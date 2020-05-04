У помічника судді Дніпровського апеляційного суду діагностували COVID-19, проводиться тестування всіх співробітників

В одного з помічників судді Дніпровського апеляційного суду лабораторно підтверджено інфікування вірусом COVID-19. Зараз він у КУ "Дніпропетровська міська клінічна лікарня №21".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Судову владу України.

У Дніпровському апеляційному суді проводиться тестування співробітників, повна дезінфекція приміщень і вживаються заходи щодо запобігання поширенню захворювання серед працівників.

Всім працівникам Дніпровського апеляційного суду рекомендовано вжити заходів для самоізоляції в разі наявності щонайменших ознак захворювання і невідкладно повідомити про стан свого здоров'я до відповідного медичного закладу і безпосереднього керівника за місцем роботи.

