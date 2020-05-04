УКР
У помічника судді Дніпровського апеляційного суду діагностували COVID-19, проводиться тестування всіх співробітників

У помічника судді Дніпровського апеляційного суду діагностували COVID-19, проводиться тестування всіх співробітників

В одного з помічників судді Дніпровського апеляційного суду лабораторно підтверджено інфікування вірусом COVID-19. Зараз він у КУ "Дніпропетровська міська клінічна лікарня №21".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Судову владу України.

У Дніпровському апеляційному суді проводиться тестування співробітників, повна дезінфекція приміщень і вживаються заходи щодо запобігання поширенню захворювання серед працівників.

Всім працівникам Дніпровського апеляційного суду рекомендовано вжити заходів для самоізоляції в разі наявності щонайменших ознак захворювання і невідкладно повідомити про стан свого здоров'я до відповідного медичного закладу і безпосереднього керівника за місцем роботи.

Дніпро (3366) карантин (18172) суд (11875) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
А ещё у доярки на Тернопольщине обнаружили короновирус. Она находится на самоизоляции уже второй день.
это к тому...что две-три недели суд работать не будет... по уважительной причине )))
Ну дай Бог не последний. Может и до Портнова дойдет и до тех с кем они вместе деньги считают
по окончании самоизоляции у неё обнаружили триппер...
Ты понимаешь, доярка не общается таким количеством людей (это не только судьи и работники суда, а и обычные граждане, которые судятся), как работник суда.
Доярка через молоко спілкується з ширшим колом людей, ніж працівнк суду.
Да конечно.
Через купюри заразився?
А говорили ж, что судьям з/п надобно еще поднять, а вы не верили и смеялись...
Вот как им теперь то быть?У помощника судьи Днепровского апелляционного суда диагностировали COVID-19, проводится тестирование всех сотрудников - Цензор.НЕТ 2827
Взятки нужно биткоинами брать!
а печерників нічого не бере
Посмотрите в его загранпаспорт.. к гадалке не ходи оно де то шлялось за границей и не сел на самоизоляцию.
От новина так новина! Можливо в того помічника ще собака з лишаями є, тоді взагалі топчик буде!
А раньше всё баксами брали... а теперь вот и короновирусом не брезгуют...
