НАПК получит доступ к базе недвижимости, чтобы сверять стоимость в декларациях

Национальное агентство по предотвращению коррупции и Фонд государственного имущества заключили меморандум о сотрудничестве, который предусматривает доступ НАПК к Единой базе данных отчетов об оценке.

Информацию из этой базы используют при проверке деклараций граждан, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Единая база данных отчетов об оценке содержит информацию об оценочной стоимости: жилой недвижимости; административной недвижимости; объектов промышленной (складской) недвижимости; объектов торговой недвижимости; земельных участков.

Теперь при полной проверки деклараций НАПК сможет сверять стоимость объекта недвижимости, указанной субъектом декларирования, с оценочной стоимостью, указанной в базе.

"Это поможет значительно быстрее выявлять случаи, когда субъект декларирования существенно занижает стоимость указанного в декларации объекта недвижимости для сокрытия собственных средств", - пояснили в ведомстве.

Сейчас НАПК и Фонд госимущества рассматривают возможность использовать эту базу во время проведения автоматического контроля деклараций.

