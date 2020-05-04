В случае роста заболеваемости COVID-19 ослабление карантина будет остановлено, - Степанов

Будет разработан механизм адаптивного карантина, который, в частности, будет учитывать ситуацию с конкретных регионах и населенных пунктах.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов на внеочередном заседании Кабмина.

"Мы идем очень быстро к смягчению карантина. Сразу хочу сказать, что если мы увидим негативную тенденцию (рост заболеваемости. - Ред.), то мы сразу будем эти смягчения сужать", - отметил он.

Степанов сообщил, что будет разработан механизм адаптивного карантина, который, в частности, будет учитывать ситуацию с конкретных регионах и населенных пунктах.

"Где-то мы откроем большую палитру учреждений торговли, где-то меньшую", - сказал он.

Степанов подчеркнул, что в областях с высоким уровнем заболеваемости не будут применяться такие же алгоритмы смягчения карантина, как в областях с более благоприятной эпидемической ситуацией.

"У нас есть несколько областей, Черновицкая, Ивано-Франковская область, в которых очень высокий уровень заболеваемости и очень много заболеваний регистрируется каждый день. Конечно, там мы не можем себе позволить так же открыть (учреждения. - Ред.) как и в областях, где заболеваемость меньше", - сказал он.

