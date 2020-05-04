69 новых случаев COVID-19 зафиксировано на Киевщине, всего 853 заболевших, - ОГА

По данным Киевского областного лабораторного центра, в Киевской области по состоянию на 10:00 4 мая 2020 г. официально подтверждены 853 случая заболевания коронавирусом, из них у 78 детей и 101 медицинского работника (данные за весь период).

об этом сообщает пресс-служба Киевской ОГА.

Так, за последние сутки выявлено 69 новых случаев.

Лабораторно подтвержденные случаи выявлены в следующих районах (населенных пунктах области): в Обуховском районе - 154 (68 - г. Обухов, 22 - пгт Козин, 4 - с. Романков, 26 - г. Украинка, 2 - с. Красная Слободка, 10 - с. Нещеров, 1 - с. Германовка, 8 - с. Таценки, 2 - с. Деремезная, 2 - с. Красное І, 1 - с. Долина, 3 с. Григорьевка, 2 - с. Матяшовка, с. Первое Мая - 1, Халепяя - 1 , Триполье -1); в Киево-Святошинском районе - 296 (32 - с. Софиевская Борщаговка, 20 - Крюковщина, 152 - г. Вишневое, 15 - г. Боярка, 6 - с. Гатное, 5 - с. Лесники, 10 - с. Святопетривское, 5 - с. Дмитровка, 4 - с. Белогородка, 7 - с. Тарасовка, 3 - с. Чайки, 1 - с. Новое, 24 - с. П. Борщаговка, 1 - с. Кременище, 1 - с. Капитановка, 1 - с. Гнатовка 2 - с. Юрьевка; 1 - пгт. Чабаны, 1 - Гореничи, 1 - с. Круглик, 1 - с. Мих. Рубежевка, 2 - с. Личанка, 1 - Вита-Почтовая); 8 в Барышевском районе (с. Недра -1, с. Дерновка - 1, с. Лехновка - 6); 6 в Белоцерковском районе (с. М. Ольшанка-1, Фурсы-2, г. Узин -3); 22 в Бориспольском р-не (2 - с. Гнедин, 3 - с. Воронков, 1 - Головуров, 5 - с. Гора, 1 с. Кийлов, 1 - с. Петропавловское, 2 - с. Пролиски, 3 - с. Вишенки, 1 - с. Глибоке, 1 - с. Городище, 2 - с. Счастливое); 39 в Броварском районе (7 - с. Зазимье, 2 - с. Княжичи, 2 - смт Калита, 6 - с. Требухов, 1 - с. Погребы, 8 - Большая Александровка, 1 - с. Гоголев, 3 - Красыливка, 2 - с. Бобрик, 7 - с. Мокрец); 6 в Бородянском районе (пгт. Немешаево - 1; пгт Клавдиево -1, с. Загальцы - 1, с. Здвижевка -2, с. Бабинцы -1); 10 в Васильковском районе (с. Рославичи - 3, с. Иванковичи - 2, с. Погребы 1; с. Даниловка -1, с. М. Салтановка - 1; с. Здоривка - 1, с. Глеваха - 1); 9 в Вышгородском районе (с. Новые Петровцы - 3, Тарасивщина - 1, с. Дымер - 1, с. В. Дубечня - 1, с. Козоровичи - 1, с. Новоселки - 1, с. Лютеж - 1); 2 в Иванковском районе (с. Тетеревское -1, с. Дитятки- 1); 12 в Макаровском районе (с. Мостыще - 2, с. Березовка - 3, с. Лишняя - 1, с. Фасовая -1, с. Гавронщина-1, с. Свободное -1 с. Бышев -2; с. Почепин -1); 3 - в Мироновском районе (с. Масловка - 2, с. Зеленьки -1); 22 в Кагарлицком районе (с. Паникарча - 1, с. Новоселки - 4, с. Слобода - 12 с. Зеленый Яр 4, с. Юшки - 1); 7 в Переяслав-Хмельницком районе (с. Пристромы -1, с. Стовпьяги -1, с. Цибли -1, с. Б. Каратуль - 1, с. Ульяновка 2, с Дивички - 1); 2 в Рокитнянском районе (1 - с. Плотина, 1 - с. Троицкое); 7 в Ставищенском районе (с. Гейсиха); 2 в Згуровском районе (с. Черевки 1, с. Старая Оржица - 1); 4 в Богуславском районе (3 - с. Щербашинцы, 1 - с. Ивки); 3 в Фастовском районе (с. Червоное, с. Большая Снитинка, с. Малая Снитинка); 2 в Сквирском районе (с. Самгород); 19 в г. Белая Церковь; 26 в г. Бровары; 37 в г. Борисполь; 2 в пгт Бородянка; 11 в г. Буча; 15 в г. Васильков; 2 в пгт. Глеваха; 3 в пгт Володарка; 11 в г. Вышгород; 19 в г. Фастов; 33 в г. Кагарлык; 5 в пгт Рокитное; 7 в г. Переяслав; 2 в Богуславе; 21 в г. Ирпень; 3 в пгт Ворзель; 7 в г. Гостомель; 6 пгт Коцюбинское; 2 в Яготине; по одному в Полесском районе (1 - с. Стещино), в Таращанском (с.Лука), в пгт Ставище, в г. Березань и в г. Иванков.

Из них на стационарном лечении - 159 человек, на амбулаторном лечении (самоизоляция) - 694 человека.

Выздоровели 83 человека, в том числе 5 детей: в Киево-Святошинском районе - 27 (1 - с. Софиевская Борщаговка, 2 - Крюковщина, 6 - г. Вишневое, 5 - г. Боярка, 4 - с. Гатное, 3 - с. Лесники, 1 - с. Святопетровское, 1 - с. Дмитровка, 1 - с. Капитановка, 1 с. Новое, с. Билогородка - 2); в Обуховском районе - 13 (г. Обухов - 5, пгт Козин - 5, г. Украинка - 3); Белоцерковский район - 1 (с. Фурсы); Броварской район - 2 (с. Требухов); Бориспольский район - 2 (с. Гнедин); Васильковский район - 2 (с. Иванковичи, с. М. Салтановка); Макаровский район - 1 (с. Мостище); Вышгородский район - 1 (с. Тарасовщина); Переяслав-Хмельницкий район - 1 (с. Цибли); Полесский район - 1 (с. Стещино); Ставищенский район - 3 (с. Гейсиха); г. Белая Церковь - 2; г. Васильков - 3; г. Бровары - 4; г. Борисполь - 2; г. Буча - 2; г. Вышгород - 3; г. Ирпень - 4; г. Фастов - 1; г. Кагарлык - 1; пгт Ворзель - 1; пгт Коцюбинское - 2; пгт Ставище - 1; пгт Володарка - 1; Рокитное - 1; Гостомель - 1.

За время пандемии умерли - 17 человек: 6 случаев - в Киево-Святошинском районе (Вишневое, с. Святопетровское, с. Гатное, с. Тарасовка); 2 случая в Макаровском районе (с. Мостище, с. Почепин), 1 случай в г. Белая Церковь, 1 случай - г. Фастов, 1 случай - г. Васильков, 1 случай - Васильковский район, 1 случай - Ставищенский район, 1 случай - г. Украинка, 1 случай - г. Обухов, 1 случай - г. Бровары, 1 случай - Броварской район.

За минувшие сутки летальных случаев не было.

За период с 14.03.2020 всего в Киевский областной лабораторный центр поступило 2673 подозрения на COVID-19. За последние сутки получено 65 сообщений о подозрении.

Установлено медицинское наблюдение за 4425 контактными лицами.