Тимошенко задекларировала 148,3 млн грн компенсации за политические репрессии

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила о получении 148,3 млн грн "компенсации вреда, причиненного политическими репрессиями", полученной в США.

Об этом говорится в поданном Тимошенко сообщении в НАПК о существенном изменении ее материального положения, передает Цензор.НЕТ.

Юлия Тимошенко указала, что 24 апреля 2020 года получила 148 345 441 грн "компенсации вреда, причиненного политическими репрессиями 2011-2014 гг., полученной в США на стадии досудебного урегулирования".

В качестве источника денег указана юридическая компания из Техаса США Reid, Collins, Tsai LLP.

Напомним, 5 августа 2011 года Тимошенко была арестована в рамках производства по делу о заключении газового контракта с Россией. В октябре 2011 года Тимошенко была осуждена на 7 лет заключения и выплату 1,5 млрд грн компании "Нафтогаз". В апреле 2013 года ЕСПЧ признал арест Тимошенко политически мотивированным. 22 февраля 2014 года Тимошенко вышла из заключения после того, как Рада приняла постановление о ее освобождении.