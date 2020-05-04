РУС
COVID-19 в мире: ряд стран с сегодняшнего смягчает карантинные меры

С понедельника 4 мая ряд стран начинает смягчать карантинные меры, которые ввели ранее из-за пандемии коронавируса.

Как сообщает "Медуза", в Испании в последнее время число летальных исходов и новых случаев заражения снижалось, поэтому со 2 мая жителям снова разрешили выходить из дома на прогулки и заниматься спортом на открытом воздухе. Пока гулять и заниматься спортом можно только в определенные часы, постепенное смягчение ограничений продолжается.

По информации Ansa, в Италии возобновляется работа некоторых производств и строительных компаний. Также будет разрешено передвигать в педелах  своего региона для посещения родственников. Однако встречи с родными должны проходить при соблюдении дистанции и использовании масок. Откроются бары и рестораны, но только с учетом обслуживания на вынос.

Le Soir сообщает, что в Бельгии разрешены прогулки на свежем воздухе и физическая активность, которые не предполагают физического контакта, в одиночку или в компании людей, живущих под одной крышей и в компании максимум с двумя другими людьми. Также лицо в возрасте от 12 лет обязано надевать маску при входе на станцию, на платформу или остановочный пункт, в автобус, метро, ​​трамвай, поезд или любой другой вид транспорта, организованный государственным органом.

Ослабляет карантинные меры и Египет. Reuters сообщает, что Египет разрешает открывать отели для внутренних туристов при условии, что они работают с пропускной способностью не более 25% до конца мая. Также отели должны будут принять ряд противоэпидемических мер для защиты своих клиентов: должна быть клиника с врачом и дезинфицирующее оборудование, отдыхающим регулярно будут измерять температуру, а работников обяжут проходить экспресс-тест. Также будет действовать запрет на проведение массовых мероприятий на курортах.

А у наших "позднее зажигание"
Це в тебе пізнє запалювання. В нас спалах розпочався на місяць пізніше...
В нас і не було ніякого спалаху. Від грипу більше людей гине
А залежність масштабу епідемії від обмежувальних заходів ти не усвідомлюєш? Хоча, взагалі даремно сперечатися з адептами секти свідків світової змови під кураторством рептилоїдів
В Варшаве даже условия были помягче и адекватнее:
https://the-warsaw.com/14199/mozhno-li-zharit-shashlyk-a-zagorat-bez-maski-otvety-na-samye-chastye-voprosy/
Это всё мер Черкасс начал... гад
От у чому між нами різниця: в Італії відновлюють роботу виробництв та будівельних кампаній, а у нас салонів краси та бібліотек з музеями. Зебіли, глядь.
