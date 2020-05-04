РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10241 посетитель онлайн
Новости Е-декларации госслужащих
22 143 333

Тимошенко задекларировала 148,3 млн грн компенсации за политические репрессии

Тимошенко задекларировала 148,3 млн грн компенсации за политические репрессии

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила о получении 148,3 млн грн "компенсации вреда, причиненного политическими репрессиями", полученной в США.

Об этом говорится в поданном Тимошенко сообщении в НАПК о существенном изменении ее материального положения, передает Цензор.НЕТ.

Юлия Тимошенко указала, что 24 апреля 2020 года получила 148 345 441 грн "компенсации вреда, причиненного политическими репрессиями 2011-2014 гг., полученной в США на стадии досудебного урегулирования". 

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский предал народ и посягнул на конституционный строй, - Тимошенко о подписании президентом закона о рынке земли

В качестве источника денег указана юридическая компания из Техаса США Reid, Collins, Tsai LLP.

Напомним, 5 августа 2011 года Тимошенко была арестована в рамках производства по делу о заключении газового контракта с Россией. В октябре 2011 года Тимошенко была осуждена на 7 лет заключения и выплату 1,5 млрд грн компании "Нафтогаз". В апреле 2013 года ЕСПЧ признал арест Тимошенко политически мотивированным. 22 февраля 2014 года Тимошенко вышла из заключения после того, как Рада приняла постановление о ее освобождении.

Тимошенко задекларировала 148,3 млн грн компенсации за политические репрессии 01

Автор: 

Тимошенко Юлия (24593) электронное декларирование (1026)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+50
Тимошенко задекларировала 148,3 млн грн компенсации за политические репрессии - Цензор.НЕТ 1487

..
показать весь комментарий
04.05.2020 11:32 Ответить
+41
Бідолашка знедолена. Хоч хліба вже купить. )))
показать весь комментарий
04.05.2020 11:30 Ответить
+22
во тварюка..... ее вздернуть нужно, а ей компенсации платят.....
https://www.youtube.com/watch?v=wQaDDqdQs-0&list=
показать весь комментарий
04.05.2020 11:32 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 4 из 4
Я так понял 148 лимонов гривен были взяты из общей кубышки под названием бюджет Украины.

