Вранці у Львові померла ще одна пацієнтка з коронавірусом

У Львівській області підтвердили ще один летальний випадок серед пацієнтів з коронавірусом COVID-19, який став 16-м в області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Львівському штабі боротьби з розповсюдженням коронавірусу в Telegram.

Повідомляється, що 4 травня близько 8:30 померла 87-річна жителька Львова, яка мала кілька супутніх захворювань.

Зазначається, що спочатку лікувалася в Центрі легеневого здоров'я, після цього її перевели в обласну інфекційну лікарню. Була підключена до апарату ШВЛ. Коронавірус підтвердили ще 10 квітня.

"Щиро співчуваємо рідним і близьким", - додали у відомстві.