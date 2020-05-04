Тимошенко задекларувала 148,3 млн грн компенсації за політичні репресії

Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко заявила про отримання 148,3 млн грн "компенсації шкоди, заподіяної політичними репресіями".

Про це йдеться в поданому Тимошенко повідомленні в НАЗК про суттєву зміну її матеріального становища, передає Цензор.НЕТ.

Юлія Тимошенко зазначила, що 24 квітня 2020 року одержала 148 345 441 грн "компенсації шкоди, заподіяної політичними репресіями у 2011-2014 рр., отриманої в США на стадії досудового врегулювання".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський зрадив народ і зазіхнув на конституційний лад, - Тимошенко про підписання президентом закону про ринок землі

Як джерело грошей вказана юридична компанія з Техасу США Reid, Collins, Tsai LLP.

Нагадаємо, 5 серпня 2011 року Тимошенко була заарештована в межах провадження у справі про укладення газового контракту з Росією. У жовтні 2011 року Тимошенко була засуджена на 7 років ув'язнення і виплату 1,5 млрд грн компанії "Нафтогаз". У квітня 2013 року ЄСПЛ визнав арешт Тимошенко політично мотивованим. 22 лютого 2014 року Тимошенко вийшла з ув'язнення після того, як Рада ухвалила постанову про її звільнення.