1 947 15
У помічника судді Дніпровського апеляційного суду діагностували COVID-19, проводиться тестування всіх співробітників
В одного з помічників судді Дніпровського апеляційного суду лабораторно підтверджено інфікування вірусом COVID-19. Зараз він у КУ "Дніпропетровська міська клінічна лікарня №21".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Судову владу України.
У Дніпровському апеляційному суді проводиться тестування співробітників, повна дезінфекція приміщень і вживаються заходи щодо запобігання поширенню захворювання серед працівників.
Всім працівникам Дніпровського апеляційного суду рекомендовано вжити заходів для самоізоляції в разі наявності щонайменших ознак захворювання і невідкладно повідомити про стан свого здоров'я до відповідного медичного закладу і безпосереднього керівника за місцем роботи.
Топ коментарі
+3 Володимир Мик
показати весь коментар04.05.2020 10:44 Відповісти Посилання
+3 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар04.05.2020 10:46 Відповісти Посилання
+3 ALEX SUROVV
показати весь коментар04.05.2020 10:46 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Вот как им теперь то быть?