Тимошенко задекларувала 148,3 млн грн компенсації за політичні репресії
Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко заявила про отримання 148,3 млн грн "компенсації шкоди, заподіяної політичними репресіями".
Про це йдеться в поданому Тимошенко повідомленні в НАЗК про суттєву зміну її матеріального становища, передає Цензор.НЕТ.
Юлія Тимошенко зазначила, що 24 квітня 2020 року одержала 148 345 441 грн "компенсації шкоди, заподіяної політичними репресіями у 2011-2014 рр., отриманої в США на стадії досудового врегулювання".
Як джерело грошей вказана юридична компанія з Техасу США Reid, Collins, Tsai LLP.
Нагадаємо, 5 серпня 2011 року Тимошенко була заарештована в межах провадження у справі про укладення газового контракту з Росією. У жовтні 2011 року Тимошенко була засуджена на 7 років ув'язнення і виплату 1,5 млрд грн компанії "Нафтогаз". У квітня 2013 року ЄСПЛ визнав арешт Тимошенко політично мотивованим. 22 лютого 2014 року Тимошенко вийшла з ув'язнення після того, як Рада ухвалила постанову про її звільнення.
Понял как всегда неправильно. Юлька взгрела американских аудиторов, которые составили фальшивый отчет по газовому делу. 148 лимонов гривен были взяты из кубышки под названием бюджет некоей международной следственно-аудиторской компании. Компания признала свою вину и выплачивает компенсацию без суда. Название компании вы легко можете установить, ознакомившись с материалами газового дела.
Политик указала, что получила денежную компенсацию ущерба от резидента США на стадии досудебного урегулирования. По словам журналистки, комбинация слов "досудебное урегулирование" дает Тимошенко возможность избежать идентификации в судебном реестре. Ведь в нем легко найти документы, которые могут пролить свет на любые иски.
Татьяна Козырева отметила, что согласно судебному реестру, она судилась в 2011 году, а в 2015 году все иски были закрыты. То есть, фактически ничего не происходило в течение последних 5 лет.
"Формулировка "досудебное урегулирование" дает возможность обеим сторонам избежать идентификации в этом реестре. Соответственно, никакие докумены не будут опубликованы ни решения суда, ни иски", - пояснила журналистка.По мнению Татьяны Козыревой, что дело прибыли Тимошенко должно было бы проверить не только НАПК, но и финансовый мониторинг. Потому что если с американского счета средства пришли на украинские счета Власенко и Тимошенко, это должно интересовать Финмониторинг не только Украины, но и США. Эти подозрительные транзакции могли бы стать началом расследования, в частности, и ФБР.
https://24tv.ua/ru/ot_kogo_timoshenko_poluchila_pochti_150_millionov_kompensacii_versii_zhurnalistki_rassledovatelja_n1339341
Удивительно,как мысли известной украинской журналистки Татьяны Козыревой совпали с моими мыслями и подозрениями.Правда козломордый Рабинович,который еще и пишет "на Украине"?
2. "Эти подозрительные транзакции могли бы стать началом расследования, в частности, и ФБР." -- Но ФБР молчит, значит либо тут все чисто, либо Юлька купила и ФБР тоже.
3.Удивительно,как мысли украинской журналистки Татьяны Козыревой совпали с моими мыслями и подозрениями. -- Не совпали. Сначала вы подозревали что "148 лимонов гривен были взяты из общей кубышки под названием бюджет Украины" - это я вас цитирую. Потом требовали декларацию о ввозе кеша. Потом требовали чтобы Тимошенко "оприходовала безнал". И вот теперь требуете чтобы, ни-больше ни-меньше, ФБР открыла дело. Что завтра - галактический суд?
Выводы сделаны, урок выучен. Роль нищей церковной мыши в прошлом.
Юлия Владимировна получила почти 150 миллионов гривен в качестве "компенсация ущерба, причиненного политическими репрессиями 2011-2014 годов". Получила от некой компании Reid Collins & Tsai LLP.
Также Сергей Власенко, народный депутат от партии «Батьківщина» и соратник Юлии Тимошенко, 22 января 2020 года получил иностранный доход - от все той же Reid Collins & Tsai LLP - в размере 8,9 млн гривен.
