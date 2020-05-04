НАЗК отримає доступ до бази нерухомості, щоб звіряти вартість у деклараціях

Національне агентство із запобігання корупції і Фонд державного майна уклали меморандум про співпрацю, який передбачає доступ НАЗК до Єдиної бази даних звітів про оцінку.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК, передає Цензор.НЕТ.

Інформація з цієї бази даних буде використана під час перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Єдина база даних звітів про оцінку містить інформацію щодо оціночної вартості: житлової нерухомості; адміністративної нерухомості; об'єктів промислової (складської) нерухомості; об'єктів торгової нерухомості; земельних ділянок.

Тепер у разі повної перевірки декларацій НАЗК зможе звіряти вартість об'єкта нерухомості, зазначеної суб'єктом декларування, з оціночною вартістю, вказаною в базі.

" Це допоможе значно швидше виявляти випадки, коли суб’єкт декларування суттєво занижує вартість вказаного в декларації об’єкта нерухомості для приховування власних статків", - пояснили у відомстві.

Наразі НАЗК та Фонд держмайна розглядають можливість використання даних Єдиної бази даних звітів про оцінку під час проведення автоматичного контролю декларації.