Утром во Львове умерла еще одна пациентка с коронавирусом

Во Львовской области подтвердили еще один летальный случай среди пациентов с коронавирусом COVID-19, который стал 16 в области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили во Львовском штабе по борьбе с распространением коронавируса в Telegram.

Сообщается, что 4 мая около 8:30 умерла 87-летняя жительница Львова, которая имела несколько сопутствующих заболеваний.

Отмечается, что сначала лечилась в Центре легочного здоровья, после этого ее перевели в областную инфекционную больницу. Была подключена к аппарату ИВЛ. Коронавирус подтвердили еще 10 апреля.

"Искренне сочувствуем родным и близким", - добавили в ведомстве.