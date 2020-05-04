В случае роста заболеваемости COVID-19 ослабление карантина будет остановлено, - Степанов
Будет разработан механизм адаптивного карантина, который, в частности, будет учитывать ситуацию с конкретных регионах и населенных пунктах.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов на внеочередном заседании Кабмина.
"Мы идем очень быстро к смягчению карантина. Сразу хочу сказать, что если мы увидим негативную тенденцию (рост заболеваемости. - Ред.), то мы сразу будем эти смягчения сужать", - отметил он.
Степанов сообщил, что будет разработан механизм адаптивного карантина, который, в частности, будет учитывать ситуацию с конкретных регионах и населенных пунктах.
"Где-то мы откроем большую палитру учреждений торговли, где-то меньшую", - сказал он.
Степанов подчеркнул, что в областях с высоким уровнем заболеваемости не будут применяться такие же алгоритмы смягчения карантина, как в областях с более благоприятной эпидемической ситуацией.
"У нас есть несколько областей, Черновицкая, Ивано-Франковская область, в которых очень высокий уровень заболеваемости и очень много заболеваний регистрируется каждый день. Конечно, там мы не можем себе позволить так же открыть (учреждения. - Ред.) как и в областях, где заболеваемость меньше", - сказал он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Продлите карантин, дайте ж уже наконец то спокойно всё доворовать!
На короткотерміновому часовому горизонті (до одного тижня) найбільш ймовірним є продовження лінійного характеру поширення коронавірусу в Україні (перебування в стані «плато», на що вказало http://wdc.org.ua/uk/node/190016 перше дослідження київських політехніків з окремими «сплесками», як це спостерігалося 17, 23, 30 квітня та 2 травня 2020 року.
На середньостроковому часовому горизонті (до кінця серпня 2020 року) процес поширення коронавірусу в Україні може пройти такі фази.
До третьої декади травня 2020 року найбільш ймовірним буде наростання пандемії із змінним характером (лінійне зростання може тимчасово переходити в експоненціальне і навпаки). Це пояснюється найгіршим в Європі дотриманням режиму карантину (мобільність автомобільного та пішого пересування в Україні 1.5-3 рази вища ніж в країнах Європи), найнижчим в Європі відсотком проведених тестів на коронавірус (в 3,5-8 разів нижчим ніж в Європі), одним з найвищих в Європі відсотком інфікованих лікарів (19,1% від загальної кількості хворих) та деякими іншими несприятливими факторами.
Протягом третьої декади травня найбільш ймовірним може бути пік пандемії.
Повільне згасання пандемії коронавірусу може відбуватися протягом найтеплішої пори року в Україні, з кінця травня до кінця серпня 2020 року, по мірі поступового набуття населенням колективного імунітету, покращенням роботи системи охорони здоров'я, підвищенням соціальної відповідальності і свідомості населення.
Протягом осінньо-зимового періоду 2020-2021 років не виключена поява другої хвилі пандемії.
вон в Швеции уже провели исследования и оказалось ВНИМАНИЕ !
что с начала 2020 года в стране смертность НИЖЕ (!!!) чем например в 2018 году!
ОПА ...