Понял как всегда неправильно. Юлька взгрела американских аудиторов, которые составили фальшивый отчет по газовому делу. 148 лимонов гривен были взяты из кубышки под названием бюджет некоей международной следственно-аудиторской компании. Компания признала свою вину и выплачивает компенсацию без суда. Название компании вы легко можете установить, ознакомившись с материалами газового дела.
показать весь комментарий
04.05.2020 21:00 Ответить
Ну если это действительно так как Вы говорите,тогда это совсем другое дело.Как говорится "своя кубышка ближе к телу".Хотя янки любят оперировать американским баксом,а не украинской гривной,которую задекларировала Тимошенко.Может она всю сумму сразу и конвертировала,но сначала надо было задекларировать баксы.Тогда логично задать следующий вопрос:"где декларация на доллары"?
показать весь комментарий
04.05.2020 21:23 Ответить
Вполне логично указать в налоговой декларации сумму в национальной валюте по курсу НБУ на момент получения.
показать весь комментарий
04.05.2020 21:32 Ответить
Я говорю про таможенную декларацию.Для частных лиц сумма больше 10 000 евро ввезенная на территорию Украины должна подлежать обязательной таможенной декларации.Уточню вопрос.Где таможенная декларация?
показать весь комментарий
04.05.2020 21:37 Ответить
Кто вам сказал что эти деньги были ввезены? Вы что из рашки? В рашке политикам запрещено иметь иностранные счета, в Украине, насколько я знаю, нет.
показать весь комментарий
04.05.2020 21:52 Ответить
Уважаемый Рабинович из Канады,или под канадским флагом.Частное лицо при ввозе наличной валюты в Украину свыше 10 000 евро должно задекларировать ее в обязательеом порядке на таможне.Это по украинским законам.Как там по рашевским из Канады наверное видней.Правда я говорю о наличных деньгах.А Тимошенко скорей всего получила на свой валютный счет безнал.Как приходовать безнал в валюте не знаю,с валютными переводами из за границы не сталкивался,поэтому и задаю такой довольно скромный вопрос,вполне культурно и без хамства,как некоторые.Непонятно,что в моем простом вопросе Вас задело?Я же не спрашиваю откуда Вы родом и где живете,в Канаде,Израиле или Одессе?Мне это как то все равно.
показать весь комментарий
05.05.2020 11:52 Ответить
Ну вот вы сами ответили на свои вопросы. Перевод был конечно же безналичным ( представаляю как вы бы вопили, если бы Тимошенко привезла из штатов чемодан баксов), счет ,очевидно, в американском банке, налоги уплачены там же. Зачем обижаться если задаете идиотские вопросы, заранее понимая глупость этих вопросов, с единственной целью прокричать про зраду.
показать весь комментарий
05.05.2020 21:10 Ответить
Алекс.Скажите,а все ли Рабиновичи хамы,или только те,что под канадским флагом на украинском интернет ресурсе строчат?И запомните,вопила ваша матушка,когда вас рожала,а я вопрос задал,как Юлька безнал приходовала.Только и всего.И при чем тут зрада?Скорей перевозбуждение у некоторых Рабиновичей.Без обид Рабинович,вежливость прежде всего.
показать весь комментарий
06.05.2020 13:26 Ответить
И таки я угадал. Переход на личности родителей - излюбленный прием путинских тролей + подсознательная привязка к российскому законодательству. Палишся, козломордый, палишся. Еще раз повторяю. Это у вас на парашке все зарубежные доходы должны быть переведенны в рос. банки. На Украине такого правила нет, доход полученый за границей можно не , как вы выражаетесь, "приходовать". Достаточно его задекларировать, что и было сделано. За сим прощаюсь, привет старлею, из солнечной Канады.
показать весь комментарий
06.05.2020 19:58 Ответить
Рабинович,ты з глузду зьихав.Сам первый начал хамить,а когда ему ответили,то и в штанишки нахезал.И при чем тут российское законодательство,которого и от родясь я не знаю?А вот украинскую декларацию(годовую) для фоп,заполнять приходилось.Там и графа есть "доходы резидентов,полученные в иностранной валюте" из за границы.От сюда нормальный такой вопрос.Почему Юлбка задекларировала гривну,когда на свой счет получила баксы?Что тут не понятного Рабинович,что ты так возбудился,и хамить мне начал,типа визжишь и все такое?Я тебе до твоего хамства хоть раз грубое слово сказал?Нет.Так,что теперь визжишь как порося?Да,совсем забыл.Козломордым твой папик был,когда под мухой тебя склепать решился.И запомни,чувырло,говорить надо не "на Украине",а в Украине.Так кто из нас двоих теперь кацап козломордый?
показать весь комментарий
06.05.2020 20:42 Ответить
Что, за вопрос? Ты - козломордый кацап. Я-гражданин Украины, до кацапского хамства не опускаюсь, поэтому где гуляла твоя мамаша прежде чем ты получился писать не буду.
показать весь комментарий
06.05.2020 20:49 Ответить
Я-гражданин Украины-Рабинович,пишет "на Украине",и утверждает,что он украинец. Как говорят в Одессе,не смешите мои тапочки.Перевозбудился видать сильно.Прими валидолу и иди спать кацапчик,тем более уже один раз по прощался.Правда у кацапов есть такая традиция-збрехать и глазом не моргнуть..
показать весь комментарий
06.05.2020 20:57 Ответить
Журналистка Татьяна Козырева в эфире https://24tv.ua/ 24 каналу отметила, что Юлия Тимошенко использовала максимальное количество способов, чтобы скрыть источник средств, которые она задекларировала. Из того, что она написала в своей декларации, есть несколько ключевых пунктов, на которые стоит обратить внимание.
Политик указала, что получила денежную компенсацию ущерба от резидента США на стадии досудебного урегулирования. По словам журналистки, комбинация слов "досудебное урегулирование" дает Тимошенко возможность избежать идентификации в судебном реестре. Ведь в нем легко найти документы, которые могут пролить свет на любые иски.

Татьяна Козырева отметила, что согласно судебному реестру, она судилась в 2011 году, а в 2015 году все иски были закрыты. То есть, фактически ничего не происходило в течение последних 5 лет.
"Формулировка "досудебное урегулирование" дает возможность обеим сторонам избежать идентификации в этом реестре. Соответственно, никакие докумены не будут опубликованы ни решения суда, ни иски", - пояснила журналистка.По мнению Татьяны Козыревой, что дело прибыли Тимошенко должно было бы проверить не только НАПК, но и финансовый мониторинг. Потому что если с американского счета средства пришли на украинские счета Власенко и Тимошенко, это должно интересовать Финмониторинг не только Украины, но и США. Эти подозрительные транзакции могли бы стать началом расследования, в частности, и ФБР.

https://24tv.ua/ru/ot_kogo_timoshenko_poluchila_pochti_150_millionov_kompensacii_versii_zhurnalistki_rassledovatelja_n1339341

