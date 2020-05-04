3 953 6
Утром во Львове умерла еще одна пациентка с коронавирусом
Во Львовской области подтвердили еще один летальный случай среди пациентов с коронавирусом COVID-19, который стал 16 в области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили во Львовском штабе по борьбе с распространением коронавируса в Telegram.
Сообщается, что 4 мая около 8:30 умерла 87-летняя жительница Львова, которая имела несколько сопутствующих заболеваний.
Отмечается, что сначала лечилась в Центре легочного здоровья, после этого ее перевели в областную инфекционную больницу. Была подключена к аппарату ИВЛ. Коронавирус подтвердили еще 10 апреля.
"Искренне сочувствуем родным и близким", - добавили в ведомстве.
