3 953 6

Вранці у Львові померла ще одна пацієнтка з коронавірусом

У Львівській області підтвердили ще один летальний випадок серед пацієнтів з коронавірусом COVID-19, який став 16-м в області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Львівському штабі боротьби з розповсюдженням коронавірусу в Telegram.

Повідомляється, що 4 травня близько 8:30 померла 87-річна жителька Львова, яка мала кілька супутніх захворювань.

Зазначається, що спочатку лікувалася в Центрі легеневого здоров'я, після цього її перевели в обласну інфекційну лікарню. Була підключена до апарату ШВЛ. Коронавірус підтвердили ще 10 квітня.

Також читайте: За добу на Львівщині виявили 24 нові випадки COVID-19, загалом в області - 454, - Львівська міськрада

"Щиро співчуваємо рідним і близьким", - додали у відомстві.

а сколько утром еще людей умерло от других болезней?

04.05.2020 11:31
показати весь коментар
04.05.2020 11:31 Відповісти
87 - поважний вік. Співчуття родині. Але ж, в цьому віці достаменно не відомо від чого жінка померла.

04.05.2020 11:32
показати весь коментар
04.05.2020 11:32 Відповісти
від "сопутствующих" чи від самого ковіду.

04.05.2020 11:32
показати весь коментар
04.05.2020 11:32 Відповісти
"С КОРОНАВИРУСОМ" (с букетом сопутствующих?) или "От КОРОНАВИРУСА"?

04.05.2020 12:07
показати весь коментар
04.05.2020 12:07 Відповісти
Бідна жіночка, скільки ще могла прожити. Маразм повний.

04.05.2020 12:20
показати весь коментар
04.05.2020 12:20 Відповісти
Так і в Бергамо середній вік померлих 82 роки.

04.05.2020 12:24
показати весь коментар
04.05.2020 12:24 Відповісти
 
 