Утром во Львове умерла еще одна пациентка с коронавирусом

Во Львовской области подтвердили еще один летальный случай среди пациентов с коронавирусом COVID-19, который стал 16 в области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили во Львовском штабе по борьбе с распространением коронавируса в Telegram.

Сообщается, что 4 мая около 8:30 умерла 87-летняя жительница Львова, которая имела несколько сопутствующих заболеваний.

Отмечается, что сначала лечилась в Центре легочного здоровья, после этого ее перевели в областную инфекционную больницу. Была подключена к аппарату ИВЛ. Коронавирус подтвердили еще 10 апреля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки на Львовщине выявили 33 новых случая COVID-19, всего в области - 506, - горсовет

"Искренне сочувствуем родным и близким", - добавили в ведомстве.

а сколько утром еще людей умерло от других болезней?
04.05.2020 11:31 Ответить
87 - поважний вік. Співчуття родині. Але ж, в цьому віці достаменно не відомо від чого жінка померла.
04.05.2020 11:32 Ответить
від "сопутствующих" чи від самого ковіду.
04.05.2020 11:32 Ответить
"С КОРОНАВИРУСОМ" (с букетом сопутствующих?) или "От КОРОНАВИРУСА"?
04.05.2020 12:07 Ответить
Бідна жіночка, скільки ще могла прожити. Маразм повний.
04.05.2020 12:20 Ответить
Так і в Бергамо середній вік померлих 82 роки.
04.05.2020 12:24 Ответить
 
 