020 12:04
Для начала, посадите тварюку мэра Черкасс. Удавила бы тех, кто за отмену и послабления карантина...сдохнуть хотите?
01.05.2020 12:05
Вся Европа в мае ослабевает карантин. А как выжить государству и народу???
Здесь даже дети отправляются в школы.
01.05.2020 12:26
поки що саджаємо тебе .овцу упороту .в спам.
01.05.2020 12:28
Тварюка це бабломойський і зелемойський їх і посодять.
01.05.2020 12:29
https://censor.net/user/63932 - боишься вирусакороныГоловногоМозга? Просто не выходи из дому, а лучше запрись в кладовой и сиди тихонько
01.05.2020 12:37
Удавись лучше сама. Или уйди в пожизненный жосткий карантин.
01.05.2020 13:37
Эта та авкавская полиция, которая каждый день на взятках шкварится?
Эта та, которая наркопритоны, казино и бордели крышует?
Эта та, которая убийства по пять лет скрывает, а явные с социально-общественным резонансом как у кожары элементарной баллистической и трассологическоц экспертизы по два месяца провести не могут?!
Это те щенки авакова, которые по году людей в сизо маринуют вопреки алиби и отсутствию хоть каких доказательств в причастности к преступлению?!
Эта та полиция, в которой 60% люстрированых у авакова спокойно по суду восстановилась с получением выплат и компенсаций?
Эта та полиция, в которой в замах министра на генеральских должностях 24 летние сексвайфы и персональные лизоблюды-пропагандоны состоят на довольствии?!
Я ничего не забыл! Ничего не попутал?,
01.05.2020 12:09
да да, это та, которая после президенства порошенко осталась
01.05.2020 12:40
Опять Порошенко виноват. У ноой власти вся власть во всех сферах. Где же новые лица. Пока все старые вернулись
01.05.2020 15:07
Так выйдут на себя за нарушение Конституции. Только Черкасам нужна поддержка и от других меров тоже. Кто против того не изберать. Зробим зелю разом
01.05.2020 12:09
Авакян не хочет нормализации экономической и политической обстановки в Украине. Эта тварь нагнетает истерию и хочет держать украинцев в страхе
01.05.2020 12:11
(Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений).Источник: https://censor.net/n3192858

Какие нормы и правила нарушил горсовет? После таких обвинений в цивилизованной стране сАбакова гнали бы сраной метлой, но у нас к сожалению ЗЕлендия.
01.05.2020 12:18
В мае по всей Европе начинают работать предприятия и магазины, иначе промышленность уйдёт в дефолт. У народа нет денег, у государства тоже. Но на рабочих местах нужно будет носить маски и соблюдать дистанцию.
01.05.2020 12:24
Моя мама живет в небольшом городе, где нет Эпицентра. Магазины сантехники, закрыты на карантин. Потекла вода из под ванны. Нужно заменить сифон. Иначе невозможно принимать душ. Я искал купить этот сифон через знакомых. Чтобы купить кусок пластмассы пришлось делать вроде спецоперации. Нашли мне номер продавца из местной сантехники. Продавец зашел в магазин и тихонечко, чтобы никто не видел, передал мне пластмассовый сифон за 120 грн. через черный ход. Несу домой, прячу кусок пластмассы и чувство, что как в руках типа контрабанды Это же звиздец до чего довели.
01.05.2020 12:27
Это, мил человек, называется: страной правит оккупационный режим.
Шмыгалей-Ермаков-Степановых никто не выбирал.
01.05.2020 12:32
та не, в ивропах все так делают, мы же туда кажись шли-идём?
01.05.2020 12:41
Попробуйте сформулировать свою мысль в виде тезиса.
01.05.2020 12:43
Как раз таких и выбирали
01.05.2020 15:09
Гереги авакову бабла подкинули. Как это так деньги перестали нести в эпицентр.
01.05.2020 12:27
Пусть предъявят главполицая народу. А то что-то давно Авакян на публике не появлялся.
Может, его давно нет, как минимум в Украине.
01.05.2020 12:31
А єтому сектанту ничего за умьішленное заражение людей или получит именньіе часьі от Авакова?

В УПЦ МП требуют от СБУ закрыть черновицкую газету на карантин: "Архимандрит Никита пришел в редакцию и демонстративно кашлял на работников".



https://censor.net/news/3192842/v_upts_mp_trebuyut_ot_sbu_zakryt_chernovitskuyu_gazetu_na_karantin_arhimandrit_nikita_prishel_v_redaktsiyu



Источник: https://censor.net/n3192842
01.05.2020 12:35
Полиция, когда будет уголовное производство по Тищенко ?
01.05.2020 13:22
полицаи служат фашистскому режиму оккупации.
01.05.2020 13:32
Народ хрен ложив на поліцаїв.Треба буде,то знову палити їх будуть як беркутят.
01.05.2020 13:48
Дуже скоро ми побачимо, як черкащани будуть захищати свого мера, що
хотів зробити їм хоч щось добре. На 95% впевнений, що ніхто не підніме дупу з
диввна, коли "правоохоронці" прийдуть, щоб заарештувати вівцю, що відбилася від зеленого стада.
01.05.2020 13:49
А з приводу узурпації влади кабміном не хочуть кримінально попровадити?
01.05.2020 13:54
чи так слідство виведе на самих себе?
01.05.2020 13:55
постановление 211 Кабмина о карантине - незаконное и преступное
1) Кабмин - это орган исполнительной власти, а не законодательной, его постановления носят рекомендационный характер и не являются законами
2) 11 марта, когда якобы было принято постановление, не было заседания Кабмина
3) карантин не может ограничивать права и свободы граждан без оглашенного ЧП или ВП в соответствии с Конституцией Украины
любой нормативно-правовой акт, противоречащий Конституции Украины автоматически становится незаконным и необязательным к выполнению в соответствии с ст. 60 КУ
4) главный санитарный врач Ляшко не делал "подання" о необходимости оглашения карантина в Кабмин, как того требует законодательство
5) карантин, правило обсервации, как и правило ношения маски, имеет отношение лишь к больным людям, что явно видно по выраженным симптомам, либо доказано лабораторно
пока не доказано тестом, судом или другим способом факт болезни человека, ни Кабмин, ни полиция не имеет права считать его больным
на сегодня в судах Украины зарегистрировано более 10 исков о незаконности карантинапреступники будут наказаны!
01.05.2020 14:04
За причинення громодянам вреда та обкрадання України,признати ворогами народу авакова,степанова,шмиголя.Судити це бидло на майдані народним судом.
01.05.2020 14:06
 
 