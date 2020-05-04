COVID-19 у світі: низка країн від сьогодні пом'якшує карантинні заходи

З понеділка 4 травня низка країн починає пом'якшувати карантинні заходи, які запровадили раніше через пандемію коронавірусу.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Як повідомляє "Медуза", в Іспанії останнім часом кількість смертей і нових випадків зараження знижувалася, тому з 2 травня мешканцям знову дозволили виходити з дому на прогулянки і займатися спортом на відкритому повітрі. Поки гуляти і займатися спортом можна лише в певні години, поступове пом'якшення обмежень триває.

За інформацією Ansa, в Італії відновлюється робота деяких виробництв і будівельних компаній. Також буде дозволено пересуватися в межах свого регіону для відвідування родичів. Однак зустрічі з рідними мають відбуватися за дотримання дистанції та використання масок. Відкриються бари і ресторани, але тільки з урахуванням обслуговування на винос.

Le Soir повідомляє, що в Бельгії дозволені прогулянки на свіжому повітрі і фізична активність, які не передбачають фізичного контакту, поодинці або в компанії людей, що живуть під одним дахом і в компанії щонайбільше з двома іншими людьми. Також особа віком від 12 років зобов'язана надягати маску під час входу на станцію, на платформу або пункт зупинки, в автобус, метро, ​​трамвай, поїзд чи будь-який інший вид транспорту, організований державним органом.

Послаблює карантинні заходи і Єгипет. Reuters повідомляє, що Єгипет дозволяє відкривати готелі для внутрішніх туристів за умови, що вони працюють з пропускною спроможністю не більш ніж 25% до кінця травня. Також готелі мають вжити низку протиепідемічних заходів для захисту своїх клієнтів: має бути клініка з лікарем і дезінфікуюче обладнання, відпочивальникам регулярно вимірюватимуть температуру, а працівників зобов'яжуть проходити експрес-тест. Також діятиме заборона на проведення масових заходів на курортах.

