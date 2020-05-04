УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
3296 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
2 316 8

COVID-19 у світі: низка країн від сьогодні пом'якшує карантинні заходи

COVID-19 у світі: низка країн від сьогодні пом'якшує карантинні заходи

З понеділка 4 травня низка країн починає пом'якшувати карантинні заходи, які запровадили раніше через пандемію коронавірусу.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Як повідомляє "Медуза", в Іспанії останнім часом кількість смертей і нових випадків зараження знижувалася, тому з 2 травня мешканцям знову дозволили виходити з дому на прогулянки і займатися спортом на відкритому повітрі. Поки гуляти і займатися спортом можна лише в певні години, поступове пом'якшення обмежень триває.

За інформацією Ansa, в Італії відновлюється робота деяких виробництв і будівельних компаній. Також буде дозволено пересуватися в межах свого регіону для відвідування родичів. Однак зустрічі з рідними мають відбуватися за дотримання дистанції та використання масок. Відкриються бари і ресторани, але тільки з урахуванням обслуговування на винос.

Le Soir повідомляє, що в Бельгії дозволені прогулянки на свіжому повітрі і фізична активність, які не передбачають фізичного контакту, поодинці або в компанії людей, що живуть під одним дахом і в компанії щонайбільше з двома іншими людьми. Також особа віком від 12 років зобов'язана надягати маску під час входу на станцію, на платформу або пункт зупинки, в автобус, метро, ​​трамвай, поїзд чи будь-який інший вид транспорту, організований державним органом.

Послаблює карантинні заходи і Єгипет. Reuters повідомляє, що Єгипет дозволяє відкривати готелі для внутрішніх туристів за умови, що вони працюють з пропускною спроможністю не більш ніж 25% до кінця травня. Також готелі мають вжити низку протиепідемічних заходів для захисту своїх клієнтів: має бути клініка з лікарем і дезінфікуюче обладнання, відпочивальникам регулярно вимірюватимуть температуру, а працівників зобов'яжуть проходити експрес-тест. Також діятиме заборона на проведення масових заходів на курортах.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Києві за добу зафіксували 24 нові випадки COVID-19, одна людина померла, всього 1535 інфікованих, - Кличко

Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А у наших "позднее зажигание"
показати весь коментар
04.05.2020 12:46 Відповісти
Це в тебе пізнє запалювання. В нас спалах розпочався на місяць пізніше...
показати весь коментар
04.05.2020 13:08 Відповісти
В нас і не було ніякого спалаху. Від грипу більше людей гине
показати весь коментар
04.05.2020 13:13 Відповісти
А залежність масштабу епідемії від обмежувальних заходів ти не усвідомлюєш? Хоча, взагалі даремно сперечатися з адептами секти свідків світової змови під кураторством рептилоїдів
показати весь коментар
04.05.2020 13:17 Відповісти
В Варшаве даже условия были помягче и адекватнее:
https://the-warsaw.com/14199/mozhno-li-zharit-shashlyk-a-zagorat-bez-maski-otvety-na-samye-chastye-voprosy/ А ЗАГОРАТЬ БЕЗ МАСКИ? ОТВЕТЫ НА САМЫЕ ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ
показати весь коментар
04.05.2020 12:49 Відповісти
Это всё мер Черкасс начал... гад
показати весь коментар
04.05.2020 12:51 Відповісти
От у чому між нами різниця: в Італії відновлюють роботу виробництв та будівельних кампаній, а у нас салонів краси та бібліотек з музеями. Зебіли, глядь.
показати весь коментар
04.05.2020 13:20 Відповісти
ШМЫГАЛЬ ТОСНАЯ КОПИЯ ЯЦЕНЮКА ИХ ТТАМ КЛОНИРУЮТ ЖИД -КАПУТ
показати весь коментар
04.05.2020 17:40 Відповісти
 
 