Удивительно,как мысли известной украинской журналистки Татьяны Козыревой совпали с моими мыслями и подозрениями.Правда козломордый Рабинович,который еще и пишет "на Украине"?
показать весь комментарий
07.05.2020 09:28 Ответить
1. НАПК должно проверить эти транзакции, для этого оно и создано. Тут я с вами согласен. А знаете что произойдет после того как НАПК не найдет там криминала? Некий https://censor.net/user/382083 будет тут вовсю постить статьи о том что Юлька купила НАПК.
2. "Эти подозрительные транзакции могли бы стать началом расследования, в частности, и ФБР." -- Но ФБР молчит, значит либо тут все чисто, либо Юлька купила и ФБР тоже.
3.Удивительно,как мысли украинской журналистки Татьяны Козыревой совпали с моими мыслями и подозрениями. -- Не совпали. Сначала вы подозревали что "148 лимонов гривен были взяты из общей кубышки под названием бюджет Украины" - это я вас цитирую. Потом требовали декларацию о ввозе кеша. Потом требовали чтобы Тимошенко "оприходовала безнал". И вот теперь требуете чтобы, ни-больше ни-меньше, ФБР открыла дело. Что завтра - галактический суд?
показать весь комментарий
07.05.2020 19:50 Ответить
148 млн. получено на стадии досудебного урегулирования. То есть, суда не было? Это кто же так щедро Юле 500 тыс.евро отсыпал? Неужели Зеленский?
показать весь комментарий
04.05.2020 14:48 Ответить
Получила от американских аудиторов, которые составили фальшивый отчет по газовому делу. Аудиторы платят через посредника, за то чтобы их имена не были озвучены в судебном разбирательстве. В США это допускается при согласии строн. Иначе аудиторам придется перейти в бизнес обсуживания передвижных сортиров, 5млн$ в этом случае покажутся аудиторам мелким штрафом.
показать весь комментарий
04.05.2020 20:46 Ответить
Сидела .само собой ни за что , но за такие деньги даже Трамп бы отсидел !
показать весь комментарий
04.05.2020 14:48 Ответить
Газовая принцесса готовится к выборам. Когда безработные вносили миллионы гривень ей как благотворительные взносы, выглядело как полный пипец.
Выводы сделаны, урок выучен. Роль нищей церковной мыши в прошлом.
показать весь комментарий
04.05.2020 17:07 Ответить
Феєрично ...
показать весь комментарий
04.05.2020 19:20 Ответить
Американская фирма из Техаса заплатила Тимошенко за то, что ее якобы репрессировали в Украине? Странно. Сама по себе эта история "миллионы за репрессии" - прекрасна. А если принять во внимание всю эту круговую поруку с юридическими фирмами - так схема и вовсе гениальна.

Юлия Владимировна получила почти 150 миллионов гривен в качестве "компенсация ущерба, причиненного политическими репрессиями 2011-2014 годов". Получила от некой компании Reid Collins & Tsai LLP.
Также Сергей Власенко, народный депутат от партии «Батьківщина» и соратник Юлии Тимошенко, 22 января 2020 года получил иностранный доход - от все той же Reid Collins & Tsai LLP - в размере 8,9 млн гривен.
То есть американская фирма из Техаса заплатила Тимошенко за то, что ее якобы репрессировали в Украине? Странно. Мы думали, что платить за это могла бы только Украина. По решению своего суда или по решению, может быть, ЕСПЧ.
Разберемся вместе с вами в этой мутной истории. Названная юридическая фирма была создана в ноябре 2009 года в Остине девятью юристами, которые ранее работали в Latham & Watkins. Latham & Watkins несколько раз фигурировала в Украине.
Например, Евгений Корнийчук (депутат 5, 6 созывов от "Блока Юлии Тимошенко") совместно с международной юридической фирмой Latham & Watkins в 2004 году представлял интересы заемщика (Укрзализниця) и гаранта (Минфина) в сделке по привлечению кредитных средств на сумму 700 млн. долларов США от Deutsche Bank AG для финансирования проектирования и строительства железнодорожно-автомобильного мостового перехода через Днепр в Киеве.

Также Корнийчук возглавлял финансовую практику известной юридической фирмы "Магистр & Партнеры", которая вместе с Latham & Watkins выступила юридическим советником "Альфа-банк" по вопросам размещения бумаг в 2007 году на сумму $200 миллионов.

Также услугами этой фирмы воспользовался Павел Петренко (экс-министр юстиции Украины, также был нардепом от "Батькивщины" и одним из замов Тимошенко), когда был на должности главы Минюста. В то время, Министерство заключило с «Latham & Watkins Llp» соглашений по делу примерно на 2,38 млн.

Речь шла о представительстве Украины фирмой в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма (Швеция) по делу №SCC V 2015/092 по искам миноритарных акционеров ОАО «Укрнафта» - кипрских компаний «Littop Enterprises Limited», «Bridgemont Ventures Limited» и «Bordo Management Limited», связанных с группой «Приват». Это был эпизод 2017 года.

