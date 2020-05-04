РУС
В случае роста заболеваемости COVID-19 ослабление карантина будет остановлено, - Степанов

Будет разработан механизм адаптивного карантина, который, в частности, будет учитывать ситуацию с конкретных регионах и населенных пунктах.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов на внеочередном заседании Кабмина.

"Мы идем очень быстро к смягчению карантина. Сразу хочу сказать, что если мы увидим негативную тенденцию (рост заболеваемости. - Ред.), то мы сразу будем эти смягчения сужать", - отметил он.

Степанов сообщил, что будет разработан механизм адаптивного карантина, который, в частности, будет учитывать ситуацию с конкретных регионах и населенных пунктах.

"Где-то мы откроем большую палитру учреждений торговли, где-то меньшую", - сказал он.

Степанов подчеркнул, что в областях с высоким уровнем заболеваемости не будут применяться такие же алгоритмы смягчения карантина, как в областях с более благоприятной эпидемической ситуацией.

"У нас есть несколько областей, Черновицкая, Ивано-Франковская область, в которых очень высокий уровень заболеваемости и очень много заболеваний регистрируется каждый день. Конечно, там мы не можем себе позволить так же открыть (учреждения. - Ред.) как и в областях, где заболеваемость меньше", - сказал он.

карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
+4
Что за бред? Министр хдравоохранения не может решать вопросы карантина. ОН может только вносить предложения в Кабмин. Зебильные чиновники уже совсем берега попутали
04.05.2020 14:51 Ответить
+3
Шеф, всё пропало! Карантин снимают... Вся надежда осталась на Зелю!
Продлите карантин, дайте ж уже наконец то спокойно всё доворовать!
В случае роста заболеваемости COVID-19 ослабление карантина будет остановлено, - Степанов - Цензор.НЕТ 1166
04.05.2020 14:46 Ответить
+3
Ну можна домалювати.Бо ж статистику ж не перевіриш.
04.05.2020 14:48 Ответить
Нічого дивного- домалюють статистику. Це такій собі намек...Шмаркля зелена боїться народного гніву..
04.05.2020 14:45 Ответить
Степанов в узурпаторы метит?
04.05.2020 14:48 Ответить
Ciрко! Карантин !
В случае роста заболеваемости COVID-19 ослабление карантина будет остановлено, - Степанов - Цензор.НЕТ 2747
04.05.2020 14:49 Ответить
Так быстро умерла от коронавируса???
04.05.2020 15:33 Ответить
дрессура : по команде Карантин ! должна ...
04.05.2020 15:40 Ответить
Мне кажется пока слуги средний и мелкий бизнес окончательно не добьют в пользу олигархата будет карантин.
04.05.2020 14:49 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=cuUDvqRGm04 Судя по новым цифрам, в США заражены 60 миллионов... и наш шанс умереть составляет менее 0.01% (ссылка)
04.05.2020 14:51 Ответить
Этот товарищ понимает, что рост заболеваемости неминуемо будет после ослабления карантина? И вопрос тут в масштабе, а так же в том, что без ослабление экономика не выдержит.
04.05.2020 15:11 Ответить
Денег пускай не забудут дать каждому гражданину Украины для продолжения карантина и не по тысяче.
04.05.2020 15:41 Ответить
Дослідники http://wdc.org.ua/ Світового центру даних «Геоінформатика і сталий розвиток» при КПІ ім. Ігоря Сікорського на основі методології Форсайту здійснили http://wdc.org.ua/uk/covid19-ua друге прогнозне моделювання ймовірних фаз подальшого розвитку коронавірусної інфекції в Україні.
На короткотерміновому часовому горизонті (до одного тижня) найбільш ймовірним є продовження лінійного характеру поширення коронавірусу в Україні (перебування в стані «плато», на що вказало http://wdc.org.ua/uk/node/190016 перше дослідження київських політехніків з окремими «сплесками», як це спостерігалося 17, 23, 30 квітня та 2 травня 2020 року.
На середньостроковому часовому горизонті (до кінця серпня 2020 року) процес поширення коронавірусу в Україні може пройти такі фази.
До третьої декади травня 2020 року найбільш ймовірним буде наростання пандемії із змінним характером (лінійне зростання може тимчасово переходити в експоненціальне і навпаки). Це пояснюється найгіршим в Європі дотриманням режиму карантину (мобільність автомобільного та пішого пересування в Україні 1.5-3 рази вища ніж в країнах Європи), найнижчим в Європі відсотком проведених тестів на коронавірус (в 3,5-8 разів нижчим ніж в Європі), одним з найвищих в Європі відсотком інфікованих лікарів (19,1% від загальної кількості хворих) та деякими іншими несприятливими факторами.
Протягом третьої декади травня найбільш ймовірним може бути пік пандемії.
Повільне згасання пандемії коронавірусу може відбуватися протягом найтеплішої пори року в Україні, з кінця травня до кінця серпня 2020 року, по мірі поступового набуття населенням колективного імунітету, покращенням роботи системи охорони здоров'я, підвищенням соціальної відповідальності і свідомості населення.
Протягом осінньо-зимового періоду 2020-2021 років не виключена поява другої хвилі пандемії.
04.05.2020 16:16 Ответить
кто спрашивает эту соросятскую чушку степашку ?

вон в Швеции уже провели исследования и оказалось ВНИМАНИЕ !

что с начала 2020 года в стране смертность НИЖЕ (!!!) чем например в 2018 году!

ОПА ...
04.05.2020 16:53 Ответить
Статистика - как дышло ...
04.05.2020 18:09 Ответить
 
 