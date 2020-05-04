3 953 6
Вранці у Львові померла ще одна пацієнтка з коронавірусом
У Львівській області підтвердили ще один летальний випадок серед пацієнтів з коронавірусом COVID-19, який став 16-м в області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Львівському штабі боротьби з розповсюдженням коронавірусу в Telegram.
Повідомляється, що 4 травня близько 8:30 померла 87-річна жителька Львова, яка мала кілька супутніх захворювань.
Зазначається, що спочатку лікувалася в Центрі легеневого здоров'я, після цього її перевели в обласну інфекційну лікарню. Була підключена до апарату ШВЛ. Коронавірус підтвердили ще 10 квітня.
"Щиро співчуваємо рідним і близьким", - додали у відомстві.