Также известно, что дебютный выпуск еврооблигаций Kernel Holding S.A. сопровождался фирмой Latham & Watkins. Андрей Веревский, совладелец компании, был также депутатом от..."Батькивщина".

Как много точек пересечения, заметили? Можно предположить, что Reid Collins & Tsai LLP и Тимошенко связаны давними узами "партнерства", через фирму Latham & Watkins.

Сама по себе эта история "миллионы за репрессии" - прекрасна. А если принять во внимание всю эту круговую поруку с юридическими фирмами - так схема и вовсе гениальна.
показать весь комментарий
04.05.2020 20:54 Ответить
+++
Ну не в лотерею ж ей было выигрывать.
Почуяла финал, схемотозница
- вот и вывела "пенсионные накопления".
показать весь комментарий
04.05.2020 21:59 Ответить
О какой компенсации идет речь и кто компенсировал деньги Тимошенко, в публичных источниках найти информацию не удалось. В поисковике google на момент этой публикации не находит сообщений в связке слов "Reid, Collins, Tsai LLP" и "Украина" или фамилии "Тимошенко".
Став легальным миллионером таким интересным способом, Юлия Тимошенко наконец-то сможет официально декларировать на себя имущество и заниматься благотворительностью от собственного имени.

Как вам новость о переходе Тимошенко в статус долларовых "миллионеров"?
https://t.me/s/LeshchenkoS
показать весь комментарий
04.05.2020 20:57 Ответить
Она не сказала, ни кто выплатил ей эту "компенсацию" через фирму Reid, Collins, Tsai LLP, ни куда были поданы иски, ни почему депутат Сергей Власенко получил почти такую же сумму от этой же компании? Если это был иск, то его следы должны быть в открытой базе PACER. Покажите их, Юлия Владимировна!
показать весь комментарий
04.05.2020 21:01 Ответить
Очевидно компенсация от компании "Kroll", аудиторы которой составили фальшивый отчет по газовому делу.
показать весь комментарий
04.05.2020 21:43 Ответить
... істінна глаголю вам
показать весь комментарий
05.05.2020 08:42 Ответить
ну наконец-то, безхатченчиха теперь легализует свои хоромы.
показать весь комментарий
04.05.2020 21:29 Ответить
148 млн наших денег, почему деньги людей должна получать какая то Тимошенко, что я её туда сажал, пусть Яныки с Азаровыми, Бойками платят.
показать весь комментарий
04.05.2020 23:55 Ответить
Да любой отсидит пару лет в хороших условиях как были у Тимошенко за 148 млн дол.
показать весь комментарий
04.05.2020 23:57 Ответить
Спасибо Зе и их карманным судам.
показать весь комментарий
04.05.2020 23:58 Ответить
Юлі дали гроші за співпрацю з ze.., бо кожному відомо, що сиділа вона за космічні ціни на газ
показать весь комментарий
05.05.2020 04:01 Ответить
Нифига себе! Баба Юлька все еще в форме!
показать весь комментарий
05.05.2020 10:05 Ответить
кто именно выплатил Юлии Тимошенко компенсацию за «политические репрессии»?
(ото техасскорейнджерское))) юрпредприятие? та ну! не))) попробуем поразмыслить логически - репрессировал Йульу...как бы режим Януковоща... не?
однако беглый пенькоскок сегодня находится на территории рашки.... поэтому скорее всего ему просто плевать и на американский суд, и на бабЮлю...и естественно, что никаких мильёнов он бы ей точно бы не платил...удавился бы скорее - но не платил !
кстати, теоретически ответчиком по иску ЮВТ мог бы быть и украинский народ, выбравший когда-то себе на голову Януковоща, и позволивший его псам заточить "принцессу" в тюрьму, или, скажем, мировое справедливое правительство, или космические пришельцы....
есть конечно еще один бред, может, компенсацию Тимошенко выплатило х.ло? та ну! бред...
в любом случае Вана сейчас официальный миллионер с задекларированными доходами.
вот если бы такой фокус провернул кто-то другой, то все бы сразу же уже подумали б... о коррупции и об отмывании средств... та тьху на вас...Вана не така... не...ну правда жеж... где Юлия... и где коррупция? )))))
при этом есть серьезное щемящее душу подозрение, что компенсацию выплатили все же украинские налогоплательщики... как бы мы...с вами... (та пусть лучше не угадаю...)))))
показать весь комментарий
05.05.2020 17:07 Ответить
Затявкали злодійські боти...Юля не з бюджету украла, як ваші хазяї. Не заздріть і до вас черга дійде, але вам, продажні недоумки, ніхто і ламаного гроша не дасть. Жуйте і дальше своє зелене шоколадне лайно.
показать весь комментарий
10.05.2020 15:20 Ответить
Страница 4 из 4
 
 