То есть американская фирма из Техаса заплатила Тимошенко за то, что ее якобы репрессировали в Украине? Странно. Мы думали, что платить за это могла бы только Украина. По решению своего суда или по решению, может быть, ЕСПЧ.
Разберемся вместе с вами в этой мутной истории. Названная юридическая фирма была создана в ноябре 2009 года в Остине девятью юристами, которые ранее работали в Latham & Watkins. Latham & Watkins несколько раз фигурировала в Украине.
Например, Евгений Корнийчук (депутат 5, 6 созывов от "Блока Юлии Тимошенко") совместно с международной юридической фирмой Latham & Watkins в 2004 году представлял интересы заемщика (Укрзализниця) и гаранта (Минфина) в сделке по привлечению кредитных средств на сумму 700 млн. долларов США от Deutsche Bank AG для финансирования проектирования и строительства железнодорожно-автомобильного мостового перехода через Днепр в Киеве.
Также Корнийчук возглавлял финансовую практику известной юридической фирмы "Магистр & Партнеры", которая вместе с Latham & Watkins выступила юридическим советником "Альфа-банк" по вопросам размещения бумаг в 2007 году на сумму $200 миллионов.
Также услугами этой фирмы воспользовался Павел Петренко (экс-министр юстиции Украины, также был нардепом от "Батькивщины" и одним из замов Тимошенко), когда был на должности главы Минюста. В то время, Министерство заключило с «Latham & Watkins Llp» соглашений по делу примерно на 2,38 млн.
Речь шла о представительстве Украины фирмой в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма (Швеция) по делу №SCC V 2015/092 по искам миноритарных акционеров ОАО «Укрнафта» - кипрских компаний «Littop Enterprises Limited», «Bridgemont Ventures Limited» и «Bordo Management Limited», связанных с группой «Приват». Это был эпизод 2017 года.
Также известно, что дебютный выпуск еврооблигаций Kernel Holding S.A. сопровождался фирмой Latham & Watkins. Андрей Веревский, совладелец компании, был также депутатом от..."Батькивщина".
Как много точек пересечения, заметили? Можно предположить, что Reid Collins & Tsai LLP и Тимошенко связаны давними узами "партнерства", через фирму Latham & Watkins.
Сама по себе эта история "миллионы за репрессии" - прекрасна. А если принять во внимание всю эту круговую поруку с юридическими фирмами - так схема и вовсе гениальна.
Ну не в лотерею ж ей было выигрывать.
Почуяла финал, схемотозница
- вот и вывела "пенсионные накопления".
Став легальным миллионером таким интересным способом, Юлия Тимошенко наконец-то сможет официально декларировать на себя имущество и заниматься благотворительностью от собственного имени.
Как вам новость о переходе Тимошенко в статус долларовых "миллионеров"?
https://t.me/s/LeshchenkoS
(ото техасскорейнджерское))) юрпредприятие? та ну! не))) попробуем поразмыслить логически - репрессировал Йульу...как бы режим Януковоща... не?
однако беглый пенькоскок сегодня находится на территории рашки.... поэтому скорее всего ему просто плевать и на американский суд, и на бабЮлю...и естественно, что никаких мильёнов он бы ей точно бы не платил...удавился бы скорее - но не платил !
кстати, теоретически ответчиком по иску ЮВТ мог бы быть и украинский народ, выбравший когда-то себе на голову Януковоща, и позволивший его псам заточить "принцессу" в тюрьму, или, скажем, мировое справедливое правительство, или космические пришельцы....
есть конечно еще один бред, может, компенсацию Тимошенко выплатило х.ло? та ну! бред...
в любом случае Вана сейчас официальный миллионер с задекларированными доходами.
вот если бы такой фокус провернул кто-то другой, то все бы сразу же уже подумали б... о коррупции и об отмывании средств... та тьху на вас...Вана не така... не...ну правда жеж... где Юлия... и где коррупция? )))))
при этом есть серьезное щемящее душу подозрение, что компенсацию выплатили все же украинские налогоплательщики... как бы мы...с вами... (та пусть лучше не угадаю...)))))