Решение Кабмина о смягчении карантина является рискованным: снижения заболеваемости нет, - Степанов
Министерство здравоохранения считает рискованным решение Кабинета Министров о смягчении карантина.
Об этом на заседании правительства в понедельник сказал министр Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.
По его словам, Украина сейчас находится на плато эпидемии, и признаков схождения с него пока что нет.
"За время карантина нам удалось не свалиться в пик заболеваемости, не нагрузить нашу медицинскую систему до уровня, при котором мы бы не смогли оказывать медицинскую помощь людям, которые в ней нуждаются", - сказал министр.
"В течение уже 17 дней подряд мы регистрируем 400-600 заболевших коронавирусной болезнью COVID-19. При этом мы увеличиваем количество тестирований. Пока что мы не видим снижения заболеваемости... По нашему убеждению, смягчения, которые мы делаем, мы делаем в достаточно рискованном виде", - сказал он.
В связи с этим Министерство здравоохранения предлагает четко прописать санитарные нормы (дистанция между посетителями, дезинфекционные средства и пр.), которые должны соблюдаться в работающих заведениях, и жестко их контролировать.
Второе предложение Степанова касается критериев адаптивного карантина.
"Например, у нас есть некоторые области - та же Черновицкая область или Ивано-Франковская - где очень высокий уровень заболеваемости и большое количество заболевших регистрируют каждый день. Конечно, мы не можем себе позволить открытие такое же, как это происходит в других областях. Мы считаем, что нужно вводить механизм адаптивного карантина: если где-то мы открываем большую палитру средств торговли, то где-то должно быть меньше", - сказал министр.
Он добавил, что Минздрав намерен следить за ситуацией, и если будет негативная тенденция, карантин будут ужесточать.
Напомним, что карантин в Украине продлен до 22 мая, но с 11 мая вводятся некоторые смягчения. Планируется открытие парков, скверов, зон отдыха, парикмахерских, салонов красоты, маникюрных, педикюрных при некоторых условиях. Смогут работать летние площадки кафе и ресторанов. Также смогут работать непродовольственные магазины, бытовые сервисы, стоматологи.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
клиентов не будет... денег уже не дадут на борьбу с короновирусом... ничего присвоить уже не сможем...
Всё пропало, всё пропало шеф!
Люди потерпите хоть немного на карантине ещё, хоть чуть чуть.. не успеваю доворовать
(Степанов)
Якщо такий самий рівень захворювання був би в кожному місті, в США вже був би млн. померлих.
Ти подібний до Паші Мерседеса - той проклинав всіх, хто не ходить до церкви, поки сам не потрапив до реанімації.
Але в нас чомусь більшість людей непівні в гастрономічних якостях лайна, поки їх самих не мокнуть пикою по вуха.
https://www.youtube.com/watch?v=C_Z9Rrsjhss
Один , при владі, каже одне, другий варняка зовсім
інше..
Пока процентов 80 не переболеют.
Сегодня будет пить шампанское....
Карантин для того, щоб не перевантажити медичну систему і щоб відтягнути час до появи вакцини або ліків.
Кредит йому !
..
.......
из двух зол надо выбрать меньшее: голод или covid-19
А у кітайСів як мінімум 20-ть років досвіду у якісних(майже) підробках!
Твій пеця вже догрався 2 роки тому, коли замість саджати ригів та проводити реформи він робив бізнес з ахметом та ведмедчуком, домовлявся з гепою та трухляновим, і закривав очі на переслідування активістів.
І зараз пеця знову вирішив погратися на коронавірусі: провокує незадоволення карантином, а коли почнеться зашквар, як в Нью-Йорку чи Москві, то усі жертви спише на недолугу владу.
Йому плювати на те, скільки помре від коронавірусу так само, як було плювати на розстріляних в Іловайську. Думаєш, усі вже забули, як він на парадіку красувався, коли добровольці волали про допомогу?
І ці ігри з коронавірусом йому теж не пробачать! Так йому і передай!
Этот дебил сам себе противоречит. Поясняю. Если в первый из 17 дней находили 400 заболевших при 10000 тестируемых, то это составляло 400/10000=0,04 (4%), а на 17й день 400 заболевших на 20000 тестируемых то это уже 2%. Цифры я привел с потолка, просто чтобы показать, что если число ежедневно обнаруженных новых большых +- стабильно прирастает, а число тестируемых за каждые сутки увеличивается, так это значит, что темпы заболеваемости падают. И где я не прав?
По-перше, до чого тут кількість тестувань?
Якби кандидатів для тестів обирали випадковим чином з УСЬОГО населення України (наприклад - усі пацієнти, в кого номер медичної картки закінчується на 103), то тоді б ваша арифметика мала б хоч якійсь сенс.
Але тестування проводиться вибірково - частіше тих, хто вже має симптоми та був у контакті із хворим. Якщо ви до цих підозрюваних просто додасте тести людей, що не могли ніде заразитися, то кількість хворих не зміниться, але це не значить що захворюваність зменшилася.
А якщо ви проведете тестування лише серед тих, хто не має ані симптомів, ані контактів, то ви взагалі отримаєте захворюваність 0. Але ж це не буде мати нічого близького до реалій.
По-друге, стабілізація кількості нових хворих за добу не значить стабілізації епідемічної ситуації, бо як тільки кількість хворих, що потребують госпіталізації, перевищить кількість місць у лікарнях, почнеться колапс, як в Нью-Йорку.
Справжня стабілізація - це коли перестає зростати кількість одночасно хворих, а в Україні і близько немає нічого подібного.
Подивіться статистику Австрії, яку ми майже наздогнали. Вони свій максимум одночасно хворих (9300) минули 3 тижні тому і знизили кількість до 1700. От їм можна трохи послабити карантин. А в нас кількість хворих навіть не почала пригальмовувати і якщо ми зараз карантин відпустимо, то швидко наздоженемо рф.
+++
+++
COVID-19 нарешті дали волю
+++
А відверто кажучи ЦЕ ПОЧАТОК СМЕРТЕЛЬНОГО МІСИВА
ви і не уявляєте скільки носіїв сидять дома з банальним кашлем і не оголошують про це бо бояться наших інфекційок
Удачі! І бережіть себе!
1 просто тупі
2 рашистські тролі із завданням сприяти поширенню епідемії в Україні
3 порохоботи, що останнім часом виконують завдання пеці, який вирішив, ніби він зможе збити рейтинг сцикла провокуванням незадоволення карантином.